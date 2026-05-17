Гала издаде своя неочаквана тайна за красота - спи само по гръб

17 Май, 2026 17:58 1 583 35

Водещата избягва всячески появата на бръчки

Снимка: NOVA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гала разкри любопитен навик, който спазва стриктно – спи единствено по гръб. Оказва се, че това не е просто въпрос на удобство, а съзнателен избор, свързан с грижата за кожата.

Според специалисти именно тази поза може да помогне за предотвратяване на така наречените "бръчки от сън" – фини линии, които се появяват, когато лицето остава притиснато във възглавницата с часове. Интересното е, че същия подход следва и легендарната Джоан Колинс, която и днес впечатлява с подмладена и свежа визия въпреки 92-годишната си възраст.

Актрисата открито признава, че се е научила да спи по гръб, след като осъзнала, че спането настрани може да доведе до т.нар. "ефект на смачканото лице" – намачкване на кожата и постепенно оформяне на постоянни линии.

Обяснението е напълно логично. Когато човек спи настрани или по корем, лицето остава притиснато, кожата се сгъва и компресира, а с времето – особено при намаляване на колагена – тези временни гънки могат да се превърнат в трайни бръчки. Най-често те се появяват около очите, устата и дори в зоната на деколтето.

Терминът “sleep wrinkles” вече е добре познат в дерматологията, но експертите са категорични, че това не е магическо решение, пише Шоу Блиц.

Генетиката, слънцето, храненето и начинът на живот имат много по-силно влияние. Въпреки това, сънят по гръб може да донесе реални ползи – по-малко подпухване сутрин, по-слаб натиск върху кожата и ограничаване на механичното образуване на бръчки.


  • 1 ДрайвингПлежър

    45 0 Отговор
    Аха... и с отворени крака? А с кого има ли значение ;)

    Коментиран от #30

    18:02 17.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ще кажа

    32 3 Отговор
    Гала - кравешкото лице!

    18:02 17.05.2026

  • 4 Споко тя вътрешно е

    34 0 Отговор
    Смачкана от алчност и на аванта е слушала съвети но няма капацитет да ги разбере

    18:03 17.05.2026

  • 5 Интересно

    34 0 Отговор
    .... и с колена зад ушите.

    18:04 17.05.2026

  • 6 Много мЪ интересува

    17 0 Отговор
    ЪхЪ, а ако спеше по корем тогава какво ? И много ме интересува дали си сваля вечер маската или спи с нея? А съвременно бельо ползва ли или носи кюлоти, за да не и увиснат ...

    18:04 17.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Много мЪ интересува

    25 0 Отговор
    Сигурно я е страх нейния да не я изпердаши в шоколадовия цех или да не си паркира икаруса в гаража.

    18:18 17.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Да хърка

    16 0 Отговор
    и издава други звуци на воля !

    18:19 17.05.2026

  • 11 Евгени от Алфапласт

    16 2 Отговор
    А ΔΑΡΑ - във всякакви пози. И не спи. Затова и печели. А, да, и е млада.

    18:19 17.05.2026

  • 12 Ме боли осветителното тяло

    23 0 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    Коментиран от #29

    18:19 17.05.2026

  • 13 Знаещ

    22 0 Отговор
    Я не мога да заспа по гръб даже и да не съм спал 2 дена

    18:24 17.05.2026

  • 14 Не само по гръб, не

    14 0 Отговор
    А и с вирнати крака…

    Коментиран от #15

    18:27 17.05.2026

  • 15 Немо

    16 1 Отговор

    До коментар #14 от "Не само по гръб, не":

    Това е когато беше млада. Сега е стара чанта на 50+, даже и да си качи краката на аба ура няма кой да и обърне внимание

    18:35 17.05.2026

  • 16 кака кифла

    17 0 Отговор
    пуска само по гръб

    Коментиран от #17

    18:38 17.05.2026

  • 17 Старост -

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "кака кифла":

    нерадост !

    19:23 17.05.2026

  • 18 51 годишна бртя

    9 0 Отговор
    и аз тъй спя, с Фотошоп. Ако няма фото, може само с шоп.

    19:38 17.05.2026

  • 19 евлю

    12 0 Отговор
    и аз така спя като ябълка с дръжката нагоре

    19:42 17.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ООрана държава

    9 0 Отговор
    Миси0нерската ли?

    19:44 17.05.2026

  • 22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 2 Отговор
    Ако и го забуча в ауспуха,ще и вкарам сфинкеро навэтре и ще и се изпъне кожата

    19:45 17.05.2026

  • 23 ама моля ви се

    11 3 Отговор
    Кой се интересува от тая 60 годишна барантия?!

    19:49 17.05.2026

  • 24 Сатана

    8 2 Отговор
    часовникът тиктака, щеш или не щеш все тая

    19:57 17.05.2026

  • 25 666

    4 0 Отговор
    Хубаво е да намеря една стойка за акъл. Защото кожата и опъват а акъл не и наливат.

    20:31 17.05.2026

  • 26 аБе,

    7 1 Отговор
    Какви глупости пишете.Гала никога не е била красива просто беше млада и съответно по-свежа.Стареенето и е мъжко.Отдавна е повехнала все пак е на 59 години.Има доста бръчки.Единственото нещо което успя Гала е да не се отпусне да напълнее през целия си екранен живот и менопаузата.Това на снимката е мечтата на Гала да изглежда така а всъщност е фотошопираната и версия.Ако ще и клекнала да спи все тая.

    20:40 17.05.2026

  • 27 И Киев е Руски

    4 2 Отговор
    Забравила е да каже че коленете трябва да опитат в раменете

    20:46 17.05.2026

  • 28 Дзак

    5 0 Отговор
    Поредна гейбуря във факта бг отвя и Гаалаааааа!

    20:50 17.05.2026

  • 29 Имаш

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ме боли осветителното тяло":

    Право да си праззз по конституция!

    20:51 17.05.2026

  • 30 Има

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    ГОЛЕМО значение, или МАЛЪК пропуск...

    20:52 17.05.2026

  • 31 Даката

    3 0 Отговор
    Вярно е...всяка сутрин се събуждам на линии, ще трябва да започна да спя само по гръб.

    20:58 17.05.2026

  • 32 Дон Хуан Ди Марко

    4 0 Отговор
    Дали го прави и другото само по гръб? Мързелива и скучна бабишкера, такава изглржда.

    Коментиран от #33

    21:10 17.05.2026

  • 33 Дон Мигел де Маняра

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Дон Хуан Ди Марко":

    Както я свия, така го прави!

    21:29 17.05.2026

  • 34 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    ,,,,,, И ВИСОКО ВДИГНАТИ КРАКА!РР И РАЗТВОРЕНИ СРАМНИ УСТНИ!

    23:55 17.05.2026

  • 35 МП4

    0 0 Отговор
    По гръб.са само мъртъвците. Болна жена !

    04:23 18.05.2026