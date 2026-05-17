Гала издаде своя неочаквана тайна за красота - спи само по гръб

Гала разкри любопитен навик, който спазва стриктно – спи единствено по гръб. Оказва се, че това не е просто въпрос на удобство, а съзнателен избор, свързан с грижата за кожата.

Според специалисти именно тази поза може да помогне за предотвратяване на така наречените "бръчки от сън" – фини линии, които се появяват, когато лицето остава притиснато във възглавницата с часове. Интересното е, че същия подход следва и легендарната Джоан Колинс, която и днес впечатлява с подмладена и свежа визия въпреки 92-годишната си възраст.

Актрисата открито признава, че се е научила да спи по гръб, след като осъзнала, че спането настрани може да доведе до т.нар. "ефект на смачканото лице" – намачкване на кожата и постепенно оформяне на постоянни линии.

Обяснението е напълно логично. Когато човек спи настрани или по корем, лицето остава притиснато, кожата се сгъва и компресира, а с времето – особено при намаляване на колагена – тези временни гънки могат да се превърнат в трайни бръчки. Най-често те се появяват около очите, устата и дори в зоната на деколтето.

Терминът “sleep wrinkles” вече е добре познат в дерматологията, но експертите са категорични, че това не е магическо решение, пише Шоу Блиц.

Генетиката, слънцето, храненето и начинът на живот имат много по-силно влияние. Въпреки това, сънят по гръб може да донесе реални ползи – по-малко подпухване сутрин, по-слаб натиск върху кожата и ограничаване на механичното образуване на бръчки.