"Влизането на България в еврозоната е нов неуспех за Москва."

На 1 януари България стана 21-вата страна членка на еврозоната, като замени с еврото използваната от 145 години валута, лева. В София и Брюксел това събитие беше отпразнувано като поредна стъпка в икономическата и политическата интеграция на Европейския съюз. Това, което обаче остана до голяма степен незабелязано, е степента, в която приемането на еврото от България представлява стратегически неуспех за Кремъл, пише сп. "Форин полиси". Американското издание публикува статия на Деси Загорчева, доцент в колежа "Гуардия" и главен изследовател в областта на цифровата дезинформация и медийната грамотност в университета на Ню Йорк.
След години на непрекъснати усилия да попречи на София да се присъедини към еврозоната, Москва не успя да предотврати решението, което затвърждава по-дълбоко и необратимо мястото на България в европейския проект. Смяната на валутата не само разкри ограниченията на хибридните тактики на Русия, но и намали оставащото ѝ влияние в страната.
Русия никога не е приемала напълно стратегическото преориентиране на България. Вместо това, тя продължава да третира България като оспорвана територия, като се опира на исторически, културни, религиозни и икономически връзки - включително енергийна зависимост - за да задържи страната в това, което Русия възприема като своя сфера на влияние. Част от влиянието на Кремъл се упражнява чрез Българската православна църква (БПЦ), която поддържа тесни връзки с Руската православна църква (РПЦ), отбелязва "Форин полиси". Москва отдавна я използва като инструмент на "меката сила", в подкрепа на идеите за славянско и православно братство. През по-голямата част от съвременната си история София беше най-верният европейски съюзник на Русия, което позволи на Москва да продължи да упражнява своето влияние дори след влизането ѝ в западните институции, включително НАТО и ЕС.
От гледна точка на Кремъл разширяването на еврозоната не е неутрален икономически процес. За Москва всяко задълбочаване на интеграцията в ЕС ограничава способността ѝ да експлоатира двустранните зависимости, да упражнява селективен натиск, да създава разделения в блока и да култивира сиви зони на влияние на източния фланг на ЕС. Страните, които приемат еврото, стават по-тясно свързани помежду си в икономически, финансов и политически план, което намалява възможностите за външна манипулация.
Анализаторите имаха основателни причини да се съмняват, че София ще завърши последните две стъпки от интеграцията в ЕС, а именно присъединяването към Шенгенското пространство за свободно пътуване и еврозоната. Въпреки че България е член на ЕС от 2007 г., тя продължава да се бори с висока инфлация и корупция, се посочва още в анализа.
Макар че България и Хърватия влязоха в Европейския валутен механизъм - задължителният двугодишен преходен период преди приемането на еврото - по едно и също време през юли 2020 г., техните траектории скоро се разминаха. Хърватия напредна в голяма степен според графика и прие еврото през 2023 г. България, от друга страна, отлагаше целевата си дата, преди да се присъедини окончателно през 2026 г.
Тези забавяния не бяха само технически. Те бяха предизвикани и от нарастващите политически и обществени съмнения относно по-дълбоката интеграция в ЕС - вълна от съпротива, която беше активно подхранена от операции за влияние, свързани с Русия, и български посредници, подкрепящи Кремъл. По този начин забавеният път на България към приемането на еврото се превърна във видим показател за способността на Русия да възпрепятства, макар и не напълно, интеграцията в ЕС.
В периода преди приемането на еврото Москва разчиташе на познатия набор от инструменти за намеса.
Първо, свързани с Русия лица проведоха мащабни дезинформационни кампании с цел да повлияят на общественото мнение срещу еврото. Русия използва тайни финансови мрежи, за да похарчи десетки милиони евро за пропаганда и намеса в България. Профили в социалните медии, свързани с Русия или нейните български представители, както и симпатизиращи традиционни медии, разпространяваха алармистки и често очевидно неверни твърдения, според материала на "Форин полиси".
Тези неверни твърдения включваха идеята, че приемането на еврото ще доведе до галопираща инфлация, конфискация на спестяванията на гражданите, лишаване на България от националната ѝ идентичност и подчиняване на страната на диктата на Брюксел. Това допринесе за задълбочаване на разделението в обществото по въпроса за приемането на еврото и за намаляване на обществената подкрепа.
Второ, откровено проруските сили в България, най-вече крайната националистическа партия "Възраждане", повториха и легитимираха тези твърдения. "Възраждане", която има официално споразумение за сътрудничество с партията "Единна Русия" на руския президент Владимир Путин, се превърна в най-видимия вътрешен противник на приемането на еврото.
