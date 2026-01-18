Новини
Пратеникът на Путин: Уважаема Урсула "Пфайзер" фон дер Лайен, не провокирайте татко

Пратеникът на Путин: Уважаема Урсула "Пфайзер" фон дер Лайен, не провокирайте татко

18 Януари, 2026

Кирил Дмитриев написа в социалната мрежа Х, че новите мита на САЩ се равняват на 1% за всеки войник, изпратен в Гренландия

Пратеникът на Путин: Уважаема Урсула "Пфайзер" фон дер Лайен, не провокирайте татко - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Специалният пратеник на Кремъл Кирил Дмитриев се обърна с насмешка към Европа след изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп за въвеждането на нови мита срещу осем европейски страни заради спора около Гренландия, пише Фокус.

Представителят на РФ отговори на публикацията в мрежата на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която предупреди, че тарифната война може да доведе до "опасна низходяща спирала“.

Дмитриев написа в социалната мрежа Х, че новите мита на САЩ се равняват на "1% за всеки войник, изпратен в Гренландия“, като спомена как генералният секретар на НАТО Марк Рюте нарече Тръмп "татко“.


"Уважаема Урсула "Пфайзер“ фон дер Лайен, не провокирайте "татко“! Вземете 13-те войници, изпратени в Гренландия. Можете да получите допълнителен 1% тариф за всеки изпратен войник“, се посочва в публикацията на руския посланик.


  • 1 Вещицата кривокрака

    98 9 Отговор
    всеки се гаври с нея.

    Коментиран от #10

    19:20 18.01.2026

  • 2 пРосия

    19 85 Отговор
    Страната на идиотите.

    Коментиран от #71

    19:20 18.01.2026

  • 3 Хаха

    17 89 Отговор
    Изкуфяли руски лейки.

    19:20 18.01.2026

  • 4 Хахахахаха

    81 15 Отговор
    Всеки се гъбарка с Нато хахахахаха, никой не ги приема насериозно, след като руснаците самички ги попилях, избиха 2 млн украинци, взимат си територии, вече никой няма да приема Нато насериозно, тея дадоха 400 млрд в оръжия, а загубите на руснаците са в най лошия случай 350000 убити срещу 2 млн убити украинци

    Коментиран от #7, #21, #34, #88

    19:21 18.01.2026

  • 6 Хахахахаха

    51 9 Отговор

    До коментар #5 от "1424 дни":

    Да бе за това в Интернет всеки ден стотици клипчета с убити укри, срещу 20 клипчета на ден с убити руснаци хахах, за това размяна на тела 1000 на 30 в най добрия случай хахахахаха, Зеленски ти ли си

    19:23 18.01.2026

  • 8 ХаХаХаХа

    62 7 Отговор
    Гавра с тpуп! Урсуууз фон дер Корупционен е тpyп! И ЕС също е тpуп!

    19:23 18.01.2026

  • 10 ЕСССР

    53 5 Отговор

    До коментар #1 от "Вещицата кривокрака":

    А тя Другарката Урсула фон дер Пфайзер-Шмайзер се гаври с целокупния европролетариат на ЕСССР!

    Коментиран от #11

    19:24 18.01.2026

  • 11 Тръмп също се гаври с урсулината

    47 5 Отговор

    До коментар #10 от "ЕСССР":

    Къв кеф.

  • 12 Спецназ

    51 6 Отговор
    Урсула и Кая Калас трябва да отидат в Гренландия и
    да защитават демократичните ценности в следващите 25 години до доживот.

    Даже не знам там дали има Затвор,
    19:26 18.01.2026

  • 13 Дмитриев

    62 5 Отговор
    Много е прав. Фон Дел пфайзер горкичката още се мисли за фактор и в типичния глуповато героичен стил сипе безсмислици. Аз чакам черешката на тортата - Каята Калас да се изцепи и веселбата ще стане пълна. Ех как ми липсва и Бербок 360

    19:26 18.01.2026

  • 14 Пич

    55 4 Отговор
    И сега , има ли някой нормален човек , който да не се сети , дали тези малоумници ще воюват с Русия?! Дори и паветниците трябва да са вдянали , на какви от ре пки се кланят !!!

