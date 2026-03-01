Ново проучване показа, че шимпанзетата злоупотребяват с алкохол

Шимпанзетата биха се провалили на тест с дрегер, защото консумират плодове, съдържащи алкохол, установи проучване.

Изследователите са открили, че плодовете, които шимпанзетата ядат в дивата природа, съдържат достатъчно алкохол, за да осигурят около 14 грама на ден, което е еквивалентно на около две стандартни напитки, пише trafficnews.bg.

Докторантът от Калифорнийския университет в Бъркли Алексей Маро и неговият ръководител Робърт Дъдли, професор по интегративна биология в университета, са използвали нови техники за вземане на проби от урина по време на експедиция за събиране на данни в Нгого в националния парк Кибале в Уганда.

Г-н Маро е успял да потвърди, че шимпанзетата естествено приемат алкохол в диетата си и дори го търсят.

Работейки заедно със Шарифа Намаганда, угандийска студентка в Мичиганския университет, Маро събирал раздвоени клони и покривал краищата им с найлонови торбички, за да създаде ефективни купи за събиране на проби от урината на шимпанзетата.

След това той е чакал под дърветата, където са се хранили шимпанзетата, и е очаквал признаци на движение – тъй като човекоподобните маймуни имат склонност да уринират, преди да напуснат мястото си за хранене.

Резултатите, публикувани в списание Biology letters, показват, че урината на повечето от изследваните шимпанзета съдържа метаболитен страничен продукт на алкохола, наречен етил глюкуронид. Това според изследователите доказва, че те приемат значителни количества етанол в диетата си, които вероятно идват от ферментиращите плодове.

„Откриваме широко разпространени физиологични доказателства за консумацията на алкохол от шимпанзетата“, казва Маро, цитиран от Yahoo news. „Ако има някакво съмнение относно хипотезата за пияната маймуна - че в околната среда има достатъчно алкохол, за да могат животните да изпитат въздействието му по начин, аналогичен на хората – то вече е разсеяно.“

От 20 проби урина от 19 шимпанзета, 17 са съдържали 300 нанограма на милилитър (ng/ml) или повече етанол, докато 10 са съдържали 500 ng/ml.

Ниво от около 500 ng/ml е типично за хората след леко пиене, като например едно до две питиета, в рамките на предишните 24 часа.

Възможно последствие от тези резултати е, че като потомци на плодоядни човекоподобни маймуни, хората вероятно са развили същата склонност да търсят алкохол за диетата си.

„Нивата са високи и това е консервативна оценка предвид времетраенето на експозицията през деня“, каза Дъдли. „В нанограми на милилитър, те са много над някои от клинично и съдебномедицински значимите прагове при хората.“.

Той заяви, че резултатът „потвърждава предполагаемите нива на поглъщане, които Алексей е извел по-рано“.

Преди това г-н Маро е събрал проби от видовете плодове, за които е известно, че се консумират от шимпанзетата, след което е измерил концентрацията на етанол в плодовата каша и е изчислил колко алкохол би консумирало средностатистическото шимпанзе.

Следващата стъпка за изследователите е да „докажат окончателно универсалната хипотеза за привличането към алкохола“.