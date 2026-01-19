Новини
Отиде си звездата от "Кунг-фу тупалки" Лян Сяолун - един от "Четирите малки дракона"

19 Януари, 2026 11:16 806 0

Една от най-запомнящите се филмови роли е на убиеца с прякор „Звярът“ във филма на Стивън Чоу „Кунг-фу тупалки“

Отиде си звездата от "Кунг-фу тупалки" Лян Сяолун - един от "Четирите малки дракона" - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Китайският актьор Лян Сяолун, който участва в екшън комедията от 2004 г. „Кунг-фу тупалки“, почина на 77-годишна възраст, съобщи Nanfang Dushibao.

Лян Сяолун (Брус Лиенг) е известен като един от „Четирите малки дракона“ на филмовата индустрия в Хонконг, заедно с Ли Сяолун (Брус Лий), Ченг Лонг (Джаки Чан) и Ти Лунг (Томи Там).

Той е роден през 1948 г. в район Джоншан, провинция Гуандун, Китай. От детството си бъдещият актьор тренира традиционни китайски бойни изкуства, което предопределя ролята му в екшън филмите в Хонконг. Той навлиза във филмовата индустрия в началото на 70-те години на миналия век. По време на кариерата си Лян Сяолун участва в над 70 филма и телевизионни сериала.

Една от най-запомнящите се филмови роли е на убиеца с прякор „Звярът“ във филма на Стивън Чоу „Кунг-фу тупалки“.

Актьорът е починал на 14 януари, а семейството му потвърди смъртта му на 18 януари. Погребението му е насрочено за 26 януари в Шънджън.


