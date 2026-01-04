Леонардо ди Каприо пропусна наградна церемония заради атаките на САЩ по Венецуела

Наградният сезон за Леонардо ди Каприо беше неочаквано засегнат от геополитическо развитие през уикенда, след като внезапни ограничения на въздушното пространство в части от Карибския регион осуетиха пътуването му до Калифорния.

51-годишният актьор трябваше да присъства в събота вечер на церемонията на Palm Springs International Film Festival, където беше обявен за носител на отличието Desert Palm Achievement Award за ролята си във филма "Битка след битка", режисиран от Пол Томас Андерсън. Организаторите потвърдиха, че в последния момент е станало ясно, че актьорът няма да може да се появи лично заради сериозни транспортни затруднения.

По това време Леонардо ди Каприо е посрещал Нова година в Карибите, където е бил забелязан на яхта, собственост на Джеф Безос, край Сейнт Бартс. Малко по-късно въздушният трафик в региона е бил нарушен вследствие на военни действия на САЩ срещу Венецуела, разпоредени от президента Доналд Тръмп, което доведе до ограничения и отмяна на полети.

По време на церемонията беше съобщено на присъстващите, че актьорът не може да бъде физически в залата. Ди Каприо все пак се включи дистанционно и прие наградата с предварително записано видеообръщение. Негови колеги от филма, сред които Теяна Тейлър и Чейс Инфинити, го представиха на сцената и приеха отличието от негово име.

От фестивала заявиха пред Deadline, че отсъствието му се дължи на „неочаквани затруднения при пътуването и ограничения на въздушното пространство“, като подчертаха приноса му към съвременното кино. Според източници на Daily Mail, в негова чест е бил излъчен специален видеомонтаж и са прозвучали изказвания от сътрудници, посрещнати с продължителни аплодисменти.

"Битка след битка" бързо се утвърди като един от водещите претенденти в настоящия награден сезон и оглавява номинациите за „Златен глобус“. В актьорския състав участват още Шон Пен, Реджина Хол, Бенисио дел Торо, Алана Хайм и Джим Дауни.

Промяната в плановете на Леонардо ди Каприо съвпадна с мащабна американска военна операция във Венецуела, включително в столицата Каракас. По данни на американските власти, президентът Николас Мадуро е бил задържан, а главният прокурор на САЩ Пам Бонди съобщи, че срещу него и съпругата му има повдигнати обвинения в Южния окръг на Ню Йорк. Ситуацията доведе до сериозни последици за въздушния транспорт в региона и пряко засегна пътуването на холивудската звезда.