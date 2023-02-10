Кой има имен ден днес, 10 февруари 2026 г. Честито!

На 10 февруари православната църква почита Св. свещеномъченик Харалампий и Св. мъченица Валентина, показва Църковният календар.
Днес е празникът на пчеларите, тъй като Св. Харалампий е открил и чудодейните свойства на меда. На този ден пчелният мед се освещава и част от него се пази като лек срещу шарка и други болести през цялата година. Медът е символ на изобилието, казват богослови.
Света Валентина била благочестива девойка, живяла в околностите на Кесария Палестинска. Тя става жертва на гоненията срещу християните 308 г. при Максимилиан ІІ Галерий (308-313 г.).
Когато мъчителите се опитват да я накарат насила да принесе жертва в езическия храм, тя хвърля камък върху жертвеника и се обръща с гръб към горящия на него огън. Заради това езичниците я обезглавяват.
Според православния календар на 10 февруари празнуват своя имен ден хора с имена: Валентина, Валентин, Валя, Вальо, Харалампи, Хараламп, Хари, Харалан, Ламби, Ламбо, Ламбрина, Ламбрин.
Свети Харалампий покровител на меда и
среднощен
Свети Харалампий умира след страшни мъчения по време на гоненията над християните повдигнати от римския император Септимий Север... Умира на 113г... Каква злоба трябва да имаш към човека, за да мъчиш 113 годишен старец...? При мъченията, които св.Харалампий понесъл за вярата си в Христос, той благословил мъчителите си така: "..Деца, благодаря ви, дето като стържете вехтото ми тяло, обновявате моя дух, който желае да се облече в нов, вечен живот.."
Честит и благословен празник на всички!
коментар
СВ. Прокопий
До коментар #1 от "Свети Харалампий покровител на меда и":Е защитник на пчелите и пчеларите
Поправка в текста
Човек за да бъде чудесен, значи това му е вродено по орисия, както и по природа!
Бай Ху (By Who)
До коментар #9 от "Къде е":И господин Мъдрия го няма да ни обясни в дълбочина светото житие на тези прекрасни светци.
Име
Гост666
До коментар #11 от "Бай Ху (By Who)":Няма нужда от неговите добавки . Важно е кой ще черпи или да поздравим другото е фантастика за вярващите . Най обикновен човек който някой решил да го СВЕТНЕ. Уточнение така наричам светците светнати по ми харесва .
Гост666
До коментар #2 от "среднощен":Е и какво от това ,че е умрял след гонения на някакъв император . С право ги е гонил .
Хейт
фон дер крад?лата
Нека да пиша
