Звездните приятели на принц Хари и Меган Маркъл ги изоставиха

17 Май, 2026 16:13 1 127 8

Опра Уинфри, Виктория и Дейвид Бекъм бяха сред най-близките приятели на двойката

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Меган Маркъл и принц Хари постепенно са загубили част от най-известните си приятелства в Холивуд и британския светски елит, твърди Daily Mail, позовавайки се на източници, близки до двойката.

Сватбата на двамата през 2018 г. се превърна в едно от най-коментираните светски събития на десетилетието и събра редица знаменитости, сред които Опра Уинфри, Виктория Бекъм, Дейвид Бекъм и други популярни фигури от шоубизнеса.

Според публикацията обаче през последните осем години отношенията на семейство Съсекс с редица от тези известни личности постепенно са охладнели.

Източник, цитиран от изданието, твърди, че принц Хари и Меган Маркъл не смятат собственото си поведение за причина за отдалечаването на част от обкръжението им.

„Те никога не мислят, че проблемът може да е в самите тях“, посочва източникът.

Според същата информация двамата силно държат на контактите си със световноизвестни личности и често подчертават близостта си с популярни имена.

Журналистката Пола Фролих от NewsNation коментира пред Daily Mail, че част от знаменитостите са започнали съзнателно да се дистанцират от Меган Маркъл, защото се притесняват имената им да не бъдат използвани косвено за нейни бизнес и бранд инициативи.

По думите ѝ някои от бившите близки приятели на двойката са се отдръпнали след интервюто на Меган и Хари с Опра Уинфри през 2021 г., което предизвика глобален медиен и обществен отзвук.

Изданието отбелязва, че Опра Уинфри впоследствие не се е появила в документалния и лайфстайл проект With Love, Meghan, който по-късно беше спрян, нито е включила детската книга на Маркъл „The Bench“ в своя популярен книжен клуб.

Според публикацията сред знаменитостите, чиито отношения със семейство Съсекс също са охладнели, са Джордж Клуни, Амал Клуни, семейство Бекъм и Серина Уилямс.

По информация на Daily Mail Серина Уилямс постепенно е започнала да поддържа по-дистанцирани отношения с Меган, тъй като не желаела да бъде въвличана в постоянни публични драми около двойката.

Друг източник, цитиран от изданието, твърди още, че част от напрежението в отношенията с известни приятели е било свързано и с начина на живот на двойката. Според публикацията някои знаменитости са се уморили да поемат разходи за частни самолети, транспорт и скъпи събития.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питанка

    5 3 Отговор
    Как бихте се чувствали ако собствената ви жена роди от оня в махалата или от слугата или от коняря ви?

    16:16 17.05.2026

  • 2 Хубава работа

    2 2 Отговор
    ама меганска. Що ли се дърпат.

    16:19 17.05.2026

  • 3 .....

    4 3 Отговор
    Съсипа момчето тая.

    16:20 17.05.2026

  • 4 Ме боли осветителното тяло

    3 2 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    17:09 17.05.2026

  • 5 бай Дончо

    4 0 Отговор
    Ами отвен вас бгМИсирКИ, НИКОЙ НЕ ГИ БРЪСНЕ или величае

    17:13 17.05.2026

  • 6 Хохо Бохо

    4 0 Отговор
    Ей така ще бъдат изоставени и тиква и прасе скоро. Бизнесмени, адвокати, съдии, прокурори ще спрат да им вдигат телефона, ще им изтрият и номерата.

    17:20 17.05.2026

  • 7 Толкова по зле

    1 1 Отговор
    за въпросните" приятели " еснафи

    17:41 17.05.2026

  • 8 Факт

    0 0 Отговор
    Това притеснява ли ги?

    17:56 17.05.2026