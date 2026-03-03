"Посветени" дадоха съвети на жена, повръщаща при орален секс

Жена, изпитваща затруднения по време на орален секс, потърси помощ във форум на Reddit. Потребителите предложиха съвети как да се справи.
Дамата изпитвала желание да повърне по време на орален секс и се чувствала гадно, когато партньорът ѝ еякулира по време на акта. „Ако преглътна, гърлото ми пресъхва. Партньорът ми никога не ме е принуждавал да правя това, но искам той да ми се наслади, ако мога“, написа жената, молейки други потребители на Reddit да ѝ помогнат да овладее техниката.
В коментарите мнозина критикуваха желанието на авторката да се научи да прави нещо, което физически я кара да се чувства зле, заради партньора си.
"Самата идея, че една жена трябва да угажда на мъж, без да се съобразява със собствените си чувства, е озадачаваща. Защо се опитвате да се насилвате да правите нещо, което буквално ви разболява? Обещавам ви, че той ще оцелее, ако не го направите", посъветва я потребителка.
Някои обаче споделиха тайни с момичето, които им помагат да избегнат гаденето.
Ако издишате точно преди той да достигне оргазъм и задържите дъха си, ще бъде много по-лесно.
Освен това, в коментарите се отбелязва, че различни упражнения могат да помогнат за избягване на позивите за повръщане.
"Можете да увеличите толерантността си към дълбоко проникване в гърлото, като извършвате определени действия, които намаляват повръщащия рефлекс като цяло. Има много ръководства онлайн, просто потърсете, предложи потребителят Ludusdoc.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мнение
Не ви ли е срам да пишете такива простотии???
Коментиран от #6, #10
22:11 03.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дзак
Коментиран от #21
22:14 03.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Мъж
22:16 03.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Фейк на часа
Това писание и снимката отгоре рефлектира всички ваши "статии",
особено посветените на победите на Украйна и речите на техния мъдър лидер Зеленски.
Сигурно с това ни поздравявате за празника.
Толкова си можете.
22:23 03.03.2026
13 Най-големият кеф!
Така,че...моля,не го анатемосвайте...!
Коментиран от #27
22:24 03.03.2026
14 Органа
22:25 03.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Вено
Храча върху ти
22:30 03.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Евгени от Алфапласт
П.П. Беше излишно да ме триеш за вдовицата. Ако не искаше такива коментари, да не бе пускал такава статия.😎
22:34 03.03.2026
21 Дзак
До коментар #4 от "Дзак":Мисля, чии тримата "споделят" опита си!
22:34 03.03.2026
22 Врачанин
22:34 03.03.2026
23 ЗЗ топ
22:35 03.03.2026
24 Венелина Маринова
На жълт душ.Даже и да ми се изакат няма да ме нака ат да върна.Щото съм чак
22:41 03.03.2026
25 Венелина Аналинова Маринова
22:43 03.03.2026
26 Анонимен
22:51 03.03.2026
27 Точно
До коментар #13 от "Най-големият кеф!":Така! Всяка жена трябва да знае, че я оценяваме по оралния секс, колко е добра! Другото го бъхтем ние, но оралния е нейната сцена!
22:51 03.03.2026