Партията организира антиевропейски митинги и протести, на някои от които се развяваха руски знамена. През февруари миналата година членове на партията щурмуваха мисията на ЕС в София, като хвърляха фойерверки, червена боя и коктейли "Молотов" по сградата и запалиха входната ѝ врата. Лидерите на партия "Възраждане" многократно предупреждаваха за икономически колапс, подобен на този, който преживя Гърция по време на кризата с еврото, въпреки реформите в еврозоната след кризата и значително по-различното фискално положение на България.
Депутатите от "Възраждане" разпространяваха конспиративни теории, включително твърдения, че Брюксел планира да конфискува спестяванията на българите и че конфискуваните средства ще бъдат използвани за военни проекти.
Трето, тези усилия се вписаха в по-широка стратегия за подкопаване на институциите. Като поставяха под съмнение мотивите и компетентността на европейските институции и на самите управляващи елити в България, свързаните с Русия кампании се опитаха да задълбочат цинизма, да поляризират обществото и да отслабят доверието в демократичния процес.
Въпреки този силен и продължителен натиск, проевропейското парламентарно мнозинство в България в крайна сметка постигна целта си. Последователните правителства, в които участваше силно проевропейската и антикорупционна коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България", изпълниха необходимите правни и технически стъпки за приемане на еврото. Ключовите институции устояха на опитите да се политизира или да се провали процеса.
Влизането на България в еврозоната ни напомня, че хибридната намеса, макар и мощна и разрушителна, не определя неизбежно резултатите - особено при наличието на политическа воля и институционална приемственост, пише в заключение Деси Загорчева.
Въпреки това е малко вероятно това да бележи края на борбата. По-скоро фокусът на Кремъл върху България може да се засили през следващите месеци. Очаква се страната да проведе още едни предсрочни избори по-късно през годината, което ще отвори отново възможности за чуждестранно влияние и вътрешна дестабилизация, предупреждава Загорчева. В същото време проруските сили като "Възраждане" ще се опитат да се възползват от всякакви краткосрочни затруднения, свързани с прехода към еврото - като ценови корекции, административни затруднения и объркване сред обществото - за да ги представят като потвърждение на своите предупреждения и да обвинят ЕС, допълва тя.
В този смисъл приемането на еврото от България не е само политически успех, но и стратегически тест. Дали то ще укрепи доверието на обществото в европейската интеграция или ще се превърне в още едно бойно поле за дезинформация, ще зависи от това колко ефективно българското правителство и институциите на ЕС ще управляват прехода и ще комуникират ползите от него. Засега обаче 1 януари беше ясен неуспех за амбициите на Москва да раздели и отслаби ЕС. Това е сигнал, че притегателната сила на ЕС остава огромна, въпреки оспорването ѝ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 браво,
15:52 18.01.2026
4 неуспехът е за бг робите
Коментиран от #15
15:52 18.01.2026
6 Путин
Коментиран от #40
15:52 18.01.2026
7 Луганск
УПРАЖНЯВА ГЕНОЦИД
В РУСИЯ
Днес се навършват 83 години пробив на Блокадата на Ленинград! Геноцид, в който са убили повече от един милион мирни жители, осущосуществляли всички основни страни на днешния Ес! Заедно с окупационните войски на Германия в блокада на Ленинград са участвали в образуването на Белгия, Италия, Испания, Холандия, Норвегия, Финландия и други!
Тези всички европейски фашистките страни убити руски хора кори от глад, студ, убити в концлагерях!
Този фашистки европейският съюз планира пълното унищожаване на най-голям град Ленинград, така и всички негови жители!
Но Великият Съветски Съюз, на Великия Сталин, Великия Руски народ издържат и побеждава фашистскую Европа!
Ние и сега ще модерен фашистки европейския съюз! Ако дернетесь, този път ние най-накрая ви унищожим ядрените удари!!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
Коментиран от #74, #84, #98
15:53 18.01.2026
8 az СВО Победа 80
А утре ще ни кажат, че Слънцето е изгряло въпреки нежеланието на Путин и че това е нов неуспех за Москва!
🤣🤣🤣
Коментиран от #21, #157, #181
15:53 18.01.2026
9 Тъпотия след
Искат да ни убедят че нас са ни вкарали в капана но е пострадала Русия. А Путин се е тръшнал от тази новина и за N ти път се е споменал.
15:53 18.01.2026
10 що така
15:53 18.01.2026
11 НЕ ТЪПА
15:53 18.01.2026
12 Не се заблуждавайте!
