Новини
Свят »
България »
Влизането на България в еврозоната е нов неуспех за Москва

Влизането на България в еврозоната е нов неуспех за Москва

18 Януари, 2026 15:48 1 748 197

  • евро-
  • еврозона-
  • европейски съюз

След години на непрекъснати усилия да попречи на София да се присъедини към еврозоната, Москва не успя да предотврати решението, което затвърждава по-дълбоко и необратимо мястото на България в европейския проект

Влизането на България в еврозоната е нов неуспех за Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Foreign Policy Foreign Policy

На 1 януари България стана 21-вата страна членка на еврозоната, като замени с еврото използваната от 145 години валута, лева. В София и Брюксел това събитие беше отпразнувано като поредна стъпка в икономическата и политическата интеграция на Европейския съюз. Това, което обаче остана до голяма степен незабелязано, е степента, в която приемането на еврото от България представлява стратегически неуспех за Кремъл, пише сп. "Форин полиси". Американското издание публикува статия на Деси Загорчева, доцент в колежа "Гуардия" и главен изследовател в областта на цифровата дезинформация и медийната грамотност в университета на Ню Йорк.

След години на непрекъснати усилия да попречи на София да се присъедини към еврозоната, Москва не успя да предотврати решението, което затвърждава по-дълбоко и необратимо мястото на България в европейския проект. Смяната на валутата не само разкри ограниченията на хибридните тактики на Русия, но и намали оставащото ѝ влияние в страната.

Русия никога не е приемала напълно стратегическото преориентиране на България. Вместо това, тя продължава да третира България като оспорвана територия, като се опира на исторически, културни, религиозни и икономически връзки - включително енергийна зависимост - за да задържи страната в това, което Русия възприема като своя сфера на влияние. Част от влиянието на Кремъл се упражнява чрез Българската православна църква (БПЦ), която поддържа тесни връзки с Руската православна църква (РПЦ), отбелязва "Форин полиси". Москва отдавна я използва като инструмент на "меката сила", в подкрепа на идеите за славянско и православно братство. През по-голямата част от съвременната си история София беше най-верният европейски съюзник на Русия, което позволи на Москва да продължи да упражнява своето влияние дори след влизането ѝ в западните институции, включително НАТО и ЕС.

От гледна точка на Кремъл разширяването на еврозоната не е неутрален икономически процес. За Москва всяко задълбочаване на интеграцията в ЕС ограничава способността ѝ да експлоатира двустранните зависимости, да упражнява селективен натиск, да създава разделения в блока и да култивира сиви зони на влияние на източния фланг на ЕС. Страните, които приемат еврото, стават по-тясно свързани помежду си в икономически, финансов и политически план, което намалява възможностите за външна манипулация.

Анализаторите имаха основателни причини да се съмняват, че София ще завърши последните две стъпки от интеграцията в ЕС, а именно присъединяването към Шенгенското пространство за свободно пътуване и еврозоната. Въпреки че България е член на ЕС от 2007 г., тя продължава да се бори с висока инфлация и корупция, се посочва още в анализа.

Макар че България и Хърватия влязоха в Европейския валутен механизъм - задължителният двугодишен преходен период преди приемането на еврото - по едно и също време през юли 2020 г., техните траектории скоро се разминаха. Хърватия напредна в голяма степен според графика и прие еврото през 2023 г. България, от друга страна, отлагаше целевата си дата, преди да се присъедини окончателно през 2026 г.

Тези забавяния не бяха само технически. Те бяха предизвикани и от нарастващите политически и обществени съмнения относно по-дълбоката интеграция в ЕС - вълна от съпротива, която беше активно подхранена от операции за влияние, свързани с Русия, и български посредници, подкрепящи Кремъл. По този начин забавеният път на България към приемането на еврото се превърна във видим показател за способността на Русия да възпрепятства, макар и не напълно, интеграцията в ЕС.

В периода преди приемането на еврото Москва разчиташе на познатия набор от инструменти за намеса.

Първо, свързани с Русия лица проведоха мащабни дезинформационни кампании с цел да повлияят на общественото мнение срещу еврото. Русия използва тайни финансови мрежи, за да похарчи десетки милиони евро за пропаганда и намеса в България. Профили в социалните медии, свързани с Русия или нейните български представители, както и симпатизиращи традиционни медии, разпространяваха алармистки и често очевидно неверни твърдения, според материала на "Форин полиси".

Тези неверни твърдения включваха идеята, че приемането на еврото ще доведе до галопираща инфлация, конфискация на спестяванията на гражданите, лишаване на България от националната ѝ идентичност и подчиняване на страната на диктата на Брюксел. Това допринесе за задълбочаване на разделението в обществото по въпроса за приемането на еврото и за намаляване на обществената подкрепа.

Второ, откровено проруските сили в България, най-вече крайната националистическа партия "Възраждане", повториха и легитимираха тези твърдения. "Възраждане", която има официално споразумение за сътрудничество с партията "Единна Русия" на руския президент Владимир Путин, се превърна в най-видимия вътрешен противник на приемането на еврото.

Партията организира антиевропейски митинги и протести, на някои от които се развяваха руски знамена. През февруари миналата година членове на партията щурмуваха мисията на ЕС в София, като хвърляха фойерверки, червена боя и коктейли "Молотов" по сградата и запалиха входната ѝ врата. Лидерите на партия "Възраждане" многократно предупреждаваха за икономически колапс, подобен на този, който преживя Гърция по време на кризата с еврото, въпреки реформите в еврозоната след кризата и значително по-различното фискално положение на България.

Депутатите от "Възраждане" разпространяваха конспиративни теории, включително твърдения, че Брюксел планира да конфискува спестяванията на българите и че конфискуваните средства ще бъдат използвани за военни проекти.

Трето, тези усилия се вписаха в по-широка стратегия за подкопаване на институциите. Като поставяха под съмнение мотивите и компетентността на европейските институции и на самите управляващи елити в България, свързаните с Русия кампании се опитаха да задълбочат цинизма, да поляризират обществото и да отслабят доверието в демократичния процес.

Въпреки този силен и продължителен натиск, проевропейското парламентарно мнозинство в България в крайна сметка постигна целта си. Последователните правителства, в които участваше силно проевропейската и антикорупционна коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България", изпълниха необходимите правни и технически стъпки за приемане на еврото. Ключовите институции устояха на опитите да се политизира или да се провали процеса.

Влизането на България в еврозоната ни напомня, че хибридната намеса, макар и мощна и разрушителна, не определя неизбежно резултатите - особено при наличието на политическа воля и институционална приемственост, пише в заключение Деси Загорчева.

