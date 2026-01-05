Тръмп заплаши Индия с по-високи мита заради руския петрол

Съединените щати могат да повишат митата върху индийски стоки, ако Ню Делхи не изпълни искането на Вашингтон да ограничи покупките на руски петрол. Това заяви президентът Доналд Тръмп пред журналисти на борда на Air Force One, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

„Моди е добър човек. Той знаеше, че не съм щастлив, и за него беше важно да ме направи щастлив“, отбеляза Тръмп. Американският президент подчерта, че САЩ могат бързо да увеличат митата, ако Индия продължи да купува руски петрол.

През 2025 г. Вашингтон удвои вносните мита върху индийски стоки до 50% като наказание за значителния внос на руски суров петрол. Въпреки високите тарифи износът на Индия за САЩ отбеляза ръст през ноември.

Окуражени от подобрените търговски данни, индийските власти запазват твърда позиция спрямо изискванията на САЩ и сигнализират за ограничена гъвкавост в области като вноса на селскостопански продукти. В същото време данните показват, че покупките на руски петрол от Индия вече намаляват.

Ню Делхи е поискал от рафинериите седмични отчети за покупките на руски и американски петрол. Очаква се вносът на руски суров петрол да спадне под 1 милион барела дневно, тъй като страната се стреми да постигне търговско споразумение със Съединените щати.

Премиерът Нарендра Моди е провел поне три телефонни разговора с Тръмп след налагането на митата, но без конкретен пробив. Миналия месец в Делхи министърът на търговията на Индия Раджеш Агравал се срещна със заместник-търговския представител на САЩ Рик Суицър, за да обсъдят двустранните търговски и икономически отношения.