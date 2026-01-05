Веселин Маринов: Върнах дъщеря си от Германия

"Става едно такова чудо - три поколения, даже някои казват - четири, защото и малките пеят "Лятна жълта рокля", знаят я наизуст'', сподели големият изпълнител Веселин Маринов в "120 минути", пише btvnovinite.bg.

"Моята снежинка е дъщеря ми Йоана. Заедно с внуците ми тя е най-светлото нещо в живота ми. Тя е смисълът на целия ми свят. Целият проблем на личния ми живот е, че нямам време много за тях. Работата с годините се увеличава. Няма излизане от този път, затова съм учил. Когато билетите са продадени, това означава, че си стигнал до хората. Чувствам се реализиран и самият ми труд не ми натежава. Приемам го като хоби", сподели още Маринов. Казва, че когато се появят децата, разбираш, че пътят продължава.

Кадър: bTV

Дъщеря му Йоана е учила в Германия, но благодарение на него, се е върнала.

"Тя много ми липсваше. Беше един тежък период за мен. Бях останал сам в живота, постоянно мислех за нея. Единственото нещо, за което живеех и когато я чух - няма да забравя, когато веднъж ми се обади, бяха признали Косово за република, и тя ми каза "Тате, имам чувството, че съм в Албания, викат, крещят". След това през нощта сънувах много лоши неща и ѝ се обадих в 5 ч. през нощта, но ѝ казах "Тате, не мога така, не искам да ти забраня, но...".

Имаше рожден ден на 24 юни, правеше 20 г. бяхме заедно, казах ѝ че ми липсва и по-късно тя се обади и се върна, споделя Маринов.

Разказа, че е направила семейство в България, изградила се е през годините в своята професия. "Юридически стигна в един много голям колектив. В момента е щастлива с работата си".

Веселин Маринов заминава 89-та г. за Германия за 5 г. "До този момент имах две грамофонни плочи. Германия ми помогна да се променя. Германия се пукаше по шефовете от пари. Нямаше мигранти. Никога не съм си мислил да остана в чужбина", сподели той.

"Ние имахме едно неповторимо поколение спортисти. Страх ме е да не се разчувствам покрай смъртта на Димитър Пенев. Неслучайно народът ги наричаше "Пеневата чета". Те са истинските герои на България. Ние сме много завистливи хора. Но това, което направиха тези момчета, това обединение, не го видях по-късно", коментира още певецът.

"45 г. на сцената! Ще обикаляме цялата страна с нашите концерти. Започнахме подготовката, премиерата е на 8-ми март, малък концерт. След това големите концерти. През есента предстоят големите спектакли в НДК".