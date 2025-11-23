Проучване развенча най-големия мит за брака и щастието

Ново изследване поставя под въпрос един от най-устойчивите митове за романтичните отношения – че бракът сам по себе си носи повече щастие. Според анализ, публикуван през август 2025 г. в Journal of Personality, степента на удовлетворение във връзката не се променя рязко след сватбата. Напротив – тя отразява това, което вече съществува между партньорите.
Американски психолог, коментирал резултатите за Forbes, подчертава, че бракът не е „магическо решение“, което трансформира отношенията. Изследването обединява данни от две дългосрочни панелни проучвания в Обединеното кралство и Германия, обхващащи над 1100 брачни истории в периода 1984–2019 г. Този мащаб позволява за първи път да се проследи как се изменя удовлетвореността от живота в продължение на 35 години и как тя реагира на различни етапи от връзката.
Учените проследяват участниците от периода преди началото на връзката, през момента на влюбването и началния етап на партньорство, последван от съжителство и брак. Основната цел е да се установи дали именно бракът е факторът, който повишава личното щастие. Данните показват, че най-силното увеличение в общата удовлетвореност настъпва не при съжителството, нито след сватбата, а още в първите месеци, когато партньорите започват да изграждат връзка. След този начален пик нивата на щастие се стабилизират и остават относително постоянни.
Авторите на изследването посочват, че стабилните и хармонични двойки влизат в брака вече удовлетворени, което означава, че сватбеният ден не променя динамиката, а по-скоро затвърждава съществуваща близост. Обратното – партньори, които изпитват напрежение или несигурност преди брака, не стават по-щастливи след него, дори ако други житейски обстоятелства се подобрят.
Психологът, коментирал резултатите, подчертава, че основата на щастието се изгражда преди подписването на брачния сертификат. Според него усещането за връзка, взаимна подкрепа и позитивна динамика е това, което предвещава дълготрайно удовлетворение. В този контекст бракът действа като продължение на вече изградена близост, а не като начало на ново емоционално качество.
Той допълва, че двойките, които подхождат към отношенията си съзнателно и започват да създават общата си „приказка“ много преди сватбата, запазват по-високи нива на удовлетворение и в по-късните етапи. Новите резултати се вписват в тенденцията съвременната наука за отношенията да поставя акцент върху вътрешната динамика на партньорството, а не върху институционалните рамки, в които то съществува.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз съм щастливо разведен
Харесвам всяко животно между 18 и 25 години което ми харесва и съм готов да мога да ти дам два три пъти от моя невероятен плам.
След това пламъкът затихва и се превръща в пепел.
Коментиран от #3, #19, #20
19:58 23.11.2025
2 Мъж
Коментиран от #8
20:05 23.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Факт
20:26 23.11.2025
5 Фют
Коментиран от #9
20:40 23.11.2025
6 ?????
Вече 39 години.
Не че на младини не е имало тва онова.
Но слва Богу преживяхме го.
Такива ми ти работи.
20:43 23.11.2025
7 Който
20:56 23.11.2025
8 Феичка
До коментар #2 от "Мъж":А Вие самият женен ли сте?
21:04 23.11.2025
9 Фют...
До коментар #5 от "Фют":И да предупредя, че номерата на Уитни Хюстън I have nothing if I dont have you и други подобни, при мен не минават...никой да не ми я набутва нито нея, нито Мадона.
Коментиран от #10
21:09 23.11.2025
10 Богат мъж
До коментар #9 от "Фют...":Не се учудвай, че не ти връзва. Ние богатите не вземаме евтина стока!
21:19 23.11.2025
11 Евгени от Алфапласт
21:22 23.11.2025
12 Аз съм щастлив
До коментар #3 от "Правилно":че се разделихме по взаимно съгласие. Абсолютно несъвместими сме . Аз харесвам жени а тя твърди че е единствена.
21:26 23.11.2025
13 Аз съм
До коментар #3 от "Правилно":и ти сложих плюс освен коментар номер 12
Коментиран от #17
21:31 23.11.2025
14 Какво да се прави
Коментиран от #16
21:41 23.11.2025
15 Природата си знае
22:21 23.11.2025
16 Твоето семейство си е само твое
До коментар #14 от "Какво да се прави":Крайно време е да се научиш да не слугуваш на роднини, има хора, които не заслужават внимание.
22:24 23.11.2025
17 Не съм
До коментар #13 от "Аз съм":Аз с коментар 12 ! Това е тъжен коментар , макар че пишещият се опитва да се шегува !
22:47 23.11.2025
18 Мъж
23:27 23.11.2025
19 Има ли смисъл ?
До коментар #1 от "Аз съм щастливо разведен":Брака е от полза само само ако е християнски. Тогава Бог свързва мъжа и жената в свещен съюз наречен брак и изпълва това законно съжителството на съпрузите със смисъл.
Всяко друго разбиране за брака е плод на сметкаджийство или прищявка.
Коментиран от #21
23:52 23.11.2025
20 Овчар
До коментар #1 от "Аз съм щастливо разведен":Имам една 19 годишна овца. Мога да ти я дам за два три пъти да я възпламениш, че вече не ще да се ягни.
00:08 24.11.2025
21 Пустиняк
До коментар #19 от "Има ли смисъл ?":Къв бог ви е влезнал у кухите тикви, бре?😅
00:35 24.11.2025
22 Фют
01:26 24.11.2025