"Посветени" дадоха съвети на жена, повръщаща при орален секс

Жена, изпитваща затруднения по време на орален секс, потърси помощ във форум на Reddit. Потребителите предложиха съвети как да се справи.

Дамата изпитвала желание да повърне по време на орален секс и се чувствала гадно, когато партньорът ѝ еякулира по време на акта. „Ако преглътна, гърлото ми пресъхва. Партньорът ми никога не ме е принуждавал да правя това, но искам той да ми се наслади, ако мога“, написа жената, молейки други потребители на Reddit да ѝ помогнат да овладее техниката.

В коментарите мнозина критикуваха желанието на авторката да се научи да прави нещо, което физически я кара да се чувства зле, заради партньора си.

"Самата идея, че една жена трябва да угажда на мъж, без да се съобразява със собствените си чувства, е озадачаваща. Защо се опитвате да се насилвате да правите нещо, което буквално ви разболява? Обещавам ви, че той ще оцелее, ако не го направите", посъветва я потребителка.

Някои обаче споделиха тайни с момичето, които им помагат да избегнат гаденето.

Ако издишате точно преди той да достигне оргазъм и задържите дъха си, ще бъде много по-лесно.

Освен това, в коментарите се отбелязва, че различни упражнения могат да помогнат за избягване на позивите за повръщане.

"Можете да увеличите толерантността си към дълбоко проникване в гърлото, като извършвате определени действия, които намаляват повръщащия рефлекс като цяло. Има много ръководства онлайн, просто потърсете, предложи потребителят Ludusdoc.