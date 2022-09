В Прага откриха каменен кръг, по-стар от Стоунхендж (ВИДЕО)

В Прага е открит мистериозен каменен кръг, за който учените смятат, че е по-стар от Стоунхендж и пирамидите, построени преди около 7000 години, съобщава Artnet, предаде БГНЕС. Все още не е ясно с каква цел е бил направен кръгът в древността.

Изкопните работи са започнали през 80-те години на миналия век, когато в покрайнините на града са положени водопровод и газопровод. Но досега не е било възможно да се направи пълно разкопаване.

7000-year-old structure near Prague is older than Stonehenge, Egyptian pyramids



Archaeologists digging near Prague have discovered the remains of a Stone Age structure that’s older than Stonehenge and even the Egyptian pyramids:...https://t.co/fut19h7rf1