    Коментиран от #68

    19:27 18.01.2026

  • 15 Гошо

    8 49 Отговор
    Оправете си руската к.чина първо, където минималната заплата месечно е 299 евро и социалната пенсия е 90 евро пенсия,ама иначе се отчита,че били 7 % бедните в Русия . Хаха. Е,да, като прагът на бедност е към 300 лв и ако взимаш 301 ,не те водят беден,така ще е.

    19:27 18.01.2026

  • 16 az СВО Победа 80

    26 4 Отговор
    Гаврааааа!
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #46, #54

    19:27 18.01.2026

  • 19 Сега

    30 3 Отговор
    Се случва каквото Урсулианците и паветниците най обичат! Един ги обстрелва под гърба, други им стрелят в гърлото. Да живей Евровизия!

    19:29 18.01.2026

  • 22 Тракиец 🇺🇦

    6 19 Отговор
    Гледайте филми на ЛЕНИ РИФЕНЩАЙЛ и в тубата ги има и ще ви стане ясно за Хитлер,националсоциализма третия райх ........гледайте ги и ще видите какво е ВИСШАТА РАСА И ЕВРОПА ...КАКВО Е ДА СИ ИЗВЪН ЗЕМЕН сред комунистически животни и еврейски хлебарки гниди

    Коментиран от #62

    19:32 18.01.2026

  • 23 Да питам

    33 6 Отговор
    А Плевни и Паситу няма ли да вземат отношение? Или поне онези рушители на паметници дето празнуват, че сме в клуба на богатите и в сърцето на Европа?

    19:32 18.01.2026

  • 25 българия в нато и ес-ъ

    9 11 Отговор
    важното е че нато ни пази а европа ни храни а ние само лежим иПЪРДИМ по диваните

    сега и пари ни дадоха още повече да лежим и да не се притисняваме за нищо

    Коментиран от #53

    19:34 18.01.2026

  • 26 Ами

    24 5 Отговор
    Западният елит се превърна в посмешище :)

    19:34 18.01.2026

  • 27 Механик

    5 5 Отговор

    До коментар #21 от "Така е 13 год зелени човечета":

    За съжаление е така

    19:35 18.01.2026

  • 28 ВВП

    14 5 Отговор
    Урсул е вреден екземпляр .За затвора ,25 години . Геноцид .Или да подаряват Грюенландия..на господаря

    Коментиран от #59

    19:35 18.01.2026

  • 29 Учуден

    7 23 Отговор
    Мислех, че Русия има по-голямо достойнство. Последно време е в наведена поза пред Дони. То мита ли не бяха, то кораби с петрол, руските сателити като Мадуро и Башар Асад. Жалка картинка станаха руснаците.

    Коментиран от #32, #37

    19:35 18.01.2026

  • 30 проскубан 🐀,

    13 5 Отговор

    До коментар #17 от "Тракиец 🇺🇦":

    Явно скоро ще ти се наложи да посетиш зъболекар, а защо не и ортопед ....!

    19:36 18.01.2026

  • 31 Дякон Унуфрий Араллампиев

    16 4 Отговор

    До коментар #7 от "Руската пропаганда":

    След конференцията в Потсдам Сталин крещеше на Курчатов КЪДЕ МИ Е БОМБАТА Сега този проблем го няма Русия разработи оръжия на НОВИ ФИЗИЧНИ ПРИНЦИПИ Щатите взеха най правилното решение ПО ДОБРЕ ЖИВО КУЧЕ ОТКОЛКОТО МЪРТЪВ ЛЪВ И те така те

    Коментиран от #39

    19:36 18.01.2026

  • 32 Руски

    4 15 Отговор

    До коментар #29 от "Учуден":

    Просяци.

    19:37 18.01.2026

  • 33 Тракиец 🇺🇦

    6 18 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахахаха":

    4 деца хитлеристи имам ци.ганче изкукало черно...ходи да те ши.ба някой НЕ,ГЪР емигрант дошъл от Русия в името на Сталин дявола и отивай в съветската руска секта с икони рисунки наречени кривославие...прекланяй се пред портрета на терориста Путин и Сталин и умирай бавно без деца жалка амеба руска пост съветска ци..га нска

    Коментиран от #58, #70

    19:37 18.01.2026

  • 34 русия е джудже

    8 28 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахахаха":