Коментиран от #194
15:53 18.01.2026
13 Ха ХаХа
Няма клауза за излизане от Еврозоната.
ЕЦБ само има правата върху българските финанси.
Зобре дошли в Клуба на богатите евророби
15:54 18.01.2026
14 Факт
15:54 18.01.2026
16 Дик диверсанта
1. Ще убиват ли Стотинкин?
2. Защо господин Стотинкин преброи рос дебилите?
15:55 18.01.2026
17 Тиква
15:56 18.01.2026
18 Авторът на този
15:56 18.01.2026
19 Логиката е, че
До коментар #1 от "Искам да кажа нещо на русофилите":американците са против еврото, точно те са за доминация на долара.
15:56 18.01.2026
20 1234
15:57 18.01.2026
21 Слънцето изгрява от Изток
До коментар #8 от "az СВО Победа 80":Неуспех за България.
15:58 18.01.2026
22 Анонимен
15:58 18.01.2026
23 Княз Вандал Новгородски
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #35, #68
15:58 18.01.2026
24 Путин издаде Указ
Защото чрез нас иска да се доближи до ЕС.
Решил е да скъса с БРИКС, щото стана за смях със СВО.
Звездите ми го казаха.
Коментиран от #39
15:58 18.01.2026
25 Княз Вандал Новгородски
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #92, #100
15:58 18.01.2026
27 Княз Вандал Новгородски
15:58 18.01.2026
28 Картаген
Що за логика,другари демократи-антимосковци?
Вие надминахте вица на Жириновски за укрите,дето питали един укра как се чуства след влизане в европата,а тои отговорил:Аз съм безработен,жената гледа възрастни хора,дъщерята работи в чер вените фенери.
Ама за всичко са виновни руснаците,защото ни казваха да не влизаме в ЕСа и знаеха га довете,че ще направим ,напук ,обратното.
15:59 18.01.2026
29 Цвете
15:59 18.01.2026
30 Сиганин
До коментар #2 от "Българин":Бате ши даваШ пет еуро да слага на теби на стата?
15:59 18.01.2026
31 Ван Дал
Коментиран от #112
15:59 18.01.2026
32 Хеми значи бензин
16:00 18.01.2026
33 Това
16:00 18.01.2026
34 Копейки
Коментиран от #42
16:00 18.01.2026
35 През ден
До коментар #23 от "Княз Вандал Новгородски":го цитираш Ф. Кастро.
Това е подигравка, защото човека не беше добре ментално. Заедно с другаря си Че Гевара, дето му видяха сметката.
Коментиран от #45, #46, #49
16:00 18.01.2026
36 хаха
Онези некадърни баклуци и без това разчитат най-вече на природни ресурси. А природните ресурси нямат валута.
16:00 18.01.2026
37 руската мечка
16:01 18.01.2026
38 За БРИКС
16:02 18.01.2026
39 Курций Руф
До коментар #24 от "Путин издаде Указ":Няма лошо да разговаряш с Бог.
Проблемът идва когато започнеш да чуваш , че ти отговаря.
Коментиран от #58
16:02 18.01.2026
40 Мишел
До коментар #6 от "Путин":"Математиката е безмилостна. Бюджетният дефицит на Русия нарастна до рекордни стойности. Председателя на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко поиска "най-строги икономии", но това е много трудно . Запасите от съветско оръжие, които първоначално подхранваха войната в Украйна, са почти изчерпани, което изисква производство на ново и скъпоструващо оръжие. При липса на проходи, ситуацията става още по-трудна. "
16:02 18.01.2026
43 до голяма степен
Крайно време е Частният Библиотекарски институт в София да бъде закрит завинаги.
16:03 18.01.2026
44 Факт
16:03 18.01.2026
45 Княз Вандал Новгородски
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #121
16:03 18.01.2026
46 Княз Вандал Новгородски
До коментар #35 от "През ден":Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #104, #108
16:03 18.01.2026
48 Баба Гошка
16:04 18.01.2026
49 Княз Вандал Новгородски
До коментар #35 от "През ден":Демилитаризацията на урки продължава
Коментиран от #59
16:04 18.01.2026
50 ами то
До коментар #42 от "От Сев. Корея":В света най-голямото гей общество е ... московското.
