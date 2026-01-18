Пратеникът на Путин: Уважаема Урсула "Пфайзер" фон дер Лайен, не провокирайте татко

Специалният пратеник на Кремъл Кирил Дмитриев се обърна с насмешка към Европа след изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп за въвеждането на нови мита срещу осем европейски страни заради спора около Гренландия, пише Фокус.
Представителят на РФ отговори на публикацията в мрежата на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която предупреди, че тарифната война може да доведе до "опасна низходяща спирала“.
Дмитриев написа в социалната мрежа Х, че новите мита на САЩ се равняват на "1% за всеки войник, изпратен в Гренландия“, като спомена как генералният секретар на НАТО Марк Рюте нарече Тръмп "татко“.
Dear Ursula "Pfizer" von der Leyen, do not provoke the Daddy! Take back the 13 soldiers sent to Greenland.— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) January 17, 2026
You may get an extra 1% tariff for every soldier sent. https://t.co/R9pyXQuIMJ
"Уважаема Урсула "Пфайзер“ фон дер Лайен, не провокирайте "татко“! Вземете 13-те войници, изпратени в Гренландия. Можете да получите допълнителен 1% тариф за всеки изпратен войник“, се посочва в публикацията на руския посланик.
Коментиран от #10
19:20 18.01.2026
Коментиран от #71
19:20 18.01.2026
19:20 18.01.2026
Коментиран от #7, #21, #34, #88
19:21 18.01.2026
До коментар #5 от "1424 дни":Да бе за това в Интернет всеки ден стотици клипчета с убити укри, срещу 20 клипчета на ден с убити руснаци хахах, за това размяна на тела 1000 на 30 в най добрия случай хахахахаха, Зеленски ти ли си
19:23 18.01.2026
19:23 18.01.2026
До коментар #1 от "Вещицата кривокрака":А тя Другарката Урсула фон дер Пфайзер-Шмайзер се гаври с целокупния европролетариат на ЕСССР!
Коментиран от #11
19:24 18.01.2026
11 Тръмп също се гаври с урсулината
До коментар #10 от "ЕСССР":Къв кеф.
19:26 18.01.2026
да защитават демократичните ценности в следващите 25 години до доживот.
Даже не знам там дали има Затвор,
но европейците ще го построят за 3 дена и ще дадат парите за него с КЕФ!.
19:26 18.01.2026
19:26 18.01.2026
Коментиран от #68
19:27 18.01.2026
16 az СВО Победа 80
Коментиран от #46, #54
19:27 18.01.2026
19:29 18.01.2026
Коментиран от #62
19:32 18.01.2026
19:32 18.01.2026
25 българия в нато и ес-ъ
сега и пари ни дадоха още повече да лежим и да не се притисняваме за нищо
Коментиран от #53
19:34 18.01.2026
19:34 18.01.2026
До коментар #21 от "Така е 13 год зелени човечета":За съжаление е така
19:35 18.01.2026
Коментиран от #59
19:35 18.01.2026
Коментиран от #32, #37
19:35 18.01.2026
До коментар #17 от "Тракиец 🇺🇦":Явно скоро ще ти се наложи да посетиш зъболекар, а защо не и ортопед ....!
19:36 18.01.2026
До коментар #7 от "Руската пропаганда":След конференцията в Потсдам Сталин крещеше на Курчатов КЪДЕ МИ Е БОМБАТА Сега този проблем го няма Русия разработи оръжия на НОВИ ФИЗИЧНИ ПРИНЦИПИ Щатите взеха най правилното решение ПО ДОБРЕ ЖИВО КУЧЕ ОТКОЛКОТО МЪРТЪВ ЛЪВ И те така те
Коментиран от #39
19:36 18.01.2026
До коментар #29 от "Учуден":Просяци.
