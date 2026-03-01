Евгени Генчев от "Ергенът 2" пред Мон Дьо: Валерия ми разби сърцето (ВИДЕО)

"Валерия ми разби сърцето." - това призна за първи път открито Евгени Генчев. Ергенът от втория сезон на любовното риалити по bTV направи емоционална изповед за раздялата с победителката Валерия Георгиева и не скри, че именно тя е човекът, за когото последно е плакал, пише bgdnes.bg.

„Последно съм плакал заради Валерия. Аз я бях приел за човека, с когото аз ще си умра! Ама когато умираш всеки ден заради този човек, този човек няма място в твоя живот. Тя ми разби сърцето!", заяви Евгени с болка в интервю пред Мариян Станков - Мон Дьо.

Музикантът говори и за своята същност извън риалити формата.

„Аз съм артистът. Аз съм музикант. Аз съм комуникатор. Моето основно изразно средство е музиката", категоричен е той.

Евгени засегна и темата за признанието:

„Това, че в България мен не ме разпознават, не означава, че аз не съм разпознаваем в чужбина."

„Аз изобщо не скачам върху това", отвърна му Мон Дьо по време на разговора.

„Световна звезда – не съм Лейди Гага – да! Но вярвам, че всеки има собствен тайминг", добави пианистът.

В интервюто не липсваха и по-леки моменти. На въпрос на Мон Дьо дали са му хвърляли сутиен, докато свири на пианото, Евгени потвърди с усмивка, че подобно нещо се е случвало – под бурните аплодисменти на публиката.

Той обаче не избяга и от по-дълбоките лични теми. Евгени призна, че дълго време е търсил одобрението на баща си.

„До даден период се опитвах да се докажа на баща си. Да има тази усмивка, да има: 'Гордея се с теб', искрено. Трудно приемах липсата на емоционална подкрепа", сподели той.

А въпросът за семейството остава отворен:

„Ще имам ли семейство, деца? Това е въпрос, който ми се задава не само от семейството, а и вътрешно."