16:04 18.01.2026
51 Стратегическият успех на
16:04 18.01.2026
52 И кво пък общо Москва има
Коментиран от #66, #83
16:05 18.01.2026
53 Петър Подлогин
16:05 18.01.2026
54 Фори
16:05 18.01.2026
55 Механик
Само най- скъсаните надничари приемат рубли и вкисналия борш, другите си искат надницата у ЕВРАЦИ
16:05 18.01.2026
56 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF
РУСИЯ ПРИКЛЮЧИ 🤣
СЛЕД ВЛИЗАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В КЛУБА НА EБAНИTE,
KOMAHДИРИТЕ НА ФРOHТА И УПРАВЛЯВАЩИТЕ В KPEMЪЛ ДА ПОСЕГНАЛИ НА ЖИВОТА СИ.
РУСKATА АРМИЯ СЕ ИЗТЕГЛЯ КЪМ ВЛАДИВОСТОК И ПУTИH E ПОТЪРСИЛ УБЕЖИЩЕ В ИРАН. 😆
Коментиран от #64, #72
16:05 18.01.2026
57 Путин
16:06 18.01.2026
58 За звездите става дума
До коментар #39 от "Курций Руф":Ах, как четете през пръсти, че и вехти сентенции изричате.
16:06 18.01.2026
59 1424 дни
До коментар #49 от "Княз Вандал Новгородски":рускитеСвине са избивани като кучета в Донбас.
16:06 18.01.2026
60 Няма много логика
До коментар #42 от "От Сев. Корея":Защото в Русия има много повече джендъри, отколкото в Европа. В Русия джендърството се преследва, а нещо което е забранено се разпростнява още повече, като всяко забранено нещо :/
Коментиран от #79
16:06 18.01.2026
61 Особено
16:07 18.01.2026
62 В десятката
Той руснака винаги си връща своето....нал тъй ни зомбирахте..
Коментиран от #87
16:07 18.01.2026
63 Изобщо не трябва да ни
Коментиран от #86
16:07 18.01.2026
64 Русия не се изтегля
До коментар #56 от "ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF":Дреме пред Покровск.
16:07 18.01.2026
65 Не вяарвам
Коментиран от #76
16:07 18.01.2026
66 Имаш ли какво да вечеряш, клоши?
До коментар #52 от "И кво пък общо Москва има":Мечтаеш ли още за дървен КЕН еф със ведро и снимка на пеДо-фила на вратата?
Хехехехехехе
16:07 18.01.2026
67 На всички русофили
До коментар #1 от "Искам да кажа нещо на русофилите":да ядеш ла@@на@@та!!
Коментиран от #88, #96
16:07 18.01.2026
68 хаха🤣
До коментар #23 от "Княз Вандал Новгородски":голям страх от тия фашисти, голямо нещо🤣 стегни се малко бе другарю, има рекомфорт 🤣🤣🤣
16:07 18.01.2026
69 ЛГБТ
Коментиран от #94, #101
16:08 18.01.2026
70 Пак глупава пропаганда
16:08 18.01.2026
71 Читател
Ха ха ха то и "присъединяването" на Гренландия към САЩ е "нов неуспех за Москва" - нали така бе господа козячета. До кога ще ни заливате с малоумна пропаганда - Путин си го премести че България била влязла в еврозоната.
Ама пък трябва да има хляб за нашите козячета.
16:08 18.01.2026
72 Руската пропаганда
До коментар #56 от "ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF":Има за цел глупака.
Коментиран от #77
16:08 18.01.2026
73 Още малко и
Коментиран от #78
16:08 18.01.2026
74 Хаха
До коментар #7 от "Луганск":Ти да не си от посолството на Мутрофанова.
Коментиран от #184
16:08 18.01.2026
75 Корекция на коментар 63 изобщо
Коментиран от #118
16:09 18.01.2026
76 да питам
До коментар #65 от "Не вяарвам":верно ли Русия е подавала молба преди години за членство в НАТО и ЕС, но не са я приели защото е бавноразвиваща се ?
Коментиран от #82
16:09 18.01.2026
77 Така е
До коментар #72 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
16:10 18.01.2026
78 Стамболов
До коментар #73 от "Още малко и":А,не бе !
16:10 18.01.2026
79 Покрай мобилизацията
До коментар #60 от "Няма много логика":все повеече руснаци ще се правят на джендъри. Дори да не са такива. Кофти нещо е фронта. Че и студено.
16:10 18.01.2026
80 Дас Хаген
Коментиран от #85, #127
16:11 18.01.2026
81 Нема се сдухвате ко пейки
👍😂👍
16:11 18.01.2026
82 Путин
До коментар #76 от "да питам":го казва,няколко пъти!Няма потвърждение !