19:37 18.01.2026
33 Тракиец 🇺🇦
До коментар #20 от "Хахахахаха":4 деца хитлеристи имам ци.ганче изкукало черно...ходи да те ши.ба някой НЕ,ГЪР емигрант дошъл от Русия в името на Сталин дявола и отивай в съветската руска секта с икони рисунки наречени кривославие...прекланяй се пред портрета на терориста Путин и Сталин и умирай бавно без деца жалка амеба руска пост съветска ци..га нска
Коментиран от #58, #70
19:37 18.01.2026
34 русия е джудже
До коментар #4 от "Хахахахаха":Единственото което се вижда е ,че всеки вече си прави подигравка с Русия хахахахах.Никой вече не взима Русия насериозно.Дори Кирибати се смеят на военното джудже Русия ,коетое буквално смазано и попиляно от някаква си малка Украйна та се налага Иран,Северна Корея,Беларус и Чечня да спасяват руските миджети.Русия дори вече не притежава статут на военна сила и е извън първите 5 най-силни държави.Руснаците до момента са дали над милион и половина жертви,което е пет пъти повече от украйнците.Да не говорим и ,че Русия е загубла около 40% от военните си въмзожности и е унищожено "най-модерното" руско оръжие ако въобще има такъв термин за тази изнемотяла cкpaп и всичко това от малка Украйна ? Смятай ако НАТО дойде какво ще стане.Само САЩ са достатъчни да прегазят Русия като хлебарка за не повече от няколко часа,а НАТО дойде ли то Русия ще остане безславно в историята.
Коментиран от #44, #49, #81
19:37 18.01.2026
19:37 18.01.2026
36 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #66, #72, #74
19:38 18.01.2026
До коментар #29 от "Учуден":Руснак и достойнство.😄😄😄
Коментиран от #82
19:38 18.01.2026
До коментар #17 от "Тракиец 🇺🇦":Триете коментари, а този се нуждае от освидетелстване. Този май живее още в в 1941. Пич твойте хитлеристи и сега, както и тогава ядат пердах. Скоро операция Багратион битката за Берлин. Ама сега ще е по-лесно.
Коментиран от #56, #67
19:38 18.01.2026
39 Тихо бе
До коментар #31 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Дякон Тъ пи сла вов.Митовете за руско вундервафе плашат гаргите и възбуждат въображението на едногънкови русофили като теб.Затваряй си руската човчица.
Коментиран от #61
19:39 18.01.2026
Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."
19:39 18.01.2026
19:39 18.01.2026
19:40 18.01.2026
„Зеленски очевидно е пристрастен към кокаин. Всички симптоми са налице. Дадох му милиард, а седмица по-късно той отново фалира. И все още носи непраната зелена тениска, която Шон Пен му подари. И постоянно бълва адски глупости от рода на: „Ще победя Русия!“ 🤣🤣🤣
19:40 18.01.2026
44 Хахахахаха
До коментар #34 от "русия е джудже":Ти вярваш ли си, стига си пиши съчиненията, ако беше така защо Нато не нападат, няма елементарна логика, те ще знаят че руснаците са изгубили военната си мощ ама няма да ги нападнат сега, а кога?? Фенчетата на укрите вече от нямане накъде си пиши те някакви литературни съченения хахахха, от 4 години руснаците нямат техника нямат ракети, нямат хора, губят земи в Украйна хахахаахах
19:41 18.01.2026
19:41 18.01.2026
До коментар #16 от "az СВО Победа 80":Има за цел глупаците.
19:43 18.01.2026
19:43 18.01.2026
19:43 18.01.2026
До коментар #34 от "русия е джудже":Хахахахаха 1,5 убити руснаци хахахха, сериозно ли хаххахах, Еми гледам в Русия няма насилствена мобилизация както в Украйна я има от 4 години, гледам че руснаците си правят ротация на войските докато укрите не могат да си я позволят, хаххахах 300000 убити украинци хахах сериозно ли, те украинските медии си признаха че само 2025 има убити на 500 000 хаххахах, маняк ж.. ък си и ти си го знаеш
Коментиран от #69
19:44 18.01.2026
Изказването на Дмитриев не е това,а е следнато:
Неуважаема госпожо Урсула фон дер Пфайзер ,не провокирате татко Тръмп ..
19:44 18.01.2026
19:44 18.01.2026
До коментар #25 от "българия в нато и ес-ъ":Лозунга беше - НАТО ще ни брани, а Европа ще ни храни!
19:44 18.01.2026
До коментар #16 от "az СВО Победа 80":Гаврата е с един милион руски войничета изпратени от Путин при Кобзон.Запали им поне една свещичка.
19:45 18.01.2026
Затова отстрелът на блатни до битъци и при мати е разрешен Целогодишно!
