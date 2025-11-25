Новини
Любопитно »
Алекс Сърчаджиева изригна срещу риалититата и инфлуенсърите: Любовта не е кола и часовник (ВИДЕО)

Алекс Сърчаджиева изригна срещу риалититата и инфлуенсърите: Любовта не е кола и часовник (ВИДЕО)

25 Ноември, 2025 12:58 1 552 20

  • александра сърчаджиева-
  • алекс сърчаджиева-
  • актриса-
  • инфлуенсъри-
  • риалити шоу-
  • любов-
  • меркантилен

"Децата гледат това и мислят, че е нормално. А изобщо не е!", продължава коментарът на водещата на "Аз обичам България"

Алекс Сърчаджиева изригна срещу риалититата и инфлуенсърите: Любовта не е кола и часовник (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Алекс Сърчаджиева изля негодуванието си срещу фалшивите модели на любов и „инфлуенсърския морал“, които заливат младите от екрана напоследък. В подкаста на Стефан Попов – Чефо, актрисата реагира без грам колебание, когато той я попита дали е хубава или лоша тенденция това, че моделите за подражание вече не приличат на тези от миналото.

„Лоша! Категорично лоша!“, категорично заяви Александра като това бе едва началото на тирадата ѝ.

Според нея най-страшното в днешния свят е, че всеки, абсолютно всеки, вече има сцена – камера, телефон, микрофон – и започва да „проповядва“, без да носи никаква отговорност. „Децата гледат това и мислят, че е нормално. А изобщо не е! Любовта не е кола и часовник, и да ти сложи ц**и! Не е купуване и продаване. Но така им го представят ежедневно“, възмущава се актрисата.

Чефо призна, че би искал повече хора да чуят тези думи, но се опасява от типичната реакция: „Ей ги тия, пак размахват пръст…“.
Алекс Сърчаджиева обаче го прекъсна веднага: „Не размахвам пръст. Казвам моето мнение. Живеем в демократична държава.“ На което Чефо отвърна с: „Все още…“

Алекс продължи да изразява мнението си, че модата на фалшивия лукс, празните ценности и „инстаграм любовта“ напълно е объркала представите на младите за връзки. Тя смята, че хората се опитват да компенсират липси с вещи, а не с човешко отношение, внимание и истински жестове. Според нея това води до поколение, което не знае какво значи да обичаш, а още по-малко – какво значи да бъдеш обичан истински.

Актрисата беше категорична: ако обществото не се събуди скоро, „след няколко години няма да знаем разликата между любов и сделка“.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    24 1 Отговор
    Чефо също не е " нормално " ...подкаст ?!? На фона на всичко това започва да ми липсва професор Вучков ...

    13:00 25.11.2025

  • 2 Анонимен

    25 7 Отговор
    Този модел е вече наложен в Европа. Почти е и в България въведен. Човечеството се затрива. Това е капитализма.

    13:04 25.11.2025

  • 3 Червената шапчица

    18 4 Отговор
    Алекс Сърчаджиева изля негодуванието си ..... В подкаста на Стефан Попов – Чефо... Само Мон Дьо липсва и тройката е готова....

    13:13 25.11.2025

  • 4 Красавицата

    14 3 Отговор
    Любовта е чичко паричко да те тунингован, за да можеш да направиш един добър старт към Дубай и бай-бай.

    Коментиран от #6

    13:16 25.11.2025

  • 5 Гост

    9 3 Отговор
    Е как да не е! Точно това е!

    13:18 25.11.2025

  • 6 Вярна

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Красавицата":

    Е само последната ти фраза. Казват ти бай-бай след като те потаковат.

    13:44 25.11.2025

  • 7 Идън

    6 1 Отговор
    Сега е модерно да се,, мачнеш,,- да имаш ,,мач,,...

    Коментиран от #9

    13:45 25.11.2025

  • 8 ООрана държава

    10 6 Отговор
    Ама оууу ти като се лигавеше като водеща на риалити и папаше парички от бай брадър, не ревеше такава. Сега като те изхвърлиха и седя доста време без работа та от съжаление те взеха да правиш нещо и попна да ревеш.

    Коментиран от #17

    13:49 25.11.2025

  • 9 Моля

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Идън":

    Да обясните! Не съм толкова модерен.

    Коментиран от #12

    13:49 25.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 жиужицу

    5 0 Отговор
    Предложих и цялата си любов , а тя ...апартамент , та апартамент

    14:04 25.11.2025

  • 12 Идън

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Моля":

    Аз също не съм по тази мода:) и това говорене на шитнявица никак не го обичам. Та за думата- идва от match- която има много значения- но за някои има само едно- съчетаване- т.е. да се намачка с някого ...да се прилепи като чичка за вълна. Чичка е вид трън - чиито връхчета са като кукички...диалект.

    Коментиран от #18

    14:18 25.11.2025

  • 13 ти да видиш

    1 0 Отговор
    Е как да не е????

    Коментиран от #14

    14:34 25.11.2025

  • 14 ти да видиш P.S

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "ти да видиш":

    Немаш Гоуф,немаш нищо!!!!!😒

    14:36 25.11.2025

  • 15 Гост

    3 4 Отговор
    Правилно е, както е написано! Любофта не е да ти сложат ц...и, любофта е, когато ти Го сложат между Ц.......те. ФакТ!

    14:38 25.11.2025

  • 16 СМЕХОРИИ

    2 2 Отговор
    Ауууу, колко мъдри приказкииии....

    14:49 25.11.2025

  • 17 бай Даньо

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "ООрана държава":

    боркиня за привилегии

    14:52 25.11.2025

  • 18 Благодаря

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Идън":

    Умеете да обяснявате добре. Това е талант, който не всеки притежава.

    Коментиран от #19

    14:55 25.11.2025

  • 19 Идън

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Благодаря":

    Зависи от начина на задаване на въпроса.И аз благодаря.

    15:26 25.11.2025

  • 20 Щукар

    1 2 Отговор
    Искам Александра да ми сложи ццуцки! Нейните прелести в моите ръце!

    15:58 25.11.2025