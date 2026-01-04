Диагнозата рак на Кейт Мидълтън съживила брака ѝ с принц Уилям

Бракът на принц Уилям и Кейт Мидълтън е излязъл по-силен след тежкото изпитание, свързано с онкологичното заболяване на принцесата на Уелс, коментират кралски експерти, цитирани от британски и американски медии.

През март 2024 г. Кейт Мидълтън съобщи, че е диагностицирана с рак и преминава през превантивна химиотерапия. През септември същата година тя обяви, че е свободна от заболяването, а в началото на 2025 г. потвърди, че е в ремисия. По време на лечението си Кейт силно ограничи публичните си изяви, но постепенно се завърна към официалните ангажименти.

Според бившия кралски фотограф Иън Пелъм Търнър здравословната криза е заздравила връзката между нея и принц Уилям, като е задълбочила емоционалната им близост след повече от 20 години заедно. Той посочва, че след преживяното двойката е преосмислила приоритетите си и е насочила вниманието си към по-спокоен семеен живот и по-голяма лична неприкосновеност.

В края на 2024 г. семейството се премести в нов дом във Уиндзорския парк, оставяйки предишната си резиденция, която според близки до двореца е била свързана с поредица от трудни събития, включително смъртта на кралица Елизабет II и диагнозата рак на крал Чарлз III.

Кралски анализатори отбелязват, че общото преодоляване на тези изпитания е сближило Уилям и Кейт, като в последните месеци те се появяват по-често заедно на официални събития и демонстрират по-открита топлота и подкрепа един към друг. Наблюдателите определят това като знак за по-здрава и устойчива връзка, както и като отражение на по-модерен и открит образ на британската монархия.