Япония посрещна Баба Марта с голям български фестивал в Токио (ВИДЕО)

1 Март, 2026 13:33 799 9

  • япония-
  • токио-
  • баба марта-
  • фестивал-
  • мартеница-
  • мияшита

Фестивалът „Мартеница 2026”, който представи богатството на родните традиции пред местните жители и гости на града

Япония посрещна Баба Марта с голям български фестивал в Токио (ВИДЕО) - 1
Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

За четвърта поредна година парк „Мияшита” в японската столица Токио стана център на българската култура. Посолството на Република България в Япония организира мащабния фестивал „Мартеница 2026”, който представи богатството на родните традиции пред местните жители и гости на града, съобщава nova.bg.

Огромен интерес по време на събитието предизвикаха специализираните уъркшопове. Посетителите имаха възможност сами да изработят мартеници и да се научат да изписват имената си на кирилица. Тези дейности се превърнаха в основен акцент на програмата, привличайки десетки желаещи да се докоснат до българското наследство.

Музиката и танците заеха централно място във фестивала. Клуб „На хорце” към посолството проведе открит урок по народни танци, в който се включиха десетки гости. Под звуците на традиционна музика японци и туристи разучаваха стъпките на българските хора, потапяйки се в магията на фолклора ни.

Кулинарната зона предложи на посетителите богато разнообразие от традиционни ястия. Сред предлаганите изкушения бяха класическа баница, шопска салата, каварма и кюфтета. Специално внимание бе обърнато на пържените картофи с автентично българско сирене.

Освен готова храна, гостите на фестивала имаха възможност да закупят и типични български продукти за дома. На изложението бяха представени българско сирене, мед, селекция от вина и ракия. Посетителите проявиха интерес и към продуктите от българска маслодайна роза, сред които шоколад, сладка и чайове.

Фестивалът „Мартеница 2026” отново доказа, че българските традиции намират топъл прием и голям интерес в Страната на изгряващото слънце.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Голяма

    6 1 Отговор
    работа свършили от Посолството , бе !

    13:38 01.03.2026

  • 2 Уъркшоп

    5 0 Отговор
    Най-важното е да има тиймбилдиндзи с много уъркшопи и брейнсторминг.

    13:42 01.03.2026

  • 3 не е голям български фестивал в Токио

    7 0 Отговор
    щом няма печена тиква като нашта банкянската
    друсан шиш кебаб от Прасето
    кебабчета с бг бира и мастика да се омагьосат там и гипсират

    13:45 01.03.2026

  • 4 Васил

    6 1 Отговор
    Чакаме и фестивала на чекмеджетата с представители Боко и Шиши

    13:46 01.03.2026

  • 5 Мите

    6 0 Отговор
    Японците сигурно сме ги побъркали от чалга и кебапчета.

    13:50 01.03.2026

  • 6 Шопо

    4 0 Отговор
    Уъркшопове нема. Ние сме по лежането. Да бачкат улавите.

    13:52 01.03.2026

  • 7 Сзо

    5 0 Отговор
    уъркшопове...заболяват ме очите само като я гледам тая гавра с българския език.

    13:54 01.03.2026

  • 8 Име

    4 0 Отговор
    Виждал съм японки да пеят български народни песни , а в България средно статистическата българка може да изпее само " доко доко " или " 100 мерцедеса ме преследват...."

    14:13 01.03.2026

  • 9 Факти

    0 0 Отговор
    В цивилизованите държави уважават България и отчитат празниците й. Това в Русия никога не можеш да го видиш. Руснаците никога няма да признаят, че от България са получили букви, вяра и държавност. Те никога няма да почетат майка България.

    15:10 01.03.2026