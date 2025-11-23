Новини
Проучване развенча най-големия мит за брака и щастието

Проучване развенча най-големия мит за брака и щастието

23 Ноември, 2025

Просто защото една двойка решава да сключи брак, не означава, че ще бъде щастлива, потвърждава ново проучване

Проучване развенча най-големия мит за брака и щастието - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ново изследване поставя под въпрос един от най-устойчивите митове за романтичните отношения – че бракът сам по себе си носи повече щастие. Според анализ, публикуван през август 2025 г. в Journal of Personality, степента на удовлетворение във връзката не се променя рязко след сватбата. Напротив – тя отразява това, което вече съществува между партньорите.

Американски психолог, коментирал резултатите за Forbes, подчертава, че бракът не е „магическо решение“, което трансформира отношенията. Изследването обединява данни от две дългосрочни панелни проучвания в Обединеното кралство и Германия, обхващащи над 1100 брачни истории в периода 1984–2019 г. Този мащаб позволява за първи път да се проследи как се изменя удовлетвореността от живота в продължение на 35 години и как тя реагира на различни етапи от връзката.

Учените проследяват участниците от периода преди началото на връзката, през момента на влюбването и началния етап на партньорство, последван от съжителство и брак. Основната цел е да се установи дали именно бракът е факторът, който повишава личното щастие. Данните показват, че най-силното увеличение в общата удовлетвореност настъпва не при съжителството, нито след сватбата, а още в първите месеци, когато партньорите започват да изграждат връзка. След този начален пик нивата на щастие се стабилизират и остават относително постоянни.

Авторите на изследването посочват, че стабилните и хармонични двойки влизат в брака вече удовлетворени, което означава, че сватбеният ден не променя динамиката, а по-скоро затвърждава съществуваща близост. Обратното – партньори, които изпитват напрежение или несигурност преди брака, не стават по-щастливи след него, дори ако други житейски обстоятелства се подобрят.

Психологът, коментирал резултатите, подчертава, че основата на щастието се изгражда преди подписването на брачния сертификат. Според него усещането за връзка, взаимна подкрепа и позитивна динамика е това, което предвещава дълготрайно удовлетворение. В този контекст бракът действа като продължение на вече изградена близост, а не като начало на ново емоционално качество.

Той допълва, че двойките, които подхождат към отношенията си съзнателно и започват да създават общата си „приказка“ много преди сватбата, запазват по-високи нива на удовлетворение и в по-късните етапи. Новите резултати се вписват в тенденцията съвременната наука за отношенията да поставя акцент върху вътрешната динамика на партньорството, а не върху институционалните рамки, в които то съществува.


  • 1 Аз съм щастливо разведен

    7 6 Отговор
    и ще бъда такъв до последния миг от моя живот.
    Харесвам всяко животно между 18 и 25 години което ми харесва и съм готов да мога да ти дам два три пъти от моя невероятен плам.
    След това пламъкът затихва и се превръща в пепел.

    Коментиран от #3, #19, #20

    19:58 23.11.2025

  • 2 Мъж

    15 8 Отговор
    Така и не се спряха да удрят семейството и брака! Когато човек реши да се ожени показва , че не се страхува да поеме определени ангажименти ! А когато избере само връзка показва точно обратното - че не е готов , че го е страх , и че не вярва в съвместното бъдеще с тази , която обича. Сега някой ще даде пример , че семейства се развалят , друг ще каже , че познава някои които живеят като семейство повече от двадесетина години без да са женени...... Не !!! Никога няма да бъде същото !!! Бъдещето е наистина неясно , но никой не трябва да лиши жената която обича от нейният сватбен ден !

    Коментиран от #8

    20:05 23.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Факт

    10 4 Отговор
    Обичта означава готовност да даваш и да се жертваш! Това обикновено се налага, след като хората направят семейство и сключат брак! Най-хубавото нещо е при това обичта да остане!