16:12 18.01.2026
83 Като видят след 2 месеца
До коментар #52 от "И кво пък общо Москва има":Какъв е спада на приходите от ДДС ей тогаеа да ги видя кви ще ги говорят. Потреблението реално е спаднало на 50%
16:12 18.01.2026
84 Историк
До коментар #7 от "Луганск":Руската нация е подложена на геноцид постоянно от 1918г. до днес. Няма друга такава нация в света, която да е избивана от собствените си управляващи - Ленин, Сталин и Путин.
Коментиран от #91, #95
16:12 18.01.2026
85 Руската пропаганда
До коментар #80 от "Дас Хаген":Има за цел винаги глупака.
Коментиран от #123, #124
16:12 18.01.2026
86 Русия /СССР/ ни налагаше
До коментар #63 от "Изобщо не трябва да ни":глю.постите си 45 г. Сега ни диша праха.
16:13 18.01.2026
87 Антитрол
До коментар #62 от "В десятката":"Той руснака винаги си връща своето....нал тъй ни зомбирахте.."
Вие сте си зомбирани по рождение - "своето" на руснаците не са напечатани хартийки пък каквото и ще да пише върху тях. Само нашите козячета могат да продават интересите на България за напечатани хартийки - ето дадоха златото на България за малко зелени хартийки.
Коментиран от #99
16:13 18.01.2026
88 Не всички дебили
До коментар #67 от "На всички русофили":са русифили.....
Коментиран от #93
16:13 18.01.2026
89 Ха-ха
Коментиран от #103
16:13 18.01.2026
90 Горски
16:14 18.01.2026
91 Това си е факт
До коментар #84 от "Историк":Важното е да не ни пука.
16:14 18.01.2026
92 Ха-ха
До коментар #25 от "Княз Вандал Новгородски":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
16:14 18.01.2026
93 В България няма русофили.
До коментар #88 от "Не всички дебили":Русофил е бил капитан Петко войвода.
Спас Турчев го е излекувал.
Коментиран от #105, #109, #128
16:14 18.01.2026
94 А не ни занимавай със
До коментар #69 от "ЛГБТ":ПЕН дел соаретата на ху--- ЙЛО, Башо мадурестия и рамАзан със КУ РАна.
Цел СВЕТ знае че Фюрера пеДо-фил е ФАМОЗЕН ху есос
Коментиран от #110
16:15 18.01.2026
95 Учуден
До коментар #84 от "Историк":"Няма друга такава нация в света, която да е избивана от собствените си управляващи"
А за индианците в двете Америки защо получи амнезия - или в канчето на господарите ви е забранено да гледате.
Коментиран от #152
16:15 18.01.2026
96 Вие постигнахте висоти
До коментар #67 от "На всички русофили":Един на друг си ги ядете. Затворихте кръга.
16:15 18.01.2026
97 даа
16:16 18.01.2026
98 Град Козлодуй
До коментар #7 от "Луганск":Приятел, не е хубаво да славим такава пропаднала държава. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.
16:16 18.01.2026
99 Руската пропаганда
До коментар #87 от "Антитрол":Има за цел глупаците.
Коментиран от #126
16:16 18.01.2026
100 Дик диверсанта
До коментар #25 от "Княз Вандал Новгородски":Нали знаеш какво очаква всеки, който разпространява фашизъм?
16:16 18.01.2026
101 Розовото пони Путин
До коментар #69 от "ЛГБТ":Руския прайд е много по-голям от Европейския, и аз съм дребен и розов, но даже ме избраха за президент 🌈🌈😅🥳
16:18 18.01.2026
102 Ти си
Първоначално си помислих че е статия на DW (на тях и самите заглавия са им пропагандни манипулативни) а то се оказа че е статия на привърженици на демократичната партия Foreign Policy която подкрепи Хилари за президент на САЩ.
Либералите без бой не се дават ....
16:18 18.01.2026
103 Копейките срещу какво ще протестират
До коментар #89 от "Ха-ха":Сега а? А в САЩ срещу какво протестират бре?
16:18 18.01.2026
104 Ха-ха
До коментар #46 от "Княз Вандал Новгородски":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
16:19 18.01.2026
105 Историк
До коментар #93 от "В България няма русофили.":И значи козячетата се радвате че разни предатели като тях са убили борец за свободата на България. Ами ако не беше капитан Петко войвода такива като теб още щяха да са с фесовете.
Поне да се знае че всички козячета са антибългари и мразят България.
