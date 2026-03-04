Новини
Любопитно »
Копривщица тържествено отбеляза 3 март с участието на Илия Луков

Копривщица тържествено отбеляза 3 март с участието на Илия Луков

4 Март, 2026 06:26 593 3

  • копривщица-
  • илия луков-
  • 3 март

Неговите изпълнения докоснаха сърцата на присъстващите и събудиха българския дух по неповторим начин

Копривщица тържествено отбеляза 3 март с участието на Илия Луков - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На 3 март в Копривщица тържествено се почете Националния празник на България, организиран от Кметство Копривщица, със съдействието на Дирекция на музеите – гр. Копривщица, СУ „Любен Каравелов“ и Регионален клуб „Традиция“.

Специален гост на празника беше Илия Луков – народен певец и съвременен родолюбец. Неговите изпълнения докоснаха сърцата на присъстващите и събудиха българския дух по неповторим начин.

Копривщица тържествено отбеляза 3 март с участието на Илия Луков

Тържественото отбелязване на празника създаде емоционално настроение сред присъстващите, прояви се обединителната сила на българския дух и се извиха кръшни, български хора. Вълнуващо е, че историческата памет е жива, продължава се традицията и се крепи любовта към Родината.

Поклон пред всички, които пазят българщината жива!


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чесън

    0 0 Отговор
    Все едно рож.му ден , а не Освобождението от турчулята.

    06:36 04.03.2026

  • 2 Аве

    2 0 Отговор
    Спряха шести блок на АЕЦ „Козлонадуй".

    06:57 04.03.2026

  • 3 Пецата

    0 0 Отговор
    Добре че е дошъл съветскиа съюз да освободи териториата разбираш ли вобще голем смех 🤣

    08:03 04.03.2026