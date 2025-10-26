Новини
Съпругата на Том Ханкс, Рита Уилсън, родена като Маргарита Ибрахимова, навършва 69 г. днес

26 Октомври, 2025

Уилсън развива кариера и като певица и автор на песни

Съпругата на Том Ханкс, Рита Уилсън, родена като Маргарита Ибрахимова, навършва 69 г. днес - 1
Снимка: Туитър
Оля Ал-Ахмед Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg

Актриса, певица, продуцент. Успешна жена, която има звезда на холивудската Алея на славата. Щастлива жена, която има любовта на своя избраник вече почти 40 години. Тя е наполовина българка и заради нея български език звучи в един от филмите на Спилбърг. Тя е Рита Уилсън и е Човек на деня на Свободна Европа.

Съпругът ѝ е по-известен от нея, той е едно от най-големите имена на световното кино - Том Ханкс. Но тя е неговото вдъхновение, защото не само е красива и харизматична, а истински талантлива и сама гради своята все по-успешна кариера.

През март 2019 г. Рита Уилсън получи своята звезда на Холивудската алея на славата, редом с най-прочутите актьори.

Снимка: Туитър

Пътят ѝ в киното започва още през 1972 г. с участие в телевизионни сериали. По-късно се снима в "Доброволци" (1985), "Безсъници в Сиатъл" (1993), "Сега и преди" (1995), "Коледата невъзможна" (1996), "Булката беглец" (1999), "Сложно е" (2009) и "Лари Краун" (2011).

Уилсън играе и в театрални постановки на Бродуей.

И в същото време е продуцент на филми. Най-големият ѝ успех е филмът „Моята голяма луда гръцка сватба“ (2002) г., в който тя влага емоцията на своите гръцки корени. Заснета със скромен бюджет, лентата е най-печелившата независима продукция в историята на киното, с приходи от над 200 млн. долара.

Уилсън развива кариера и като певица и авторка на песни. През 2012 г. издава дебютния си албум AM/FM. Следват Rita Wilson, Bigger Picture и Halfway to Home. Част от него е песента Throw Me a Party, вдъхновена от тежка ѝ битка с онкологично заболяване.

Уилсън може да прави и още не нещо добре - да пише. Тя е сътрудник на списание Harper's Bazaar , за което е написала над 20 статии. Тя води и колонка в The Huffington Post, наречена Huff/Post50 - за проблеми и теми, свързани с хора над петдесет години.

Бягство от трудов лагер, което създава звезда

Рита Уилсън е родена като Маргарита Ибрахимова в Лос Анджелис, щата Калифорния, на 26 октомври 1956 г. Баща ѝ - Хасан Халилов Ибрахимов (1920 – 2010), е българо-мохамеданин - помак, роден в българското село Брещене, което по това време се намира на територията на Гърция, близо до границата с България. Семейството му се мести в Смолянско след 1927 г. и той израства на българска земя.

През 1949 г. Ибрахимов емигрира в САЩ. Там се среща с майката на Рита - гъркинята Доротея Цигку, която е от семейство емигранти. Преди сватбата им той се отказва от исляма и приема християнство, по-специално гръцката православна църква.

През 1960 г., когато получава американско гражданство, той променя името си на Алън Уилсън, като го избира от името на улицата, на която живеят - „Удроу Уилсън“ – 28-ият президент на САЩ. В Лос Анджелис Уилсън работи като барман.

“Той успява да купи къща за семейството си само с бакшишите от бара, в който е работел”, разказа Том Ханкс за тъста си на 11-ото издание на кинофестивала в Рим преди години. Там той почете бащата на Рита, като сподели, че филмът на Стивън Спилбърг “Терминалът”, в който Ханкс играе главна роля, е посветен именно на него.

Ибрахимов е и модел за образа на героя - Виктор Наворски, който пристига в САЩ от измислената държава Кракозия, но се оказва, че не може да излезе от летището в Ню Йорк, защото заради преврат в страната му паспортът му вече е невалиден. В някои от сцените на лентата Ханкс говори с думи и фрази на български език, които е научил от Рита.

Снимка: Туитър

“Идеята беше във филма да се отдаде чест на тъста ми, който е избягал от България и е отишъл в Америка, където е можел да чете всички книги, които е искал”, разказа Ханкс.

През 2011 година, след смъртта на баща си, Рита Уилсън посещава Северна Гърция и България, за да разбере повече за корените на баща си, който не е искал да говори много за младостта си.

