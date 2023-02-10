Кой има имен ден днес, 10 февруари 2026 г. Честито!

Новини
Православната църква почита Св. свещеномъченик Харалампий и Св. мъченица Валентина

На 10 февруари православната църква почита Св. свещеномъченик Харалампий и Св. мъченица Валентина, показва Църковният календар.

Днес е празникът на пчеларите, тъй като Св. Харалампий е открил и чудодейните свойства на меда. На този ден пчелният мед се освещава и част от него се пази като лек срещу шарка и други болести през цялата година. Медът е символ на изобилието, казват богослови.

Света Валентина била благочестива девойка, живяла в околностите на Кесария Палестинска. Тя става жертва на гоненията срещу християните 308 г. при Максимилиан ІІ Галерий (308-313 г.).

Когато мъчителите се опитват да я накарат насила да принесе жертва в езическия храм, тя хвърля камък върху жертвеника и се обръща с гръб към горящия на него огън. Заради това езичниците я обезглавяват.

Според православния календар на 10 февруари празнуват своя имен ден хора с имена: Валентина, Валентин, Валя, Вальо, Харалампи, Хараламп, Хари, Харалан, Ламби, Ламбо, Ламбрина, Ламбрин.


  • 1 Свети Харалампий покровител на меда и

    16 10 Отговор
    пчеларите.В народната традиция свети Атанас е покровител на чумата, а Св. Харалмпий пази от нея. Той често е изографисан, как я държи затворена в стъкленица.На днешния ден се прави и освещаване на меда. Всеки, който иска да има мед за цяр или просто благословен, го носи в църквата и свещеникът чете молитва. Поклон и пред Света мъченица Валентина! Бог пред нас ние след Него! Амин!

    Коментиран от #4

    05:12 10.02.2023

  • 2 среднощен

    24 9 Отговор
    "..На 10 февруари православната църква почита Св. свещеномъченик Харалампий..";
    Свети Харалампий умира след страшни мъчения по време на гоненията над християните повдигнати от римския император Септимий Север... Умира на 113г... Каква злоба трябва да имаш към човека, за да мъчиш 113 годишен старец...? При мъченията, които св.Харалампий понесъл за вярата си в Христос, той благословил мъчителите си така: "..Деца, благодаря ви, дето като стържете вехтото ми тяло, обновявате моя дух, който желае да се облече в нов, вечен живот.."
    Честит и благословен празник на всички!

    Коментиран от #16

    05:24 10.02.2023

  • 3 коментар

    7 12 Отговор
    Имен ден има и Светльо, кръстен на дядо си Ламби.

    06:29 10.02.2023

  • 4 СВ. Прокопий

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "Свети Харалампий покровител на меда и":

    Е защитник на пчелите и пчеларите

    07:28 10.02.2023

  • 7 Поправка в текста

    2 12 Отговор
    С мен живота може да бъде чудесно хубав, но заради хора които пречат аз да живея, точно заради тях живота не е чудесно хубав!
    Човек за да бъде чудесен, значи това му е вродено по орисия, както и по природа!

    Коментиран от #13

    20:10 10.02.2023

  • 11 Бай Ху (By Who)

    3 6 Отговор

    До коментар #9 от "Къде е":

    И господин Мъдрия го няма да ни обясни в дълбочина светото житие на тези прекрасни светци.

    Коментиран от #15

    08:52 10.02.2024

  • 12 Име

    5 3 Отговор
    Свети Харалампий, здравето държиш в ръце, пита ти поднасям с мед . Моля те , чуй молбата ми с шепот на молитва към Отца. - Вседържателю на небето и земята. Ти Си силата, правдата и свободата. Ти си истината, милостта, щедростта към душата на човека и делата. Полет с изгрева но Слънце, леко , леко с топлота, животът ни показва има смисъл, има светлина..Амин.

    13:58 10.02.2024

  • 15 Гост666

    1 8 Отговор

    До коментар #11 от "Бай Ху (By Who)":

    Няма нужда от неговите добавки . Важно е кой ще черпи или да поздравим другото е фантастика за вярващите . Най обикновен човек който някой решил да го СВЕТНЕ. Уточнение така наричам светците светнати по ми харесва .

    06:41 10.02.2025

  • 16 Гост666

    3 12 Отговор

    До коментар #2 от "среднощен":

    Е и какво от това ,че е умрял след гонения на някакъв император . С право ги е гонил .

    06:42 10.02.2025

  • 17 Хейт

    5 11 Отговор
    Тези са живяли накъде из незнайни места пък били християни или по точно , заблудени хора повярвали ,че Исус е Бог . И после някой баламурняк ги направил светци .

    06:44 10.02.2025

  • 18 фон дер крад?лата

    2 2 Отговор
    аз имам всеки ден имен ден щото си имам милиарди а вие сте прости бедни тикви

    12:38 10.02.2025

  • 19 Нека да пиша

    1 0 Отговор
    Вальо козлодуйски да почерпи .

    06:18 10.02.2026