Коментиран от #114
16:19 18.01.2026
106 Копейка
16:19 18.01.2026
107 Възраждане
Никога вече взривявани Черкви, лагери, петолъчки и без родни копейки Дермо яди
16:20 18.01.2026
108 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #46 от "Княз Вандал Новгородски":Ти, това колко пъти ще го пишеш ставаш банален , само плитко- умен ще повярва не, че липсват. Колкото, и да се пише какъв апокалипсис ще бъде еврото за сега не се вижда, и ако така продължи губите и тази битка, а и следва Възраждане АУТ
Коментиран от #119
16:20 18.01.2026
110 Зевзек
До коментар #94 от "А не ни занимавай със":Нещо много се разстрои - вземи си лакирай ноктите да се успокоиш
Коментиран от #125
16:20 18.01.2026
111 стоян георгиев
16:21 18.01.2026
112 хаха 🤣
До коментар #31 от "Ван Дал":той не е чичо, а дядо и не се подигравай така с него, човека е на преклонна възраст вече не може да върви в права линия нито пък да си върже обувките сам 🤣🤣🤣
16:22 18.01.2026
113 Историк
16:22 18.01.2026
114 Че ква " свобода" е
До коментар #105 от "Историк":Да шпак - ловаш...смърдящи на самогон,.. Монголо- мюсюлмански гъ-- Заги,..ма г--- ЕЙ?!?
16:22 18.01.2026
115 Краят на една ера
16:23 18.01.2026
116 нов неуспех за Москва
Коментиран от #144
16:23 18.01.2026
117 Демократ
Коментиран от #129
16:23 18.01.2026
118 Анонимен
До коментар #75 от "Корекция на коментар 63 изобщо":Вече се притеснявахме за него!
16:23 18.01.2026
119 Военен
До коментар #108 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":"и ако така продължи губите и тази битка"
И какво да продължи - цените и сега се вдигат и продължават ама козячетата не ги интересуват българите а "да спечелели битката" - само където ще загубите войната.
16:23 18.01.2026
120 русоляв
16:24 18.01.2026
121 хаха🤣
До коментар #45 от "Княз Вандал Новгородски":голям страх от тия фашисти, голямо нещо🤣 стегнете малко бе таварищи, има рекомфорт 🤣🤣🤣
16:24 18.01.2026
122 М-даа
16:24 18.01.2026
123 Дас Хаген
До коментар #85 от "Руската пропаганда":Никва пропаганда няма! Едноличното подписване на сделката Меркосур от страна на Урсула може да разклати яко тази зона! Полша, Франция , Австрия и Унгария твърдо се противопоставят! На фона на това амбицията на Тръмп за Гренландия може в крайна сметка да постави Европа в още по трудно положение! Та истината не е пропаганда, до тук няма никва връзка с Русия!
16:24 18.01.2026
124 Така е
До коментар #85 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
Коментиран от #130
16:24 18.01.2026
125 Салимехмедов
До коментар #110 от "Зевзек":Шъ ми цаливаш ли ку...раНА?
Коментиран от #135, #148
16:25 18.01.2026
126 И Руската пропаганда
До коментар #99 от "Руската пропаганда":Попиля САЩ нали? Армия в градовете вкара
Коментиран от #133
16:25 18.01.2026
127 Анонимен
До коментар #80 от "Дас Хаген":Дали е по различно от Австралийското?
16:25 18.01.2026
128 Алкеос гърка
До коментар #93 от "В България няма русофили.":Прабабите ти прадядовците ти редовно турците в продължение на почти 600г ги лекуваха .
16:25 18.01.2026
129 Демократ
До коментар #117 от "Демократ":Основна демократична ценност е да има гей-паради и еднополови бракове - ние "демократите" мразим Русия и Путин защото ги забранява.
16:25 18.01.2026
130 Руската пропаганда
До коментар #124 от "Така е":Има за цел глупаците.
16:27 18.01.2026
131 Бикът от Шри Ланка
Коментиран от #136, #138
16:27 18.01.2026
132 Олеееее....
16:28 18.01.2026
133 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #126 от "И Руската пропаганда":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Коментиран от #137
16:28 18.01.2026
134 Възроден коко от Карлуково
16:28 18.01.2026
135 Зевзек
До коментар #125 от "Салимехмедов":Веднага след като се лакираш ще те уредя. Да не забравиш и червените прашки
16:28 18.01.2026
136 Индийски факир
До коментар #131 от "Бикът от Шри Ланка":Тренирай йога и го пробвай пръв ,за да кажеш дали е ароматен .
16:28 18.01.2026
137 Ломския
До коментар #133 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Ооо козлодуйски - онези мургавите излекуваха ли ти запека.
Коментиран от #139
16:29 18.01.2026
138 оня с кола
До коментар #131 от "Бикът от Шри Ланка":Аз пък имам един кол с загладен връх за теб .
