Кой има имен ден днес, 9 октомври 2026 г. Честито!

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Овен
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Телец
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Риби
Риби (20.02 - 20.03)
Въпрос в отношенията може да изисква повече яснота още сутринта. Около обяд фокусът се измества към по-дълбоки теми като доверие, общи решения и споделени отговорности. Следобедът е по-неясен и е добре да не смесвате усещанията с фактите. Към края на деня идва повече яснота и можете да намерите решение, което запазва близостта, без да нарушава личните Ви граници.
Водолей (21.01 - 19.02)
Доверие, споделени ангажименти или лична тема може да Ви занимават повече през първата половина на деня. След това ще почувствате нужда да погледнете отвъд непосредственото и да потърсите нова гледна точка. Следобед не изграждайте големи очаквания върху непроверена информация. Вечерта е много по-подходяща за обучение, план за пътуване или разговор, който Ви вдъхновява.
Козирог (23.12 - 20.01)
По-широката перспектива Ви помага сутринта да не се изгубите в дребните детайли. След 11 часа вниманието Ви постепенно се насочва към резултатите, отговорностите и начина, по който сте възприемани. Следобедът може да внесе кратко объркване около професионален въпрос и е добре да не обещавате повече, отколкото е сигурно. Късните часове Ви носят повече решителност и подходящ момент да действате по задача, която изисква смелост.
Стрелец (23.11 - 22.12)
Един професионален или организационен въпрос може да бъде приключен успешно в първата половина на деня. По-късно приятели, екип или общ план започват да играят по-важна роля. Следобед не приемайте всяка идея за сигурна възможност, преди да проверите подробностите. Вечерта Ви връща ентусиазма и може да донесе приятна среща или спонтанно предложение.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Натоварването може да Ви подскаже, че е време да оставите малко повече пространство за себе си. След късната сутрин ще Ви бъде полезно да намалите външния шум и да довършите онова, което не изисква много чуждо участие. Следобедът е по-чувствителен и може да Ви върне към старо чувство или колебание. Вечерта носи по-ясна перспектива и Ви помага да се освободите от излишно напрежение.
Везни (24.09 - 23.10)
Около обяд постепенно започвате да усещате повече увереност и желание да поставите собствените си нужди на преден план. Следобедът може да Ви направи по-чувствителни към чуждото настроение и да Ви подтикне към прекалено много компромиси. Не бързайте да обещавате нещо само за да запазите добрия тон. Късно вечерта идва повече решителност и ще Ви бъде лесно да заявите позицията си спокойно, но ясно.
Дева (24.08 - 23.09)
Вашата преценка е най-надеждна, когато не се опитвате да угодите на всички едновременно. След 11 часа вниманието постепенно се премества към сигурността, стойността и практичните резултати. Следобед има риск да се подведете по прекалено красиво обещание или неясна финансова идея. Вечерта е по-подходяща за конкретно решение и Ви носи усещане, че отново държите нещата под контрол.
Лъв (24.07 - 23.08)
Въпросите около личните ресурси могат да бъдат подредени по-лесно в първата част на деня. След късната сутрин комуникацията се ускорява и Ви носи повече срещи, новини или кратки пътувания. Следобед внимавайте с недоразуменията и не приемайте всяка реакция като лично отношение. Късно вечерта сте по-уверени и можете да поведете разговор или инициатива в желаната посока.
Рак (22.06 - 23.07)
Работата с информация или важен разговор може да върви най-добре преди обяд. След това семейна или домашна тема постепенно започва да изисква повече внимание. В следобедните часове не позволявайте на тревожността да Ви кара да предполагате най-лошото. По-късно ще можете да видите ситуацията по-трезво и да направите малка, но полезна промяна.
Близнаци (22.05 - 21.06)
Сутрешните часове са подходящи да внесете ред в личното пространство и да приключите нещо отложено. По-късно настроението става по-леко и може да Ви се прииска повече творчество, срещи или забавление. Следобед не се доверявайте напълно на първото впечатление в любовна или приятелска ситуация. Към края на деня разговорите стават по-живи и могат да доведат до неочаквано добро решение.
Телец (21.04 - 21.05)
Не е нужно да следвате един и същ ритъм през целия ден. След късната сутрин практичните задачи отстъпват място на отношенията и необходимостта да намерите общ език с другите. Следобед избягвайте идеализирането и проверявайте дали обещанията са толкова реални, колкото звучат. Вечерта носи по-добра яснота и Ви помага да решите въпрос, свързан с дома или близък човек.
Овен (21.03 - 20.04)
До обяд е добре да приключите практичните задачи, преди вниманието Ви да се насочи повече към хората около Вас. Следобедът може да донесе неяснота в разговор или различни очаквания, затова не бързайте с категорични заключения. По-късно ще намерите по-гъвкав начин да кажете какво искате, без да превръщате различието в конфликт. Късната вечер Ви дава повече смелост за действие и е подходяща за среща или важна лична инициатива.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Забавен афоризъм - хихимхммм
06:11 09.10.2022
2 прекалявате вече
Коментиран от #3
07:37 09.10.2022
3 Курайши ал Абу
До коментар #2 от "прекалявате вече":Само нехристиянин може да ги дрънка такива.. (незнам как да ги нарека) Има такива дни, но са малко
20:24 09.10.2022
4 Гост
Коментиран от #6
07:53 09.10.2023
5 Гост
Коментиран от #8
18:05 09.10.2023
6 Гост
До коментар #4 от "Гост":Нека има празници!
18:06 09.10.2023
7 Верно
Коментиран от #9
06:02 09.10.2024
8 Сатанайл
До коментар #5 от "Гост":Има библия там пише .
06:18 09.10.2024
9 Верно
До коментар #7 от "Верно":ЧИД на Аврам бакалина и да сложи цени в €вро !
Коментиран от #11
05:40 09.10.2025
10 патриоти или предатели
08:49 09.10.2025
11 Поправка
До коментар #9 от "Верно":в левро !
06:27 09.10.2026
12 Αлфа Bълкът
06:31 09.10.2026