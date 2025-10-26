Съпругата на Том Ханкс, Рита Уилсън, родена като Маргарита Ибрахимова, навършва 69 г. днес

Актриса, певица, продуцент. Успешна жена, която има звезда на холивудската Алея на славата. Щастлива жена, която има любовта на своя избраник вече почти 40 години. Тя е наполовина българка и заради нея български език звучи в един от филмите на Спилбърг. Тя е Рита Уилсън и е Човек на деня на Свободна Европа.
Съпругът ѝ е по-известен от нея, той е едно от най-големите имена на световното кино - Том Ханкс. Но тя е неговото вдъхновение, защото не само е красива и харизматична, а истински талантлива и сама гради своята все по-успешна кариера.
През март 2019 г. Рита Уилсън получи своята звезда на Холивудската алея на славата, редом с най-прочутите актьори.
Пътят ѝ в киното започва още през 1972 г. с участие в телевизионни сериали. По-късно се снима в "Доброволци" (1985), "Безсъници в Сиатъл" (1993), "Сега и преди" (1995), "Коледата невъзможна" (1996), "Булката беглец" (1999), "Сложно е" (2009) и "Лари Краун" (2011).
Уилсън играе и в театрални постановки на Бродуей.
И в същото време е продуцент на филми. Най-големият ѝ успех е филмът „Моята голяма луда гръцка сватба“ (2002) г., в който тя влага емоцията на своите гръцки корени. Заснета със скромен бюджет, лентата е най-печелившата независима продукция в историята на киното, с приходи от над 200 млн. долара.
Уилсън развива кариера и като певица и авторка на песни. През 2012 г. издава дебютния си албум AM/FM. Следват Rita Wilson, Bigger Picture и Halfway to Home. Част от него е песента Throw Me a Party, вдъхновена от тежка ѝ битка с онкологично заболяване.
Уилсън може да прави и още не нещо добре - да пише. Тя е сътрудник на списание Harper's Bazaar , за което е написала над 20 статии. Тя води и колонка в The Huffington Post, наречена Huff/Post50 - за проблеми и теми, свързани с хора над петдесет години.
Бягство от трудов лагер, което създава звезда
Рита Уилсън е родена като Маргарита Ибрахимова в Лос Анджелис, щата Калифорния, на 26 октомври 1956 г. Баща ѝ - Хасан Халилов Ибрахимов (1920 – 2010), е българо-мохамеданин - помак, роден в българското село Брещене, което по това време се намира на територията на Гърция, близо до границата с България. Семейството му се мести в Смолянско след 1927 г. и той израства на българска земя.
През 1949 г. Ибрахимов емигрира в САЩ. Там се среща с майката на Рита - гъркинята Доротея Цигку, която е от семейство емигранти. Преди сватбата им той се отказва от исляма и приема християнство, по-специално гръцката православна църква.
През 1960 г., когато получава американско гражданство, той променя името си на Алън Уилсън, като го избира от името на улицата, на която живеят - „Удроу Уилсън“ – 28-ият президент на САЩ. В Лос Анджелис Уилсън работи като барман.
“Той успява да купи къща за семейството си само с бакшишите от бара, в който е работел”, разказа Том Ханкс за тъста си на 11-ото издание на кинофестивала в Рим преди години. Там той почете бащата на Рита, като сподели, че филмът на Стивън Спилбърг “Терминалът”, в който Ханкс играе главна роля, е посветен именно на него.
Ибрахимов е и модел за образа на героя - Виктор Наворски, който пристига в САЩ от измислената държава Кракозия, но се оказва, че не може да излезе от летището в Ню Йорк, защото заради преврат в страната му паспортът му вече е невалиден. В някои от сцените на лентата Ханкс говори с думи и фрази на български език, които е научил от Рита.
“Идеята беше във филма да се отдаде чест на тъста ми, който е избягал от България и е отишъл в Америка, където е можел да чете всички книги, които е искал”, разказа Ханкс.
През 2011 година, след смъртта на баща си, Рита Уилсън посещава Северна Гърция и България, за да разбере повече за корените на баща си, който не е искал да говори много за младостта си.
Година по-късно Уилсън участва в шоуто „Who Do You Think You Are“ (“За кого се мислиш“) на американската телевизия NBC, в което разказва какво е научила. Тя показа и документални кадри, на които се вижда как тя плаче при срещата си с далечни роднини в Смолян и село Брещене, което днес се казва Орайо.
