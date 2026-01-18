Новини
Дмитрий Медведев: Прозряхте ли най-накрая какво означава MAGA, идиоти?

18 Януари, 2026 21:19, обновена 18 Януари, 2026 21:27 4 324 126

  • кирил дмитриев-
  • русия-
  • дмитрий медведев-
  • тръмп-
  • сащ

Европа ще отстъпи, Съединените щати ще получат Гренландия, смята специалният пратеник на Путин Кирил Дмитриев

Дмитрий Медведев: Прозряхте ли най-накрая какво означава MAGA, идиоти? - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев запита в Х дали „глупаците“ в Европа са схванали значението на лозунга „Направи Америка отново велика“

„Направи Америка отново велика (MAGA) = Направи Дания отново малка (MDSA) = Направи Европа отново бедна (MEPA). Прозряхте ли най-накрая това, идиоти?“, написа Медведев.

Преди това Кирил Дмитриев, специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни, написа в X, че Европа ще отстъпи на САЩ по въпроса за Гренландия. Той коментира изявление на Ларс Кристенсен, ръководител на аналитичния отдел в PAICE, че Европа вече не трябва да толерира спорове за Гренландия.

На 17 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви налагането на 10% мита на европейските страни, които подкрепят Дания, на фона на изявленията на САЩ за анексирането на Гренландия. През юни, според американския лидер, митата ще се увеличат до 25% и ще останат в сила, докато не бъде сключена сделка за закупуване на острова от Съединените щати.

„Европа ще отстъпи, Съединените щати ще получат Гренландия и трансатлантическото единство може да бъде частично възстановено“, заяви той в отговор на публикация на Ларс Кристенсен, ръководител на аналитичния отдел в PAICE.

Кристенсен от своя страна заяви, че Европа няма да отстъпи, тъй като тази ситуация не може да продължи дълго.

Преди това Дмитриев се подигра с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и ръководителя на европейската дипломация Кая Калас, пишейки, че те живеят в света на бившия президент на САЩ Джо Байдън.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 73 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Наздраве

    37 101 Отговор
    Слава украйна
    Героем слава

    Коментиран от #44, #85

    21:29 18.01.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    46 90 Отговор
    Аз разбрах кво означава Руска мизерия и безсилие !!!

    21:29 18.01.2026

  • 3 оня с питон.я

    97 25 Отговор
    Европетата се оказаха силни само в кражбите.

    Коментиран от #10, #76

    21:30 18.01.2026

  • 4 Цялата измет на света се намира вув

    43 84 Отговор
    Русия

    Коментиран от #37, #50

    21:30 18.01.2026

  • 5 Красимир Петров

    88 35 Отговор
    И този е прав.Тръмп ще получи това което желае,а ЕС ще гледа и лае отстрани.

    21:30 18.01.2026

  • 6 Колективен руски крепостен

    30 62 Отговор
    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #22, #36

    21:30 18.01.2026

  • 7 Боруна Лом

    67 18 Отговор
    МЕДВЕДЕВ,ВЕЛИКИ СТЕ С ПУТИН! ВЕНСЕРЕМУС!

    Коментиран от #13

    21:30 18.01.2026

  • 8 Един Педофил

    30 54 Отговор
    Унищожи Русия

    Коментиран от #12

    21:30 18.01.2026

  • 9 ПРИПОМНЯНЕ

    33 65 Отговор
    Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....

    21:31 18.01.2026

  • 10 Лапуркай бре

    16 19 Отговор

    До коментар #3 от "оня с питон.я":

    Руски тръбат

    21:31 18.01.2026

  • 11 Демократ

    20 39 Отговор
    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    21:31 18.01.2026

  • 12 То Педофилията не е противозаконна във

    21 40 Отговор

    До коментар #8 от "Един Педофил":

    Русия
    Така че Путин не е престъпник

    21:31 18.01.2026

  • 13 Трай бе

    11 16 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    Тъмнокожия

    21:31 18.01.2026

  • 14 Ехееее 😂

    32 40 Отговор
    Пак изпуснаха пияната Медведка от лудницата 😂

    21:32 18.01.2026

  • 15 Срам и позор

    22 34 Отговор
    Уж бяха Вторая а се оказа 92

    21:32 18.01.2026

  • 16 койдазнай

    18 39 Отговор
    Тръмп като види, че с Гренландия нищо не става, ще се насочи към Нова Земя. От това го е страх димата.
    И с основание, защото Вовата на Тръмп не може да отказва.