Въпреки това е малко вероятно това да бележи края на борбата. По-скоро фокусът на Кремъл върху България може да се засили през следващите месеци. Очаква се страната да проведе още едни предсрочни избори по-късно през годината, което ще отвори отново възможности за чуждестранно влияние и вътрешна дестабилизация, предупреждава Загорчева. В същото време проруските сили като "Възраждане" ще се опитат да се възползват от всякакви краткосрочни затруднения, свързани с прехода към еврото - като ценови корекции, административни затруднения и объркване сред обществото - за да ги представят като потвърждение на своите предупреждения и да обвинят ЕС, допълва тя.

В този смисъл приемането на еврото от България не е само политически успех, но и стратегически тест. Дали то ще укрепи доверието на обществото в европейската интеграция или ще се превърне в още едно бойно поле за дезинформация, ще зависи от това колко ефективно българското правителство и институциите на ЕС ще управляват прехода и ще комуникират ползите от него. Засега обаче 1 януари беше ясен неуспех за амбициите на Москва да раздели и отслаби ЕС. Това е сигнал, че притегателната сила на ЕС остава огромна, въпреки оспорването ѝ.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 76 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 браво,

    73 10 Отговор
    тая си заслужи хонорара, разсмя ме добре!

    15:52 18.01.2026

  • 4 неуспехът е за бг робите

    69 11 Отговор
    всичко продължава да поскъпва а вдигнаха парите само в мвр, страната продължава да се управлява от мафия

    Коментиран от #15

    15:52 18.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Путин

    11 36 Отговор
    Предпочитам да точа евраци !

    Коментиран от #40

    15:52 18.01.2026

  • 7 Луганск

    52 27 Отговор
    ЦЯЛАТА ФАШИСТСКАЯ ЕВРОПА
    УПРАЖНЯВА ГЕНОЦИД
    В РУСИЯ

    Днес се навършват 83 години пробив на Блокадата на Ленинград! Геноцид, в който са убили повече от един милион мирни жители, осущосуществляли всички основни страни на днешния Ес! Заедно с окупационните войски на Германия в блокада на Ленинград са участвали в образуването на Белгия, Италия, Испания, Холандия, Норвегия, Финландия и други! 

    Тези всички европейски фашистките страни убити руски хора кори от глад, студ, убити в концлагерях!
    Този фашистки европейският съюз планира пълното унищожаване на най-голям град Ленинград, така и всички негови жители!

    Но Великият Съветски Съюз, на Великия Сталин, Великия Руски народ издържат и побеждава фашистскую Европа!

    Ние и сега ще модерен фашистки европейския съюз! Ако дернетесь, този път ние най-накрая ви унищожим ядрените удари!!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    Коментиран от #74, #84, #98

    15:53 18.01.2026

  • 8 az СВО Победа 80

    66 11 Отговор
    🤣🤣🤣

    А утре ще ни кажат, че Слънцето е изгряло въпреки нежеланието на Путин и че това е нов неуспех за Москва!
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #21, #157, #181

    15:53 18.01.2026

  • 9 Тъпотия след

    60 11 Отговор
    тъпотия.......смешна пропаганда.
    Искат да ни убедят че нас са ни вкарали в капана но е пострадала Русия. А Путин се е тръшнал от тази новина и за N ти път се е споменал.

    15:53 18.01.2026

  • 10 що така

    59 8 Отговор
    Поредна боза що па да е неуспех за Москва въпроса е дали ние не си купихме фабрика на 8 септември.

    15:53 18.01.2026

  • 11 НЕ ТЪПА

    55 8 Отговор
    АМИ УЛТРА ТЪПА СТАТИЯ.

    15:53 18.01.2026

  • 12 Не се заблуждавайте!

    46 6 Отговор
    Русия харесва еврото, рублата, юана, няма проблеми с валутите , а САЩ са за доминация на долара. Помислете реално. Тези статии са кьор фишек.

    Коментиран от #194

    15:53 18.01.2026

  • 13 Ха ХаХа

    51 10 Отговор
    Авансово преведохме на Еврозоната 2 тона злато и 1,2 млрд.долара за входен билет.
    Няма клауза за излизане от Еврозоната.
    ЕЦБ само има правата върху българските финанси.
    Зобре дошли в Клуба на богатите евророби

    15:54 18.01.2026

  • 14 Факт

    36 1 Отговор
    А за България какво е?

    15:54 18.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дик диверсанта

    6 29 Отговор
    Това поражда два въпроса:
    1. Ще убиват ли Стотинкин?
    2. Защо господин Стотинкин преброи рос дебилите?

    15:55 18.01.2026

  • 17 Тиква

    42 8 Отговор
    Господи боже, ставаме по бедни пак Русия виновна, нямаме образование Путин виновен,ток, медицината, пътища виновна Русия, русофобия поставена на първо място, смешници.

    15:56 18.01.2026

  • 18 Авторът на този

    36 6 Отговор
    Тюрлюгювеч е направил безумен опит мухата да роди слон.

    15:56 18.01.2026

  • 19 Логиката е, че

    22 1 Отговор

    До коментар #1 от "Искам да кажа нещо на русофилите":

    американците са против еврото, точно те са за доминация на долара.

    15:56 18.01.2026

  • 20 1234

    24 5 Отговор
    Статията показва пълното неосъзнаване какво се случва на Балканите и какви са интересите на Москва. Противно на написанато Москва има интерес да приемем еврото защото нашата икономика в голямата си част е прокси на Москва и точно приемането на еврото им олеснява бизнеса още повече. Москва пак ви излъга и си изпълни интересите, докато вие си мислите обратното. Това само показва, че едните правят висш пилотаж, а доста хора от русофобия си мислят, че руснаците пак щели да страдат, справка статията. В заключение, Москва нямат НИЩО против да си вярвате, докато те си развяват коня.

    15:57 18.01.2026

  • 21 Слънцето изгрява от Изток

    24 8 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 80":

    Неуспех за България.

    15:58 18.01.2026

  • 22 Анонимен

    19 4 Отговор
    Обратното, поне ще печелят от превалутиране. Вероятно за Руските банки е за предпочитане да работят с една валута за много страни от Европа, отколкото с десет валути.

    15:58 18.01.2026

  • 23 Княз Вандал Новгородски

    17 6 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #35, #68

    15:58 18.01.2026

  • 24 Путин издаде Указ

    9 9 Отговор
    България да влезе в Еврозоната.
    Защото чрез нас иска да се доближи до ЕС.
    Решил е да скъса с БРИКС, щото стана за смях със СВО.
    Звездите ми го казаха.

    Коментиран от #39

    15:58 18.01.2026

  • 25 Княз Вандал Новгородски

    12 4 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #92, #100

    15:58 18.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Княз Вандал Новгородски

    14 4 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:58 18.01.2026

  • 28 Картаген

    26 6 Отговор
    Аз не искам да съм добре,искам на Вуте (москва)да му е зле.
    Що за логика,другари демократи-антимосковци?
    Вие надминахте вица на Жириновски за укрите,дето питали един укра как се чуства след влизане в европата,а тои отговорил:Аз съм безработен,жената гледа възрастни хора,дъщерята работи в чер вените фенери.
    Ама за всичко са виновни руснаците,защото ни казваха да не влизаме в ЕСа и знаеха га довете,че ще направим ,напук ,обратното.

