Скандалната Владимира Влахова от Hell's Kitchen стана стриптийзьорка СНИМКИ

1 Март, 2026 14:48 956 6

  • владимира влахова-
  • хелс китчън-
  • hell's kitchen-
  • стриптийзьорка-
  • барселона

Отскоро танцува в елитен нощен клуб в Барселона

Скандалната Владимира Влахова от Hell's Kitchen стана стриптийзьорка СНИМКИ - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Две години след участието си в Hell's Kitchen при Виктор Ангелов, Владимира Влахова продължава да развива кариерата си в индустрията за възрастни, а отскоро работи и като стриптийзьорка в Барселона, съобщава „България Днес“.

През февруари 2024 г. 29-годишната бургазлийка изненада зрителите на кулинарното риалити с откровени признания за личния си живот. Тогава тя сподели, че харесва жени и печели средства чрез онлайн платформа за споделяне на еротично съдържание срещу месечен абонамент.

Влахова, която от дете живее в Барселона, съчетава работата си в порноиндустрията с професията на съдебен преводач. През деня тя участва в съдебни процеси като преводач, а извън работното време се снима в продукции за възрастни. Отскоро танцува и в елитен нощен клуб в каталунската столица.

Кариерата ѝ започва първоначално с любителски снимки и видеа в онлайн платформа, след което е забелязана от продуценти и получава предложения за професионални ангажименти.

В личен план Владимира е във връзка с жена от Барселона от седем години. Двете споделят, че мечтаят за семейство и деца, като освен партньори в живота, са и партньори пред камера.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 умна венке и ти да не замечтаеш кат тях

    4 0 Отговор
    мечтаят за семейство и деца, като освен партньори в живота, са и партньори пред камера.

    14:54 01.03.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    Е, вие научен сътрудник ли искате да стане?!🤣

    14:55 01.03.2026

  • 4 Ковралъка

    6 0 Отговор
    е по силен от кулинарията.

    14:56 01.03.2026

  • 5 Един

    4 0 Отговор
    А снимки..йок😂

    15:02 01.03.2026

  • 6 таксиджия 🚖

    1 0 Отговор
    А в порно видеата със мъже ли го прави? Кажете сценичния ѝ псевдоним да я проверим тая кви ги върши у Барцелона.

    15:08 01.03.2026