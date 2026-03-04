Копривщица тържествено отбеляза 3 март с участието на Илия Луков

На 3 март в Копривщица тържествено се почете Националния празник на България, организиран от Кметство Копривщица, със съдействието на Дирекция на музеите – гр. Копривщица, СУ „Любен Каравелов“ и Регионален клуб „Традиция“.

Специален гост на празника беше Илия Луков – народен певец и съвременен родолюбец. Неговите изпълнения докоснаха сърцата на присъстващите и събудиха българския дух по неповторим начин.

Тържественото отбелязване на празника създаде емоционално настроение сред присъстващите, прояви се обединителната сила на българския дух и се извиха кръшни, български хора. Вълнуващо е, че историческата памет е жива, продължава се традицията и се крепи любовта към Родината.

Поклон пред всички, които пазят българщината жива!