Шеф Силвена Роу с нова визия за новата година (СНИМКА)

Силвена Роу изуми последователите си в социалните мрежи, като се пусна неочаквано с дълга коса. Устатата кулинарка, която правеше чудеса от храброст в кухнята, явно е решила да стартира новата година с много промени, пише show.blitz.bg.

Блондинката провокира феновете си със силни мисли за вътрешната дисциплина, ясната мисъл и тихата сила. Но прикова вниманието основно с визията си.

"Дълголетието не е одобрение, не е шум, не е външен образ", пише Роу в поста си.

Ето как звучи целия пост:

"Нова година. Нов избор. Нова сила. Аз съм Силвена Роу. И вярвам в едно просто, но мощно нещо: Най-важното за дълголетието не е колко години живееш, а колко истина, яснота и жизненост има във всяка от тях.

Дълголетието не е външен вид. Не е одобрение. Не е шум. То е вътрешна дисциплина. Ясна мисъл. Тиха сила. Способността да вървиш напред, без да се обясняваш. Да — има хора, които критикуват. Които проектират собствените си страхове, несигурности и застой. Това не е моя тема. Моята тема е растежът. Фокусът. Енергията, която влагаш в себе си — а не в чуждия живот.

За новата година пожелавам едно: да инвестираш в себе си така, както инвестираш в най-ценното си бъдеще. По-малко шум. Повече смисъл. По-малко обяснения. Повече присъствие. Класата е тиха. Силата е спокойна. А дълголетието винаги започва отвътре. 2026 — година на яснота, здраве и вътрешна елегантност."