Евгени Генчев проговори за любовта и новото си амплоа - на актьор
  Тема: Известни личности

Евгени Генчев проговори за любовта и новото си амплоа - на актьор

29 Декември, 2025 11:12 552 3

  • евгени генчев-
  • пианист-
  • любов-
  • актьор-
  • сцена

Пианистът завоалирано заяви, че в живота му има споделена любов

Евгени Генчев проговори за любовта и новото си амплоа - на актьор - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Видео зад кулисите на концерта на Хаузер в България предизвика вълна от реакции в социалните мрежи, след като стана ясно, че световноизвестният челист и българският пианист Евгени Генчев се познават от години. Оказва се, че връзката им датира още от студентските години в Лондон.

„Познаваме се още от студентските ми години, когато учех в Кралската академия в Лондон. Запозна ни Лука Шулич“, разказва Генчев пред Телеграф, визирайки другия член на легендарното дуо 2Cellos. По думите му приятелството между Лука Шулич и Хаузер започва още в детството, а по-късно прераства в съвместната им музикална кариера. „Истината е, че с Лука бяхме по-близки от самото начало… оттогава се познаваме и семейно“, допълва той.

Публикация, споделена от Evgeny Genchev (@evgenygenchev)

Евгени Генчев не крие възхищението си от концерта на Хаузер в София. „Той е феноменален челист и изключителен шоумен. Има магнетична енергия на сцената“, казва пианистът и подчертава, че и двамата по естествен път търсят начини да излизат извън рамките на класическото музициране.

Малко преди Коледа Евгени сам преживява силен професионален момент – спектакълът му „Валсът на розите“ е представен за първи път пред международна публика във Виена. „Огромна чест и радост… хората пееха с нас, плачеха, смееха се“, споделя той за вечерта в столицата на валса, която определя като незабравима.

Проектът е дълбоко личен за пианиста. „Всяко музикално произведение и всеки аранжимент имат своя история и послание“, казва Евгени Генчев и допълва, че за него магията на музиката е в това „да усетя как една мелодия оживява под пръстите ми и след това да споделя тази емоция с публиката“.

Паралелно с концертната си дейност той прави и нова крачка – актьорския спектакъл "Bella Donna", който определя като свой дебют на българска театрална сцена. „Тук няма солиране – ние сме един жив организъм“, казва Евгени за работата си като част от ансамбъл, а не като водещ артист.

В края на годината музикантът остава верен на умерения тон. По отношение на любовта той завява, че в живота му "Любов има. Споделена е. И е прекрасно, когато можеш да я споделяш и с публиката."

„Сърцето трябва да е горещо, а умът – студен“, обобщава той, а пожеланието му към публиката е кратко и ясно: здраве, устойчивост и смелост да продължаваш напред, дори когато пътят не е лесен.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Удри с лопатата

    2 0 Отговор
    ..."Истината е, че с Лука бяхме по-близки от самото начало…🌈 е га ти пе де раси те

    11:41 29.12.2025

  • 3 За световноизвестният пианист

    2 0 Отговор
    Генчев/Концерта му във Виена, мястото има две зали: едната с 375 места и другата с 48 места.
    Хаузер/Арена София/ голямата зала е с 12 373 места

    11:58 29.12.2025