Дамиано Давид и актрисата Дав Камерън са сгодени! (СНИМКИ)

Актрисата Дав Камерън и певецът Дамиано Давид обявиха, че са сгодени.

Новината бе съобщена чрез публикация в Instagram в събота, 3 януари, в която 29-годишната Камерън показа годежния си пръстен на серия снимки от празнично събитие, заедно с фронтмена на Måneskin, който е на 26 години. В краткия надпис към кадрите певицата и актриса определи момента като „любимата си част от това да си жив“ и пожела щастлива нова година.

Съобщението идва след месеци на спекулации за годеж, които се появиха още през октомври, когато двамата бяха заснети в Сидни, Австралия, облечени в сходни черни тоалети, а Камерън носеше пръстен на безименния си пръст. По това време техни представители не коментираха информацията.

През октомври Дав Камерън отбеляза и годишнината от началото на връзката им, публикувайки снимки в социалните мрежи и определяйки последните две години като най-добрите в живота си.

Двамата бяха свързани за първи път през септември 2023 г., когато актрисата присъства на концерт на Дамиано Давид, който беше вокалист на италианската група Maneskin, победител от Евровизия 2021. Официалният им дебют като двойка на червения килим бе през февруари 2024 г. по време на ежегодното парти на Клайв Дейвис.

В интервю през февруари Дав Камерън обясни решението си да направи връзката публична, като посочи, че за нея това винаги е било източник на притеснение. По думите ѝ двамата са обсъдили темата още в началото и са стигнали до извода, че няма причина техният личен живот да бъде третиран по-различно от този на хора извън публичното пространство.

От своя страна Дамиано Давид също е говорил открито за връзката си с Дав Камерън, като я е описвал като източник на спокойствие и вдъхновение, подчертавайки, че и двамата споделят силна връзка чрез музиката.