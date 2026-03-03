Новини
Любопитно »
"Посветени" дадоха съвети на жена, повръщаща при орален секс

"Посветени" дадоха съвети на жена, повръщаща при орален секс

3 Март, 2026 22:08 1 230 27

  • орален секс-
  • повръщане-
  • съвети

Различни упражнения могат да помогнат за избягване на позивите за повръщане

"Посветени" дадоха съвети на жена, повръщаща при орален секс - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Жена, изпитваща затруднения по време на орален секс, потърси помощ във форум на Reddit. Потребителите предложиха съвети как да се справи.

Дамата изпитвала желание да повърне по време на орален секс и се чувствала гадно, когато партньорът ѝ еякулира по време на акта. „Ако преглътна, гърлото ми пресъхва. Партньорът ми никога не ме е принуждавал да правя това, но искам той да ми се наслади, ако мога“, написа жената, молейки други потребители на Reddit да ѝ помогнат да овладее техниката.

В коментарите мнозина критикуваха желанието на авторката да се научи да прави нещо, което физически я кара да се чувства зле, заради партньора си.

"Самата идея, че една жена трябва да угажда на мъж, без да се съобразява със собствените си чувства, е озадачаваща. Защо се опитвате да се насилвате да правите нещо, което буквално ви разболява? Обещавам ви, че той ще оцелее, ако не го направите", посъветва я потребителка.

Някои обаче споделиха тайни с момичето, които им помагат да избегнат гаденето.

Ако издишате точно преди той да достигне оргазъм и задържите дъха си, ще бъде много по-лесно.

Освен това, в коментарите се отбелязва, че различни упражнения могат да помогнат за избягване на позивите за повръщане.

"Можете да увеличите толерантността си към дълбоко проникване в гърлото, като извършвате определени действия, които намаляват повръщащия рефлекс като цяло. Има много ръководства онлайн, просто потърсете, предложи потребителят Ludusdoc.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    23 3 Отговор
    Алооу гнусари долни и деца четат сайта ви!
    Не ви ли е срам да пишете такива простотии???

    Коментиран от #6, #10

    22:11 03.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дзак

    7 0 Отговор
    Явно Някой от "групата на посветените" има опит!

    Коментиран от #21

    22:14 03.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мъж

    7 2 Отговор
    Моля разни посветени ( къде ни светат ) да не дават акъл на жените! Аз смотана жена в оралната не съм виждал! Най много да те уапе, ама после го цуне да му мине...

    22:16 03.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Фейк на часа

    5 0 Отговор
    Стигнах само до заглавието, както при всички ваши "статии".
    Това писание и снимката отгоре рефлектира всички ваши "статии",
    особено посветените на победите на Украйна и речите на техния мъдър лидер Зеленски.
    Сигурно с това ни поздравявате за празника.
    Толкова си можете.

    22:23 03.03.2026

  • 13 Най-големият кеф!

    3 0 Отговор
    Е оралният секс!
    Така,че...моля,не го анатемосвайте...!

    Коментиран от #27

    22:24 03.03.2026

  • 14 Органа

    3 0 Отговор
    От нощеска, сега рано вечерта са преместили к/с/екса? Щоли? Много спите палавници и нема посещения, а от там и парички-милички от рекламодателите!

    22:25 03.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Вено

    3 1 Отговор
    Как може да си такъв изрд?
    Храча върху ти

    22:30 03.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор
    Всъщност, пичът от Reddit й казва да започне с помирисване, докато свикне, след това с преглъщане на малко количество (върху кожата) и чак след това deepthroat.

    П.П. Беше излишно да ме триеш за вдовицата. Ако не искаше такива коментари, да не бе пускал такава статия.😎

    22:34 03.03.2026

  • 21 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дзак":

    Мисля, чии тримата "споделят" опита си!

    22:34 03.03.2026

  • 22 Врачанин

    1 0 Отговор
    Курватор връ му го!

    22:34 03.03.2026

  • 23 ЗЗ топ

    2 0 Отговор
    Не ме трии, ще го тура в устата ти мръсна

    22:35 03.03.2026

  • 24 Венелина Маринова

    1 0 Отговор
    Аз лапам и тълтам без грижи.Държа дажи и а
    На жълт душ.Даже и да ми се изакат няма да ме нака ат да върна.Щото съм чак

    22:41 03.03.2026

  • 25 Венелина Аналинова Маринова

    1 0 Отговор
    Махайте га тоя травестит грозен дето ръси глупости

    22:43 03.03.2026

  • 26 Анонимен

    0 0 Отговор
    Многоуважаемата авторка на статията е написала всичко това по случай националният ни празник.Да ни е честит,като всеки има право,според нейното компетентно мнение,да го чества по необичаен и странен начин.

    22:51 03.03.2026

  • 27 Точно

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Най-големият кеф!":

    Така! Всяка жена трябва да знае, че я оценяваме по оралния секс, колко е добра! Другото го бъхтем ние, но оралния е нейната сцена!

    22:51 03.03.2026