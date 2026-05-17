Новини
Любопитно »
Деси Цонева е най-големият дразнител в „Моята кухня е номер едно“

Деси Цонева е най-големият дразнител в „Моята кухня е номер едно“

17 Май, 2026 17:23 556 13

  • деси цонева-
  • дразнител-
  • моята кухня е номер едно-
  • кулинарно шоу

Останалите кулинари определиха Деси за „дежурен кулинарен злобар“

Деси Цонева е най-големият дразнител в „Моята кухня е номер едно“ - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вечеря след вечеря, в кулинарното шоу „Моята кухня е номер едно“ почти не останаха участници, които да не са изразили възмущението си от поведението и характера на Деси Цонева. Дъщерята на известния в миналото тв водещ Димитър Цонев може съвсем спокойно да грабне приза „Най-голям дразнител“ в риалитито, ако не се добере до голямата награда от 75 000 евро на финала.

След като беше определена като „дежурен кулинарен злобар“ от веганките Кристина и Стефани, сега Мартин от конкурентите в групата се отпусна и изсипа сериозно количество неприятни определения по адрес на Цоневата щерка, видяха зрителите на Войо с преднина, пише Марица.

„Деси е много злобна. За мен това е едно жалко човече“, категоричен беше готвачът от Бургас. Той и кулинарната му половинка Андония са сред най-силните претенденти за наградата. Двамата споделят второто място в групата, заедно с Томас и Цветина, с впечатляващите 83 точки, непосредствено под лидерите Антон и Цветан с 84 точки.

Още с появата си в шоуто Деси успя да се превърне в един от най-шумните и противоречиви участници. Дъщерята на Димитър Цонев не се поколеба да влиза в словесни престрелки, да намира кусури на всяка вечеря и да раздава оценки не само за храната, но и за присъствието на конкурентите си. Арменското меню на Лариса и Наира беше определено от Цонева като „Балкантурист в хотела в Семково на Нова година“, а бургерите на Мария и Галина я вдъхновиха за измислянето на потенциалния чалга хит „Бургер и сълзи“. Съответно, точките, с които Деси и Мариана „награждават“ усилията на конкурентите си, са меко казано оскъдни.

При последното си готвене Цоневи не успяха да впечатлят достатъчно съдиите и останалите в групата, въпреки омара и телешкото бонфиле, на които двете заложиха големи очаквания. С компромисния си резултат от 68 точки двете се оказаха на косъм от елиминацията, а напрежението отприщи нова вълна ирония, сарказъм и грубо отношение от страна на Деси към околните.

За всички стана ясно, че дъщерята на легендарния телевизионен водещ ще се изяде от яд заради факта, че конкуренти, които според нея са много нива надолу, могат да получат високи оценки за ястията си. Когато в крайна сметка това се случи и шеф Любомир Тодоров оцени със 7 точки основното на Ралина и Иван, Деси не пропусна да захапе с ирония дори и съдията: „Все пак са от един край, нормално е да им удари едно рамо“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цъцъ

    5 0 Отговор
    Мухата Деси, шляп!

    17:28 17.05.2026

  • 2 Трудолюбив човек

    1 2 Отговор
    Не се притеснявайте ако другите ги възнаграждават ежедневно. Трябва да бъдете притеснени ако вас никога не са ви възнаградили за успехите ви !

    17:31 17.05.2026

  • 3 Анита почивната станция

    0 1 Отговор
    Негъра ме мандръса миналото лято на слънчев бряг 🤭🐐🐐

    17:32 17.05.2026

  • 4 Това е

    7 0 Отговор
    е най-бездарното и некадърно същество от известната фамилия.За никакъв К....р не става.Но си е отровна по рождение.

    17:32 17.05.2026

  • 5 Да прави са

    7 0 Отговор
    Тя съсипа авторитета на баща си
    Въпрос на среда и възпитание

    17:36 17.05.2026

  • 6 Майка ѝ

    5 0 Отговор
    същата !

    17:38 17.05.2026

  • 7 Китка

    4 0 Отговор
    Тя кат я гледам е дразнител и у дома си. То каканиже без да мисли. От всичко да разбира беж, беж, ние кво да правиме бре

    17:42 17.05.2026

  • 8 Анонимен

    2 0 Отговор
    Тази мъж има ли или няма кой да търпи мрънкало и злобарка.

    Коментиран от #11

    17:47 17.05.2026

  • 9 Aлфа Вълкът

    2 0 Отговор
    Майка ѝ бяла жена, баща ѝ бял лека му пръст, тази 🐵 на кого се е метнала такава вакла с целогодишен тен?

    17:49 17.05.2026

  • 10 НАРОДЕН

    4 0 Отговор
    ТЕЗИ ДВЕТЕ ... НАЙ КУХИТЕ И РАЗБИРАЩИ ОТ ВСИЧКИТЕ МАНДЖИ , А ЗАБЪРКАХА ОТВРАТИТЕЛНИ И НЕГРАМОТНО НАПРАВЕНИ ИЗДЕЛИЯ ДЕТО НИКОЙ НЕ ЯДЕ . ТЕЗИ ДВЕТЕ СА ТАМ ЗА ДА СЕ НАЯДАТ НА АВАНТА И ДА СЕ ПОХВАЛЯТ КЪДЕ СА ЯЛИ ИЗ ЕВРОПАТА , ЧЕ ГИ Е МЪРЗЕЛИ ДА СИ ГО СГОТВЯТ В КЪЩИ .

    17:50 17.05.2026

  • 11 Aлфа Bълкът

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    Беше взела един дядо, дали се водят още не зная, но сигурно да.

    17:50 17.05.2026

  • 12 Евгени от Алфапласт

    1 1 Отговор
    Вярно е, ΔΑΡΑ даже не иска да чуе за тях.

    17:53 17.05.2026

  • 13 Със сигурност

    1 0 Отговор
    си спомням, че тия двете "убавици" бяха с къси поли на погребението на Димитър Цонев.

    17:54 17.05.2026