    21:32 18.01.2026

  • 17 Гост

    17 21 Отговор
    Наздарове Митя

    21:32 18.01.2026

  • 18 Тракиец 🇺🇦

    22 48 Отговор
    На времето такива ИДИОТИ еврейско болшевшки низши отре.пки като тоя завършен глупак Медведев вдигнаха хора като Хитлер които да защитят Европа и европейската цивилизация....сега пак ще стане същото...само че същисаните кравари тоя път няма да им се довличат на помощ ....само ЯДРЕН водороден удар и атом ще оправи руския развален ген животински

    Коментиран от #49

    21:32 18.01.2026

  • 19 ЕВРОАМЕБИТЕ

    35 16 Отговор
    Всеки ден ги подритват и ядат шамарите.

    21:32 18.01.2026

  • 20 Очаквайте след смъртта на Путин

    16 30 Отговор
    Над 1000 часа видеа със педофилия

    Коментиран от #101

    21:33 18.01.2026

  • 21 Най-големият шут на Путин си

    23 28 Отговор
    Другаря си мечтае за бедност и мизерия в Европа също както в собствената му държава от самото и създаване до ден днешен (абсолютно мекотело)

    21:33 18.01.2026

  • 22 Ходи

    39 25 Отговор

    До коментар #6 от "Колективен руски крепостен":

    Ходи и разгледай какъв мегаполис е Москва и виж каква разруха е в ЕС столица София.

    Коментиран от #26, #32

    21:34 18.01.2026

  • 23 хаха🤣

    26 25 Отговор
    стария проскубан Медвед вече всеки ден е натряскан като руски обущар 🤣🤣🤣

    Коментиран от #53

    21:34 18.01.2026

  • 24 Роки

    28 23 Отговор
    Спорно кой е идиот, особено ако за 4 пълни години си превзел няколко украински села, а си изтрепал над 2 милиона русскоговорящи души.

    21:35 18.01.2026

  • 25 Хеми значи бензин

    8 19 Отговор
    ЕС са надменни клоуни които ви мислеха че ЮЕс Ей е нещо като Камерун Никарагуа или Майот и щр грабят папуасите до безкрай. Осврн смрадливята дизеловя трхнология нямат нищо само опърдено сирене и кисело вино.Но си намерихя майстора де в лицеъо на технооогичния гигант Сащ няма да се учудя ако се въюзят с Русия Китай и Кубя срещу Сащ европейвките измекяри.

    21:35 18.01.2026

  • 26 Пепи Волгата

    9 8 Отговор

    До коментар #22 от "Ходи":

    Ходи ти!

    21:35 18.01.2026

  • 27 Дада

    22 22 Отговор
    Тоя пак ли го изпуснаха от лудницата? БОЖЕЕЕЕ и това нещо беше президент на Русия преди !!!!! Какво падение,,все едно Жириновски със оранжевите зъби да стане президент....ба.сии

    21:35 18.01.2026

  • 28 хаха

    19 17 Отговор
    Пияницата пак фъфли нещо. Я кажи как пютан създаде специално за теб този пост бе пияницо!
    Толкова си непотребен и кухоглав. Колкото едно балкано-ориенталско блатно добиче тоест.