    15:59 18.01.2026

  • 29 Цвете

    3 17 Отговор
    ЗАТОВА АПЕЛ КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ Е ДА ГЛАСУВАТ ПО СЪВЕСТ И МОРАЛ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ. МАШИНИТЕ СА ОТ ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ, НО НЕ ТЕЗИ, КОИТО НИ ПРЕДЛАГАТ ДНЕС, ЗАЩОТО СЪС СЪЩИТЕ МАШИНКИ ГЛАСУВАТ В РУСИЯ. 👍🇧🇬👍

    15:59 18.01.2026

  • 30 Сиганин

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Бате ши даваШ пет еуро да слага на теби на стата?

    15:59 18.01.2026

  • 31 Ван Дал

    17 7 Отговор
    Чичо Вова ще си пререже вените, че сме преминали от регионална парична единица в световна. Да бе, сигурно. Даже така им е по- лесно за директен евро ресурс.

    Коментиран от #112

    15:59 18.01.2026

  • 32 Хеми значи бензин

    10 4 Отговор
    Айде некви тъ пи българи да не ми обясняват кое как.

    16:00 18.01.2026

  • 33 Това

    21 4 Отговор
    само откровен лунатик като Гого Лозанов може да го е написал.

    16:00 18.01.2026

  • 34 Копейки

    7 16 Отговор
    Не протестирайте повече против еврото, за да не ви натоварят и изпратят на екскурзия в Северна Корея.

    Коментиран от #42

    16:00 18.01.2026

  • 35 През ден

    4 16 Отговор

    До коментар #23 от "Княз Вандал Новгородски":

    го цитираш Ф. Кастро.
    Това е подигравка, защото човека не беше добре ментално. Заедно с другаря си Че Гевара, дето му видяха сметката.

    Коментиран от #45, #46, #49

    16:00 18.01.2026

  • 36 хаха

    6 15 Отговор
    Пълни глупости. Дали алкохолизираните ватенки ще пазарува гайбанчовци в левове/рубли или в евро е без значение за тях.
    Онези некадърни баклуци и без това разчитат най-вече на природни ресурси. А природните ресурси нямат валута.

    16:00 18.01.2026

  • 37 руската мечка

    6 19 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    16:01 18.01.2026

  • 38 За БРИКС

    6 4 Отговор
    се чака 40 години !

    16:02 18.01.2026

  • 39 Курций Руф

    12 4 Отговор

    До коментар #24 от "Путин издаде Указ":

    Няма лошо да разговаряш с Бог.
    Проблемът идва когато започнеш да чуваш , че ти отговаря.

    Коментиран от #58

    16:02 18.01.2026

  • 40 Мишел

    5 17 Отговор

    До коментар #6 от "Путин":

    "Математиката е безмилостна. Бюджетният дефицит на Русия нарастна до рекордни стойности. Председателя на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко поиска "най-строги икономии", но това е много трудно . Запасите от съветско оръжие, които първоначално подхранваха войната в Украйна, са почти изчерпани, което изисква производство на ново и скъпоструващо оръжие. При липса на проходи, ситуацията става още по-трудна. "

    16:02 18.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 до голяма степен

    4 12 Отговор
    Заслугата до голяма степен е и на бойците на Тихия фронт, които денонощно се противопоставят на руската дезинформационна пропаганда.
    Крайно време е Частният Библиотекарски институт в София да бъде закрит завинаги.

    16:03 18.01.2026

  • 44 Факт

    16 1 Отговор
    Ала-Бала-Портокала! Помислете кому е нужна тази преписка!

    16:03 18.01.2026

  • 45 Княз Вандал Новгородски

    12 2 Отговор

    До коментар #35 от "През ден":

    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #121

    16:03 18.01.2026

  • 46 Княз Вандал Новгородски

    10 5 Отговор

    До коментар #35 от "През ден":

    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #104, #108

    16:03 18.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Баба Гошка

    17 3 Отговор
    Само тъй! Давайте! Важно е на москква да им е зле, пък, че ни довършиха и закоппаха с еврото, направо цъффнахме и вързахме като поръчители на цяла задлъжняла еврозона не се споменава

    16:04 18.01.2026

  • 49 Княз Вандал Новгородски

    13 4 Отговор

    До коментар #35 от "През ден":

    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #59

    16:04 18.01.2026

  • 50 ами то

    4 10 Отговор

    До коментар #42 от "От Сев. Корея":

    В света най-голямото гей общество е ... московското.

    16:04 18.01.2026

  • 51 Стратегическият успех на

    9 3 Отговор
    България с приемането и в Еврозоната ще го видим по-късно от резултатите.Днес българите са с най-ниско заплащане на труда и с най-ниски пенсии в същата тази Еврозона.

    16:04 18.01.2026

  • 52 И кво пък общо Москва има

    17 5 Отговор
    И като и ако е неуспех за Москва, успех ли е за България ? Златото го няма, кеша го няма, едни 3,2 милиарда евро едва има в обръщение. Оборотите с минути се свиват и влизаме в рецесия и въобще за какво говорим? Вътришната търговия по официални данни на ЕЦБ в Европа се е свила с 26,5 % за 2025 г. и кви са ви очакванията да ви питам

    Коментиран от #66, #83

    16:05 18.01.2026

  • 53 Петър Подлогин

    5 12 Отговор
    Коцето прие еврото даже преди мен.И се ваксинира!!

    16:05 18.01.2026

  • 54 Фори

    4 15 Отговор
    Възраждане са хулигани до един. Само гледат да излъжат ,да счупят нещо държавно и да се сбият с някого.

    16:05 18.01.2026

  • 55 Механик

    5 10 Отговор
    Язък. Тьо тя затова гледа лошо и скоро си отива обратно монгольята блатата блатата и Москалбад.
    Само най- скъсаните надничари приемат рубли и вкисналия борш, другите си искат надницата у ЕВРАЦИ

    16:05 18.01.2026

  • 56 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    9 7 Отговор
    НАЙ ПОСЛЕ 😝
    РУСИЯ ПРИКЛЮЧИ 🤣
    СЛЕД ВЛИЗАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В КЛУБА НА EБAНИTE,
    KOMAHДИРИТЕ НА ФРOHТА И УПРАВЛЯВАЩИТЕ В KPEMЪЛ ДА ПОСЕГНАЛИ НА ЖИВОТА СИ.
    РУСKATА АРМИЯ СЕ ИЗТЕГЛЯ КЪМ ВЛАДИВОСТОК И ПУTИH E ПОТЪРСИЛ УБЕЖИЩЕ В ИРАН. 😆

    Коментиран от #64, #72

    16:05 18.01.2026

  • 57 Путин

    2 9 Отговор
    от март не превежда пари за 6000 руски пенсионери,а сега те ще му пращат евраци !

