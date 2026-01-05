Новини
България »
Ева Майдел: Политическата нестабилност може да отложи ползите от еврозоната

Ева Майдел: Политическата нестабилност може да отложи ползите от еврозоната

5 Януари, 2026 07:50 803 42

  • ева майдел-
  • политическа нестабилност-
  • ползи-
  • евро-
  • отлагане

"За мен най-голямата полза и постижение за нашата страна е, че вече сме интегрирани изцяло в Европейския съюз. Оттук нататък няма важна политика в Европейския съюз, в която нашата страна да не участва в начина, по който решенията ще се взимат и прилагат", каза членът на Европейския парламент

Ева Майдел: Политическата нестабилност може да отложи ползите от еврозоната - 1
Снимка: МС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Влизаме в еврозоната с правителство в оставка и има опасност тази поредна политическа нестабилност до някаква степен отложи част от ползите от членството в еврозоната. Това обясни в интервю за "Хоризонт" и рубриката "Евранет плюс" евродепутатът Ева Майдел от ГЕРБ и Европейската народна партия (ЕНП).

Майдел обясни означава какво означава приемането на единната европейска валута за страната ни.

"За мен най-голямата полза и постижение за нашата страна е, че вече сме интегрирани изцяло в Европейския съюз. Оттук нататък няма важна политика в Европейския съюз, в която нашата страна да не участва в начина, по който решенията ще се взимат и прилагат", каза членът на Европейския парламент.

Ева Майдел обясни, че само от страната ни зависи дали ще успее да се справи с предизвикателствата, пред които е изправена и които стоят и пред Европейския съюз.

"Темите са изключително много - от войната в Украйна и превъоръжаването до начина, по който изкуственият интелект влияе на обществото. И във всяка една от тези теми България може и трябва да има своята роля. Влизаме с доста голяма политическа несигурност в Новата година. Това, на което могат да се надявам, е, че новият служебен кабинет ще има качествата и възможността да решава подобни проблеми, които са причинени от политическа нестабилност и които са причинени от свалянето на кабинета "Желязков" в един доста неподходящ момент за нашата страна", каза Ева Майдел.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скъпотията

    23 1 Отговор
    Няма да се отложи обаче

    07:51 05.01.2026

  • 2 От днес започва

    12 0 Отговор
    Реалният хаус на територията а занапред тази сутрин заредете за 50лв в брой на бензиностанцията

    07:53 05.01.2026

  • 3 шалом майдел

    18 0 Отговор
    изчегъртване е вашата съдба

    07:54 05.01.2026

  • 4 Губят от 95%

    17 0 Отговор
    От населението а печелят 5 % едрия капитал и върхушката

    07:54 05.01.2026

  • 5 Скоро

    19 0 Отговор
    Нямате да имате нищо НО ще бъдете Щастливи това е най важното

    Коментиран от #9

    07:56 05.01.2026

  • 6 604

    15 0 Отговор
    Те то пълен фалш ве юрожендъри....

    07:56 05.01.2026

  • 7 АЙДЕЕЕЕ

    26 0 Отговор
    ЗАПОЧНАХА С ОПРАВДАНИЯТА , НА КРИВАТА РАКЕТА.........

    07:56 05.01.2026

  • 8 Верно ли

    24 0 Отговор
    Хахахах, така ли му викаме на поредния грабеж на българите - "отлагане на ползите"! За кои ползи говори тая, дето са я пратили там да кибичи на бюджетна издръжка!

    07:57 05.01.2026

  • 9 Ха ха

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Скоро":

    Май това ще е да си в сърцето на Европа както го рекламират разни псевдо разбирачи на "демокрацията"

    07:57 05.01.2026

  • 10 Кръстник

    11 0 Отговор
    От Паунова стана Майдел.....
    С голи гърди защитава българските интереси!

    07:58 05.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Майка ти

    13 0 Отговор
    нали имаше милионни ползи от вноса и продажбата на ваксините , милиони, чрез съдействие на легионера "генерал" и болничен шеф ? А и ти си нагласена на тлъста хранилка !

    08:00 05.01.2026

  • 14 Майдел

    10 0 Отговор
    Тази хубава българо юдейска фамилия естествено че ще работи за България

    08:01 05.01.2026

  • 15 Навалний

    12 0 Отговор
    Герберска калинка!

    08:01 05.01.2026

  • 16 Даго...майдел

    4 0 Отговор
    Както са казали хората, трай коньо.

    08:01 05.01.2026

  • 17 Механик

    16 0 Отговор
    И се почна с оправданията! Появиха се шаманите и започна медийната мъгла.
    В една статия по-долу един ни обяснява, че "Любомир Дацов: Еврозоната не прави автоматично държавите по-богати", тука па някаква еврейка ни къпе, че "Политическата нестабилност може да отложи ползите от еврозоната"...
    Друг един експертин ни сапунисва, че поскъпването на такситата, водата, продуктите и пр. "няма нищо общо с еврото", макар че само до преди седмица от всякъде се лееха уверения, че щом приемем еврото, веднага влизаме в "клуба на богатите" и тука всичко става мед и масло.
    И така ще е още дълго, докато ние сами приемем всичко, което са ни приготвили касапите.

