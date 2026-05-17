73-годишният Дейвид Хаселхоф се появи отслабнал и в инвалидна количка (СНИМКИ)

Дейвид Хаселхоф предизвика нови притеснения относно здравословното си състояние, след като беше заснет в инвалидна количка при излизане от физиотерапевтичен център в Лос Анджелис.
73-годишният актьор, известен с ролята си на Мич Бюканън в "Спасители на плажа", изглеждаше видимо отслабнал и физически изтощен на снимките, публикувани от американски медии. До него беше съпругата му Хейли Робъртс, която му помагаше при придвижването и качването в автомобила.
На кадрите се вижда, че глезенът на Хаселхоф е превързан, което засили спекулациите, че актьорът може да е получил нова травма само седмици след като по информация на медии е преминал през операции за смяна на колянна и тазобедрена става.
‘Baywatch’ icon David Hasselhoff, 73, fuels health fears as he’s seen in wheelchair with bandaged ankle https://t.co/Bj3j1CJpWX pic.twitter.com/JzBXOvhmvS— New York Post (@nypost) May 16, 2026
Още миналия месец Дейвид Хаселхоф предизвика тревога сред феновете си, след като беше забелязан да използва проходилка по време на рядка публична поява със съпругата си в квартала Уест Хилс в Лос Анджелис.
По това време негови представители заявиха пред Page Six, че актьорът се възстановява след хирургичните интервенции и преминава физиотерапия, като според тях „се чувства добре“.
Преди това, през май 2025 г., Дейвид Хаселхоф беше заснет в инвалидна количка и на международното летище в Лос Анджелис, докато пътуваше със съпругата си към Канкун, Мексико. Тогава актьорът призна пред фотографи, че изпитва силни болки и му предстои операция на коляното през следващата седмица.
През последните години Хаселхоф значително ограничи публичните си изяви и професионалните си ангажименти, въпреки че продължава да участва епизодично в телевизионни и развлекателни проекти, свързани с дългогодишната му кариера.
Дейвид Хаселхоф и Хейли Робъртс са заедно от 2011 г., а през юли 2018 г. сключиха брак на малка церемония в Италия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 зел-дал
19:11 17.05.2026
3 Блатен Асечки
19:12 17.05.2026
4 да де
Коментиран от #5
19:12 17.05.2026
5 Баба Гошка
До коментар #4 от "да де":Каквото си мислиш туй ще те задтигне. Има хора на 90 години карат сърф по вълните. А има и такива, дет и 50, 60, 70 год. не стигат. Здравето трябва да се поддържа
Коментиран от #6, #7
19:42 17.05.2026
6 Боруна Лом
До коментар #5 от "Баба Гошка":ИМАШ ЛИ СИ ВЕК, ИМАШ И ЛЕК! ВСИЧКИ СМЕ В РЪЦЕТЕ НА ГОСПОДА!
20:01 17.05.2026
7 ами,
До коментар #5 от "Баба Гошка":Всеки старее различно дори да спортува,а здравето далеч не се поддържа само със спорт.Има дори болести които се получават от прекомерно спортуване,разни трамви които могат да те направят инвалид.
20:29 17.05.2026
9 Исус
До коментар #8 от "Запознат":Това все пак е страхотн. Сатанистки трябва да живеят лош живот с умряли мъже а не с най красивите в София 🥳🥳🥳🥳🥳
21:45 17.05.2026
11 Хамалин
До коментар #1 от "Помак":"Искам да си замина като дядо ми — кротко и спокойно, докато спя... А не с писъци и ужас, като пътниците в автобуса, който той шофираше!"
01:47 18.05.2026