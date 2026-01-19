Новини
Даниела Рупецова на екскурзия в Танзания, показа мъжа си (СНИМКИ)

19 Януари, 2026

  • даниела рупецова-
  • ергенът-
  • танзания

Има вероятност и Рупецова да показва мъж на приятелка или познат, за да скрие истинския си любовник

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Даниела Рупецова най-после реши да сподели с последователите си снимка на мъжа до нея, пък макар и в гръб и със скрита глава, пише Lupa.bg.

Красавицата е на екзотична почивка в Танзания, а компанията ѝ не остава незабелязана. Двамата се впускат в африканското приключение заедно. Последователите на „ергенката” веднага реагираха с любопитство на фотоса и започнаха догадки кой е този левент. Има вероятност и Рупецова да показва мъж на приятелка или познат, за да скрие истинския си любовник.


Както е известно, Даниела си пада по по-възрастни господа и със солидни финанси в банката, които могат да си позволят да си плащат за компанията ѝ. От фотоса е видно, че мъжът е млад и слаб – нещо, което не е типично за любовниците на бившата на Мартин Елвиса.


  • 1 Сафари

    26 0 Отговор
    Сигурно го е уловила в жунглата.

    12:18 19.01.2026

  • 2 Истинския е

    21 0 Отговор
    Мнбонго Бонго от Камерун

    12:21 19.01.2026

  • 3 Нар Козелко

    24 0 Отговор
    Добре, че лъвовете не обичат да ядат крокодили.

    12:22 19.01.2026

  • 4 Чакаме

    16 0 Отговор
    И за другата възрастна работничка гусирова

    12:23 19.01.2026

  • 5 Бригадата на помсините

    13 0 Отговор
    Тази лелка ли си продаваше, каквото е останало на комплексари

    12:25 19.01.2026

  • 6 Поредната

    17 0 Отговор
    тъпотия показа мъжа си ,обаче може да не е мъжа и. Стига вече става нетърпимо.

    12:27 19.01.2026

  • 7 Егати

    16 0 Отговор
    Тая що работи бре,че рупа банани чак в Танзания?

    12:33 19.01.2026

  • 8 Кирил

    12 0 Отговор
    Стандартно, човека е женен с деца.

    12:33 19.01.2026

  • 9 Цъцъ

    21 0 Отговор
    Отишла е да я видят животните, те такъв дзвер не са виждали🤣

    12:35 19.01.2026

  • 10 Продуктово позициониране

    13 0 Отговор
    "Както е известно, Даниела си пада по по-възрастни господа и със солидни финанси в банката, които могат да си позволят да си плащат за компанията ѝ."
    Е на тези жени не им ли се казваше по определен начин откакто свят светува? Явно статията е платена реклама

    Коментиран от #14

    12:42 19.01.2026

  • 11 Предполагам

    9 0 Отговор
    Си пада и по местното надарено население в производството на кафяв шоколад 😂

    12:44 19.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хехехехе

    8 0 Отговор
    Какви крака си е фотошопирала, като на щърк. горкото помачорче, чного е зле,. Ама мнооого зле. Комплексарщина, която е за психиатър.

    13:02 19.01.2026

  • 14 Брачед

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Продуктово позициониране":

    Сайта взима % от печалбата🤣👍

    13:03 19.01.2026

  • 15 ЕстетЪ

    9 0 Отговор
    Грозна жена е,дори с корекциите,даже противна, няма какво да се лъжем.

    13:04 19.01.2026

  • 16 Див селянин

    10 0 Отговор
    От тоа фотошоп, ше останеш без крака ма, увца.

    13:05 19.01.2026

  • 17 123456

    3 0 Отговор
    Емчи , ша го рупам тоз кукуруз , ко да прая !

    13:29 19.01.2026

  • 18 Гачо

    3 0 Отговор
    Ихааа,помакинче га се разпърца,спиране нема!

    13:32 19.01.2026

  • 19 Магазини ОриБебе

    1 0 Отговор
    Ач Кьопек

    13:52 19.01.2026