    16:06 18.01.2026

  • 58 За звездите става дума

    2 3 Отговор

    До коментар #39 от "Курций Руф":

    Ах, как четете през пръсти, че и вехти сентенции изричате.

    16:06 18.01.2026

  • 59 1424 дни

    4 10 Отговор

    До коментар #49 от "Княз Вандал Новгородски":

    рускитеСвине са избивани като кучета в Донбас.

    16:06 18.01.2026

  • 60 Няма много логика

    3 6 Отговор

    До коментар #42 от "От Сев. Корея":

    Защото в Русия има много повече джендъри, отколкото в Европа. В Русия джендърството се преследва, а нещо което е забранено се разпростнява още повече, като всяко забранено нещо :/

    Коментиран от #79

    16:06 18.01.2026

  • 61 Особено

    6 1 Отговор
    много и пука на Москва за безумните решения на родните безродници! "Една човешка длан" срещу близо една трета от душата на земята! Простотиите Ви чупят всички човешки тъпотии...

    16:07 18.01.2026

  • 62 В десятката

    3 11 Отговор
    Копеи, връщайте парите.
    Той руснака винаги си връща своето....нал тъй ни зомбирахте..

    Коментиран от #87

    16:07 18.01.2026

  • 63 Изобщо не трябва да ни

    13 2 Отговор
    интересува кой е за доминация на долара илш кой на рублата..В крайна сметка излиза,че за да направим на Иван на Русия сме се отказали от националната си валута и сме дали на ЕЦБ валутния си резерв, че сме продължили да увеличаваме цените и сме замразили заплатите .Сега остава и да закрием държавата за да се "пукне" Русия от злоба.

    Коментиран от #86

    16:07 18.01.2026

  • 64 Русия не се изтегля

    4 8 Отговор

    До коментар #56 от "ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF":

    Дреме пред Покровск.

    16:07 18.01.2026

  • 65 Не вяарвам

    3 4 Отговор
    на Путин,че не са приели молбата му за ЕС !

    Коментиран от #76

    16:07 18.01.2026

  • 66 Имаш ли какво да вечеряш, клоши?

    4 6 Отговор

    До коментар #52 от "И кво пък общо Москва има":

    Мечтаеш ли още за дървен КЕН еф със ведро и снимка на пеДо-фила на вратата?
    Хехехехехехе

    16:07 18.01.2026

  • 67 На всички русофили

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Искам да кажа нещо на русофилите":

    да ядеш ла@@на@@та!!

    Коментиран от #88, #96

    16:07 18.01.2026

  • 68 хаха🤣

    1 5 Отговор

    До коментар #23 от "Княз Вандал Новгородски":

    голям страх от тия фашисти, голямо нещо🤣 стегни се малко бе другарю, има рекомфорт 🤣🤣🤣

    16:07 18.01.2026

  • 69 ЛГБТ

    5 3 Отговор
    Сега поне ще имаме гейпаради всеки ден😀

    Коментиран от #94, #101

    16:08 18.01.2026

  • 70 Пак глупава пропаганда

    8 1 Отговор
    Дреми и на Русия за България, че се качи на потъващ кораб и отново на грешната страна на историята с фашизма.

    16:08 18.01.2026

  • 71 Читател

    10 1 Отговор
    "Влизането на България в еврозоната е нов неуспех за Москва"

    Ха ха ха то и "присъединяването" на Гренландия към САЩ е "нов неуспех за Москва" - нали така бе господа козячета. До кога ще ни заливате с малоумна пропаганда - Путин си го премести че България била влязла в еврозоната.

    Ама пък трябва да има хляб за нашите козячета.

    16:08 18.01.2026

  • 72 Руската пропаганда

    3 4 Отговор

    До коментар #56 от "ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #77

    16:08 18.01.2026

  • 73 Още малко и

    8 0 Отговор
    сп. "Форин полиси" ще ни убеди че лева е бил руски нали? ...и не България очевидно ги интересува тези мизерници а някакъв там уж неуспех за Кремъл....

    Коментиран от #78

    16:08 18.01.2026

  • 74 Хаха

    3 7 Отговор

    До коментар #7 от "Луганск":

    Ти да не си от посолството на Мутрофанова.

    Коментиран от #184

    16:08 18.01.2026

  • 75 Корекция на коментар 63 изобщо

    1 0 Отговор
    Иван да се чете " инат"

    Коментиран от #118

    16:09 18.01.2026

  • 76 да питам

    2 6 Отговор

    До коментар #65 от "Не вяарвам":

    верно ли Русия е подавала молба преди години за членство в НАТО и ЕС, но не са я приели защото е бавноразвиваща се ?

    Коментиран от #82

    16:09 18.01.2026

  • 77 Така е

    6 4 Отговор

    До коментар #72 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    16:10 18.01.2026

  • 78 Стамболов

    0 2 Отговор

    До коментар #73 от "Още малко и":

    А,не бе !

    16:10 18.01.2026

  • 79 Покрай мобилизацията

    4 7 Отговор

    До коментар #60 от "Няма много логика":

    все повеече руснаци ще се правят на джендъри. Дори да не са такива. Кофти нещо е фронта. Че и студено.

    16:10 18.01.2026

  • 80 Дас Хаген

    6 4 Отговор
    Влезнахме но еврозоната пое към латинска Америка, скоро наред с китайските стоки ще е залята и с ГМО и 20 годишно аржентинско месо! Нищо хубаво не се вижда вече в тази зона!

    Коментиран от #85, #127

    16:11 18.01.2026

  • 81 Нема се сдухвате ко пейки

    4 7 Отговор
    Скоро друга шлю ХА ше замени оная Пияната,..и ше има понякога и консерва със сел ьодка със рублята
    👍😂👍

    16:11 18.01.2026

  • 82 Путин

    2 2 Отговор

    До коментар #76 от "да питам":

    го казва,няколко пъти!Няма потвърждение !

    16:12 18.01.2026

  • 83 Като видят след 2 месеца

    7 3 Отговор

    До коментар #52 от "И кво пък общо Москва има":

    Какъв е спада на приходите от ДДС ей тогаеа да ги видя кви ще ги говорят. Потреблението реално е спаднало на 50%

    16:12 18.01.2026

  • 84 Историк

    5 5 Отговор

    До коментар #7 от "Луганск":

    Руската нация е подложена на геноцид постоянно от 1918г. до днес. Няма друга такава нация в света, която да е избивана от собствените си управляващи - Ленин, Сталин и Путин.

