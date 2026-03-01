Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Евгени Генчев от "Ергенът 2" пред Мон Дьо: Валерия ми разби сърцето (ВИДЕО)

Евгени Генчев от "Ергенът 2" пред Мон Дьо: Валерия ми разби сърцето (ВИДЕО)

1 Март, 2026 14:11

"Аз я бях приел за човека, с когото аз ще си умра!", призна музикантът

Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

"Валерия ми разби сърцето." - това призна за първи път открито Евгени Генчев. Ергенът от втория сезон на любовното риалити по bTV направи емоционална изповед за раздялата с победителката Валерия Георгиева и не скри, че именно тя е човекът, за когото последно е плакал, пише bgdnes.bg.

„Последно съм плакал заради Валерия. Аз я бях приел за човека, с когото аз ще си умра! Ама когато умираш всеки ден заради този човек, този човек няма място в твоя живот. Тя ми разби сърцето!", заяви Евгени с болка в интервю пред Мариян Станков - Мон Дьо.

Музикантът говори и за своята същност извън риалити формата.

„Аз съм артистът. Аз съм музикант. Аз съм комуникатор. Моето основно изразно средство е музиката", категоричен е той.

Евгени засегна и темата за признанието:

„Това, че в България мен не ме разпознават, не означава, че аз не съм разпознаваем в чужбина."

„Аз изобщо не скачам върху това", отвърна му Мон Дьо по време на разговора.

„Световна звезда – не съм Лейди Гага – да! Но вярвам, че всеки има собствен тайминг", добави пианистът.

В интервюто не липсваха и по-леки моменти. На въпрос на Мон Дьо дали са му хвърляли сутиен, докато свири на пианото, Евгени потвърди с усмивка, че подобно нещо се е случвало – под бурните аплодисменти на публиката.

Той обаче не избяга и от по-дълбоките лични теми. Евгени призна, че дълго време е търсил одобрението на баща си.

„До даден период се опитвах да се докажа на баща си. Да има тази усмивка, да има: 'Гордея се с теб', искрено. Трудно приемах липсата на емоционална подкрепа", сподели той.

А въпросът за семейството остава отворен:

„Ще имам ли семейство, деца? Това е въпрос, който ми се задава не само от семейството, а и вътрешно."


  • 1 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Адаш, толкова да си лабав, не е истина просто. Дай някакъв контакт, да те науча как да си живееш живота, че чак ми стана жал за тебе и хубавото име.

    14:14 01.03.2026

  • 2 МП4

    4 0 Отговор
    Проблема на Валерия че е луда, в буквален смисъл :)

    14:15 01.03.2026

  • 3 Гост

    5 0 Отговор
    Така е като се занимавате със златотърсачки.

    14:15 01.03.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    5 0 Отговор
    Утрепки, та дрънкат. Сега е време, в което цялата плява на обществото се смята за зърното за посев.

    14:21 01.03.2026

  • 5 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор
    Просто е разбрала,че е с обратна резба 😆😁😅🤣🤣😂

    14:22 01.03.2026

  • 6 ШЕФА

    6 0 Отговор
    Ето това е българският мъж след 40 г. либерална Соро.... демокрация,пълен смешник и морално,и духовно и на външен вид.Индивид без трудов стаж на който ако му вземеш тел.от ръцете или го напусне някаква кифла с една гънка в главата и започва да реве.

    14:27 01.03.2026

  • 7 Варна

    3 1 Отговор
    Жалък си палячооооооо .Да се оплачеш и на мама.

    14:28 01.03.2026

  • 8 Ооо, свещенна тъ по та

    2 0 Отговор
    Замирисало му на дамска превръзка и се озовал в прегръдките на щастието

    14:32 01.03.2026

  • 9 Мъж

    1 0 Отговор
    Много смешно стои като видя средняк жена с много грозен мъж 🤭🤣🤭🤣🤭🤣🤣🤭🤭

    14:36 01.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.