Новини
Свят »
Индия »
Тръмп заплаши Индия с по-високи мита заради руския петрол

Тръмп заплаши Индия с по-високи мита заради руския петрол

5 Януари, 2026 08:05, обновена 5 Януари, 2026 08:07 613 11

  • доналд тръмп-
  • мита-
  • руски петрол-
  • индия-
  • заплаши

Вашингтон настоява Ню Делхи да ограничи покупките от Русия в замяна на търговско облекчение

Тръмп заплаши Индия с по-високи мита заради руския петрол - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съединените щати могат да повишат митата върху индийски стоки, ако Ню Делхи не изпълни искането на Вашингтон да ограничи покупките на руски петрол. Това заяви президентът Доналд Тръмп пред журналисти на борда на Air Force One, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

„Моди е добър човек. Той знаеше, че не съм щастлив, и за него беше важно да ме направи щастлив“, отбеляза Тръмп. Американският президент подчерта, че САЩ могат бързо да увеличат митата, ако Индия продължи да купува руски петрол.

През 2025 г. Вашингтон удвои вносните мита върху индийски стоки до 50% като наказание за значителния внос на руски суров петрол. Въпреки високите тарифи износът на Индия за САЩ отбеляза ръст през ноември.

Окуражени от подобрените търговски данни, индийските власти запазват твърда позиция спрямо изискванията на САЩ и сигнализират за ограничена гъвкавост в области като вноса на селскостопански продукти. В същото време данните показват, че покупките на руски петрол от Индия вече намаляват.

Ню Делхи е поискал от рафинериите седмични отчети за покупките на руски и американски петрол. Очаква се вносът на руски суров петрол да спадне под 1 милион барела дневно, тъй като страната се стреми да постигне търговско споразумение със Съединените щати.

Премиерът Нарендра Моди е провел поне три телефонни разговора с Тръмп след налагането на митата, но без конкретен пробив. Миналия месец в Делхи министърът на търговията на Индия Раджеш Агравал се срещна със заместник-търговския представител на САЩ Рик Суицър, за да обсъдят двустранните търговски и икономически отношения.


Индия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 жоро

    17 2 Отговор
    Тука имаме поговорка за такива нарциси като полуделия Бай Дончо:
    "лаком гzz кръв sere"

    08:11 05.01.2026

  • 2 Как ги контролират

    14 4 Отговор
    Тия мита, те са от другата страна на САЩ, и кои са САЩ да им дава наклон

    Коментиран от #6

    08:12 05.01.2026

  • 3 Дон Дони

    12 2 Отговор
    Този ще е неразгадан случаи за психиятрите!

    08:16 05.01.2026

  • 4 Сандо

    7 3 Отговор
    Тръмпича нещо се развихри?Накъдето и да погледне,за когото и да го питат - за всички има приготвена Голяма сопа!Само Путин и Др. Ким му се опъват - засега.

    08:17 05.01.2026

  • 5 Тц, тц, тц!

    2 3 Отговор
    В целият свят въвежда ред, само за нас не се сеща! Защо така бе байДончо???🤥

    Коментиран от #7

    08:18 05.01.2026

  • 6 честен ционист

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Как ги контролират":

    И вие скоро ще купувате от демократичния щатски петрол с произход Венецуела.

    08:19 05.01.2026

  • 7 Баа Гошка

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тц, тц, тц!":

    Как да не е, планът Ран-Ът го въвведоха още 90 ТТЕ години, още тогава ни превзеха

    08:21 05.01.2026

  • 8 ПО ТОЧНО

    1 0 Отговор
    ДОКТРИНАТА МОНРО В ДЕЙСТВИЕ

    08:22 05.01.2026

  • 9 Побъркан

    2 0 Отговор
    Ама многоооо

    08:25 05.01.2026

  • 10 китайски балон

    2 0 Отговор
    Едтествено иначе, къде ще пласира крадения венецуелски петрол БайДончо, ама Индия не се огъва толкова лесно😉

    08:27 05.01.2026

  • 11 Хммм

    1 0 Отговор
    Защо не заплашва и Китай и Турция?

    08:27 05.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания