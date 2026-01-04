Новини
Любопитно »
Диагнозата рак на Кейт Мидълтън съживила брака ѝ с принц Уилям

Диагнозата рак на Кейт Мидълтън съживила брака ѝ с принц Уилям

4 Януари, 2026 19:16 527 6

  • брак-
  • двойка-
  • семейство-
  • принц уилям-
  • принцеса катрин-
  • кейт мидълтън-
  • диагноза-
  • рак

Кралски биограф смята, че здравната криза е сближила принца и принцесата на Уелс

Диагнозата рак на Кейт Мидълтън съживила брака ѝ с принц Уилям - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бракът на принц Уилям и Кейт Мидълтън е излязъл по-силен след тежкото изпитание, свързано с онкологичното заболяване на принцесата на Уелс, коментират кралски експерти, цитирани от британски и американски медии.

През март 2024 г. Кейт Мидълтън съобщи, че е диагностицирана с рак и преминава през превантивна химиотерапия. През септември същата година тя обяви, че е свободна от заболяването, а в началото на 2025 г. потвърди, че е в ремисия. По време на лечението си Кейт силно ограничи публичните си изяви, но постепенно се завърна към официалните ангажименти.

Според бившия кралски фотограф Иън Пелъм Търнър здравословната криза е заздравила връзката между нея и принц Уилям, като е задълбочила емоционалната им близост след повече от 20 години заедно. Той посочва, че след преживяното двойката е преосмислила приоритетите си и е насочила вниманието си към по-спокоен семеен живот и по-голяма лична неприкосновеност.

В края на 2024 г. семейството се премести в нов дом във Уиндзорския парк, оставяйки предишната си резиденция, която според близки до двореца е била свързана с поредица от трудни събития, включително смъртта на кралица Елизабет II и диагнозата рак на крал Чарлз III.

Кралски анализатори отбелязват, че общото преодоляване на тези изпитания е сближило Уилям и Кейт, като в последните месеци те се появяват по-често заедно на официални събития и демонстрират по-открита топлота и подкрепа един към друг. Наблюдателите определят това като знак за по-здрава и устойчива връзка, както и като отражение на по-модерен и открит образ на британската монархия.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    2 0 Отговор
    Е, сега ракът ще съживи брака и на Супата.

    Коментиран от #3

    19:18 04.01.2026

  • 2 🤣🤣🤣🤣🤣

    2 0 Отговор
    🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕

    19:20 04.01.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":

    Супата заминава при чичо Митко Тъ-пото!🕌🥳🤣🖕

    19:21 04.01.2026

  • 4 Щом диагноза рак може

    3 1 Отговор
    да са живи един брак.
    То аз съм ,, глупак ,,.

    19:24 04.01.2026

  • 5 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    2 0 Отговор
    Пачата не е излекувана,скоро ша мре.🤣

    19:25 04.01.2026

  • 6 питащ

    1 0 Отговор
    кралската особа дали вдига самолето?

    19:32 04.01.2026