    Коментиран от #91, #95

    16:12 18.01.2026

  • 85 Руската пропаганда

    2 9 Отговор

    До коментар #80 от "Дас Хаген":

    Има за цел винаги глупака.

    Коментиран от #123, #124

    16:12 18.01.2026

  • 86 Русия /СССР/ ни налагаше

    3 9 Отговор

    До коментар #63 от "Изобщо не трябва да ни":

    глю.постите си 45 г. Сега ни диша праха.

    16:13 18.01.2026

  • 87 Антитрол

    5 3 Отговор

    До коментар #62 от "В десятката":

    "Той руснака винаги си връща своето....нал тъй ни зомбирахте.."

    Вие сте си зомбирани по рождение - "своето" на руснаците не са напечатани хартийки пък каквото и ще да пише върху тях. Само нашите козячета могат да продават интересите на България за напечатани хартийки - ето дадоха златото на България за малко зелени хартийки.

    Коментиран от #99

    16:13 18.01.2026

  • 88 Не всички дебили

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "На всички русофили":

    са русифили.....

    Коментиран от #93

    16:13 18.01.2026

  • 89 Ха-ха

    3 6 Отговор
    Копейките срещу какво ще протестират сега

    Коментиран от #103

    16:13 18.01.2026

  • 90 Горски

    1 0 Отговор
    Лошо ми е.

    16:14 18.01.2026

  • 91 Това си е факт

    2 2 Отговор

    До коментар #84 от "Историк":

    Важното е да не ни пука.

    16:14 18.01.2026

  • 92 Ха-ха

    2 5 Отговор

    До коментар #25 от "Княз Вандал Новгородски":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    16:14 18.01.2026

  • 93 В България няма русофили.

    1 9 Отговор

    До коментар #88 от "Не всички дебили":

    Русофил е бил капитан Петко войвода.
    Спас Турчев го е излекувал.

    Коментиран от #105, #109, #128

    16:14 18.01.2026

  • 94 А не ни занимавай със

    2 7 Отговор

    До коментар #69 от "ЛГБТ":

    ПЕН дел соаретата на ху--- ЙЛО, Башо мадурестия и рамАзан със КУ РАна.
    Цел СВЕТ знае че Фюрера пеДо-фил е ФАМОЗЕН ху есос

    Коментиран от #110

    16:15 18.01.2026

  • 95 Учуден

    5 2 Отговор

    До коментар #84 от "Историк":

    "Няма друга такава нация в света, която да е избивана от собствените си управляващи"

    А за индианците в двете Америки защо получи амнезия - или в канчето на господарите ви е забранено да гледате.

    Коментиран от #152

    16:15 18.01.2026

  • 96 Вие постигнахте висоти

    3 0 Отговор

    До коментар #67 от "На всички русофили":

    Един на друг си ги ядете. Затворихте кръга.

    16:15 18.01.2026

  • 97 даа

    1 0 Отговор
    Остана им обаче насаждането на омраза с Македония, чрез агентите си в двете страни.

    16:16 18.01.2026

  • 98 Град Козлодуй

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Луганск":

    Приятел, не е хубаво да славим такава пропаднала държава. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.

    16:16 18.01.2026

  • 99 Руската пропаганда

    4 4 Отговор

    До коментар #87 от "Антитрол":

    Има за цел глупаците.

    Коментиран от #126

    16:16 18.01.2026

  • 100 Дик диверсанта

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Княз Вандал Новгородски":

    Нали знаеш какво очаква всеки, който разпространява фашизъм?

    16:16 18.01.2026

  • 101 Розовото пони Путин

    2 4 Отговор

    До коментар #69 от "ЛГБТ":

    Руския прайд е много по-голям от Европейския, и аз съм дребен и розов, но даже ме избраха за президент 🌈🌈😅🥳

    16:18 18.01.2026

  • 102 Ти си

    4 1 Отговор
    Оффффф .....
    Първоначално си помислих че е статия на DW (на тях и самите заглавия са им пропагандни манипулативни) а то се оказа че е статия на привърженици на демократичната партия Foreign Policy която подкрепи Хилари за президент на САЩ.
    Либералите без бой не се дават ....

    16:18 18.01.2026

  • 103 Копейките срещу какво ще протестират

    1 3 Отговор

    До коментар #89 от "Ха-ха":

    Сега а? А в САЩ срещу какво протестират бре?

    16:18 18.01.2026

  • 104 Ха-ха

    3 3 Отговор

    До коментар #46 от "Княз Вандал Новгородски":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    16:19 18.01.2026

  • 105 Историк

    7 2 Отговор

    До коментар #93 от "В България няма русофили.":

    И значи козячетата се радвате че разни предатели като тях са убили борец за свободата на България. Ами ако не беше капитан Петко войвода такива като теб още щяха да са с фесовете.

    Поне да се знае че всички козячета са антибългари и мразят България.

    Коментиран от #114

    16:19 18.01.2026

  • 106 Копейка

    2 3 Отговор
    На нас тук какъв ни е кяра?

    16:19 18.01.2026

  • 107 Възраждане

    4 5 Отговор
    Никога вече Монгольяк москалско Робство!
    Никога вече взривявани Черкви, лагери, петолъчки и без родни копейки Дермо яди

    16:20 18.01.2026

  • 108 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    1 7 Отговор

    До коментар #46 от "Княз Вандал Новгородски":

    Ти, това колко пъти ще го пишеш ставаш банален , само плитко- умен ще повярва не, че липсват. Колкото, и да се пише какъв апокалипсис ще бъде еврото за сега не се вижда, и ако така продължи губите и тази битка, а и следва Възраждане АУТ

    Коментиран от #119

    16:20 18.01.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Зевзек

    4 2 Отговор

    До коментар #94 от "А не ни занимавай със":

    Нещо много се разстрои - вземи си лакирай ноктите да се успокоиш

    Коментиран от #125

    16:20 18.01.2026

  • 111 стоян георгиев

    6 2 Отговор
    След като Русия попиля световния глобалистки жид на бойното поле и икономическия фронт,на този глобалистки жид като бито псе му остана едничката утеха да ближе рани с такива изсмукани от пръстите кретенизми като тая дебилна статия за да се самоутишава...

    16:21 18.01.2026

  • 112 хаха 🤣

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "Ван Дал":

    той не е чичо, а дядо и не се подигравай така с него, човека е на преклонна възраст вече не може да върви в права линия нито пък да си върже обувките сам 🤣🤣🤣

    16:22 18.01.2026

  • 113 Историк

    4 3 Отговор
    В Москава ги боуи г300 ,че бай Ганя бил приел еврото ,ако не беше с дългосрочни тъжни последствия можеше и за комично да мине .

