Проучване развенча най-големия мит за брака и щастието

Ново изследване поставя под въпрос един от най-устойчивите митове за романтичните отношения – че бракът сам по себе си носи повече щастие. Според анализ, публикуван през август 2025 г. в Journal of Personality, степента на удовлетворение във връзката не се променя рязко след сватбата. Напротив – тя отразява това, което вече съществува между партньорите.

Американски психолог, коментирал резултатите за Forbes, подчертава, че бракът не е „магическо решение“, което трансформира отношенията. Изследването обединява данни от две дългосрочни панелни проучвания в Обединеното кралство и Германия, обхващащи над 1100 брачни истории в периода 1984–2019 г. Този мащаб позволява за първи път да се проследи как се изменя удовлетвореността от живота в продължение на 35 години и как тя реагира на различни етапи от връзката.

Учените проследяват участниците от периода преди началото на връзката, през момента на влюбването и началния етап на партньорство, последван от съжителство и брак. Основната цел е да се установи дали именно бракът е факторът, който повишава личното щастие. Данните показват, че най-силното увеличение в общата удовлетвореност настъпва не при съжителството, нито след сватбата, а още в първите месеци, когато партньорите започват да изграждат връзка. След този начален пик нивата на щастие се стабилизират и остават относително постоянни.

Авторите на изследването посочват, че стабилните и хармонични двойки влизат в брака вече удовлетворени, което означава, че сватбеният ден не променя динамиката, а по-скоро затвърждава съществуваща близост. Обратното – партньори, които изпитват напрежение или несигурност преди брака, не стават по-щастливи след него, дори ако други житейски обстоятелства се подобрят.

Психологът, коментирал резултатите, подчертава, че основата на щастието се изгражда преди подписването на брачния сертификат. Според него усещането за връзка, взаимна подкрепа и позитивна динамика е това, което предвещава дълготрайно удовлетворение. В този контекст бракът действа като продължение на вече изградена близост, а не като начало на ново емоционално качество.

Той допълва, че двойките, които подхождат към отношенията си съзнателно и започват да създават общата си „приказка“ много преди сватбата, запазват по-високи нива на удовлетворение и в по-късните етапи. Новите резултати се вписват в тенденцията съвременната наука за отношенията да поставя акцент върху вътрешната динамика на партньорството, а не върху институционалните рамки, в които то съществува.