Година по-късно Уилсън участва в шоуто „Who Do You Think You Are“ (“За кого се мислиш“) на американската телевизия NBC, в което разказва какво е научила. Тя показа и документални кадри, на които се вижда как тя плаче при срещата си с далечни роднини в Смолян и село Брещене, което днес се казва Орайо.

Един от тях е 96-годишният полубрат на баща ѝ - Ферхад. От него разбира, че преди да емигрира в САЩ, баща ѝ е имал първа съпруга - Алис Агоп Маркарян, за която се е оженил на 26 октомври (рождената дата на Рита) през 1945-а. Тя му ражда син – Емил, но умира след раждането. Когато е едва на 4 месеца, издъхва и детето.

Снимка: Туитър

След тази трагедия, баща ѝ се озовава в трудовия лагер „Куциян“, след като е заловен при опит да мине границата с Турция. Той и други затворници обаче успяват да избягат от лагера с риск, ако бъдат хванати, да бъдат осъдени на смърт. Така Хасан е обявен за враг на народа от комунистическите власти. Ферхад обаче остава в „Куциян“ и десетилетия по-късно показва на Рита първото писмо на брат си от САЩ.

„Дойдох в Америка на 4 май 1949 година“, пише Хасан и разказва как след като е успял да се добере до Турция е намерил работа на кораб, с който е преплувал океана.

Снимка: Туитър

Какво е любов

Рита и Том се запознават на снимачната площадка през 1981 г. По това време той е женен за първата си съпруга - актрисата и продуцент Саманта Лийвс, от която има две деца - Колин Ханкс, който също е актьор, и Елизабет. След няколко години Том Ханкс се развежда и през и през 1988 г. двамата с Рита се женят, след като, подобно на нейния баща, приема нейната религия - православното християнство.

Снимка: Туитър

„Харесвам добрите разказвачи на истории и си допаднахме още на първата среща. Израснала съм в гръмогласно гръцко семейство, така че за мен Том не е много бъбрив. Храненето и говоренето винаги са били основна част от дните в нашата фамилия“, казва Рита за него.

„Рита всеки ден ме учи на това какво е любов“, споделя пък той за нея.

Те имат двама сина - Труман и Честър, който също прави опити в актьорската кариера, но не толкова успешни, колкото полубрат си Колин. Той се пробва и като рап изпълнител, но по-често името му се свърза със скандали, свързани с наркотици и проблеми с полицията. Звездното семейство вече има и трима внуци.

Снимка: Туитър

През 2019 г. Рита и Том получиха почетно гръцко гражданство, след като помогнаха финансово хората, пострадали при огромния пожар в района на Мати, Гърция, при който загинаха близо 100 души. Тогава премиерът Кириакос Мицотакис публикува снимка с тях и съпругата си.

През 2020 г. Рита Уилсън съобщи, че е преборила рак на гърдата, след като се е подложила на двустранна мастектомия 6 години по-рано.

“Толкова съм благодарна за здравето ми на всички лекари, сестри, приятели и близки, които ми помогнаха да мина през това. Вие, онлайн приятели, също заслужавате моята благодарност за всичките ви молитви и оптимизъм, които дълбоко почувствах. Благодарна съм за благословията на Господ тогава и сега", написа тя в Инстаграм.

Снимка: Туитър

Над 20 години Рита Уилсън и Том Ханкс са почетни съпредседатели на Фонда за изследване на рака на жените (WCRF) заедно със своите приятели Стивън Спилбърг и неговата съпруга Кейт Капшоу.

Уилсън и Ханкс активно се занимават и с благотворителност за деца и хора в неравностойно положение. През 2018 г. те бяха отличени с наградата „Посланици на човечеството“ на USC Shoah Foundation като признание за техния „дългогодишен ангажимент към хуманитарни каузи и подкрепа на ветераните“.

Източник: svobodnaevropa.bg

Снимка: Туитър

  • 1 Силна

    57 11 Отговор
    жена със силен баща , силни гени ! Здраве и щастие !

    18:36 30.10.2023

  • 2 Пръц

    21 47 Отговор
    Каква простотия.Що ми губите времето да чета глупости?

    Коментиран от #40

    18:36 30.10.2023

  • 3 честен ционист

    22 6 Отговор
    Във филма Терминалът го е учила и на развален български, когато Ханкс изигра Ганчо от разпадналата се държава Краковия. Предизвестие, за когато паднат визите за Щатско.

