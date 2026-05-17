Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
73-годишният Дейвид Хаселхоф се появи отслабнал и в инвалидна количка (СНИМКИ)

73-годишният Дейвид Хаселхоф се появи отслабнал и в инвалидна количка (СНИМКИ)

17 Май, 2026 19:09 3 800 11

  • дейвид хаселхоф-
  • спасители на плажа-
  • инвалидна количка

Видът на звездата от "Спасители на плажа" предизвика притеснения

73-годишният Дейвид Хаселхоф се появи отслабнал и в инвалидна количка (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дейвид Хаселхоф предизвика нови притеснения относно здравословното си състояние, след като беше заснет в инвалидна количка при излизане от физиотерапевтичен център в Лос Анджелис.

73-годишният актьор, известен с ролята си на Мич Бюканън в "Спасители на плажа", изглеждаше видимо отслабнал и физически изтощен на снимките, публикувани от американски медии. До него беше съпругата му Хейли Робъртс, която му помагаше при придвижването и качването в автомобила.

На кадрите се вижда, че глезенът на Хаселхоф е превързан, което засили спекулациите, че актьорът може да е получил нова травма само седмици след като по информация на медии е преминал през операции за смяна на колянна и тазобедрена става.

Още миналия месец Дейвид Хаселхоф предизвика тревога сред феновете си, след като беше забелязан да използва проходилка по време на рядка публична поява със съпругата си в квартала Уест Хилс в Лос Анджелис.

По това време негови представители заявиха пред Page Six, че актьорът се възстановява след хирургичните интервенции и преминава физиотерапия, като според тях „се чувства добре“.

Преди това, през май 2025 г., Дейвид Хаселхоф беше заснет в инвалидна количка и на международното летище в Лос Анджелис, докато пътуваше със съпругата си към Канкун, Мексико. Тогава актьорът призна пред фотографи, че изпитва силни болки и му предстои операция на коляното през следващата седмица.

През последните години Хаселхоф значително ограничи публичните си изяви и професионалните си ангажименти, въпреки че продължава да участва епизодично в телевизионни и развлекателни проекти, свързани с дългогодишната му кариера.

Дейвид Хаселхоф и Хейли Робъртс са заедно от 2011 г., а през юли 2018 г. сключиха брак на малка церемония в Италия.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 зел-дал

    9 0 Отговор
    няма вечени

    19:11 17.05.2026

  • 3 Блатен Асечки

    8 1 Отговор
    Къркането не прощава!

    19:12 17.05.2026

  • 4 да де

    18 0 Отговор
    Както го е казал народа старост нерадост това ни чака всички когато остарем.

    Коментиран от #5

    19:12 17.05.2026

  • 5 Баба Гошка

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "да де":

    Каквото си мислиш туй ще те задтигне. Има хора на 90 години карат сърф по вълните. А има и такива, дет и 50, 60, 70 год. не стигат. Здравето трябва да се поддържа

    Коментиран от #6, #7

    19:42 17.05.2026

  • 6 Боруна Лом

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Баба Гошка":

    ИМАШ ЛИ СИ ВЕК, ИМАШ И ЛЕК! ВСИЧКИ СМЕ В РЪЦЕТЕ НА ГОСПОДА!

    20:01 17.05.2026

  • 7 ами,

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Баба Гошка":

    Всеки старее различно дори да спортува,а здравето далеч не се поддържа само със спорт.Има дори болести които се получават от прекомерно спортуване,разни трамви които могат да те направят инвалид.

    20:29 17.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Исус

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Запознат":

    Това все пак е страхотн. Сатанистки трябва да живеят лош живот с умряли мъже а не с най красивите в София 🥳🥳🥳🥳🥳

    21:45 17.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хамалин

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    "Искам да си замина като дядо ми — кротко и спокойно, докато спя... А не с писъци и ужас, като пътниците в автобуса, който той шофираше!"

    01:47 18.05.2026