    16:22 18.01.2026

  • 114 Че ква " свобода" е

    3 3 Отговор

    До коментар #105 от "Историк":

    Да шпак - ловаш...смърдящи на самогон,.. Монголо- мюсюлмански гъ-- Заги,..ма г--- ЕЙ?!?

    16:22 18.01.2026

  • 115 Краят на една ера

    4 4 Отговор
    " Проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ. "

    16:23 18.01.2026

  • 116 нов неуспех за Москва

    7 2 Отговор
    Само в НюЙорк 15000 медицински сестри стачкуват. В 7 щата реално медицинските услуги днес са блокирани. В Минесота пък цялото кметство е арестувано ако не знаете. Губернатора на Минесота Тим Уолц и кмета на Минеаполис Джейкъб Фрей дори са арестувани по обвинение, че са „възпрепятствали“ федералното прилагане на имиграционните закони. В сила е вече извънредно използване на правосъдната система срещу избрани длъжностни лица.

    Коментиран от #144

    16:23 18.01.2026

  • 117 Демократ

    4 3 Отговор
    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    Коментиран от #129

    16:23 18.01.2026

  • 118 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Корекция на коментар 63 изобщо":

    Вече се притеснявахме за него!

    16:23 18.01.2026

  • 119 Военен

    3 0 Отговор

    До коментар #108 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":

    "и ако така продължи губите и тази битка"

    И какво да продължи - цените и сега се вдигат и продължават ама козячетата не ги интересуват българите а "да спечелели битката" - само където ще загубите войната.

    16:23 18.01.2026

  • 120 русоляв

    3 2 Отговор
    Ние винаги ще сме с Русия .ЕС ще се разпадне доняколко месеца !

    16:24 18.01.2026

  • 121 хаха🤣

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Княз Вандал Новгородски":

    голям страх от тия фашисти, голямо нещо🤣 стегнете малко бе таварищи, има рекомфорт 🤣🤣🤣

    16:24 18.01.2026

  • 122 М-даа

    4 4 Отговор
    Копейките и ушанките от руското посолство газ пикаят! Достатъчно е да погледне човек коментариите им!

    16:24 18.01.2026

  • 123 Дас Хаген

    5 2 Отговор

    До коментар #85 от "Руската пропаганда":

    Никва пропаганда няма! Едноличното подписване на сделката Меркосур от страна на Урсула може да разклати яко тази зона! Полша, Франция , Австрия и Унгария твърдо се противопоставят! На фона на това амбицията на Тръмп за Гренландия може в крайна сметка да постави Европа в още по трудно положение! Та истината не е пропаганда, до тук няма никва връзка с Русия!

    16:24 18.01.2026

  • 124 Така е

    5 4 Отговор

    До коментар #85 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #130

    16:24 18.01.2026

  • 125 Салимехмедов

    2 3 Отговор

    До коментар #110 от "Зевзек":

    Шъ ми цаливаш ли ку...раНА?

    Коментиран от #135, #148

    16:25 18.01.2026

  • 126 И Руската пропаганда

    4 1 Отговор

    До коментар #99 от "Руската пропаганда":

    Попиля САЩ нали? Армия в градовете вкара

    Коментиран от #133

    16:25 18.01.2026

  • 127 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Дас Хаген":

    Дали е по различно от Австралийското?

    16:25 18.01.2026

  • 128 Алкеос гърка

    5 2 Отговор

    До коментар #93 от "В България няма русофили.":

    Прабабите ти прадядовците ти редовно турците в продължение на почти 600г ги лекуваха .

    16:25 18.01.2026

  • 129 Демократ

    7 0 Отговор

    До коментар #117 от "Демократ":

    Основна демократична ценност е да има гей-паради и еднополови бракове - ние "демократите" мразим Русия и Путин защото ги забранява.

    16:25 18.01.2026

  • 130 Руската пропаганда

    3 4 Отговор

    До коментар #124 от "Така е":

    Има за цел глупаците.

    16:27 18.01.2026

  • 131 Бикът от Шри Ланка

    3 3 Отговор
    Един бръснат с напукани вени за русофилите

    Коментиран от #136, #138

    16:27 18.01.2026

  • 132 Олеееее....

    4 0 Отговор
    Американското издание публикува статия на Деси Загорчева, доцент в колежа "Гуардия" и главен изследовател в областта на цифровата дезинформация и медийната грамотност в университета на Ню Йорк. Боже опази и медиите и колежите в САЩ от подобни писачи

    16:28 18.01.2026

  • 133 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 4 Отговор

    До коментар #126 от "И Руската пропаганда":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?

    Коментиран от #137

    16:28 18.01.2026

  • 134 Възроден коко от Карлуково

    4 2 Отговор
    Искам си леваааааа!

    16:28 18.01.2026

  • 135 Зевзек

    3 3 Отговор

    До коментар #125 от "Салимехмедов":

    Веднага след като се лакираш ще те уредя. Да не забравиш и червените прашки

    16:28 18.01.2026

  • 136 Индийски факир

    2 2 Отговор

    До коментар #131 от "Бикът от Шри Ланка":

    Тренирай йога и го пробвай пръв ,за да кажеш дали е ароматен .

    16:28 18.01.2026

  • 137 Ломския

    3 2 Отговор

    До коментар #133 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ооо козлодуйски - онези мургавите излекуваха ли ти запека.

    Коментиран от #139

    16:29 18.01.2026

  • 138 оня с кола

    2 2 Отговор

    До коментар #131 от "Бикът от Шри Ланка":

    Аз пък имам един кол с загладен връх за теб .

    16:30 18.01.2026

  • 139 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 0 Отговор

    До коментар #137 от "Ломския":

    Още им се наслаждавам !

    16:30 18.01.2026

  • 140 Розави гъцита

    3 2 Отговор
    дреме и на Русия за
    Еврото нас ни прецакаха яко но пък какво по хуабво грабвайте вазелин че еб. Ще е яко

    16:30 18.01.2026

  • 141 Сус бе

    2 3 Отговор
    Копейки мърляви

    Коментиран от #147, #153

    16:30 18.01.2026

  • 142 Хо хо хо хо......

    3 2 Отговор
    силно проевропейската и антикорупционна коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България"....

    16:30 18.01.2026

  • 143 Гоце Блицкрига

    3 3 Отговор
    Дъл ТРИДНЕВНАТА на Педофила върви по план?
    Дайте инфо за Парада на ху ЙЛО у Купянск, Покровск, КИЕВ, ДАМАСК и ЛИСАБОН , та поне а ни стопли душите

    Коментиран от #151, #161

    16:31 18.01.2026

  • 144 коко

    3 3 Отговор

    До коментар #116 от "нов неуспех за Москва":

    Тъп, много тъп, руски трол! Кой е този от.,качалник който ви плаща?

    16:31 18.01.2026

  • 145 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 146 виновна е

    5 1 Отговор
    Като дойдоха промените ми казваха, че сме такава кочина заради Русия. Тогава бях за СДС, които бяха за свободен достъп на банани по магазините, които Русия не ни е давала. След това ми казваха да стискам зъби до влизането ни в НАТО, защото тогава Русия повече нямала да може да поддържа кочината в България. Под кочина разбирай мутри и какви ли не уродливости. Влязохме в НАТО, но още Русия била виновна и трябвало да стискаме зъби до влизането в ЕС. Влязохме в ЕС, но Русия пак виновна за кочината. Тези брътвежи ги търпях до 2009 година. А в момента има хора, които вярват, че за кочината в страната е виновна Русия. И така разбрах, че кочина ще си останем и за тази кочина все ще е виновна Русия.

    16:31 18.01.2026

  • 147 Учуден

    3 0 Отговор

    До коментар #141 от "Сус бе":

    Сега на нашите козячета в евро ли им плащат от посолството или в долари не ми стана ясно

    16:32 18.01.2026

  • 148 Надда Ренн

    3 0 Отговор

    До коментар #125 от "Салимехмедов":

    Чикита ,след онази далечна година когато в КЕЧА беше метреса на Старото Асан и Салимехмедов ли стана ?Като си пускаш душата още ли се чува Юууусуууффффф ?

    16:33 18.01.2026

  • 149 Междузвезни войни, първи епизод

    5 0 Отговор
    Не четох изобщо рекламно-ободряващите простотии в статията, само заглавието и авторите са достатъчни. Ако някой тук печели нещо, то това са под 100 души, още 1000 имат шанс да разберат, че са се лъгали. Около 10000 са продадените гъзета, които веят знаме за пари и до там. Цялата останала маса е подложена на издевателство и знае, че това ще завърши с катастрофа, поне като предишните, но може и като тази в 1396г. Представям си ако тогава хората са имали информация, кой и как взема решенията, щяха да ги набучат на коловете като дини на плет. Сега знаем!!!

    16:34 18.01.2026

  • 150 ХиХи

    4 1 Отговор
    То това с юрото си е баш неуспех за работещите Българи. Цените двойни, заплатите същите. Факт
    Русия е продала на Китай близо 100 млрд куб м газ, което е повече от продаваното в ЕС преди войната.

    Коментиран от #162

    16:34 18.01.2026

  • 151 Зевзек

    3 2 Отговор

    До коментар #143 от "Гоце Блицкрига":

    А как върви перемогата - зеления наркоман нещо се укри и никакъв го няма. Кого ще освобождавате Крим

    Коментиран от #165, #169, #174

    16:34 18.01.2026

  • 152 коко

    3 2 Отговор

    До коментар #95 от "Учуден":

    Да кажеш нещо за избитите от руснаците народи на Сибир???

    Коментиран от #164

    16:34 18.01.2026

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Владимир Высоцкий

    1 0 Отговор
    "Влизането на България в еврозоната е нов неуспех за Москва."
    Нет нет, "Всё не так, ребята", я с вами!!!!!!

    16:35 18.01.2026

  • 155 Ко пейки сд ухани

    2 2 Отговор
    Честно казано, не виждам смисъл от жалкото ви съществуване което наричате... жизнь!!
    Ви дам сезало...та а сложите край на тия...мъки и уни Жения?!?
    Ееееедехееее

    Коментиран от #163, #171

    16:36 18.01.2026

  • 156 Омазана ватенка

    1 1 Отговор
    Копейките да благодарят на путлер,че България е в Шенген и еврозоната.

    16:36 18.01.2026

  • 157 Един

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 80":

    Аз се чудя как въобще им ги ражда главата такива невероятни глупости.

    16:37 18.01.2026

  • 158 ежко

    1 3 Отговор
    Не влизането, а вкарването ни в Еврозоната!Москва сигурно умира от яд.По-голяма тъпотия не бях чел скоро.....

    16:37 18.01.2026

  • 159 Козяци

    2 1 Отговор
    разбрахме вече - в РФ валутата е лев.

    16:37 18.01.2026

  • 160 Хо-ха-ха

    0 2 Отговор
    Влизането на България в еврозоната е национална катастрофа попадане под робство и изобщо не ме интересува как гледа на това Москва. Тъпи идиоти да оценяват едно нещо само по това дали ще направят мръсно на руснаците или не.

    16:38 18.01.2026

  • 161 Тизе къ мислиш

    2 1 Отговор

    До коментар #143 от "Гоце Блицкрига":

    13 годин са у ДОНБАС и оше го... превземат.
    Даже НЕМА...3.... ПЕТИЛЕТКИ
    👍😄

    16:38 18.01.2026

  • 162 Пиши на каква цена

    2 0 Отговор

    До коментар #150 от "ХиХи":

    Са продали газ на Китай
    Бре Рублоидот.
    Къде е келипира
    От големите Количества.

    Хахахаха

    Пиши за батака в Мускалието.

    Няма кой да чисти улиците от сняг ,
    Защото на Индийските РАБОТЯГИ
    Им било студено .

    Хахахаха

    Докато Путин
    Избива Руските Мъже

    Сега внася от Индия

    Момчета с Тюрбани.

    На това му се вика

    ПЛАН

    ХАХАХА ХАХАХА

    Коментиран от #173

    16:38 18.01.2026

  • 163 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 1 Отговор

    До коментар #155 от "Ко пейки сд ухани":

    Мой те окачим на някой клон да съхнеш за чироз .

    16:39 18.01.2026

  • 164 Учуден

    4 1 Отговор

    До коментар #152 от "коко":

    "Да кажеш нещо за избитите от руснаците народи на Сибир???"

    Народите в Сибир са си живи и здрави и даже имат автономни републики - ти ми кажи къде е щатът на Апахите или щатът на Ирокезите - а забравих малкото останали са натикани като животни в "резервати".

    16:39 18.01.2026

  • 165 Гоце Блицкрига

    2 1 Отговор

    До коментар #151 от "Зевзек":

    Отговаряй на въпроса а не се навеждай като ху ЙЛО пред...КУ...РАна.
    Думай за ТРИДНЕВНАТА

    Коментиран от #170, #176, #180

    16:40 18.01.2026

  • 166 татунчо 🍌

    2 2 Отговор
    Твърде жалък пасквил ! 😡

    16:40 18.01.2026

  • 167 Джугашвили

    1 0 Отговор
    1424 ДНЯ

    Где БЕРЛИН ?

    16:41 18.01.2026

  • 168 Митрофанова

    3 0 Отговор
    Уведомявам пишещите тук че заплатите ще бъдат изплатени в евро чрез банков превод на 20.01.2026 година.