Един от тях е 96-годишният полубрат на баща ѝ - Ферхад. От него разбира, че преди да емигрира в САЩ, баща ѝ е имал първа съпруга - Алис Агоп Маркарян, за която се е оженил на 26 октомври (рождената дата на Рита) през 1945-а. Тя му ражда син – Емил, но умира след раждането. Когато е едва на 4 месеца, издъхва и детето.
След тази трагедия, баща ѝ се озовава в трудовия лагер „Куциян“, след като е заловен при опит да мине границата с Турция. Той и други затворници обаче успяват да избягат от лагера с риск, ако бъдат хванати, да бъдат осъдени на смърт. Така Хасан е обявен за враг на народа от комунистическите власти. Ферхад обаче остава в „Куциян“ и десетилетия по-късно показва на Рита първото писмо на брат си от САЩ.
„Дойдох в Америка на 4 май 1949 година“, пише Хасан и разказва как след като е успял да се добере до Турция е намерил работа на кораб, с който е преплувал океана.
Какво е любов
Рита и Том се запознават на снимачната площадка през 1981 г. По това време той е женен за първата си съпруга - актрисата и продуцент Саманта Лийвс, от която има две деца - Колин Ханкс, който също е актьор, и Елизабет. След няколко години Том Ханкс се развежда и през и през 1988 г. двамата с Рита се женят, след като, подобно на нейния баща, приема нейната религия - православното християнство.
„Харесвам добрите разказвачи на истории и си допаднахме още на първата среща. Израснала съм в гръмогласно гръцко семейство, така че за мен Том не е много бъбрив. Храненето и говоренето винаги са били основна част от дните в нашата фамилия“, казва Рита за него.
„Рита всеки ден ме учи на това какво е любов“, споделя пък той за нея.
Те имат двама сина - Труман и Честър, който също прави опити в актьорската кариера, но не толкова успешни, колкото полубрат си Колин. Той се пробва и като рап изпълнител, но по-често името му се свърза със скандали, свързани с наркотици и проблеми с полицията. Звездното семейство вече има и трима внуци.
През 2019 г. Рита и Том получиха почетно гръцко гражданство, след като помогнаха финансово хората, пострадали при огромния пожар в района на Мати, Гърция, при който загинаха близо 100 души. Тогава премиерът Кириакос Мицотакис публикува снимка с тях и съпругата си.
През 2020 г. Рита Уилсън съобщи, че е преборила рак на гърдата, след като се е подложила на двустранна мастектомия 6 години по-рано.
“Толкова съм благодарна за здравето ми на всички лекари, сестри, приятели и близки, които ми помогнаха да мина през това. Вие, онлайн приятели, също заслужавате моята благодарност за всичките ви молитви и оптимизъм, които дълбоко почувствах. Благодарна съм за благословията на Господ тогава и сега", написа тя в Инстаграм.
Над 20 години Рита Уилсън и Том Ханкс са почетни съпредседатели на Фонда за изследване на рака на жените (WCRF) заедно със своите приятели Стивън Спилбърг и неговата съпруга Кейт Капшоу.
Уилсън и Ханкс активно се занимават и с благотворителност за деца и хора в неравностойно положение. През 2018 г. те бяха отличени с наградата „Посланици на човечеството“ на USC Shoah Foundation като признание за техния „дългогодишен ангажимент към хуманитарни каузи и подкрепа на ветераните“.
Източник: svobodnaevropa.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Силна
18:36 30.10.2023
2 Пръц
Коментиран от #40
18:36 30.10.2023
3 честен ционист
18:43 30.10.2023
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хайде, хайде
Коментиран от #10, #12, #37
19:02 30.10.2023
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 изборджийски хаиз
До коментар #6 от "Хайде, хайде":Тя дефакто от нищо не се е отказала - жената дойде преди години в България да си търси роднините, направи документален филм, който го има в тубата, но в нашата държава да са го давали този филм? Не са - т.е. България се е отказала от такива като нея. За разлика от нас гърците си играят картите и си правят безплатна реклама чрез нея и мъжа й. Да, с български имена е родена, ама има гръцки паспорт. Айде сети се защо ние спим вместо да експлоатираме факта, че такава холивудска звезда е с български корени. Нима е трудно да направим като гърците и да я включим заедно с мъжа й в разни български каузи? Не е, ама докато стане те с Том редовно всяко лято ще си ходят по гръцките острови и ще правят реклама на Гърция.