    08:02 05.01.2026

  • 18 Майк Алън Патън

    6 0 Отговор
    Тази пък откъде се появи ?

    08:02 05.01.2026

  • 19 фон Сморхаузен

    8 0 Отговор
    Опитала е да каже нещо , пък то нищо не се получило....пак !

    08:03 05.01.2026

  • 20 Подлоги

    13 1 Отговор
    Самопризнаха си, факт, още на първият редовен финансов ден....
    Ограбиха ни и обърнаха плочата веднага.....

    08:03 05.01.2026

  • 21 Айде честито

    6 0 Отговор
    От 2027 въвеждам и дигитално туу еуро в северозапада

    08:03 05.01.2026

  • 22 воденМАДАГАВУР

    12 0 Отговор
    Поредната бойкова подлога и калинка ! Много е куха горката. Тотално безлична и несъстоятелна.

    08:04 05.01.2026

  • 23 ха ха

    8 2 Отговор
    са ни е честито европейското робство , а ?

    08:04 05.01.2026

  • 24 АЙ СЯ...?!

    15 1 Отговор
    До вчера-непрестанни хвалби и превъзнасяния да небето,че като влезнем в еврозоната - веднага ще цъфнем и вържем...!
    Сега пък...- Оправдания!

    08:05 05.01.2026

  • 25 Тото 1 и Тото 2

    7 0 Отговор
    Тази каква е ? Май дори и тя не знае !

    08:05 05.01.2026

  • 26 Хроматид

    7 0 Отговор
    Както каза преди време един отявлен Простак от Банкя - И магаре да сложа , ще го изберат !

    08:06 05.01.2026

  • 27 Прочетете това в

    6 0 Отговор
    Търсачката на Гугъл

    Що е то цифрово евро и ще има ли дигитална валута еврозоната


    Георги КарамфиловГеорги Карамфилов
    01 януари 2026 21:57|

    08:07 05.01.2026

  • 28 сайко килър

    7 0 Отговор
    БОЙКОВЩИНАТА се лее от тази мома. ГАРАНТИРАНО от ШАЙКАТА !

    08:08 05.01.2026

  • 29 Факт

    5 1 Отговор
    Нестабилността не е ли навсякъде?

    08:08 05.01.2026

  • 30 Хмм

    9 0 Отговор
    какви ползи, нали виждаме Прибалтика, цъфнала и вързала, изцяло на евросубсидии, Естония дето е най-добре от тях е вече под милион, а в Латвия средната пенсия е 300 евро, нашата е над 500 евро (1000лева)

    08:11 05.01.2026

  • 31 Варна

    9 0 Отговор
    Ало,брюкселската снаха,какви ползи от еврото да чака обикновения българин?Ползите вече се усещат ,а политическата криза ще продължи докато зависими и продажни политици вземат погрешни и вредни решения.Набутването на България в еврозоната е национално предателство!

    08:12 05.01.2026

  • 32 ежко

    8 0 Отговор
    Ползите са илюзорни,но загубите ще са реални!

    08:12 05.01.2026

  • 33 Какви Ползи ?

    9 0 Отговор
    Какви Ползи ?

    Можеш Да Имаш !

    Когато Тук В България !

    Ти Отнемат Правата !

    И Правото На ТРУД !

    И Справедливо Заплащане !

    08:12 05.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    Айде-почна се с шикълкавенето......А бяха обещания,бяха чиста проба лъжи.....а сега "ще стане-ама не сега"....Жалки сте! По магазините е АД! Всеки връща според това-с какво плащаш!Лужа е,че всичко се връща в Евро!Такъв батак ще е,че бедна Ви е фантазията.Цените продължават да се вдигат а платените мисирки ни лъжат,че всичко е ОК.Нищо не е ОК!

    08:19 05.01.2026

  • 36 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    2 0 Отговор
    Една от двете ни п....и в Европарламента....

    08:20 05.01.2026

  • 37 Сандо

    2 0 Отговор
    Айде сега - не мина много време и се проявиха проблясъци на трезв разум и в тая баш-европейка!А може би до Нова година нагло и безотговорно ни лъгахте,а?Всичко ще си кажете,ама вече заекът мина баира.

    08:20 05.01.2026

  • 38 Българин

    2 0 Отговор
    "може да отложи ползите от еврозоната"

    И защо ли никоя от тези калинки не каже какви ще са "ползите" за България конкретно от тази еврозона - какво печелим ние. Само повтарят заучени опорки и лозунги - все едно слушам "дружбата ни със СССР е като слънцето и въздуха" - никаква промяна даже стана по-зле от времето на бай Тошо.

    Пък за отлагането е ясно - сега ще обвиняват всички за това че ще станем по-зле а не по-добре както лъжеха - ще е виновно свалянето на кабинета, международната обстановка, ланшния сняг, разпределението на звездите но няма да са те виновни че са продажници.

    08:22 05.01.2026

  • 39 Баце

    0 0 Отговор
    Глупости

    08:23 05.01.2026

  • 40 Айде

    0 0 Отговор
    Почнаха вече да ни обясняват, как много хубавото щяло да се поотложи малко

    08:24 05.01.2026

  • 41 Няма опция

    0 0 Отговор
    "нула звездички" за този морален, античовешки плужек. От такива готови, заучени фрази ми се повдига

    08:25 05.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове