Шеф Силвена Роу с нова визия за новата година (СНИМКА)

Силвена Роу изуми последователите си в социалните мрежи, като се пусна неочаквано с дълга коса. Устатата кулинарка, която правеше чудеса от храброст в кухнята, явно е решила да стартира новата година с много промени, пише show.blitz.bg.
Блондинката провокира феновете си със силни мисли за вътрешната дисциплина, ясната мисъл и тихата сила. Но прикова вниманието основно с визията си.
"Дълголетието не е одобрение, не е шум, не е външен образ", пише Роу в поста си.
Ето как звучи целия пост:
"Нова година. Нов избор. Нова сила. Аз съм Силвена Роу. И вярвам в едно просто, но мощно нещо: Най-важното за дълголетието не е колко години живееш, а колко истина, яснота и жизненост има във всяка от тях.
Дълголетието не е външен вид. Не е одобрение. Не е шум. То е вътрешна дисциплина. Ясна мисъл. Тиха сила. Способността да вървиш напред, без да се обясняваш. Да — има хора, които критикуват. Които проектират собствените си страхове, несигурности и застой. Това не е моя тема. Моята тема е растежът. Фокусът. Енергията, която влагаш в себе си — а не в чуждия живот.
За новата година пожелавам едно: да инвестираш в себе си така, както инвестираш в най-ценното си бъдеще. По-малко шум. Повече смисъл. По-малко обяснения. Повече присъствие. Класата е тиха. Силата е спокойна. А дълголетието винаги започва отвътре. 2026 — година на яснота, здраве и вътрешна елегантност."
1 Смях
08:09 05.01.2026
2 У А У!
08:11 05.01.2026
3 Елизабет Кахъра
08:16 05.01.2026
4 Пустиня(к)
Тия кво са праили у тия риалитита, бе? Да не съ са клале със сатъри? Нема ли клип некъде да вида тия чудеса от ХРАБРОСТ?
08:16 05.01.2026
5 Механик
п.п.
А, колкото за новата и визия, то тя е точно като старата и визия и като визията на едно момче тука от квартала, дето много иска да е момиче и се облича като такова.
08:16 05.01.2026
6 Евгени от Алфапласт
08:19 05.01.2026
7 Гретиния
Сега ще търся специалистка да му лее куршум...
08:21 05.01.2026