    Коментиран от #48

    21:37 18.01.2026

  • 29 Шамарът, който Тръмп удари на Путин

    17 20 Отговор
    в Южен Кавказ сложи край на влиянието на Русия в региона на Южен Кавказ. Това стана с подписаното в САЩ рамково споразумение между Армения и Азербайджан. Илхам Алиев затвърди статута си на основен съюзник на САЩ в Южен Кавказ. Сега Баку ще може да купува американско оръжие. Голяма част от арменците смятат, че Русия ги е предала, защото въпреки наличието на военен съюз тя не помогна на Ереван по време на войната за Нагорни Карабах. Анкара и Вашингтон станаха главните геополитически играчи в южнокавказкия регион. Именно те отстраниха Москва и ще влияят активно на неговото бъдеще.

    21:37 18.01.2026

  • 31 Опиканият

    19 17 Отговор
    алкохолик Медведев явно е минал на хероин.

    21:38 18.01.2026

  • 33 Доналд Трамп, президент США

    3 9 Отговор
    Так точно, мистер Давид Майдель.

    21:39 18.01.2026

  • 34 Екзорсиста

    27 11 Отговор
    Най ме кефят нашите жълтопаветни козячета ,когат видят статия за Медведев ,ги обладават зли духове и халл китте 🎯 им бясно почват да пулсиратттт.Лечението е своевременно налагане със здрава дрянова гьостерица !1

    21:39 18.01.2026

  • 35 Опааа

    32 17 Отговор
    Каквото и да пишете за Медведев,100% е прав! ЕС е една сбирщина!

    Коментиран от #42

    21:40 18.01.2026

  • 36 Глупак

    9 15 Отговор

    До коментар #6 от "Колективен руски крепостен":

    Пауа и Нова Гвинея имат по—голямо GDP от евро кочината БГ.

    21:41 18.01.2026

  • 37 а ти

    12 6 Отговор

    До коментар #4 от "Цялата измет на света се намира вув":

    в Русия ли си?

    21:41 18.01.2026

  • 38 Ами

    17 10 Отговор
    Митя направо ме кефи. Голям гавраджия.
    Пърха като пеперуда, жили като оса :)

    21:42 18.01.2026

  • 39 Госあ

    12 7 Отговор
    Руснаците предпочитат Европа пред сащ. Ще си стиснат ръцете при малко повече дискусии и компромиси. Заедно с Китай могат да озаптят разбеснелите се янки много добре. Тоя път без Кимерика, да ги видим.

    21:44 18.01.2026

  • 40 Мдаа

    12 8 Отговор
    Медведката пръв американофил стана. Тръмп като конфискува още някой друг руски кораб, американско гражданство ще иска.

    21:48 18.01.2026

  • 41 Мисирник

    6 11 Отговор
    Ганев, гнидо, какво ще правиш, ако Турция поиска Румелия?

    Коментиран от #43

    21:50 18.01.2026

  • 42 А ние пак сме от страната на булката!

    17 9 Отговор

    До коментар #35 от "Опааа":

    Набутахме се от СССР,в...ЕССР...!

    21:52 18.01.2026

  • 43 Ще викаме...

    9 6 Отговор

    До коментар #41 от "Мисирник":

    ...НАТЮ на помощ...!

    21:54 18.01.2026

  • 44 Нещо кафяво

    11 5 Отговор

    До коментар #1 от "Наздраве":

    Слава, слава, а гащичките пълни с кафяв кекс.

    21:54 18.01.2026

  • 45 Иван

    5 5 Отговор
    Още не сме разбрали идиот

    21:54 18.01.2026

  • 46 Велик президент Вова

    8 9 Отговор
    Добре че си ти да ни пазиш иначе цяла Европа ще мием тоалетните не янките

    Коментиран от #77, #89

    21:55 18.01.2026

  • 48 Перо

    7 10 Отговор

    До коментар #28 от "хаха":

    Слава Украина и президент Зеленски

    Коментиран от #54

    21:59 18.01.2026

  • 49 Брей

    16 8 Отговор

    До коментар #18 от "Тракиец 🇺🇦":

    И как ще стане тази твоя мечта.Тръгнал нашия да плаши гарги.Русия разполага със Ядрено оръжие и кой ще посмее да я нападне като знае отсреща със какво разполага.Нека пробват един Посейдон и цели държави изчезват за секунди.

