Алекс Сърчаджиева изригна срещу риалититата и инфлуенсърите: Любовта не е кола и часовник (ВИДЕО)

Алекс Сърчаджиева изля негодуванието си срещу фалшивите модели на любов и „инфлуенсърския морал“, които заливат младите от екрана напоследък. В подкаста на Стефан Попов – Чефо, актрисата реагира без грам колебание, когато той я попита дали е хубава или лоша тенденция това, че моделите за подражание вече не приличат на тези от миналото.
„Лоша! Категорично лоша!“, категорично заяви Александра като това бе едва началото на тирадата ѝ.
Според нея най-страшното в днешния свят е, че всеки, абсолютно всеки, вече има сцена – камера, телефон, микрофон – и започва да „проповядва“, без да носи никаква отговорност. „Децата гледат това и мислят, че е нормално. А изобщо не е! Любовта не е кола и часовник, и да ти сложи ц**и! Не е купуване и продаване. Но така им го представят ежедневно“, възмущава се актрисата.
Чефо призна, че би искал повече хора да чуят тези думи, но се опасява от типичната реакция: „Ей ги тия, пак размахват пръст…“.
Алекс Сърчаджиева обаче го прекъсна веднага: „Не размахвам пръст. Казвам моето мнение. Живеем в демократична държава.“ На което Чефо отвърна с: „Все още…“
Алекс продължи да изразява мнението си, че модата на фалшивия лукс, празните ценности и „инстаграм любовта“ напълно е объркала представите на младите за връзки. Тя смята, че хората се опитват да компенсират липси с вещи, а не с човешко отношение, внимание и истински жестове. Според нея това води до поколение, което не знае какво значи да обичаш, а още по-малко – какво значи да бъдеш обичан истински.
Актрисата беше категорична: ако обществото не се събуди скоро, „след няколко години няма да знаем разликата между любов и сделка“.
