73-годишният Дейвид Хаселхоф се появи отслабнал и в инвалидна количка (СНИМКИ)

Дейвид Хаселхоф предизвика нови притеснения относно здравословното си състояние, след като беше заснет в инвалидна количка при излизане от физиотерапевтичен център в Лос Анджелис.

73-годишният актьор, известен с ролята си на Мич Бюканън в "Спасители на плажа", изглеждаше видимо отслабнал и физически изтощен на снимките, публикувани от американски медии. До него беше съпругата му Хейли Робъртс, която му помагаше при придвижването и качването в автомобила.

На кадрите се вижда, че глезенът на Хаселхоф е превързан, което засили спекулациите, че актьорът може да е получил нова травма само седмици след като по информация на медии е преминал през операции за смяна на колянна и тазобедрена става.

Още миналия месец Дейвид Хаселхоф предизвика тревога сред феновете си, след като беше забелязан да използва проходилка по време на рядка публична поява със съпругата си в квартала Уест Хилс в Лос Анджелис.

По това време негови представители заявиха пред Page Six, че актьорът се възстановява след хирургичните интервенции и преминава физиотерапия, като според тях „се чувства добре“.

Преди това, през май 2025 г., Дейвид Хаселхоф беше заснет в инвалидна количка и на международното летище в Лос Анджелис, докато пътуваше със съпругата си към Канкун, Мексико. Тогава актьорът призна пред фотографи, че изпитва силни болки и му предстои операция на коляното през следващата седмица.

През последните години Хаселхоф значително ограничи публичните си изяви и професионалните си ангажименти, въпреки че продължава да участва епизодично в телевизионни и развлекателни проекти, свързани с дългогодишната му кариера.

Дейвид Хаселхоф и Хейли Робъртс са заедно от 2011 г., а през юли 2018 г. сключиха брак на малка церемония в Италия.