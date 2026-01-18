Ето кой ще поеме функциите на президент, ако Йотова се оттегли с Румен Радев

Датата на изборите и кой ще е следващият служебен премиер - отговорите на тези въпроси предстои да даде президентът след разговори с кандидатите и повторни консултации с парламентарните групи.
До този момент всички политици не изключват възможността държавният глава да слезе на политическата сцена още за тези избори.
Според Конституцията ни обаче има един доста интересен въпрос – ако заедно с държавния глава се оттегли и вицепрезидентът Илияна Йотова, ще трябва председателят на парламента Рая Назарян да поеме функциите на президент.
„Докато президентът не е подал оставка пред Конституционния съд, това, което може да се коментира, са хипотези. Ако се прекратят предсрочно пълномощията на президента и вицепрезидента, председателят на Народното събрание изпълнява функциите на държавен глава“, коментира Наталия Киселова.
Тя допълни, че Народното събрание е длъжно да насрочи избори в двумесен срок за президент и вицепрезидент.
„Нашата работа сега е да убедим хората, които бяха на протестите, които бяха на площарите, че ние сме тези, които трябва да припознаят. Готови сме във всеки един момент с всякакви избори, на които могат да хрумнат на когото и да било. Това не е работата като политическа сила да сме готови“, заяви Ивайло Мирчев от „Да, България“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойко Разбойко
14:06 18.01.2026
2 Хаха
Коментиран от #25, #40
14:06 18.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 хехе
14:11 18.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Заради тая опция
14:13 18.01.2026
7 Хайде вече
До коментар #5 от "Ура,,Ура":Ех, мечти. Абе вие защо сънувате летни сънища посред зима.? Завиждайте се бе.
Коментиран от #11
14:14 18.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Има ни пак
Коментиран от #36
14:14 18.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ура,,Ура
До коментар #7 от "Хайде вече":А ти ще сънуваш зимни сънища напролет. На изборите.
14:16 18.01.2026
12 Мокри гербави мечтиии...
14:24 18.01.2026
13 Град Симитли
Чудничко!
14:25 18.01.2026
14 Глупости
Коментиран от #26
14:26 18.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Бъдеще
14:29 18.01.2026
17 Йотова
Коментиран от #19
14:30 18.01.2026
18 Слушай Рая по радиото
14:36 18.01.2026
19 йотова
До коментар #17 от "Йотова":Пардон--конопените!
14:36 18.01.2026
20 президент
14:38 18.01.2026
21 Ама надали
14:39 18.01.2026
22 Няма такава опция
14:41 18.01.2026
23 Народ
14:42 18.01.2026
24 Ти да видиш
Коментиран от #27
14:44 18.01.2026
25 Зъл пес
До коментар #2 от "Хаха":Хаха,гладна кокошка просо сънува.Ако ще съдят някого,първи кандидат е Мунчо.
Коментиран от #31
14:48 18.01.2026
26 Да бе да
До коментар #14 от "Глупости":А аз предлагам да спрат да ни тровят с Мунчо.Няма никаква харизма,дар слово!!!Кога е бил политик та на 62г. да става такъв?Айде моля ви,младите не искат стара чанта като него.Ред е на младите да се хвърлят в политиката.
Коментиран от #39
14:52 18.01.2026
27 Лалугер
До коментар #24 от "Ти да видиш":Абсолютно те подкрепям.Стита с тоя зъл плъх.За 10г. какво направи?Само бели за България.И вместо да ни се извини за Боташ,и да се оттегли в заслужена пенсия,мисли пак да заложи главица на държавната копанка?И тия метастази шарратаните също да си хващат пътя,щото може и при бай Ставри да ги пратим.
Коментиран от #33
14:57 18.01.2026
28 Да бе
Коментиран от #42
14:59 18.01.2026
29 Коментар
Добре че и четящите са функционално неграмотни като Кирчо на татко Петко
15:00 18.01.2026
30 кому е нужно
Умишлено ли постоянно се тръби, мнения ли се събират, подкрепа ли, или напротив, но "На нероден Петко, шапка кроим"....
Коментиран от #32
15:00 18.01.2026
31 Ей тва сте вие
До коментар #25 от "Зъл пес":Меките китки зли но съдраниотебане
15:03 18.01.2026
32 На тези които ги е страх от Румен Радев
До коментар #30 от "кому е нужно":Те не го искат в Президентството защото ги е страх от него като Президент и искат да го пратят на политическата сцена. Но той не е толкова глупав и ще си изкара мандата , а Йотова и без друго ще е новият президент.
Коментиран от #37
15:05 18.01.2026
33 Ти да видиш
До коментар #27 от "Лалугер":Не "може", ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е да идат при Бай Ставри. Все пак доста заслуги имат за това.
15:07 18.01.2026
34 Фатмака
15:07 18.01.2026
35 Как ше се оттегли бе?
15:08 18.01.2026
36 И как ще стане това
До коментар #9 от "Има ни пак":Всички герберасти ще ги избиете на стадиона.
Или както са действали дедите наПП ейците и съветниците на Радев
Ще ни викате за справка и после безследно изчезнали.
Коментиран от #43
15:10 18.01.2026
37 Да му се присмеем
До коментар #32 от "На тези които ги е страх от Румен Радев":Кажи кой го е страх, че да му се присмеем? С тези орязани правомощия президентът е за кашмер. Председателят на Парламента има повече лостове за влияние от него.
15:10 18.01.2026
38 Хмм
15:11 18.01.2026
39 Боже опази ни
До коментар #26 от "Да бе да":Какви млади бе , те са розови всички
15:12 18.01.2026
40 Моряка
До коментар #2 от "Хаха":Толкова труд за да ги свалим,не си струва.По добре Баширов и Петров да наобиколят братска България.Ще им коства няколко капки Новичок.Всеки ще го плати.С удоволствие.А от шупе ПеПето и Де Бето за нула време ще възстановят ПСА.И ще му целуват ботушите.Но на оная,Областната,дето го събори,не вярвам да и се размине.
15:13 18.01.2026
41 Химия
15:16 18.01.2026
42 да бе, да
До коментар #28 от "Да бе":Нищо няма да продължава с месеци. Президентът подава оставка пред Конституционния съд и толкова. КС нито може да разсъждава по въпроса какви са причините президентът сам да иска да се оттегли от поста, нито пък трябва да вземат каквото и да било решение. Приемат оставката и обявяват датата, от която президентът се счита освободен. Толкова.
15:19 18.01.2026
43 Моряка
До коментар #36 от "И как ще стане това":Е,много си жесток,бе колега.Достатъчно е да се спука Балона,останалите са въздух под налягане,ще изчезнат от самосебе си,съгласно законите на физиката.
15:19 18.01.2026