Пратеникът на Путин: Уважаема Урсула "Пфайзер" фон дер Лайен, не провокирайте татко

Специалният пратеник на Кремъл Кирил Дмитриев се обърна с насмешка към Европа след изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп за въвеждането на нови мита срещу осем европейски страни заради спора около Гренландия, пише Фокус.



Представителят на РФ отговори на публикацията в мрежата на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която предупреди, че тарифната война може да доведе до "опасна низходяща спирала“.



Дмитриев написа в социалната мрежа Х, че новите мита на САЩ се равняват на "1% за всеки войник, изпратен в Гренландия“, като спомена как генералният секретар на НАТО Марк Рюте нарече Тръмп "татко“.

Dear Ursula "Pfizer" von der Leyen, do not provoke the Daddy! Take back the 13 soldiers sent to Greenland.



January 17, 2026



"Уважаема Урсула "Пфайзер“ фон дер Лайен, не провокирайте "татко“! Вземете 13-те войници, изпратени в Гренландия. Можете да получите допълнителен 1% тариф за всеки изпратен войник“, се посочва в публикацията на руския посланик.