Елтън Джон за пръв път показа порасналите си синове (СНИМКИ)

Сър Елтън Джон публикува за първи път в социалните мрежи снимка, на която ясно се виждат лицата на двамата му синове от брака му с Дейвид Фърниш.

Музикантът, на 78 години, и канадският режисьор, с когото е във връзка от 1993 г., сключиха брак през 2014 г., след като по-рано бяха сред първите двойки във Великобритания, регистрирали гражданско партньорство. Двамата имат двама сина, родени от една и съща сурогатна майка – Закари Джаксън Левън Фърниш-Джон през 2010 г. и Илайджа Джоузеф Даниъл Фърниш-Джон през 2013 г.

Досега момчетата се появяваха в профилите на родителите си единствено в кадри в гръб или със скрити лица. Тази седмица обаче Елтън Джон публикува серия от три снимки в Instagram от празненство за Нова година в Лондон, като на последния кадър той и съпругът му позират заедно с двамата си сина, облечени в официални костюми.

Партито е било организирано от италианската дизайнерка Донатела Версаче и бившия главен редактор на британския Vogue Едуард Енинфул. Под публикацията музикантът благодари на домакините за празничната вечер, с която семейството е посрещнало 2026 г. Фърниш също сподели семейната снимка, придружена от кратко новогодишно пожелание.

Появата на момчетата предизвика широк отзвук сред феновете на артиста, които отбелязаха, че те изглеждат пораснали и уверени. Семейството рядко се появява заедно публично, като едно от малкото изключения беше през март миналата година, когато четиримата присъстваха на благотворителното парти на Елтън Джон по време на церемонията „Оскар“.

В предишни интервюта музикантът неведнъж е посочвал, че именно желанието да прекарва повече време със семейството е сред основните причини да прекрати активното си турне. Дейвид Фърниш също е заявявал, че за двамата е приоритет да присъстват в живота на синовете си, особено в навлизането им в тийнейджърските години.