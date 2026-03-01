Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Емрах Стораро си направи операция, която ще промени тембъра му

1 Март, 2026 12:48 644 17

Най-вероятната причина за интервенцията е дългогодишен проблем със запушен нос

Емрах Стораро си направи операция, която ще промени тембъра му - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Емрах Стораро съобщи от болницата, че е претърпял операция.

"Имам нова носна преграда“, сподели той с феновете си.

Най-вероятната причина за интервенцията е дългогодишен проблем със запушен нос. Преди време певецът призна, че именно затова говори с характерен носов тембър.

"Тембърът ми ще е по-различен, но повече не мога да говоря“, написа той в отговор на въпрос дали умишлено е променил гласа си.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    10 0 Отговор
    Верното решение беше да си клъцнеш гласните струни. Те чак тогава ше да станеш хит.

    Коментиран от #3

    12:51 01.03.2026

  • 2 Пииип

    14 0 Отговор
    Умрах Тирориро сега на арабин ли се прави? Той си е най обикновен сиганин.

    12:53 01.03.2026

  • 3 Столичанин в повече

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пустиня(к)":

    Като си клъцне камбаните,ето ти тембър като на Уитни Хюстън

    12:53 01.03.2026

  • 4 Васил

    11 0 Отговор
    По скоро трябва да си направи операция за да си увеличи мозъчните клетки.

    12:53 01.03.2026

  • 5 Хмм

    5 1 Отговор
    щоме посегнал на носа си, след време ще получи инфекция, операция и ще заприлича на Майкъл Джаксън

    12:54 01.03.2026

  • 6 Винелино ма

    8 0 Отговор
    Спри са ма...ако не пишеш за сиганин,ще е за някой пе де🏳️‍🌈раст.Вър на разходка някъде.

    12:54 01.03.2026

  • 7 Лост

    1 1 Отговор
    А нещо да му се губи мъглата в спортен режим кога?

    Коментиран от #10

    12:56 01.03.2026

  • 8 Ретро спомен

    10 0 Отговор
    Едно време,всички цигани се правиха на българи,когато отиваха в Еуропата, а сега се правят на араби, шайба и цигани мръсни

    Коментиран от #12

    12:57 01.03.2026

  • 9 ЯВНО

    5 0 Отговор
    Стеснил е халката

    12:57 01.03.2026

  • 10 Кубинки в зъбите

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Лост":

    Той самият е в мъглата, е 6а го ман густата

    12:58 01.03.2026

  • 11 Чалга

    3 0 Отговор
    Кой го интересува това?

    13:00 01.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 За какво

    4 0 Отговор
    се е чаршафосал такъв , шейх няма да стане? На карнавал ли е тръгнал ?

    Коментиран от #15

    13:11 01.03.2026

  • 14 Бинарен алтернатор

    3 0 Отговор
    Много противна тази циганска фамилия

    13:12 01.03.2026

  • 15 Забелязано в...

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "За какво":

    Чаршафа му остана от оная фалшивата булка

    13:13 01.03.2026

  • 16 Евтаназия

    2 0 Отговор
    нещо ?

    13:13 01.03.2026

  • 17 Емине

    0 0 Отговор
    Топките да не бара, че чок зарар!

    13:20 01.03.2026