    Коментиран от #52

    22:01 18.01.2026

  • 51 Гориил

    17 8 Отговор
    Русия остана ангажирана с концепцията за паневропейска сигурност до самия край и предупреди НАТО да не се разширява на изток. Аргументите на Москва бяха надмено игнорирани и в резултат на това разделена Европа загуби своя просперитет, сигурност и глобално значение. Невежеството и лицемерието на западния елит пречат на промяната на курса.

    22:04 18.01.2026

  • 52 13675

    6 6 Отговор

    До коментар #49 от "Брей":

    Да, а руснаците ще дишат чист въздух

    Коментиран от #62

    22:04 18.01.2026

  • 53 ганев

    7 6 Отговор

    До коментар #23 от "хаха🤣":

    НОО НЕ Е..ЕВРОГЕЙ...КАТО ТЕБ

    Коментиран от #104

    22:04 18.01.2026

  • 54 Ха ха

    7 6 Отговор

    До коментар #48 от "Перо":

    Кзкьв Земенски каква Укра бре тя замина.

    22:05 18.01.2026

  • 56 Ъъъъъъ

    9 7 Отговор
    Прозряха, как да не са? Идиоти са, но понякога дори и и на тях им светва под каскетите за какво иде реч. Както и Мерц прозря, че скоро всеки в Европа ще трябва да се спасява поединично и вече изпрати SOS на Путин... Всичко разбират!

    22:06 18.01.2026

  • 57 az СВО Победа 80

    11 8 Отговор
    ЕС е жалък, слаб и беззъб, изживяващ последните си дни... С него не се съобразява никой нито от Изток, нито от Запад....

    Ръководството на ЕС е толкова неадекватно на ситуацията в света, че дори разминава Горбачов!

    Коментиран от #60, #66, #72

    22:07 18.01.2026

  • 58 Евала най-после

    10 7 Отговор
    Открито някой да им каже, какви са в действителност!!! Ама вече закопаха цяла Европа!

    22:08 18.01.2026

  • 59 МЕДВЕВ Е СТРАХОТЕН

    15 6 Отговор
    СТРАХОТЕН ! С 2 ИЗРЕЧЕНИЯ ИМ СВЕТНА В КРАТУНИТЕ НА БАВНОРАЗВИВАЩИТЕ ЕВРОГЪЗЯЦИ И ЛАЙНОБРИТНЯЦИ . ТЕ ЩЕЛИ ДА СЕ ......С/У САЩ С НАД 90 МИЛЯРДА НА НАШ ГРЪБ . ДИВАЦИТЕ ЩЕ ПОБЕЖДАВАТ САЩ БЕ , ЕЙ! ТЕЯ НАИСТИНА ХЕ СА В ЧАС !

    Коментиран от #105

    22:12 18.01.2026

  • 60 Руската пропаганда

    4 7 Отговор

    До коментар #57 от "az СВО Победа 80":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #112

    22:15 18.01.2026

  • 61 Браво!

    9 4 Отговор
    Браво на Димитриев! Както винаги право в целта! Евроатлантиците скоро ще гризнат дръвцето!

    22:15 18.01.2026

  • 62 При термоядрен

    7 2 Отговор

    До коментар #52 от "13675":

    Взрив под водата (Посейдон) унищожението идва от голяма вълна, цунами, която помита километри на брега хора, инфраструктура. Не е радиоактивността основното и опасното. И няма радиоактивен прах в атмосферата, радиоактивен дъжд и заразяване далече от мястото на поражението. В Русия ми казаха, че за да увеличат смъртоносното действие на "Посейдона" прибавят допълнително в заряда радиоактивен Кобалт. От него ще има радиоактивни поражения на живите организми... Иначе от самият взрив на Водорода след самата експлозия не остава много радиация. Водата я смива.

    Коментиран от #86, #122

    22:17 18.01.2026

  • 63 Хаха

    3 5 Отговор
    Да Митя, прозряхме. Означава удари по вашите партньори Иран, Сирия и Венецуела и продажба на американско оръжие, с което всеки ден над 1000 руснака умират.