Коментиран от #85
19:45 18.01.2026
19:45 18.01.2026
До коментар #33 от "Тракиец 🇺🇦":4 деца с лилави вен.. Ци ли имаш, чакай да позная ходите семейно да продавате желязо хахахха, отивай да го търсиш че няма да остане за вас
Коментиран от #75
19:45 18.01.2026
До коментар #28 от "ВВП":Няма по-полезен екземпляр. Дори и да влезе в затвора, следващата ще е Кая Калас. Това е положението, нищо не може да се направи.
19:46 18.01.2026
Никога не бил казвал ,че Русия е превзела Купянск, а той го е казвал не по малко от 5 пъти
Купянск нямал стратегическо значение. Може и да е нямал ,но там закопаха 50 000 орки за град без значение Точно там беше достигнато съотношението 27 към 1 убити .
Коментиран от #76
19:47 18.01.2026
До коментар #39 от "Тихо бе":Митовете се оказаха реалност Русия показа само част от арсенала След втория Орешник Мерц нещо обърна курса Гледате клипът как Путин обяснява на Меркел какво ще стане ако не слуша Може да Ви е яд но това са реалностите
19:47 18.01.2026
До коментар #22 от "Тракиец 🇺🇦":"какво е ВИСШАТА РАСА И ЕВРОПА"
ВИСШАТА РАСА я видяхме до къде стигна през 1945 - трябва да си висш глупак за да вярваш на пропагандата.
19:47 18.01.2026
19:47 18.01.2026
19:48 18.01.2026
До коментар #36 от "Тракиец 🇺🇦":Европа ще оцелее само ако се съюзи с Русия.
19:48 18.01.2026
До коментар #38 от "Тук няма ли":Пер.даха го ядът твоите св.ине еврейски руски комунистически ци.га.нс.ки не..гри...виж справка от Украйна бе необразовано жив.отно съветско ци..га.нско....до тук за 4 г имаш 480 хиляди руски комунистически от.ре.пк.и у..б.и.ти срещу 120 хиляди украинци от висшата раса.....Путин терориста изча.дието на дявола до февруари ще постигне ПОЛОВИН МИЛИОН убити о.р..ки..Това е СТАТИСТИКА ДОКУМЕНТИРАНА бе ци.га.нче гну.сно... бой НАЦИОНАЛСОЦИАЛИСТА НИКОГА НЕ ЯДЕ...ТОЙ РАЗДАВА Б.О.Я. ....ГЛЕДАЙ ФИЛМИ НА ЛЕНИ РИФЕНЩАЙЛ ДА ВИДИШ КАКЪВ ИЗВЪН ЗЕМЕН ГЕН ОТ ВИСША РАСА Е ХИТЛЕРИСТА АМ ЕБО
19:48 18.01.2026
До коментар #14 от "Пич":Русия утече в канала, ватенките са в колапс, какво вюване хихи хи
Коментиран от #96
19:48 18.01.2026
До коментар #49 от "Хахахахаха":Тръмп беше категоричен, 33 К монголяци преразход само за декември!
Предлагаме,че и малцинствата изучавате математика?!?
Коментиран от #78
19:48 18.01.2026
До коментар #33 от "Тракиец 🇺🇦":Пич или нещо не си наред с главата или взимаш нещо изключително некачествено или и двете, но ми е жал за теб, ела да те черпя нещо първокачествено, ексклузивно само за Зеления, но и на теб ще ти сипя и за в къщи.
19:49 18.01.2026
До коментар #2 от "пРосия":Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
19:49 18.01.2026
До коментар #36 от "Тракиец 🇺🇦":Аз си мисля, че не си пиеш хапчетата от поне две-три седмици.
19:50 18.01.2026
До коментар #36 от "Тракиец 🇺🇦":Останали сте без лечение и наблюдение!
19:51 18.01.2026
До коментар #58 от "Хахахахаха":4 ри тракийски деца горди националсоциалисти с богато наследство културно и материално ..а ти а.мебо жалка съветска ци га.нска уми.рай бавно в ци..ганската махала от свръх доза комунистическо БО.К.ЛУК
Коментиран от #87, #91
19:51 18.01.2026
До коментар #60 от "Сантинел":"Никога не бил казвал ,че Русия е превзела Купянск, а той го е казвал не по малко от 5 пъти"
Що бе укрите колко пъти казаха че са превзели Курска област - или за там получихте амнезия. Получихте амнезия и че зеления каза че до седмица ще си пие чая в Крим - абе голяма амнезия е налегнала нашите козячета. Какво стана и за Покровск получихте амнезия а пък и за там твърдяхте че руснаците не са го превзели.