Коментиран от #14, #16, #25
19:21 30.10.2023
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хасковски каунь
Защо тая Рита си пише гъркиня, и прави филма " Моята ....гр... сватба" не знам.
Коментиран от #49
20:25 30.10.2023
16 Защо говориш глупости?
До коментар #10 от "изборджийски хаиз":Изобщо гледал си коментарите ѝ по гръцките медии? Толкова долно се изказва с увъртания за България, че си нямате представа тези дето сте в България. Ама ние, където сме живяли там сме чули съвсем различна версия на това, което си постнал. Заблуждавай се колкото искаш, а аз това, което съм чул с ушите по гръцки медии за България от нейната уста, просто е отвратително, за зачената от българско ДНК. Като за родоотстъпничка - толкова. Не се нуждаем от нейния шум, за да ни знаят по света, че сме били и ще бъдем Велика държава.
Коментиран от #18
20:32 30.10.2023
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ти кво
До коментар #16 от "Защо говориш глупости?":Искаш да се похвалиш, че си работил на полето в гръцко и разбираш туй-онуй на гръцки ли 😆
20:40 30.10.2023
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Гост
До коментар #17 от "Гост":Имената са АРАБСКИ, мусюлмански, не са турски, Хасан не е турско име!
Това че си е предал религията говори, че той НИКОГА не е бил мусюлманин!
Коментиран от #27, #30
21:28 30.10.2023
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Вергина
22:38 30.10.2023
27 Историк
До коментар #23 от "Гост":Какво очакваш от човек предал Родината си!
Коментиран от #28
22:58 30.10.2023
28 Гост
До коментар #27 от "Историк":Ами те много предадоха родината си, левски е един от тях и още хиляди...за пари, за постове, за престиж...!
23:05 30.10.2023
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Той религията не си я оредал
До коментар #23 от "Гост":Религията са си предали останалите живи след борисовото клане при насилствената християнизация
Коментиран от #32, #33
12:41 31.10.2023
31 Гост
До коментар #29 от "А кои са тогава":Онези, които още те търпят.
14:14 31.10.2023
32 Гост
До коментар #30 от "Той религията не си я оредал":Борис започва християнизацията насилствено и само сред боилите си, но скоро разбира грешката си и от там нататък, християнизацията в България върви доброволно. Тя, и преди Борис е вървяла из земите ни, но тайно, предимно чрез проповеди и събирания, където са били разкривани истината и пътя, за хората.
Вяра насила не се налага. Виж, как п0мюсулманчванет0 удари на камък.
14:18 31.10.2023
33 Гост
До коментар #30 от "Той религията не си я оредал":И, понеже гледам, че не си много наясно с термините "вяра" и "религия": Борис не е приемал религия, а вяра. Религията е вид култ. Вярата е нещо съвсем различно и няма как да се наложи насила.
Коментиран от #34
14:20 31.10.2023
34 Мара Интернационаа
До коментар #33 от "Гост":"Религията е вид култ".. Ти сериозно ли? Има Божа заповед да не си правиш култове! Какви ги говориш изобщо?
19:29 31.10.2023
35 файчо
Коментиран от #45
09:21 26.10.2025
36 майстор
09:23 26.10.2025
37 Ко речи?
До коментар #6 от "Хайде, хайде":Не случайно има една приказка - откъдето е жената, от там е и родата.
09:23 26.10.2025
38 ЧРД!
09:26 26.10.2025
39 Зара
09:29 26.10.2025
40 Мрша
До коментар #2 от "Пръц":Не чети, бе. Кой те кара?
09:31 26.10.2025
41 глоги
09:36 26.10.2025
42 Ццц
09:39 26.10.2025
43 в кратце
09:41 26.10.2025
44 бая снимки и кифленски пълнежи
09:41 26.10.2025
45 Ццц
До коментар #35 от "файчо":А Марадона е кръстен на бабите си Мара и Дона и беше един от тримата български футболисти, които умееха футбола повече от кючека.
09:42 26.10.2025
46 Напротив,
10:14 26.10.2025
47 Вай
10:22 26.10.2025
48 Край
10:26 26.10.2025
49 Уточнение
До коментар #15 от "Хасковски каунь":Майка й е гъркиня, ето защо тя се счита за гъркиня. Баща й е роден в село на територията на Гърция през 1020 г., а после се семейството му се мести в Смоляннко. Той е българомохамеданин. Ако пак не си разбрал, проблема е в теб!
10:37 26.10.2025
50 Най-хубавото
10:59 26.10.2025