    22:18 18.01.2026

  • 64 Както повечето руснаци

    5 7 Отговор
    Тоя не е адекватен.

    Коментиран от #98

    22:18 18.01.2026

  • 65 Опа

    5 4 Отговор
    А, медведчо е изтрезнял.

    22:19 18.01.2026

  • 67 Време разделно

    10 0 Отговор
    Ясно е вече че трябва обоевропейска армия на п принципа на легионите. Да изгонят САЩ от баьите им или да вдигнат митото до тези 25 %На кацнал самолет. Спират покупката на каквото и да било оръжие от САЩ и само европейско производство. Имаме достатъчно качествени образци във всичко. Време е така не излиза по евтино и сигурно

    Коментиран от #84

    22:20 18.01.2026

  • 69 Набиулина

    4 6 Отговор
    Не е ли по-добре руснаците да почнат да мислят как да осигурят на повече от половината им население вътрешни тоалетни?

    Коментиран от #82, #83

    22:21 18.01.2026

  • 70 За българските атлантенца

    8 2 Отговор
    Не съм още много сигурен дали са прозряли най-накрая какво означава мега иииииидиоти? Иначе Атлантизма е еманацията на нацизма... Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината

    Коментиран от #74

    22:22 18.01.2026

  • 71 Владо

    4 6 Отговор
    Тотален сбърканяк от пиене.

    22:22 18.01.2026

  • 72 Оди у Русиа

    4 4 Отговор

    До коментар #57 от "az СВО Победа 80":

    Адекватност да видиш.На вторият ден си в окопа да превземаш Купянск.На третият украински дрон ти отнася празната кратуна.

    22:24 18.01.2026

  • 73 И отново за пореден път

    7 4 Отговор
    Дмитрий Медведев е абсолютно прав и точен в изказа

    Коментиран от #88, #96

    22:24 18.01.2026

  • 74 доктор

    2 7 Отговор

    До коментар #70 от "За българските атлантенца":

    След като бъде избито известно количество копейки България ще се оправи.

    Коментиран от #81

    22:25 18.01.2026

  • 77 Ти гледай...!

    4 3 Отговор

    До коментар #46 от "Велик президент Вова":

    Да не мием златната тоалетна пиния...,на...Зеленски...!

    Коментиран от #78

    22:26 18.01.2026

  • 78 Поправка !

    2 2 Отговор

    До коментар #77 от "Ти гледай...!":

    Чиния

    22:27 18.01.2026

  • 79 Анонимен

    6 1 Отговор
    Както се оказва наистина тези европейци са пратени от Макарон на острова на заколение.Те са жалки подобия на войници,като знаем наклонностите им към маникюри,високи токчета,обезкосмяване и при.др.страности ,утвърдени от Брюксел.Тези солдати ,въоръжени с кремъклийки и водени от кучета,впрягове от хъски,не са способни на кой знае каква съпротива.

    22:28 18.01.2026

  • 80 На всички ни е ясно

    4 1 Отговор
    Че атлантиците са мега иииииидиоти ! Поне на 85% от българите

    22:28 18.01.2026

  • 81 Спасение няма

    3 7 Отговор

    До коментар #74 от "доктор":

    доктор
    20ОТГОВОР
    До коментар 70 от "За българските атлантенца":

    След като бъде избито известно количество копейки България ще се оправи.
    -;-
    Защо да си хабим боеприпъси за копейките скапани!
    Нека да ги оставм и сле няколко години през старлчески домове и където успеят ще отидат в ГРОБИЩАТА!
    Ва си спомним октавните борзи против фашизма.
    Къде са сега другарките и другарите- Само русофилията скимти за победите на Рашизъма!

    22:28 18.01.2026

  • 82 За кво са им?