    Единственото което се вижда е ,че всеки вече си прави подигравка с Русия хахахахах.Никой вече не взима Русия насериозно.Дори Кирибати се смеят на военното джудже Русия ,коетое буквално смазано и попиляно от някаква си малка Украйна та се налага Иран,Северна Корея,Беларус и Чечня да спасяват руските миджети.Русия дори вече не притежава статут на военна сила и е извън първите 5 най-силни държави.Руснаците до момента са дали над милион и половина жертви,което е пет пъти повече от украйнците.Да не говорим и ,че Русия е загубла около 40% от военните си въмзожности и е унищожено "най-модерното" руско оръжие ако въобще има такъв термин за тази изнемотяла cкpaп и всичко това от малка Украйна ? Смятай ако НАТО дойде какво ще стане.Само САЩ са достатъчни да прегазят Русия като хлебарка за не повече от няколко часа,а НАТО дойде ли то Русия ще остане безславно в историята.

    Коментиран от #44, #49, #81

    19:37 18.01.2026

  • 35 ВВП

    9 12 Отговор
    Русия ,загуби и Гренландия САЩ я превзеха .Така ще пишат по пасквилите ... Ахахаха.. шизофрекия и съфилис..

    19:37 18.01.2026

  • 36 Тракиец 🇺🇦

    3 21 Отговор
    СМЯТАЙТЕ КОЛКО ЖАЛКА Е ЕВРОПА СЪС СОДОМИСТКИТЕ МЕРКЕЛ УРСУЛА СТАРМЪР ШОЛЦ МЕРЦ МАКАРОН.....ЧЕ ЕДНА РУСКА СВИНЯ ДА СЕ ПОДИГРАВА НА ЕВРОПА?!?!?!? АКО АДОЛФ ХИТЛЕР БЕШЕ ЖИВ ДАЛИ ТАЗИ РУСКА СЪВЕТСКА ТЕРОРИСТИЧНА ЦИОНИСТКА АМЕБА ЩЕШЕ ДА СЕ ГАВРИ И ПОДИГРАВА С ЕВРОПА А ?? ДАЛИ ??? ХИТЛЕР ЩЕШЕ НЕЗАБАВНО ДА МУ Е...Б...Е М..АЙ..КАТА РУСКА И ДА НАПРАВИ НОВА ОПЕРАЦИЯ БАРБАРОСА ......НЕМСКИЯ ВОЙНИК Е ДЖЕНТЪЛМЕН ПРЕЦИЗЕН ХИРУРГ ...САМО ГЕРМАНЕЦА ЗНАЕ КАК ДА СЕ СПРАВИ С РУСКОТО ЖИВОТНО...ЕТО ЗАЩО ПУТИН И ВСИЧКИ ДРУГИ РУСКИ СВИНЕ КОМУНИСТИ СЪНУВАТ ЦЯЛ ЖИВОТ КОШМАРИ ОТ ТРЕТИЯ РАЙХ АДОЛФ ХИТЛЕР И НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА ......А НИЕ БЪЛГАРИТЕ МЕЧТАЕМ ЗА ХИТЛЕР......НИЩО ЧЕ СРЕД НАС ИМА МНОГО М..А..Н..ГА..ЛИ СВИНЕ СОРОСОИДНИ СОДОМИТИ КОМУНИСТИ ЦИ..ГА.НИ КОИТО ПЛЮЯТ ПО ХИТЛЕР И ТРЕТИЯ РАЙХ...ТОВА СА МА..Н..ГА..ЛИ .....НИЗША ИЗМЕТ...АКО ЧЕТЕТЕ СВИНЕ БОЛШЕВИШКИ ДА ЗНАЕТЕ ЧЕ ЩЕ ВИ ПРЪСНА ЧЕРЕПИТЕ С ЮМРУЦИ ДОКАТО ВИ РАЗМАЗВАМ ГНУСНИТЕ ГНИЛИ МОЗЪЦИ БО.К.ЛУЦИ ДЕГРАДИРАЛИ ГНУСНИ

    Коментиран от #66, #72, #74

    19:38 18.01.2026

  • 37 Ха ХаХа

    6 13 Отговор

    До коментар #29 от "Учуден":

    Руснак и достойнство.😄😄😄

    Коментиран от #82

    19:38 18.01.2026

  • 38 Тук няма ли

    18 4 Отговор

    До коментар #17 от "Тракиец 🇺🇦":

    Триете коментари, а този се нуждае от освидетелстване. Този май живее още в в 1941. Пич твойте хитлеристи и сега, както и тогава ядат пердах. Скоро операция Багратион битката за Берлин. Ама сега ще е по-лесно.

