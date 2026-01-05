Новини
Веселин Маринов: Върнах дъщеря си от Германия

Веселин Маринов: Върнах дъщеря си от Германия

5 Януари, 2026

Вижте какво още сподели певецът в "120 минути" по bTV

Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

"Става едно такова чудо - три поколения, даже някои казват - четири, защото и малките пеят "Лятна жълта рокля", знаят я наизуст'', сподели големият изпълнител Веселин Маринов в "120 минути", пише btvnovinite.bg.

"Моята снежинка е дъщеря ми Йоана. Заедно с внуците ми тя е най-светлото нещо в живота ми. Тя е смисълът на целия ми свят. Целият проблем на личния ми живот е, че нямам време много за тях. Работата с годините се увеличава. Няма излизане от този път, затова съм учил. Когато билетите са продадени, това означава, че си стигнал до хората. Чувствам се реализиран и самият ми труд не ми натежава. Приемам го като хоби", сподели още Маринов. Казва, че когато се появят децата, разбираш, че пътят продължава.

Кадър: bTV

Дъщеря му Йоана е учила в Германия, но благодарение на него, се е върнала.

"Тя много ми липсваше. Беше един тежък период за мен. Бях останал сам в живота, постоянно мислех за нея. Единственото нещо, за което живеех и когато я чух - няма да забравя, когато веднъж ми се обади, бяха признали Косово за република, и тя ми каза "Тате, имам чувството, че съм в Албания, викат, крещят". След това през нощта сънувах много лоши неща и ѝ се обадих в 5 ч. през нощта, но ѝ казах "Тате, не мога така, не искам да ти забраня, но...".

Имаше рожден ден на 24 юни, правеше 20 г. бяхме заедно, казах ѝ че ми липсва и по-късно тя се обади и се върна, споделя Маринов.

Разказа, че е направила семейство в България, изградила се е през годините в своята професия. "Юридически стигна в един много голям колектив. В момента е щастлива с работата си".

Веселин Маринов заминава 89-та г. за Германия за 5 г. "До този момент имах две грамофонни плочи. Германия ми помогна да се променя. Германия се пукаше по шефовете от пари. Нямаше мигранти. Никога не съм си мислил да остана в чужбина", сподели той.

"Ние имахме едно неповторимо поколение спортисти. Страх ме е да не се разчувствам покрай смъртта на Димитър Пенев. Неслучайно народът ги наричаше "Пеневата чета". Те са истинските герои на България. Ние сме много завистливи хора. Но това, което направиха тези момчета, това обединение, не го видях по-късно", коментира още певецът.

"45 г. на сцената! Ще обикаляме цялата страна с нашите концерти. Започнахме подготовката, премиерата е на 8-ми март, малък концерт. След това големите концерти. През есента предстоят големите спектакли в НДК".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба Гица

    7 4 Отговор
    Убаво, непразна, а да ти е честит унука/унуката! И да са с български имена, дако тейко им црн кат гявол!

    07:34 05.01.2026

  • 2 Льохман

    6 10 Отговор
    залюхан…

    07:37 05.01.2026

  • 3 Хмм

    15 1 Отговор
    преди Тончо Русев да му даде песните си "Аз знам, Българийо" и "Ти си любовта", Веселин Маринов пееше по кръчмите италиански песни, предполагам и в Германия е било същото, но една дума не казва за Тончо Русев, единственият който благодари на Тончо Русев за песните му е Филип Киркоров, защото те го направиха звезда в Русия.

    07:44 05.01.2026

  • 4 Цецо Гуменката (Ухото)

    8 1 Отговор
    Ако ще изпее онази за "родната полиция" идвам. Иначе не.

    07:44 05.01.2026

  • 5 Налудник

    8 0 Отговор
    "Германия се пукаше по шефовете от пари."
    ----
    Този начин на изразяване ми звучи много познато. А и описва идеално ценностите на омазнения.

    07:47 05.01.2026

  • 6 Дъщеря

    6 5 Отговор
    нацист ли е възпитал Цвенановия другар ? Че и се хвали ! А дори не знам дали е била в Албания както и той !

    07:49 05.01.2026

  • 7 бай вес

    3 3 Отговор
    ако нямаш стотинки малко зор шеше да я върнеш

    07:56 05.01.2026

  • 8 Йеронимус БОШ

    8 0 Отговор
    Не се пукаш по шеФовете от пари , а по шеВовете !
    Шеф - началник
    Шев - място където плата се свързва с конец
    Този сайт е пълен с НЕГРАМОТНИЦИ ли ?

    08:01 05.01.2026

  • 9 Уточнемие

    2 2 Отговор
    Пеневата пръсти нарекоха тогавашните миссирки, а не народа

    08:08 05.01.2026