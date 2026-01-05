Продължават проверките на НАП и КЗП след въвеждането на еврото

Продължават масовите проверки на Националната агенция по приходите и Комисията за защита на потребителите след въвеждането на еврото у нас, информират от БНТ. Служителите на институциите следят за изкуствено вдигане на цените на основни стоки покрай новата валута.

Освен на случаен принцип, проверки се извършват и по сигнали на граждани. По време на инспекциите под лупа се гледат касовите бележки, издавани от търговците. Следи се дали превалутирането е отразено правилно. Друг основен акцент в проверките на институциите е дали има повишение на цените на отделни стоки и ако има такова, проследяват цялата верига на доставки - дали завишението е при производителя или при търговеца.

Средно по около 400 проверки на ден правят инспекторите на НАП. Най-малката санкция за нарушаване на Закона за въвеждане на еврото започва от 10 000. Инспекциите ще продължат и през следващите дни, като държавните органи следят изкъсо пазара, за да предотвратят спекулативни практики в периода на въвеждане на еврото в страната.