    Коментиран от #56, #67

    19:38 18.01.2026

  • 39 Тихо бе

    4 10 Отговор

    До коментар #31 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Дякон Тъ пи сла вов.Митовете за руско вундервафе плашат гаргите и възбуждат въображението на едногънкови русофили като теб.Затваряй си руската човчица.

    Коментиран от #61

    19:39 18.01.2026

  • 40 Безспорен факт

    5 11 Отговор
    "Операцията на Тръмп във Венецуела нанася огромен и унизителен удар на Путин.
    Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."

    19:39 18.01.2026

  • 41 Олеееее....

    14 1 Отговор
    Уважаема Урсула "Пфайзер" фон дер Лайен, не провокирайте татко щото и без тва не е у ред

    19:39 18.01.2026

  • 42 Викам

    2 11 Отговор
    Глупака да си гледа кочината наречена Папуа Нова Гвинея със сняг.

    19:40 18.01.2026

  • 43 Русия попиля НАТО

    16 1 Отговор
    и със зеленски също:Американският актьор Роб Шнайдер коментира Зеленски на конференция на „Turning Point“:

    „Зеленски очевидно е пристрастен към кокаин. Всички симптоми са налице. Дадох му милиард, а седмица по-късно той отново фалира. И все още носи непраната зелена тениска, която Шон Пен му подари. И постоянно бълва адски глупости от рода на: „Ще победя Русия!“ 🤣🤣🤣

    19:40 18.01.2026

  • 44 Хахахахаха

    10 2 Отговор

    До коментар #34 от "русия е джудже":

    Ти вярваш ли си, стига си пиши съчиненията, ако беше така защо Нато не нападат, няма елементарна логика, те ще знаят че руснаците са изгубили военната си мощ ама няма да ги нападнат сега, а кога?? Фенчетата на укрите вече от нямане накъде си пиши те някакви литературни съченения хахахха, от 4 години руснаците нямат техника нямат ракети, нямат хора, губят земи в Украйна хахахаахах

    19:41 18.01.2026

  • 45 руската мечка

    1 11 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    19:41 18.01.2026

  • 46 Руската пропаганда

    2 7 Отговор

    До коментар #16 от "az СВО Победа 80":

    Има за цел глупаците.

    19:43 18.01.2026

  • 47 Баце

    6 1 Отговор
    Неолиберализмът си отива заедно с всичките му извратени ценности. Един го бие от Изток, един го бие от Запад, няма начин да не го изхвърлят, но ми е много интересно как нашите под-логи ще започнат да взимат завоя, след като плюха, ругаха и омаловажаваха и на тези от Изтока и онзи от Запада. Голям сейр ни чака.

    19:43 18.01.2026

  • 48 хаха 🤣

    3 5 Отговор
    на Пуся му е трудно вече да понася униженията и подигравките и се опитва да направи нещо, но уви....отново без успех 🤣🤣🤣

    19:43 18.01.2026

  • 49 Хахахахаха

    8 4 Отговор

    До коментар #34 от "русия е джудже":

    Хахахахаха 1,5 убити руснаци хахахха, сериозно ли хаххахах, Еми гледам в Русия няма насилствена мобилизация както в Украйна я има от 4 години, гледам че руснаците си правят ротация на войските докато укрите не могат да си я позволят, хаххахах 300000 убити украинци хахах сериозно ли, те украинските медии си признаха че само 2025 има убити на 500 000 хаххахах, маняк ж.. ък си и ти си го знаеш

    Коментиран от #69

    19:44 18.01.2026

  • 51 стоян георгиев

    5 2 Отговор
    Пак манипулирате!
    Изказването на Дмитриев не е това,а е следнато:
    Неуважаема госпожо Урсула фон дер Пфайзер ,не провокирате татко Тръмп ..

    19:44 18.01.2026

  • 52 Невероятно, но факт !

    4 5 Отговор
    Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция".

    19:44 18.01.2026

  • 53 Лъв

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "българия в нато и ес-ъ":

    Лозунга беше - НАТО ще ни брани, а Европа ще ни храни!

    19:44 18.01.2026

  • 54 Не копей.

    3 7 Отговор

    До коментар #16 от "az СВО Победа 80":

    Гаврата е с един милион руски войничета изпратени от Путин при Кобзон.Запали им поне една свещичка.