    5 3 Отговор

    До коментар #69 от "Набиулина":

    При тях територия, колкото искаш. Това не е Япония, дето 120 милиона души се блъскат на няколко острова. И като имат толкова ресурси, които могат и продават, може само и от това да живеят.
    Абе европейците са много странни! Техният начин на мислене и живот си е само техен. Други народи имат други представи за живота и живеят по друг начин. Защо трябва да мислят, че само те, "западналите" имат най-правилно всичко? Колко е "правилно", вече разбрахме. Тези упорито се самоубиват и бързо подменят с други народи, ама тръгнали да гледат в чужди канчета!!!
    След 20-30 г Европа ще е средновековен халифат.

    Коментиран от #100

    22:28 18.01.2026

  • 84 Ами

    3 2 Отговор

    До коментар #67 от "Време разделно":

    Идеята е глупава. Защото Европа не разполага нито с достатъчно ресурси,
    нито с достатъчно технологии да оцелее, камо ли да воюва с някого.
    Да не говорим въобще за икономическото и за финансовото и състояние.

    22:30 18.01.2026

  • 85 ганю

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Наздраве":

    украината и всички републики ще се завърнат към Русия
    ЕС ще иде курбан дрогирани идиоти такива
    Прав е Медведев слушайте какво ви казва

    Коментиран от #99

    22:31 18.01.2026

  • 86 И на

    2 2 Отговор

    До коментар #62 от "При термоядрен":

    Колко водки ти споделиха тАз новина ,ако сте продължили да пиете още по страхотни сказки щяха да ти разкажат

    Коментиран от #97

    22:31 18.01.2026

  • 87 Все ми е тая

    3 0 Отговор
    Дали Русия, Китай или САЩ ще заграбят Гренландия. Определено обаче гренланците и към Дания и към САЩ не искат да са !

    22:32 18.01.2026

  • 88 Е-е-е-е-е-

    5 2 Отговор

    До коментар #73 от "И отново за пореден път":

    И отново за пореден път
    42ОТГОВОР
    Дмитрий Медведев е абсолютно прав и точен в изказа
    -;-
    То пияната медведка и за сутния ден беше много права
    и за червените линии
    и за тактическите ядрени боеголовки

    Колко пропаднали са путлеристите, рашистите и тукашните живковисти!

    22:32 18.01.2026

  • 89 Русофилите за нищо не стават

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "Велик президент Вова":

    Велик президент Вова
    67ОТГОВОР
    Добре че си ти да ни пазиш иначе цяла Европа ще мием тоалетните не янкит
    -;-
    Фюрера Владолф Путлер какво ви е направил добро?!?!?!?

    Коментиран от #106

    22:33 18.01.2026

  • 91 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    4 2 Отговор
    Ограничен брой оцелели лидери на нацисткия режим бяха съдени за престъпления срещу мира, военни престъпления и престъпления срещу човечеството. В своето решение Международният наказателен трибунал обяви, че „войната на агресия“ е „върховното международно престъпление“.
    В действителност, Съединените щати никога не са се смятали сериозно обвързани с тези принципи. Пет години след присъдите в Нюрнберг те започнаха Корейската война. След това последваха Виетнамската война, различни операции в Иран, Индонезия, Конго, Гватемала и Чили, както и подкрепа за ескадрони на смъртта в цяла Латинска Америка.

    Коментиран от #102

    22:35 18.01.2026

  • 92 Куку

    3 0 Отговор
    Във времето руснаците са управлявани от различни недоправени царе,ген.секретари и президенти,смело може да се каже,че сегашните са уникални изпраж....ия!Направо са за чисто нов мавзолей!

    22:37 18.01.2026

  • 93 Мендел Мендел

    3 2 Отговор
    Алкохолик Неден .

    Гепиха Евреина МАДУРОВИЧ
    Под носът ви .

    Гепиха 6 Танкера
    Под носът ви .

    Седите и гледате като .
    МекиКитки....

    Ти разбра ли какво е МАГА ?

    Коментиран от #113

    22:38 18.01.2026

  • 94 Сега последно за кои сте бре

    2 3 Отговор
    Объркани атлантенца? А? (Европа ще отстъпи, Съединените щати ще получат Гренландия) или (Европа няма да отстъпи, и Съединените щати няма да получат Гренландия)... ? А?