    18:43 30.10.2023

  • 6 Хайде, хайде

    67 16 Отговор
    с български имена родена, ама се има за гъркиня. Навсякъде твърди, че не е българка, а гъркиня, а с Том редовни и всяко лято си ходят по гръцките острови. Защо ни занимавате с безродни семки отказали се отдавна от българщината?

    Коментиран от #10, #12, #37

    19:02 30.10.2023

  • 10 изборджийски хаиз

    64 6 Отговор

    До коментар #6 от "Хайде, хайде":

    Тя дефакто от нищо не се е отказала - жената дойде преди години в България да си търси роднините, направи документален филм, който го има в тубата, но в нашата държава да са го давали този филм? Не са - т.е. България се е отказала от такива като нея. За разлика от нас гърците си играят картите и си правят безплатна реклама чрез нея и мъжа й. Да, с български имена е родена, ама има гръцки паспорт. Айде сети се защо ние спим вместо да експлоатираме факта, че такава холивудска звезда е с български корени. Нима е трудно да направим като гърците и да я включим заедно с мъжа й в разни български каузи? Не е, ама докато стане те с Том редовно всяко лято ще си ходят по гръцките острови и ще правят реклама на Гърция.

    Коментиран от #14, #16, #25

    19:21 30.10.2023

  • 15 Хасковски каунь

    28 4 Отговор
    Това са помашки села, но говорят мек български диалект. Запазили са майчиния / български/ език и сега. Имал съм контакти с помачета, чудесно се разбираме на български. При смесени бракове в ония години между помакиня и грък, майката е е учила детето упорито на български. Сега, 50 + годишните знаят българския.
    Защо тая Рита си пише гъркиня, и прави филма " Моята ....гр... сватба" не знам.

    Коментиран от #49

    20:25 30.10.2023

  • 16 Защо говориш глупости?

    34 8 Отговор

    До коментар #10 от "изборджийски хаиз":

    Изобщо гледал си коментарите ѝ по гръцките медии? Толкова долно се изказва с увъртания за България, че си нямате представа тези дето сте в България. Ама ние, където сме живяли там сме чули съвсем различна версия на това, което си постнал. Заблуждавай се колкото искаш, а аз това, което съм чул с ушите по гръцки медии за България от нейната уста, просто е отвратително, за зачената от българско ДНК. Като за родоотстъпничка - толкова. Не се нуждаем от нейния шум, за да ни знаят по света, че сме били и ще бъдем Велика държава.

    Коментиран от #18

    20:32 30.10.2023

  • 18 Ти кво

    7 17 Отговор

    До коментар #16 от "Защо говориш глупости?":

    Искаш да се похвалиш, че си работил на полето в гръцко и разбираш туй-онуй на гръцки ли 😆

    20:40 30.10.2023

  • 23 Гост

    18 8 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    Имената са АРАБСКИ, мусюлмански, не са турски, Хасан не е турско име!
    Това че си е предал религията говори, че той НИКОГА не е бил мусюлманин!

    Коментиран от #27, #30

    21:28 30.10.2023

  • 26 Вергина

    17 11 Отговор
    Явно в името на бизнеса трябва да се чувства гъркиня. И двамата са ми еднакво неприятни, не знам защо.

    22:38 30.10.2023

  • 27 Историк

    11 7 Отговор

    До коментар #23 от "Гост":

    Какво очакваш от човек предал Родината си!

    Коментиран от #28

    22:58 30.10.2023

  • 28 Гост

    5 11 Отговор

    До коментар #27 от "Историк":

    Ами те много предадоха родината си, левски е един от тях и още хиляди...за пари, за постове, за престиж...!

    23:05 30.10.2023

  • 30 Той религията не си я оредал

    6 8 Отговор

    До коментар #23 от "Гост":

    Религията са си предали останалите живи след борисовото клане при насилствената християнизация

    Коментиран от #32, #33

    12:41 31.10.2023

  • 31 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "А кои са тогава":

    Онези, които още те търпят.

    14:14 31.10.2023

  • 32 Гост

    6 8 Отговор

    До коментар #30 от "Той религията не си я оредал":

    Борис започва християнизацията насилствено и само сред боилите си, но скоро разбира грешката си и от там нататък, християнизацията в България върви доброволно. Тя, и преди Борис е вървяла из земите ни, но тайно, предимно чрез проповеди и събирания, където са били разкривани истината и пътя, за хората.
    Вяра насила не се налага. Виж, как п0мюсулманчванет0 удари на камък.

