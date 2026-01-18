Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев запита в Х дали „глупаците“ в Европа са схванали значението на лозунга „Направи Америка отново велика“

„Направи Америка отново велика (MAGA) = Направи Дания отново малка (MDSA) = Направи Европа отново бедна (MEPA). Прозряхте ли най-накрая това, идиоти?“, написа Медведев.

Преди това Кирил Дмитриев, специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни, написа в X, че Европа ще отстъпи на САЩ по въпроса за Гренландия. Той коментира изявление на Ларс Кристенсен, ръководител на аналитичния отдел в PAICE, че Европа вече не трябва да толерира спорове за Гренландия.

На 17 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви налагането на 10% мита на европейските страни, които подкрепят Дания, на фона на изявленията на САЩ за анексирането на Гренландия. През юни, според американския лидер, митата ще се увеличат до 25% и ще останат в сила, докато не бъде сключена сделка за закупуване на острова от Съединените щати.

„Европа ще отстъпи, Съединените щати ще получат Гренландия и трансатлантическото единство може да бъде частично възстановено“, заяви той в отговор на публикация на Ларс Кристенсен, ръководител на аналитичния отдел в PAICE.

Кристенсен от своя страна заяви, че Европа няма да отстъпи, тъй като тази ситуация не може да продължи дълго.

Преди това Дмитриев се подигра с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и ръководителя на европейската дипломация Кая Калас, пишейки, че те живеят в света на бившия президент на САЩ Джо Байдън.