    22:38 18.01.2026

  • 95 Вицът на деня

    2 0 Отговор
    ........!

    22:39 18.01.2026

  • 96 Прав е докато

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "И отново за пореден път":

    Държи Бутилката .

    После пада под масата

    АЛКО ДИМОН.

    22:40 18.01.2026

  • 97 Преди да се

    2 2 Отговор

    До коментар #86 от "И на":

    Пенсионирам, работех в Русия определена работа и имах достъп до определена информация.
    Понякога сме пили и хубави водки, спомням си Белуга. Но, това не е същественото. В този свят няма страна или друга сила, която военно може да победи Русия. Най-добрият "резултат " на желаещи да се пробват е самоунищожение... Все пак Русия е огромна страна и никой, даже и САЩ не са програмирали ядрени ракети за тундра и гори, дето на квадратни километри няма жив човек. Има и съвсем малки села и отшелници, които ще останат след ядрена война, подобно на животните в Чернобил. Но от САЩ и Запада при евентуална война с Русия нищо няма да остане. Те са гъсто населени и с много по-малко боеприпаси са утекли в канала. Няма и къде да се скрият. Нямат огромни територии, свободни от "цивилизацията "!

    22:40 18.01.2026

  • 98 Хубаво де, Тоя не е адекватен.

    2 2 Отговор

    До коментар #64 от "Както повечето руснаци":

    А според теб как ще се случи?

    22:41 18.01.2026

  • 99 Века да сме търпеливи

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "ганю":

    ганю
    00ОТГОВОР
    До коментар 1 от "Наздраве":

    украината и всички републики ще се завърнат към Русия
    ЕС ще иде курбан дрогирани идиоти такива
    Прав е Медведев слушайте какво ви казва
    -;-
    Нека да сме търпеливи и да видим как и кои държави ще се разбягат от пропадналия Четвърти райх!
    Сигурно Ирак, Сирия, Египет, Ангола, Гватемала, Куба, и кои ли още не ще се приобщат към Кенефа?!?!?!?
    Апропо при 6-дневната Война еврейте били показали безпомощността на водещите руски железа.
    Сега кои и дали изобщо ще купи Т14- Армата?!?!?!

    А нашите червени шебези се пъчеха какви СУ-25 и така нататък Сделани продукти се оказаха нещо!
    Нито Сушките, нито Сарматките, нито Агатките на рашистите могат са фърфят!

    22:41 18.01.2026

  • 100 Ха ХаХа

    3 1 Отговор

    До коментар #82 от "За кво са им?":

    Германия минимална заплата 2 500 €
    Русия минимална заплата 250 €
    😂😂😂

    Коментиран от #124

    22:41 18.01.2026

  • 101 Първо ше умре перуката

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Очаквайте след смъртта на Путин":

    Че е на години вече

    Коментиран от #107

    22:41 18.01.2026

  • 103 Хахаха

    4 0 Отговор
    Само в мокрите сънища на Руската сган …
    Няма да се случи това, на сила хубост не става.

    22:42 18.01.2026

  • 104 Киркоров

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "ганев":

    Ти ли си Бре
    АБЕЗЯНА
    Нагласена ?

    22:43 18.01.2026

  • 106 Да бе знаем... Русофилите за нищо не

    2 3 Отговор

    До коментар #89 от "Русофилите за нищо не стават":

    стават а атлантенцата за всичко стават .... Други бисери имаш ли ?

    Коментиран от #114

    22:44 18.01.2026

  • 107 Да не се окаже Путлер 1-и в Небесата

    2 0 Отговор

    До коментар #101 от "Първо ше умре перуката":

    Първо ше умре перуката
    20ОТГОВОР
    До коментар 20 от "Очаквайте след смъртта на Путин":

    Че е на години вече
    -;-
    А какво ще стане с 6-те цели на Усрацията?!

