Ето кой ще поеме функциите на президент, ако Йотова се оттегли с Румен Радев

18 Януари, 2026 14:05

  • румен радев-
  • илияна йотова-
  • нс-
  • президент

До този момент всички политици не изключват възможността държавният глава да слезе на политическата сцена още за тези избори

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Датата на изборите и кой ще е следващият служебен премиер - отговорите на тези въпроси предстои да даде президентът след разговори с кандидатите и повторни консултации с парламентарните групи.

До този момент всички политици не изключват възможността държавният глава да слезе на политическата сцена още за тези избори.

Според Конституцията ни обаче има един доста интересен въпрос – ако заедно с държавния глава се оттегли и вицепрезидентът Илияна Йотова, ще трябва председателят на парламента Рая Назарян да поеме функциите на президент.

„Докато президентът не е подал оставка пред Конституционния съд, това, което може да се коментира, са хипотези. Ако се прекратят предсрочно пълномощията на президента и вицепрезидента, председателят на Народното събрание изпълнява функциите на държавен глава“, коментира Наталия Киселова.

Тя допълни, че Народното събрание е длъжно да насрочи избори в двумесен срок за президент и вицепрезидент.

„Нашата работа сега е да убедим хората, които бяха на протестите, които бяха на площарите, че ние сме тези, които трябва да припознаят. Готови сме във всеки един момент с всякакви избори, на които могат да хрумнат на когото и да било. Това не е работата като политическа сила да сме готови“, заяви Ивайло Мирчев от „Да, България“.


