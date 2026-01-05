Продължават проверките на НАП и КЗП след въвеждането на еврото

Продължават масовите проверки на Националната агенция по приходите и Комисията за защита на потребителите след въвеждането на еврото у нас, информират от БНТ. Служителите на институциите следят за изкуствено вдигане на цените на основни стоки покрай новата валута.
Освен на случаен принцип, проверки се извършват и по сигнали на граждани. По време на инспекциите под лупа се гледат касовите бележки, издавани от търговците. Следи се дали превалутирането е отразено правилно. Друг основен акцент в проверките на институциите е дали има повишение на цените на отделни стоки и ако има такова, проследяват цялата верига на доставки - дали завишението е при производителя или при търговеца.
Средно по около 400 проверки на ден правят инспекторите на НАП. Най-малката санкция за нарушаване на Закона за въвеждане на еврото започва от 10 000. Инспекциите ще продължат и през следващите дни, като държавните органи следят изкъсо пазара, за да предотвратят спекулативни практики в периода на въвеждане на еврото в страната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Време е!
Чувал съм доста пикантни случки за корупция!
Коментиран от #6
07:49 05.01.2026
2 Вервайте
07:50 05.01.2026
3 Микробиолог
07:55 05.01.2026
4 Тази
07:56 05.01.2026
5 Красимир Петров
08:00 05.01.2026
6 НАП и КЗП
До коментар #1 от "Време е!":Разни зли хакери ги проверяват от време на време.
08:05 05.01.2026
7 Ха-ха-ха!
Коментиран от #9
08:07 05.01.2026
8 Баба
Много бизнеси ще попълнят хазната идните месеци от псевдо глоби
08:10 05.01.2026
9 пък ас про4етох
До коментар #7 от "Ха-ха-ха!":4е зоните отварят на миналогоди6ните цени. 3а6то та бе Миме?
08:11 05.01.2026
10 Какви проверки. В Пловдив
НАП поне да следят пресата.
08:13 05.01.2026
11 Проверките !
Трябва Да са !
В Народното Събрание !
И Министерския Съвет !
Коментиран от #12
08:14 05.01.2026
12 Но ! Къде Е ?
До коментар #11 от "Проверките !":Но !
Къде Е ?
Прокуратурата ?
За Да Се Разреши !
Проблема !
Коментиран от #13
08:16 05.01.2026
13 ей некадърник стига спамил
До коментар #12 от "Но ! Къде Е ?":Или пиши като хората или хващай гората.
08:18 05.01.2026
14 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
За цените на паркирането 1 лев= 1 евро
Коментиран от #16
08:18 05.01.2026
15 лесно е
08:20 05.01.2026
16 столична община я проверява съда
До коментар #14 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":а цената на зоните е миналогодишната
08:21 05.01.2026
17 Смех
08:23 05.01.2026