Коментиран от #90
19:51 18.01.2026
" ОЩЕ на 10 ДЕН СТАНА ЯСНО че Невнятния бункерен СТАРУХА педофил и престъпника шай гу ЗАГУБИХА ВОЙНАТА ПОЗОРНО! Заради Тия двамата УКРАЙНА унищожи най- боеспособните Бойни части на П ЕДЕРАЦИЯТА"!!
Край на цитата
19:51 18.01.2026
До коментар #69 от "Последния софиянец":Хаххахах, той тръмпчо е на фронта и ги брои хаха, абе вие вярно май ще бавно ра.. иващи хаха, много ми е смешно за такива като теб и твоите авери в форума, само говорим ама доказателства ще видим ли хахахха, до сега фен на укрите не е доказал абсолютно нищо
19:51 18.01.2026
"А бе, виж тоиз как те дръпна, тъ бъзел ли сии...."
На другия:
"Леле, тоя как ти се репчи. Страх ли те е да го удариш. А на бас, че не можеш да го удариш, бъзел"
В случая послението е към Европа да се опъне на Чичо Сам.
19:52 18.01.2026
До коментар #34 от "русия е джудже":Ти да нямаш температура? В това грипно време.., иди на преглед при джипито, После на очен и ушен лекар. Щото си и сляп, и глух.
19:52 18.01.2026
До коментар #37 от "Ха ХаХа":Руснакът няма свобода и достойнство. Той става роб на Кремъл в момента, в който се роди.
19:52 18.01.2026
До коментар #21 от "Така е 13 год зелени човечета":Каква и файдата на Русия да отвлича Зелката???
Можеш ли да ни обясниш???
И за туршия дори не става! Пък на пиано отдавна не може да свири!
Коментиран от #95
19:52 18.01.2026
19:52 18.01.2026
До коментар #55 от "Да се родиш":Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.
Коментиран от #97
19:52 18.01.2026
19:53 18.01.2026
До коментар #75 от "Тракиец 🇺🇦":Какво наследство хахахха, маняк ти си роден на улицата и там ще си умреш, завит с някой кашон хахахаха, бас държа че нямаш пари да си нахраниш децата хаха
19:53 18.01.2026
До коментар #4 от "Хахахахаха":Габаркат се, защото в момента НАТО изглежда като македонска дружина от три комити - двама воеводи и предател.
Ако не успят да изпратят послание за еиднствео и разбирателство може и до разпад да се стигне или до преформатиране.
19:54 18.01.2026
И КАК €$ Щ€ Л .ПА К . РА!
19:54 18.01.2026
До коментар #76 от "Антитрол":Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция,?
Благодаря за
Коментиран от #93
19:54 18.01.2026
До коментар #75 от "Тракиец 🇺🇦":"4 ри тракийски деца"
Тракийци да ти кажа няма в Украйна - защо си си сложил такъв ник. Даже и в Тракия няма тракийци защото нито един не знае тракийски език а говорят на български или цигански - ама щом някой не ще да е българин явно е от вторите.
19:55 18.01.2026
Коментиран от #94
19:56 18.01.2026
До коментар #90 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Ооо козлодуйски как се бе чедо - онези мургавите излекуваха ли ти запека или продължават с лечението.
19:56 18.01.2026
До коментар #92 от "никой":"Никой не е казал, че русийката ще даде фира мирно и тихо"
Е така де ама Европата даде фира мирно и тихо - никое козяче не ще да защитава Гренландия.
19:58 18.01.2026
До коментар #83 от "Какво е "показал" бай Дончо, бе?":Хамлетовския въпрос, дали бай Динчо "шамари Путин" или е "агент Краснов", им раздвоява съзнанието!
19:58 18.01.2026
До коментар #68 от "1945":Ли си толкова праззз, или празззто не можеш да кажеш нищо?
19:59 18.01.2026
До коментар #85 от "Обикновен човек":Не си само ти.
20:00 18.01.2026