16:30 18.01.2026
139 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #137 от "Ломския":Още им се наслаждавам !
16:30 18.01.2026
140 Розави гъцита
Еврото нас ни прецакаха яко но пък какво по хуабво грабвайте вазелин че еб. Ще е яко
16:30 18.01.2026
141 Сус бе
Коментиран от #147, #153
16:30 18.01.2026
142 Хо хо хо хо......
16:30 18.01.2026
143 Гоце Блицкрига
Дайте инфо за Парада на ху ЙЛО у Купянск, Покровск, КИЕВ, ДАМАСК и ЛИСАБОН , та поне а ни стопли душите
Коментиран от #151, #161
16:31 18.01.2026
144 коко
До коментар #116 от "нов неуспех за Москва":Тъп, много тъп, руски трол! Кой е този от.,качалник който ви плаща?
16:31 18.01.2026
146 виновна е
16:31 18.01.2026
147 Учуден
До коментар #141 от "Сус бе":Сега на нашите козячета в евро ли им плащат от посолството или в долари не ми стана ясно
16:32 18.01.2026
148 Надда Ренн
До коментар #125 от "Салимехмедов":Чикита ,след онази далечна година когато в КЕЧА беше метреса на Старото Асан и Салимехмедов ли стана ?Като си пускаш душата още ли се чува Юууусуууффффф ?
16:33 18.01.2026
149 Междузвезни войни, първи епизод
16:34 18.01.2026
150 ХиХи
Русия е продала на Китай близо 100 млрд куб м газ, което е повече от продаваното в ЕС преди войната.
Коментиран от #162
16:34 18.01.2026
151 Зевзек
До коментар #143 от "Гоце Блицкрига":А как върви перемогата - зеления наркоман нещо се укри и никакъв го няма. Кого ще освобождавате Крим
Коментиран от #165, #169, #174
16:34 18.01.2026
152 коко
До коментар #95 от "Учуден":Да кажеш нещо за избитите от руснаците народи на Сибир???
Коментиран от #164
16:34 18.01.2026
154 Владимир Высоцкий
Нет нет, "Всё не так, ребята", я с вами!!!!!!
16:35 18.01.2026
155 Ко пейки сд ухани
Ви дам сезало...та а сложите край на тия...мъки и уни Жения?!?
Ееееедехееее
Коментиран от #163, #171
16:36 18.01.2026
156 Омазана ватенка
16:36 18.01.2026
157 Един
До коментар #8 от "az СВО Победа 80":Аз се чудя как въобще им ги ражда главата такива невероятни глупости.
16:37 18.01.2026
158 ежко
16:37 18.01.2026
159 Козяци
16:37 18.01.2026
160 Хо-ха-ха
16:38 18.01.2026
161 Тизе къ мислиш
До коментар #143 от "Гоце Блицкрига":13 годин са у ДОНБАС и оше го... превземат.
Даже НЕМА...3.... ПЕТИЛЕТКИ
👍😄
16:38 18.01.2026
162 Пиши на каква цена
До коментар #150 от "ХиХи":Са продали газ на Китай
Бре Рублоидот.
Къде е келипира
От големите Количества.
Хахахаха
Пиши за батака в Мускалието.
Няма кой да чисти улиците от сняг ,
Защото на Индийските РАБОТЯГИ
Им било студено .
Хахахаха
Докато Путин
Избива Руските Мъже
Сега внася от Индия
Момчета с Тюрбани.
На това му се вика
ПЛАН
ХАХАХА ХАХАХА
Коментиран от #173
16:38 18.01.2026
163 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #155 от "Ко пейки сд ухани":Мой те окачим на някой клон да съхнеш за чироз .
16:39 18.01.2026
164 Учуден
До коментар #152 от "коко":"Да кажеш нещо за избитите от руснаците народи на Сибир???"
Народите в Сибир са си живи и здрави и даже имат автономни републики - ти ми кажи къде е щатът на Апахите или щатът на Ирокезите - а забравих малкото останали са натикани като животни в "резервати".
16:39 18.01.2026
165 Гоце Блицкрига
До коментар #151 от "Зевзек":Отговаряй на въпроса а не се навеждай като ху ЙЛО пред...КУ...РАна.
Думай за ТРИДНЕВНАТА
Коментиран от #170, #176, #180
16:40 18.01.2026
166 татунчо 🍌
16:40 18.01.2026
167 Джугашвили
Где БЕРЛИН ?