    22:46 18.01.2026

  • 108 Всяка вечер милиарди хора по света

    3 0 Отговор
    Заспиват щастливи, че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #117

    22:47 18.01.2026

  • 109 Риторичен въпрос е дали

    2 3 Отговор
    Атлантически олигофрен може да прозре най-накрая какво означава мега иииииидиоти?

    Коментиран от #118

    22:48 18.01.2026

  • 110 Тия в Кремъл

    2 0 Отговор
    Са тотално Изтрещели .

    До оня Ден

    ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ и СОЛОВЬОВ

    Крещяха как щели да
    Прекратят Хегемонията
    На САЩ .

    Сега са им първи Фенове

    Хахахаха .

    Дима Алкохолика
    Явно пак се е Нафиркал
    До козирката .

    22:48 18.01.2026

  • 111 Сега последно за кои сте бре

    2 1 Отговор
    Объркани атлантенца? А? (Европа ще отстъпи, Съединените щати ще получат Гренландия) или (Европа няма да отстъпи, и Съединените щати няма да получат Гренландия)... ? А?

    22:49 18.01.2026

  • 112 Щом те е хванала руската пропаганда!

    1 2 Отговор

    До коментар #60 от "Руската пропаганда":

    Значи си такъв!

    22:50 18.01.2026

  • 113 Радвай се, че

    2 3 Отговор

    До коментар #93 от "Мендел Мендел":

    "Само гледаха"! Че, ако бяха изпратили от дебелите кюнци към ФАЩ, сега нямаше да те има. До сега не успя ли да разбереш, че западнята са самоубиици? Те упорито искат ядрена война и повод да започне такава. И само от огромното търпение на Русия и снизходителността им към психопатите, дължим още и нашия живот. А до сега имаше много поводи да загреят тези психопати до пълното им изпаряване. Но, те знаят, че 99 % от хората по света НЕ заслужават такава смърт, заради до 10 000 психично болни тъпунгери... Това ясно ли ти е? Иначе вече да сме измрели всичките, ако Русия реши да ги премахне.

    22:50 18.01.2026

  • 115 Ало алкаш

    3 2 Отговор
    Работа ли ти, какво са 4 деня...???

    22:53 18.01.2026

  • 116 Охх машалла

    2 3 Отговор
    След 10-15 г. Европа ще е средновековен халифат.

    22:53 18.01.2026

  • 118 Я ми кажи

    2 2 Отговор

    До коментар #109 от "Риторичен въпрос е дали":

    Мъдрецо мъдър, колко са 4 дня по руZzкото летоброене.... до тук над 1430 европейски дни и продължава....

    22:55 18.01.2026

  • 119 Факт

    2 0 Отговор
    На фронта не става по-лесно в това време!

    22:57 18.01.2026

  • 121 Ицо

    0 0 Отговор
    Има ли копейки тук?

    22:58 18.01.2026

  • 123 Име

    1 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:59 18.01.2026

  • 124 Ти па, кога си

    1 3 Отговор

    До коментар #100 от "Ха ХаХа":

    Бил в Германия та уж знаеш? Там има и една около 500 евро заплата. Казва се "geringfügige Beschäftigung "! Кой ти каза, че има "средна заплата"? 2500 евро бруто, не са много, понеже наема в голям град на един тристаен е над 1500 евро , студен наем. И като прибавиш ток, отопление, вода, поддръжка на блока, смет ... отиват още 300-500 евро всеки месец само за квартирата. Ако си сам в едностаен е по-евтино, но пак си в "колелото"! Изкарваш пари и веднага ти "изтичат" за живота ти там... Защо много от местните нямат собственост? Понеже могат само с дългосрочни кредити да си купят нещо.

    23:00 18.01.2026

  • 125 Сус бе

    1 0 Отговор
    Копейки мърляви!

    23:01 18.01.2026

  • 126 Медведев

    0 0 Отговор
    Във Венецуела оставихте
    Руско Оръжие
    За Милиарди Долари
    Отрязаха ви от
    Венецуелския Петрол .

    Ти прозря ли
    Какво е МАГА

    И кой е ИДИОТА?

    23:03 18.01.2026

