Емрах Стораро си направи операция, която ще промени тембъра му

Емрах Стораро съобщи от болницата, че е претърпял операция.
"Имам нова носна преграда“, сподели той с феновете си.
Най-вероятната причина за интервенцията е дългогодишен проблем със запушен нос. Преди време певецът призна, че именно затова говори с характерен носов тембър.
"Тембърът ми ще е по-различен, но повече не мога да говоря“, написа той в отговор на въпрос дали умишлено е променил гласа си.
1 Пустиня(к)
Коментиран от #3
12:51 01.03.2026
2 Пииип
12:53 01.03.2026
3 Столичанин в повече
До коментар #1 от "Пустиня(к)":Като си клъцне камбаните,ето ти тембър като на Уитни Хюстън
12:53 01.03.2026
4 Васил
12:53 01.03.2026
5 Хмм
12:54 01.03.2026
6 Винелино ма
12:54 01.03.2026
7 Лост
Коментиран от #10
12:56 01.03.2026
8 Ретро спомен
Коментиран от #12
12:57 01.03.2026
9 ЯВНО
12:57 01.03.2026
10 Кубинки в зъбите
До коментар #7 от "Лост":Той самият е в мъглата, е 6а го ман густата
12:58 01.03.2026
11 Чалга
13:00 01.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 За какво
Коментиран от #15
13:11 01.03.2026
14 Бинарен алтернатор
13:12 01.03.2026
15 Забелязано в...
До коментар #13 от "За какво":Чаршафа му остана от оная фалшивата булка
13:13 01.03.2026
16 Евтаназия
13:13 01.03.2026
17 Емине
13:20 01.03.2026