    19:45 18.01.2026

  • 55 Да се родиш

    3 6 Отговор
    Узкоглазо човекоподобно край блатата е БО ЖИЕ НАКА ЗАНИЕ!!
    Затова отстрелът на блатни до битъци и при мати е разрешен Целогодишно!

    Коментиран от #85

    19:45 18.01.2026

  • 57 Хи хи хи . Голям майтап !

    6 5 Отговор
    Урсулите от ес и всичките и поддръжници удариха дъното ....станаха за смях пред цял свят ...... !!!!!! Смях до безкрай !!!!!!

    19:45 18.01.2026

  • 58 Хахахахаха

    7 3 Отговор

    До коментар #33 от "Тракиец 🇺🇦":

    4 деца с лилави вен.. Ци ли имаш, чакай да позная ходите семейно да продавате желязо хахахха, отивай да го търсиш че няма да остане за вас

    Коментиран от #75

    19:45 18.01.2026

  • 59 град София

    5 4 Отговор

    До коментар #28 от "ВВП":

    Няма по-полезен екземпляр. Дори и да влезе в затвора, следващата ще е Кая Калас. Това е положението, нищо не може да се направи.

    19:46 18.01.2026

  • 60 Сантинел

    4 3 Отговор
    Путин резко обърна плочата

    Никога не бил казвал ,че Русия е превзела Купянск, а той го е казвал не по малко от 5 пъти

    Купянск нямал стратегическо значение. Може и да е нямал ,но там закопаха 50 000 орки за град без значение Точно там беше достигнато съотношението 27 към 1 убити .

    Коментиран от #76

    19:47 18.01.2026

  • 61 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 2 Отговор

    До коментар #39 от "Тихо бе":

    Митовете се оказаха реалност Русия показа само част от арсенала След втория Орешник Мерц нещо обърна курса Гледате клипът как Путин обяснява на Меркел какво ще стане ако не слуша Може да Ви е яд но това са реалностите

    19:47 18.01.2026

  • 62 Помнещ

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Тракиец 🇺🇦":

    "какво е ВИСШАТА РАСА И ЕВРОПА"

    ВИСШАТА РАСА я видяхме до къде стигна през 1945 - трябва да си висш глупак за да вярваш на пропагандата.

    19:47 18.01.2026

  • 63 Омазана ватенка

    3 3 Отговор
    Не им се получава на ватенките да измъдрят нещо след провала на сво -то и побоя,който понасят.

    19:47 18.01.2026

  • 64 Тракиец 🇺🇦

    3 7 Отговор
    Пер.даха го ядът твоите св.ине еврейски руски комунистически ци.га.нс.ки не..гри...виж справка от Украйна бе необразовано жив.отно съветско ци..га.нско....до тук за 4 г имаш 480 хиляди руски комунистически от.ре.пк.и у..б.и.ти срещу 120 хиляди украинци от висшата раса.....Путин терориста изча.дието на дявола до февруари ще постигне ПОЛОВИН МИЛИОН убити о.р..ки..Това е СТАТИСТИКА ДОКУМЕНТИРАНА бе ци.га.нче гну.сно... бой НАЦИОНАЛСОЦИАЛИСТА НИКОГА НЕ ЯДЕ...ТОЙ РАЗДАВА Б.О.Я. ....ГЛЕДАЙ ФИЛМИ НА ЛЕНИ РИФЕНЩАЙЛ ДА ВИДИШ КАКЪВ ИЗВЪН ЗЕМЕН ГЕН ОТ ВИСША РАСА Е ХИТЛЕРИСТА АМ ЕБО

    19:47 18.01.2026

  • 65 УРСУЛАТА СЪМ ...ние ще победим

    4 2 Отговор
    Русия , тъй както ще победим и тръмпясалия пират ......ще пуснем нов щамп на КОВИДА и ще намажа пак яко филията със ваксините !!!!!

    19:48 18.01.2026

  • 66 Шоп

    4 3 Отговор

    До коментар #36 от "Тракиец 🇺🇦":

    Европа ще оцелее само ако се съюзи с Русия.