    16:41 18.01.2026

  • 169 Копей,

    0 1 Отговор

    До коментар #151 от "Зевзек":

    Не се отклонявай от темата! Придържай се по тематиката на статията,за да не бъдеш изритан от дискусията!

    16:42 18.01.2026

  • 170 Заку Рамафани

    1 0 Отговор

    До коментар #165 от "Гоце Блицкрига":

    Пробвай отблизо да му думаш ,може и да те чуе .

    16:42 18.01.2026

  • 171 проскубан 🐀,

    3 1 Отговор

    До коментар #155 от "Ко пейки сд ухани":

    Наглеждай добитъка ! Писането не е за теб по понятни за медицината причини !

    16:42 18.01.2026

  • 172 извергът Гешев

    0 2 Отговор
    Съдбата на всеки русофил е в нашите крака

    16:42 18.01.2026

  • 173 Запознат

    3 0 Отговор

    До коментар #162 от "Пиши на каква цена":

    Пишеш единствено лъжи че иначе не върви пропагандата нали? И защо ли всички козячета са се притеснили за Русия колко било зле но изобщо не са притеснени колко зле е Европа, изобщо не ги притеснява че отнемат територии от една европейска държава.

    16:43 18.01.2026

  • 174 Последния софиянец

    1 2 Отговор

    До коментар #151 от "Зевзек":

    64 км Колона, ЧЕРНИГОВ, ХЕРСОН, ХАРКОВ, СУМИ, и още 186 селища ОСВОБОДЕНИ !
    Ама ние си знаем,...2 ДНЯ и ВСЕ!
    А
    3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!

    Коментиран от #187

    16:43 18.01.2026

  • 175 Майстора

    3 0 Отговор
    Да бе, премести ли го в другия крачол.

    16:43 18.01.2026

  • 176 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 0 Отговор

    До коментар #165 от "Гоце Блицкрига":

    Суссс бре хъе ...сосс,сокай бибека !

    16:43 18.01.2026

  • 177 Чак пък неуспех... Не

    4 0 Отговор
    А стига русофобия, пуснат ни

    16:44 18.01.2026

  • 178 ВВП

    1 0 Отговор
    Дааа,Успехът за булгаристанне огромен Велик .

    16:45 18.01.2026

  • 179 Коста

    2 0 Отговор
    По-големи тъпни скоро не бях чел... Како Деси Загорчева. Ти си жив пример некадърни неморални натегачи как преуспяват

    16:46 18.01.2026

  • 180 Зевзек

    1 1 Отговор

    До коментар #165 от "Гоце Блицкрига":

    Думай за ТРИДНЕВНАТА

    Веднага след като ти ми кажеш как върви перемогата и кога ще освобождавате Крим - ти не отговаряш на въпросите - пък за "тридневната" питай генерал Мили - руснаците не са казвали че е тридневна.

    Коментиран от #183, #188

    16:46 18.01.2026

  • 181 Ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 80":

    Ще казвате каквото ви казва руската пропаганда предназначена за глупаци.

    16:47 18.01.2026

  • 182 Как

    2 0 Отговор
    На Цончо Ганев дядо му бай Ганьо продаваше розово масло в Европа за евро. Не е ходил да търгува в Москва. Смятал го е за безперспективно. А внука какъв шашкънин!

    16:47 18.01.2026

  • 183 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #180 от "Зевзек":

    Тави перемогата русо+Кретените си го измислхте.

    16:48 18.01.2026

  • 184 Коста

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Хаха":

    Много си зле умствено куче, и по повод годишнината от смъртта на хората и самият повод, и коментарът ти... Не само умствено си зле но и душевно. Баща ти те е изнасилвал явно като малък после и като си пораснал

    16:48 18.01.2026

  • 185 Хахахаха

    1 1 Отговор
    Поредните КозякПодлогиForeignPolicy

    16:49 18.01.2026

  • 186 ...

    1 1 Отговор
    Ревете, копейки...

    Коментиран от #191

    16:49 18.01.2026

  • 187 Зевзек

    1 3 Отговор

    До коментар #174 от "Последния софиянец":

    "3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон"

    Можеш ли ми каза кой от управляващите в Русия го е казал това - обаче амнезия получихте че генерал Мили го каза първи - някаква колективна амнезия.

    Ама като няма нови опорки ще повтаряме старите нищо че са лъжи.

    Коментиран от #190

    16:49 18.01.2026

  • 188 Повтаряй след мен

    1 0 Отговор

    До коментар #180 от "Зевзек":

    Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо... Както каза другарката Симонян през февруари 22 година.

    16:49 18.01.2026

  • 189 Стани ти да стана аз шеф

    1 0 Отговор
    Русофилите избраха джендърството!

    16:50 18.01.2026

  • 190 Копей ,

    1 1 Отговор

    До коментар #187 от "Зевзек":

    Не се отклонявай от темата!

    Коментиран от #196

    16:50 18.01.2026

  • 191 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #186 от "...":

    И защо да ревем - това че господарите ти смениха напечатаните хартийки няма да ни направи богати - ще станем още по бедни.

    16:51 18.01.2026

  • 192 Загорчева....а?

    0 0 Отговор
    И кога опити на Москва за саботаж на еврото е имало ? Примери дали може тази никому неизвестна персона Деси Загорчева да даде? И защо пък това да представлява стратегически удар за Кремъл ? Ама наистина ли може с факти да направи обосновка, че от години постоянни усилия да блокира присъединяването на София към еврозоната от Москва е имало ? Къде точно ги прочете тези "цели" на Русия да предотврати решение, което "закотвя България по-дълбоко и необратимо в европейския проект". Или просто трябваше някаква подобна глупост да напише че името и да се чуе. ..... Впрочем и прочетох и, и други статии и всичко е медийни пръдни според мен. Кръгла нула с извинение

    16:52 18.01.2026

  • 193 Стани ти да стана аз шеф

    0 0 Отговор
    Защо русофилите избраха джендърството,
    понеже са джендъри от векове?

    16:52 18.01.2026

  • 194 Мдаа

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Не се заблуждавайте!":

    Русия много харесва еврото и долара, сигурно затова не искаше Украйна да влиза в ЕС и НАТО.

    16:53 18.01.2026

  • 195 Хахахахаха

    1 0 Отговор
    Много добър виц.

    16:53 18.01.2026

  • 196 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #190 от "Копей ,":

    "Не се отклонявай от темата!"

    Неудобно ли е да питам кога ще освобождавате Крим - добре няма да питам. Тогава ми кажи кога Русия ще се разпада че 2022 ни обещавахте че максимум до три месеца.

    16:54 18.01.2026

  • 197 Ама как хубавичко да знаете

    0 0 Отговор
    Ни закотвиха дълбоко и необратимо в европейския проект..... ама такава котва на врата ни сложиха че съвсем скоро ще я усетите какво е да удариш дъното

    16:55 18.01.2026