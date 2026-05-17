Деси Цонева е най-големият дразнител в „Моята кухня е номер едно“

Вечеря след вечеря, в кулинарното шоу „Моята кухня е номер едно“ почти не останаха участници, които да не са изразили възмущението си от поведението и характера на Деси Цонева. Дъщерята на известния в миналото тв водещ Димитър Цонев може съвсем спокойно да грабне приза „Най-голям дразнител“ в риалитито, ако не се добере до голямата награда от 75 000 евро на финала.

След като беше определена като „дежурен кулинарен злобар“ от веганките Кристина и Стефани, сега Мартин от конкурентите в групата се отпусна и изсипа сериозно количество неприятни определения по адрес на Цоневата щерка, видяха зрителите на Войо с преднина, пише Марица.

„Деси е много злобна. За мен това е едно жалко човече“, категоричен беше готвачът от Бургас. Той и кулинарната му половинка Андония са сред най-силните претенденти за наградата. Двамата споделят второто място в групата, заедно с Томас и Цветина, с впечатляващите 83 точки, непосредствено под лидерите Антон и Цветан с 84 точки.

Още с появата си в шоуто Деси успя да се превърне в един от най-шумните и противоречиви участници. Дъщерята на Димитър Цонев не се поколеба да влиза в словесни престрелки, да намира кусури на всяка вечеря и да раздава оценки не само за храната, но и за присъствието на конкурентите си. Арменското меню на Лариса и Наира беше определено от Цонева като „Балкантурист в хотела в Семково на Нова година“, а бургерите на Мария и Галина я вдъхновиха за измислянето на потенциалния чалга хит „Бургер и сълзи“. Съответно, точките, с които Деси и Мариана „награждават“ усилията на конкурентите си, са меко казано оскъдни.

При последното си готвене Цоневи не успяха да впечатлят достатъчно съдиите и останалите в групата, въпреки омара и телешкото бонфиле, на които двете заложиха големи очаквания. С компромисния си резултат от 68 точки двете се оказаха на косъм от елиминацията, а напрежението отприщи нова вълна ирония, сарказъм и грубо отношение от страна на Деси към околните.

За всички стана ясно, че дъщерята на легендарния телевизионен водещ ще се изяде от яд заради факта, че конкуренти, които според нея са много нива надолу, могат да получат високи оценки за ястията си. Когато в крайна сметка това се случи и шеф Любомир Тодоров оцени със 7 точки основното на Ралина и Иван, Деси не пропусна да захапе с ирония дори и съдията: „Все пак са от един край, нормално е да им удари едно рамо“.