Новини
България »
Продължават проверките на НАП и КЗП след въвеждането на еврото

5 Януари, 2026 07:45 520 17

  • проверки-
  • нап-
  • кзп-
  • въвеждане на еврото

По време на инспекциите под лупа се гледат касовите бележки, издавани от търговците. Следи се дали превалутирането е отразено правилно

Продължават проверките на НАП и КЗП след въвеждането на еврото - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Продължават масовите проверки на Националната агенция по приходите и Комисията за защита на потребителите след въвеждането на еврото у нас, информират от БНТ. Служителите на институциите следят за изкуствено вдигане на цените на основни стоки покрай новата валута.

Освен на случаен принцип, проверки се извършват и по сигнали на граждани. По време на инспекциите под лупа се гледат касовите бележки, издавани от търговците. Следи се дали превалутирането е отразено правилно. Друг основен акцент в проверките на институциите е дали има повишение на цените на отделни стоки и ако има такова, проследяват цялата верига на доставки - дали завишението е при производителя или при търговеца.

Средно по около 400 проверки на ден правят инспекторите на НАП. Най-малката санкция за нарушаване на Закона за въвеждане на еврото започва от 10 000. Инспекциите ще продължат и през следващите дни, като държавните органи следят изкъсо пазара, за да предотвратят спекулативни практики в периода на въвеждане на еврото в страната.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Време е!

    8 0 Отговор
    А тях кой ги проверява.
    Чувал съм доста пикантни случки за корупция!

    Коментиран от #6

    07:49 05.01.2026

  • 2 Вервайте

    5 1 Отговор
    на Владо "кошницата", той Ве казва "истината" !

    07:50 05.01.2026

  • 3 Микробиолог

    10 1 Отговор
    Имайте предвид, че когато нещо се гледа "под лупа", не се забелязват нещата с големи размери. Или не им се обръща внимание.😎 Изчезват, образно казано. 😉 Мнението е базирано на над 36-годишен опит. Ако разбирате какво имам предвид.😎

    07:55 05.01.2026

  • 4 Тази

    5 1 Отговор
    чорлавата госпожа ли проверява ?

    07:56 05.01.2026

  • 5 Красимир Петров

    8 1 Отговор
    Прах в очите на хората

    08:00 05.01.2026

  • 6 НАП и КЗП

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Време е!":

    Разни зли хакери ги проверяват от време на време.

    08:05 05.01.2026

  • 7 Ха-ха-ха!

    2 0 Отговор
    "Друг основен акцент в проверките на институциите е дали има повишение на цените". Да цитирам ли друга статия -От днес платеното паркиране в София поскъпва. Но не е заради еврото. Не! При това, не е тайно, а бравурно обявено по всички медии. Но това не е важно. Важното е, да не сме разделили левовата цена на две, вместо на 1.95583.

    Коментиран от #9

    08:07 05.01.2026

  • 8 Баба

    2 1 Отговор
    НАП=озаконениия рекитиор

    Много бизнеси ще попълнят хазната идните месеци от псевдо глоби

    08:10 05.01.2026

  • 9 пък ас про4етох

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ха-ха-ха!":

    4е зоните отварят на миналогоди6ните цени. 3а6то та бе Миме?

    08:11 05.01.2026

  • 10 Какви проверки. В Пловдив

    2 1 Отговор
    шофьорите отказват еврото, по борсите стоката завишена. Както казва еднна продавачка, вместо един лев, продават по едно евро. Цари хаос в държавата. Все ое има места, незаредени с евро.
    НАП поне да следят пресата.

    08:13 05.01.2026

  • 11 Проверките !

    3 0 Отговор
    Проверките !

    Трябва Да са !

    В Народното Събрание !

    И Министерския Съвет !

    Коментиран от #12

    08:14 05.01.2026

  • 12 Но ! Къде Е ?

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Проверките !":

    Но !

    Къде Е ?

    Прокуратурата ?

    За Да Се Разреши !

    Проблема !

    Коментиран от #13

    08:16 05.01.2026

  • 13 ей некадърник стига спамил

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Но ! Къде Е ?":

    Или пиши като хората или хващай гората.

    08:18 05.01.2026

  • 14 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    1 1 Отговор
    Столична община проверихте ли?
    За цените на паркирането 1 лев= 1 евро

    Коментиран от #16

    08:18 05.01.2026

  • 15 лесно е

    0 0 Отговор
    След два дни започва изплащането на пенсиите в Евро. Нещата ще се наредят. Освен това всеки влезнал лев в касите на магазините вечерта потъва в банката и повече не излиза в оборот.

    08:20 05.01.2026

  • 16 столична община я проверява съда

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    а цената на зоните е миналогодишната

    08:21 05.01.2026

  • 17 Смех

    0 0 Отговор
    ГЕРБ и проверки

    08:23 05.01.2026

Новини по градове:
