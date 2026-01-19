Даниела Рупецова на екскурзия в Танзания, показа мъжа си (СНИМКИ)

Даниела Рупецова най-после реши да сподели с последователите си снимка на мъжа до нея, пък макар и в гръб и със скрита глава, пише Lupa.bg.
Красавицата е на екзотична почивка в Танзания, а компанията ѝ не остава незабелязана. Двамата се впускат в африканското приключение заедно. Последователите на „ергенката” веднага реагираха с любопитство на фотоса и започнаха догадки кой е този левент. Има вероятност и Рупецова да показва мъж на приятелка или познат, за да скрие истинския си любовник.
Както е известно, Даниела си пада по по-възрастни господа и със солидни финанси в банката, които могат да си позволят да си плащат за компанията ѝ. От фотоса е видно, че мъжът е млад и слаб – нещо, което не е типично за любовниците на бившата на Мартин Елвиса.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сафари
12:18 19.01.2026
2 Истинския е
12:21 19.01.2026
3 Нар Козелко
12:22 19.01.2026
4 Чакаме
12:23 19.01.2026
5 Бригадата на помсините
12:25 19.01.2026
6 Поредната
12:27 19.01.2026
7 Егати
12:33 19.01.2026
8 Кирил
12:33 19.01.2026
9 Цъцъ
12:35 19.01.2026
10 Продуктово позициониране
Е на тези жени не им ли се казваше по определен начин откакто свят светува? Явно статията е платена реклама
Коментиран от #14
12:42 19.01.2026
11 Предполагам
12:44 19.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 хехехехе
13:02 19.01.2026
14 Брачед
До коментар #10 от "Продуктово позициониране":Сайта взима % от печалбата🤣👍
13:03 19.01.2026
15 ЕстетЪ
13:04 19.01.2026
16 Див селянин
13:05 19.01.2026
17 123456
13:29 19.01.2026
18 Гачо
13:32 19.01.2026
19 Магазини ОриБебе
13:52 19.01.2026