    20:26 23.11.2025

  • 5 Фют

    1 3 Отговор
    Чувството за собственост след брака, според мен съсипва цялата любовна история. Предпочитам да съм мега богата още преди да попадна на подходящия, за да не съсипва романтиката. 😀 Щото искам да има собствен дом на морето и в Гърция и в САЩ, ако може, и успешен бизнес...абе огромно ми е чувството за собственост 😀

    Коментиран от #9

    20:40 23.11.2025

  • 6 ?????

    10 4 Отговор
    Кво да кажа?
    Вече 39 години.
    Не че на младини не е имало тва онова.
    Но слва Богу преживяхме го.
    Такива ми ти работи.

    20:43 23.11.2025

  • 7 Който

    4 5 Отговор
    Истински обича, прави каквото трябва!

    20:56 23.11.2025

  • 8 Феичка

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мъж":

    А Вие самият женен ли сте?

    21:04 23.11.2025

  • 9 Фют...

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "Фют":

    И да предупредя, че номерата на Уитни Хюстън I have nothing if I dont have you и други подобни, при мен не минават...никой да не ми я набутва нито нея, нито Мадона.

    Коментиран от #10

    21:09 23.11.2025

  • 10 Богат мъж

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Фют...":

    Не се учудвай, че не ти връзва. Ние богатите не вземаме евтина стока!

    21:19 23.11.2025

  • 11 Евгени от Алфапласт

    6 1 Отговор
    Нито аз, нито вдовицата мислим за такива глупости като "щастие". Всичко е взаимна изгода: аз работя нея и щерка й, тя ми плаща разходите и живея у тях. И всичко е ток и жица

    21:22 23.11.2025

  • 12 Аз съм щастлив

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Правилно":

    че се разделихме по взаимно съгласие. Абсолютно несъвместими сме . Аз харесвам жени а тя твърди че е единствена.

    21:26 23.11.2025

  • 13 Аз съм

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Правилно":

    и ти сложих плюс освен коментар номер 12

    Коментиран от #17

    21:31 23.11.2025

  • 14 Какво да се прави

    2 0 Отговор
    С брака придобиваш нови роднини Не че твоите не са достатъчно Отделно днешният живот е твърде стресиращ и ежедневието побеждава

    Коментиран от #16

    21:41 23.11.2025

  • 15 Природата си знае

    6 1 Отговор
    От хилядолетия в брака, семейството, има отговорности и биологични роли, които другия и да иска не може да изпълни. Съвременните теории и простотии не променят нито природата, нито същността на семейството. Жалко е, че хората си мислят, че сменяйки ролите, променяйки отговорностите не стават по-модерни, а са по-близо до разрушаване на семейството си.

    22:21 23.11.2025

  • 16 Твоето семейство си е само твое

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Какво да се прави":

    Крайно време е да се научиш да не слугуваш на роднини, има хора, които не заслужават внимание.

    22:24 23.11.2025

  • 17 Не съм

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Аз съм":

    Аз с коментар 12 ! Това е тъжен коментар , макар че пишещият се опитва да се шегува !

    22:47 23.11.2025

  • 18 Мъж

    1 2 Отговор
    ДПС ново начало е бъдещето на България!

    23:27 23.11.2025

  • 19 Има ли смисъл ?

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аз съм щастливо разведен":

    Брака е от полза само само ако е християнски. Тогава Бог свързва мъжа и жената в свещен съюз наречен брак и изпълва това законно съжителството на съпрузите със смисъл.
    Всяко друго разбиране за брака е плод на сметкаджийство или прищявка.

    Коментиран от #21

    23:52 23.11.2025

  • 20 Овчар

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Аз съм щастливо разведен":

    Имам една 19 годишна овца. Мога да ти я дам за два три пъти да я възпламениш, че вече не ще да се ягни.

    00:08 24.11.2025

  • 21 Пустиняк

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Има ли смисъл ?":

    Къв бог ви е влезнал у кухите тикви, бре?😅

    00:35 24.11.2025

  • 22 Фют

    0 0 Отговор
    Сбогом! Десетки пъти съм казвала, че Интернет не е безплатен и се отказах права за себе си. Весели празници на всички.

    01:26 24.11.2025