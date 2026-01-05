Новини
Любопитно »
Шеф Силвена Роу с нова визия за новата година (СНИМКА)

5 Януари, 2026 08:06 657 7

  • силвена роу-
  • нова визия-
  • нова година

"Нова година. Нов избор. Нова сила.", написа Роу в поста към снимката си

Шеф Силвена Роу с нова визия за новата година (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Силвена Роу изуми последователите си в социалните мрежи, като се пусна неочаквано с дълга коса. Устатата кулинарка, която правеше чудеса от храброст в кухнята, явно е решила да стартира новата година с много промени, пише show.blitz.bg.

Блондинката провокира феновете си със силни мисли за вътрешната дисциплина, ясната мисъл и тихата сила. Но прикова вниманието основно с визията си.

"Дълголетието не е одобрение, не е шум, не е външен образ", пише Роу в поста си.

Ето как звучи целия пост:

"Нова година. Нов избор. Нова сила. Аз съм Силвена Роу. И вярвам в едно просто, но мощно нещо: Най-важното за дълголетието не е колко години живееш, а колко истина, яснота и жизненост има във всяка от тях.

Дълголетието не е външен вид. Не е одобрение. Не е шум. То е вътрешна дисциплина. Ясна мисъл. Тиха сила. Способността да вървиш напред, без да се обясняваш. Да — има хора, които критикуват. Които проектират собствените си страхове, несигурности и застой. Това не е моя тема. Моята тема е растежът. Фокусът. Енергията, която влагаш в себе си — а не в чуждия живот.

За новата година пожелавам едно: да инвестираш в себе си така, както инвестираш в най-ценното си бъдеще. По-малко шум. Повече смисъл. По-малко обяснения. Повече присъствие. Класата е тиха. Силата е спокойна. А дълголетието винаги започва отвътре. 2026 — година на яснота, здраве и вътрешна елегантност."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смях

    6 1 Отговор
    Няма визия която да и стои добре!

    08:09 05.01.2026

  • 2 У А У!

    6 1 Отговор
    Визията е добре, докато не си отвори устата и не започне да приказва.

    08:11 05.01.2026

  • 3 Елизабет Кахъра

    1 0 Отговор
    Суданеца като малък си е дърпал пишката , много е добър 🤣🤭🥳

    08:16 05.01.2026

  • 4 Пустиня(к)

    1 0 Отговор
    "чудеса от храброст в кухнята"

    Тия кво са праили у тия риалитита, бе? Да не съ са клале със сатъри? Нема ли клип некъде да вида тия чудеса от ХРАБРОСТ?

    08:16 05.01.2026

  • 5 Механик

    2 0 Отговор
    "Чудеса от храброст в кухнята" ????? Какво е направила толкова? Измила е краставица с гола ръка или е откъснала стрък босилек???
    п.п.
    А, колкото за новата и визия, то тя е точно като старата и визия и като визията на едно момче тука от квартала, дето много иска да е момиче и се облича като такова.

    08:16 05.01.2026

  • 6 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Средна работа. Има ли снимки финтак гола?

    08:19 05.01.2026

  • 7 Гретиния

    0 0 Отговор
    Леле....ПУ пу пу в пазвата, цврък на ухото! Ех, ако знаете с каква ерекция погледнах снимката..
    Сега ще търся специалистка да му лее куршум...

    08:21 05.01.2026