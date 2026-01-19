Даниела Рупецова на екскурзия в Танзания, показа мъжа си (СНИМКИ)

Даниела Рупецова най-после реши да сподели с последователите си снимка на мъжа до нея, пък макар и в гръб и със скрита глава, пише Lupa.bg.

Красавицата е на екзотична почивка в Танзания, а компанията ѝ не остава незабелязана. Двамата се впускат в африканското приключение заедно. Последователите на „ергенката” веднага реагираха с любопитство на фотоса и започнаха догадки кой е този левент. Има вероятност и Рупецова да показва мъж на приятелка или познат, за да скрие истинския си любовник.

Както е известно, Даниела си пада по по-възрастни господа и със солидни финанси в банката, които могат да си позволят да си плащат за компанията ѝ. От фотоса е видно, че мъжът е млад и слаб – нещо, което не е типично за любовниците на бившата на Мартин Елвиса.