16:41 18.01.2026
168 Митрофанова
16:41 18.01.2026
169 Копей,
До коментар #151 от "Зевзек":Не се отклонявай от темата! Придържай се по тематиката на статията,за да не бъдеш изритан от дискусията!
16:42 18.01.2026
170 Заку Рамафани
До коментар #165 от "Гоце Блицкрига":Пробвай отблизо да му думаш ,може и да те чуе .
16:42 18.01.2026
171 проскубан 🐀,
До коментар #155 от "Ко пейки сд ухани":Наглеждай добитъка ! Писането не е за теб по понятни за медицината причини !
16:42 18.01.2026
172 извергът Гешев
16:42 18.01.2026
173 Запознат
До коментар #162 от "Пиши на каква цена":Пишеш единствено лъжи че иначе не върви пропагандата нали? И защо ли всички козячета са се притеснили за Русия колко било зле но изобщо не са притеснени колко зле е Европа, изобщо не ги притеснява че отнемат територии от една европейска държава.
16:43 18.01.2026
174 Последния софиянец
До коментар #151 от "Зевзек":64 км Колона, ЧЕРНИГОВ, ХЕРСОН, ХАРКОВ, СУМИ, и още 186 селища ОСВОБОДЕНИ !
Ама ние си знаем,...2 ДНЯ и ВСЕ!
А
3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!
Коментиран от #187
16:43 18.01.2026
175 Майстора
16:43 18.01.2026
176 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #165 от "Гоце Блицкрига":Суссс бре хъе ...сосс,сокай бибека !
16:43 18.01.2026
177 Чак пък неуспех... Не
16:44 18.01.2026
178 ВВП
16:45 18.01.2026
179 Коста
16:46 18.01.2026
180 Зевзек
До коментар #165 от "Гоце Блицкрига":Думай за ТРИДНЕВНАТА
Веднага след като ти ми кажеш как върви перемогата и кога ще освобождавате Крим - ти не отговаряш на въпросите - пък за "тридневната" питай генерал Мили - руснаците не са казвали че е тридневна.
Коментиран от #183, #188
16:46 18.01.2026
181 Ха ха
До коментар #8 от "az СВО Победа 80":Ще казвате каквото ви казва руската пропаганда предназначена за глупаци.
16:47 18.01.2026
182 Как
16:47 18.01.2026
183 Ха ХаХа
До коментар #180 от "Зевзек":Тави перемогата русо+Кретените си го измислхте.
16:48 18.01.2026
184 Коста
До коментар #74 от "Хаха":Много си зле умствено куче, и по повод годишнината от смъртта на хората и самият повод, и коментарът ти... Не само умствено си зле но и душевно. Баща ти те е изнасилвал явно като малък после и като си пораснал
16:48 18.01.2026
185 Хахахаха
16:49 18.01.2026
186 ...
Коментиран от #191
16:49 18.01.2026
187 Зевзек
До коментар #174 от "Последния софиянец":"3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон"
Можеш ли ми каза кой от управляващите в Русия го е казал това - обаче амнезия получихте че генерал Мили го каза първи - някаква колективна амнезия.
Ама като няма нови опорки ще повтаряме старите нищо че са лъжи.
Коментиран от #190
16:49 18.01.2026
188 Повтаряй след мен
До коментар #180 от "Зевзек":Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо... Както каза другарката Симонян през февруари 22 година.
16:49 18.01.2026
189 Стани ти да стана аз шеф
16:50 18.01.2026
190 Копей ,
До коментар #187 от "Зевзек":Не се отклонявай от темата!
Коментиран от #196
16:50 18.01.2026
191 Българин
До коментар #186 от "...":И защо да ревем - това че господарите ти смениха напечатаните хартийки няма да ни направи богати - ще станем още по бедни.
16:51 18.01.2026
192 Загорчева....а?
16:52 18.01.2026
193 Стани ти да стана аз шеф
понеже са джендъри от векове?
16:52 18.01.2026
194 Мдаа
До коментар #12 от "Не се заблуждавайте!":Русия много харесва еврото и долара, сигурно затова не искаше Украйна да влиза в ЕС и НАТО.
16:53 18.01.2026
195 Хахахахаха
16:53 18.01.2026
196 Зевзек
До коментар #190 от "Копей ,":"Не се отклонявай от темата!"
Неудобно ли е да питам кога ще освобождавате Крим - добре няма да питам. Тогава ми кажи кога Русия ще се разпада че 2022 ни обещавахте че максимум до три месеца.
16:54 18.01.2026
197 Ама как хубавичко да знаете
16:55 18.01.2026