    19:48 18.01.2026

  • 67 Тракиец 🇺🇦

    3 5 Отговор

    До коментар #38 от "Тук няма ли":

    Пер.даха го ядът твоите св.ине еврейски руски комунистически ци.га.нс.ки не..гри...виж справка от Украйна бе необразовано жив.отно съветско ци..га.нско....до тук за 4 г имаш 480 хиляди руски комунистически от.ре.пк.и у..б.и.ти срещу 120 хиляди украинци от висшата раса.....Путин терориста изча.дието на дявола до февруари ще постигне ПОЛОВИН МИЛИОН убити о.р..ки..Това е СТАТИСТИКА ДОКУМЕНТИРАНА бе ци.га.нче гну.сно... бой НАЦИОНАЛСОЦИАЛИСТА НИКОГА НЕ ЯДЕ...ТОЙ РАЗДАВА Б.О.Я. ....ГЛЕДАЙ ФИЛМИ НА ЛЕНИ РИФЕНЩАЙЛ ДА ВИДИШ КАКЪВ ИЗВЪН ЗЕМЕН ГЕН ОТ ВИСША РАСА Е ХИТЛЕРИСТА АМ ЕБО

    19:48 18.01.2026

  • 68 1945

    4 4 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Русия утече в канала, ватенките са в колапс, какво вюване хихи хи

    Коментиран от #96

    19:48 18.01.2026

  • 69 Последния софиянец

    2 4 Отговор

    До коментар #49 от "Хахахахаха":

    Тръмп беше категоричен, 33 К монголяци преразход само за декември!
    Предлагаме,че и малцинствата изучавате математика?!?

    Коментиран от #78

    19:48 18.01.2026

  • 70 Брендо

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "Тракиец 🇺🇦":

    Пич или нещо не си наред с главата или взимаш нещо изключително некачествено или и двете, но ми е жал за теб, ела да те черпя нещо първокачествено, ексклузивно само за Зеления, но и на теб ще ти сипя и за в къщи.

    19:49 18.01.2026

  • 71 Град Козлодуй

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "пРосия":

    Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    19:49 18.01.2026

  • 72 Санитар

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Тракиец 🇺🇦":

    Аз си мисля, че не си пиеш хапчетата от поне две-три седмици.

    19:50 18.01.2026

  • 74 БОЛШЕВИК

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Тракиец 🇺🇦":

    Останали сте без лечение и наблюдение!

    19:51 18.01.2026

  • 75 Тракиец 🇺🇦

    1 3 Отговор

    До коментар #58 от "Хахахахаха":

    4 ри тракийски деца горди националсоциалисти с богато наследство културно и материално ..а ти а.мебо жалка съветска ци га.нска уми.рай бавно в ци..ганската махала от свръх доза комунистическо БО.К.ЛУК

    Коментиран от #87, #91

    19:51 18.01.2026

  • 76 Антитрол

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Сантинел":

    "Никога не бил казвал ,че Русия е превзела Купянск, а той го е казвал не по малко от 5 пъти"

    Що бе укрите колко пъти казаха че са превзели Курска област - или за там получихте амнезия. Получихте амнезия и че зеления каза че до седмица ще си пие чая в Крим - абе голяма амнезия е налегнала нашите козячета. Какво стана и за Покровск получихте амнезия а пък и за там твърдяхте че руснаците не са го превзели.

    Коментиран от #90

    19:51 18.01.2026

  • 77 Ненам, ама я вервам

    2 2 Отговор
    На 2 пъти ГЕРОЯТ на Монголо- мюсюлманската П ЕДЕРАЦИЯ,....ПРИ ГОЖИН!!
    " ОЩЕ на 10 ДЕН СТАНА ЯСНО че Невнятния бункерен СТАРУХА педофил и престъпника шай гу ЗАГУБИХА ВОЙНАТА ПОЗОРНО! Заради Тия двамата УКРАЙНА унищожи най- боеспособните Бойни части на П ЕДЕРАЦИЯТА"!!
    Край на цитата

    19:51 18.01.2026

  • 78 Хахахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "Последния софиянец":

    Хаххахах, той тръмпчо е на фронта и ги брои хаха, абе вие вярно май ще бавно ра.. иващи хаха, много ми е смешно за такива като теб и твоите авери в форума, само говорим ама доказателства ще видим ли хахахха, до сега фен на укрите не е доказал абсолютно нищо

    19:51 18.01.2026

  • 80 ето така правеха в прогимназията

    2 2 Отговор
    Двама нещо се сдръпват и някой почва да ги подстрекава:
    "А бе, виж тоиз как те дръпна, тъ бъзел ли сии...."
    На другия:
    "Леле, тоя как ти се репчи. Страх ли те е да го удариш. А на бас, че не можеш да го удариш, бъзел"

    В случая послението е към Европа да се опъне на Чичо Сам.

