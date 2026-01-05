Ева Майдел: Политическата нестабилност може да отложи ползите от еврозоната

Влизаме в еврозоната с правителство в оставка и има опасност тази поредна политическа нестабилност до някаква степен отложи част от ползите от членството в еврозоната. Това обясни в интервю за "Хоризонт" и рубриката "Евранет плюс" евродепутатът Ева Майдел от ГЕРБ и Европейската народна партия (ЕНП).
Майдел обясни означава какво означава приемането на единната европейска валута за страната ни.
"За мен най-голямата полза и постижение за нашата страна е, че вече сме интегрирани изцяло в Европейския съюз. Оттук нататък няма важна политика в Европейския съюз, в която нашата страна да не участва в начина, по който решенията ще се взимат и прилагат", каза членът на Европейския парламент.
Ева Майдел обясни, че само от страната ни зависи дали ще успее да се справи с предизвикателствата, пред които е изправена и които стоят и пред Европейския съюз.
"Темите са изключително много - от войната в Украйна и превъоръжаването до начина, по който изкуственият интелект влияе на обществото. И във всяка една от тези теми България може и трябва да има своята роля. Влизаме с доста голяма политическа несигурност в Новата година. Това, на което могат да се надявам, е, че новият служебен кабинет ще има качествата и възможността да решава подобни проблеми, които са причинени от политическа нестабилност и които са причинени от свалянето на кабинета "Желязков" в един доста неподходящ момент за нашата страна", каза Ева Майдел.
07:51 05.01.2026
07:53 05.01.2026
07:54 05.01.2026
07:54 05.01.2026
07:56 05.01.2026
07:56 05.01.2026
07:56 05.01.2026
07:57 05.01.2026
До коментар #5 от "Скоро":Май това ще е да си в сърцето на Европа както го рекламират разни псевдо разбирачи на "демокрацията"
07:57 05.01.2026
С голи гърди защитава българските интереси!
07:58 05.01.2026
08:00 05.01.2026
08:01 05.01.2026
08:01 05.01.2026
08:01 05.01.2026
В една статия по-долу един ни обяснява, че "Любомир Дацов: Еврозоната не прави автоматично държавите по-богати", тука па някаква еврейка ни къпе, че "Политическата нестабилност може да отложи ползите от еврозоната"...
Друг един експертин ни сапунисва, че поскъпването на такситата, водата, продуктите и пр. "няма нищо общо с еврото", макар че само до преди седмица от всякъде се лееха уверения, че щом приемем еврото, веднага влизаме в "клуба на богатите" и тука всичко става мед и масло.
И така ще е още дълго, докато ние сами приемем всичко, което са ни приготвили касапите.
08:02 05.01.2026
08:02 05.01.2026
08:03 05.01.2026
Ограбиха ни и обърнаха плочата веднага.....
08:03 05.01.2026
08:03 05.01.2026
08:04 05.01.2026
08:04 05.01.2026
Сега пък...- Оправдания!
08:05 05.01.2026
08:05 05.01.2026
08:06 05.01.2026
08:08 05.01.2026
08:08 05.01.2026
08:11 05.01.2026
08:12 05.01.2026
08:12 05.01.2026
08:19 05.01.2026
08:20 05.01.2026
08:20 05.01.2026
38 Българин
И защо ли никоя от тези калинки не каже какви ще са "ползите" за България конкретно от тази еврозона - какво печелим ние. Само повтарят заучени опорки и лозунги - все едно слушам "дружбата ни със СССР е като слънцето и въздуха" - никаква промяна даже стана по-зле от времето на бай Тошо.
Пък за отлагането е ясно - сега ще обвиняват всички за това че ще станем по-зле а не по-добре както лъжеха - ще е виновно свалянето на кабинета, международната обстановка, ланшния сняг, разпределението на звездите но няма да са те виновни че са продажници.
08:22 05.01.2026
08:23 05.01.2026
08:24 05.01.2026
08:25 05.01.2026
