Кой има имен ден днес, 10 февруари 2026 г. Честито!

На 10 февруари православната църква почита Св. свещеномъченик Харалампий и Св. мъченица Валентина, показва Църковният календар.

Днес е празникът на пчеларите, тъй като Св. Харалампий е открил и чудодейните свойства на меда. На този ден пчелният мед се освещава и част от него се пази като лек срещу шарка и други болести през цялата година. Медът е символ на изобилието, казват богослови.

Света Валентина била благочестива девойка, живяла в околностите на Кесария Палестинска. Тя става жертва на гоненията срещу християните 308 г. при Максимилиан ІІ Галерий (308-313 г.).

Когато мъчителите се опитват да я накарат насила да принесе жертва в езическия храм, тя хвърля камък върху жертвеника и се обръща с гръб към горящия на него огън. Заради това езичниците я обезглавяват.

Според православния календар на 10 февруари празнуват своя имен ден хора с имена: Валентина, Валентин, Валя, Вальо, Харалампи, Хараламп, Хари, Харалан, Ламби, Ламбо, Ламбрина, Ламбрин.