    14:18 31.10.2023

  • 33 Гост

    6 5 Отговор

    До коментар #30 от "Той религията не си я оредал":

    И, понеже гледам, че не си много наясно с термините "вяра" и "религия": Борис не е приемал религия, а вяра. Религията е вид култ. Вярата е нещо съвсем различно и няма как да се наложи насила.

    Коментиран от #34

    14:20 31.10.2023

  • 34 Мара Интернационаа

    6 1 Отговор

    До коментар #33 от "Гост":

    "Религията е вид култ".. Ти сериозно ли? Има Божа заповед да не си правиш култове! Какви ги говориш изобщо?

    19:29 31.10.2023

  • 35 файчо

    9 1 Отговор
    Сложно е. Том Ханкс също е българин. Да не говорим за русия славянин-бай Дончо Тръмпов-Трънков.

    Коментиран от #45

    09:21 26.10.2025

  • 36 майстор

    5 0 Отговор
    България също има звезда на холивудската Алея на славата.

    09:23 26.10.2025

  • 37 Ко речи?

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хайде, хайде":

    Не случайно има една приказка - откъдето е жената, от там е и родата.

    09:23 26.10.2025

  • 38 ЧРД!

    9 3 Отговор
    Да е все така красива и умна!

    09:26 26.10.2025

  • 39 Зара

    3 4 Отговор
    Ритала е някой Уилсън,както оная,дето Рита /х/Ора.

    09:29 26.10.2025

  • 40 Мрша

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Пръц":

    Не чети, бе. Кой те кара?

    09:31 26.10.2025

  • 41 глоги

    2 0 Отговор
    Тя е сътрудниЧКА на списание "Harpers Bazaar ",

    09:36 26.10.2025

  • 42 Ццц

    5 4 Отговор
    Том Ханкс да не се фука много със съпругата си Рита Уилсън, родена като Маргарита Ибрахимова. Брижит Макрон е родена като Бранимир Микронов, но Еманюел иска да е тайна...

    09:39 26.10.2025

  • 43 в кратце

    0 0 Отговор
    Тя показа и документални къдрици от Смолян и село Крещене,

    09:41 26.10.2025

  • 44 бая снимки и кифленски пълнежи

    1 1 Отговор
    а ти ал ахмед кога навършваш тез 69г

    09:41 26.10.2025

  • 45 Ццц

    9 1 Отговор

    До коментар #35 от "файчо":

    А Марадона е кръстен на бабите си Мара и Дона и беше един от тримата български футболисти, които умееха футбола повече от кючека.

    09:42 26.10.2025

  • 46 Напротив,

    3 2 Отговор
    жената беше в България да търси корените на баща си. Имаше документален филм по програмите на Вайа сат или Дискъвъри. Знаменитости търсят своите корени... Посети Пловдив, където се ровеше в архивите, но също и селото на баща й в Родопите. Там отиде в неговата бащина къща - запазена и доста стегната. И се срещна с престарелия му брат. който й показа писмо на татко й от Америка, когато се озовал там. Тя се разплака и го лазцелува... Много спонтанно и затрогващо. Що да се срамува от българските корени на баща си! Да, майка наистина е гъркиня. И що да се отказва и от корените на майка си!

    10:14 26.10.2025

  • 47 Вай

    0 0 Отговор
    Отг.до16.във връзка,с последното изречение,от Вашия коментар.БЛАЖЕНИ,ВЯРВАЩИТЕ"...

    10:22 26.10.2025

  • 48 Край

    1 1 Отговор
    ААа да сетих се кого е ритнала. Това е оня Уилсън дето беше топка за ръгби във филма Корабокрушенеца. И я кръстили Рита Уилсън.

    10:26 26.10.2025

  • 49 Уточнение

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хасковски каунь":

    Майка й е гъркиня, ето защо тя се счита за гъркиня. Баща й е роден в село на територията на Гърция през 1020 г., а после се семейството му се мести в Смоляннко. Той е българомохамеданин. Ако пак не си разбрал, проблема е в теб!

    10:37 26.10.2025

  • 50 Най-хубавото

    1 0 Отговор
    с което свързвам България е че след като избягах оттам и си построих живота в нормална държава, сега мога да оценя това което съм постигнал знаейки колко зле е можело да бъде ако си бях останал в "родината". А моите деца, които са израснали на запад, дори не знаят какви са късметлии да нямат представа от българската реалност...

    10:59 26.10.2025