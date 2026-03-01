Две години след участието си в Hell's Kitchen при Виктор Ангелов, Владимира Влахова продължава да развива кариерата си в индустрията за възрастни, а отскоро работи и като стриптийзьорка в Барселона, съобщава „България Днес“.
През февруари 2024 г. 29-годишната бургазлийка изненада зрителите на кулинарното риалити с откровени признания за личния си живот. Тогава тя сподели, че харесва жени и печели средства чрез онлайн платформа за споделяне на еротично съдържание срещу месечен абонамент.
Влахова, която от дете живее в Барселона, съчетава работата си в порноиндустрията с професията на съдебен преводач. През деня тя участва в съдебни процеси като преводач, а извън работното време се снима в продукции за възрастни. Отскоро танцува и в елитен нощен клуб в каталунската столица.
Кариерата ѝ започва първоначално с любителски снимки и видеа в онлайн платформа, след което е забелязана от продуценти и получава предложения за професионални ангажименти.
В личен план Владимира е във връзка с жена от Барселона от седем години. Двете споделят, че мечтаят за семейство и деца, като освен партньори в живота, са и партньори пред камера.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 умна венке и ти да не замечтаеш кат тях
14:54 01.03.2026
3 Евгени от Алфапласт
14:55 01.03.2026
4 Ковралъка
14:56 01.03.2026
5 Един
15:02 01.03.2026
6 таксиджия 🚖
15:08 01.03.2026