Започна фестивалът на камилите на краля на Саудитска Арабия (ВИДЕО)

С повече от 40 000 камили, притежавани от 3000 участници, Фестивалът на камилите на краля на Саудитска Арабия, Абдулазиз започна в столицата Рияд, предава NOVA.

Организаторите и участниците казват, че „манията“ на саудитците по камилите е накарала цените им да скочат, като цената на едно животно достига между 15 до 20 милиона саудитски риала или между 4 и 5,5 милиона американски долара.

Фестивалът, наречен културно, икономическо, спортно и развлекателно събитие, е привлякъл повече от един милион посетители досега, съобщиха организаторите.

🐪 Hundreds attend the annual King Abdulaziz Camel Festival in Riyadh, featuring daily auctions in which camels can fetch up to $270,000 for a prize specimen pic.twitter.com/ebGLCJRv7S