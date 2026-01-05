Ева Майдел: Политическата нестабилност може да отложи ползите от еврозоната

Влизаме в еврозоната с правителство в оставка и има опасност тази поредна политическа нестабилност до някаква степен отложи част от ползите от членството в еврозоната. Това обясни в интервю за "Хоризонт" и рубриката "Евранет плюс" евродепутатът Ева Майдел от ГЕРБ и Европейската народна партия (ЕНП).

Майдел обясни означава какво означава приемането на единната европейска валута за страната ни.

"За мен най-голямата полза и постижение за нашата страна е, че вече сме интегрирани изцяло в Европейския съюз. Оттук нататък няма важна политика в Европейския съюз, в която нашата страна да не участва в начина, по който решенията ще се взимат и прилагат", каза членът на Европейския парламент.

Ева Майдел обясни, че само от страната ни зависи дали ще успее да се справи с предизвикателствата, пред които е изправена и които стоят и пред Европейския съюз.

"Темите са изключително много - от войната в Украйна и превъоръжаването до начина, по който изкуственият интелект влияе на обществото. И във всяка една от тези теми България може и трябва да има своята роля. Влизаме с доста голяма политическа несигурност в Новата година. Това, на което могат да се надявам, е, че новият служебен кабинет ще има качествата и възможността да решава подобни проблеми, които са причинени от политическа нестабилност и които са причинени от свалянето на кабинета "Желязков" в един доста неподходящ момент за нашата страна", каза Ева Майдел.