    19:52 18.01.2026

  • 81 Минаваща

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "русия е джудже":

    Ти да нямаш температура? В това грипно време.., иди на преглед при джипито, После на очен и ушен лекар. Щото си и сляп, и глух.

    19:52 18.01.2026

  • 82 Отец Дионисий

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Ха ХаХа":

    Руснакът няма свобода и достойнство. Той става роб на Кремъл в момента, в който се роди.

    19:52 18.01.2026

  • 83 Какво е "показал" бай Дончо, бе?

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Така е 13 год зелени човечета":

    Каква и файдата на Русия да отвлича Зелката???
    Можеш ли да ни обясниш???

    И за туршия дори не става! Пък на пиано отдавна не може да свири!

    Коментиран от #95

    19:52 18.01.2026

  • 84 Отец Дионисий

    1 3 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    19:52 18.01.2026

  • 85 Обикновен човек

    2 4 Отговор

    До коментар #55 от "Да се родиш":

    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    Коментиран от #97

    19:52 18.01.2026

  • 86 Хе!

    3 1 Отговор
    Хо-хо-хо-ха-ха-хаааааа, хе-хе-хеееее! Фрау Файзер, ехе-хе-хееееххххх! Машала!

    19:53 18.01.2026

  • 87 Хахахахаха

    5 2 Отговор

    До коментар #75 от "Тракиец 🇺🇦":

    Какво наследство хахахха, маняк ти си роден на улицата и там ще си умреш, завит с някой кашон хахахаха, бас държа че нямаш пари да си нахраниш децата хаха

    19:53 18.01.2026

  • 88 ми да

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахахаха":

    Габаркат се, защото в момента НАТО изглежда като македонска дружина от три комити - двама воеводи и предател.
    Ако не успят да изпратят послание за еиднствео и разбирателство може и до разпад да се стигне или до преформатиране.

    19:54 18.01.2026

  • 89 БЕЗ КОМЕНТАР!

    4 2 Отговор
    $АМО "бъл гар $ки т€" €вро-дж€н д€ ра$ ти(РУ$О ФОБИ) ОЩ€ Н€ $а РАЗБРАЛИ- КОЛКО Ж . ЛКА € у р $у л а,
    И КАК €$ Щ€ Л .ПА К . РА!

    19:54 18.01.2026

  • 90 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "Антитрол":

    Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция,?




    Благодаря за

    Коментиран от #93

    19:54 18.01.2026

  • 91 Майна

    4 0 Отговор

    До коментар #75 от "Тракиец 🇺🇦":

    "4 ри тракийски деца"

    Тракийци да ти кажа няма в Украйна - защо си си сложил такъв ник. Даже и в Тракия няма тракийци защото нито един не знае тракийски език а говорят на български или цигански - ама щом някой не ще да е българин явно е от вторите.

    19:55 18.01.2026

  • 92 никой

    1 3 Отговор
    Никой не е казал, че русийката ще даде фира мирно и тихо. Колкото повече опира ножа у кокала, толкова повече ще плюе и хапе.

    Коментиран от #94

    19:56 18.01.2026

  • 93 Ломския

    3 0 Отговор

    До коментар #90 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ооо козлодуйски как се бе чедо - онези мургавите излекуваха ли ти запека или продължават с лечението.

    19:56 18.01.2026

  • 94 Антитрол

    3 0 Отговор

    До коментар #92 от "никой":

    "Никой не е казал, че русийката ще даде фира мирно и тихо"

    Е така де ама Европата даде фира мирно и тихо - никое козяче не ще да защитава Гренландия.

    19:58 18.01.2026

  • 95 Центаджиите са в разкрачена поза

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "Какво е "показал" бай Дончо, бе?":

    Хамлетовския въпрос, дали бай Динчо "шамари Путин" или е "агент Краснов", им раздвоява съзнанието!

    19:58 18.01.2026

  • 96 Наистина

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "1945":

    Ли си толкова праззз, или празззто не можеш да кажеш нищо?

    19:59 18.01.2026

  • 97 сара

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Обикновен човек":

    Не си само ти.

    20:00 18.01.2026

