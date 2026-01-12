Новини
Бойко Борисов: Това правителство беше добро, но беше много тихо

Бойко Борисов: Това правителство беше добро, но беше много тихо

12 Януари, 2026 11:52

Ние имаме абсолютното основание, след всичко направено от нас, да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме

Мария Атанасова

„Ние имаме абсолютното основание, след всичко направено от нас, да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме“ – това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след като премиерът в оставка Росен Желязков върна на президента неизпълнен първия мандат за съставяне на правителство.

Борисов коментира, че и партията му ще направи тази заявка „за цялата власт“, каквато направили от ПП-ДБ и „Възраждане“ и отбеляза, че „Радев имаше цялата еднолична власт няколко години“.

„Това правителство беше добро, но беше много тихо. Ние отдавна спряхме да се пъчим, даже спряхме да режем ленти“, отбеляза Борисов, след като избори успехите на кабинета „Желязков“. Сред тях той отбеляза и навлизането на еврото без скандали.

Борисов отбеляза и кризата с боклука в София, като напомни, че в началото са приложили помощ на кмета Васил Терзиев, но той я е отказал и „ето го резултата“. „Жалко, защото тази зараза, тия болести вървят по всички, не подбират от коя партия си“, коментира партийният лидер.

„От времето, в което Асен Василев не е едноличен господар на митниците и на данъчните служби, за тази по-малко от една година над 14 млрд. лева и повече са влезли в държавната хазна. Представяте ли си колко контрабандисти потриват ръце и викат „дано дойде Радев, или Василев, или някой от тях. Данъчни и ДДС-ари се молят по църквите пак да ни няма, за да може пак да мамят. Голяма част от тях финансираха протестите“, коментира още Бойко Борисов.

Той призова за „пълна мобилизация преди изборите, както и „самочувствие - не самонадеяност и пъчене, а гордост и увереност, че нашето дело е било право, че ние сме направили всичко, че без нас това нямаше да се случи“.


Оценка 1.6 от 24 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 МАРШ БЕ

    73 2 Отговор
    ЗА ЗАТВОР СИ,А НЕ ЗА ПОЛИТИКА!

    Коментиран от #6, #10, #99

    11:53 12.01.2026

  • 2 Добро ,

    66 3 Отговор
    за далавери и милиардни борчове !

    11:53 12.01.2026

  • 3 Съвет

    67 2 Отговор
    Борисов, върни заграбеното от теб на народа и отивай доброволно в затвора.

    Коментиран от #18, #108

    11:54 12.01.2026

  • 4 Дядо Гъдю

    29 2 Отговор
    Правителство което не краде, бързо ще умре.

    11:55 12.01.2026

  • 5 Каква полза от еврото за народа бе?

    48 1 Отговор
    Да му вдигнете сметките и цената на храната. Тоя да си изпере кюлчетата и чекмеджетата с пачки.

    Коментиран от #54, #67

    11:55 12.01.2026

  • 6 Сега е модерно

    61 1 Отговор

    До коментар #1 от "МАРШ БЕ":

    Крадваливата Тиква Борисов, вместо да е зад решетките, той се плези пред микрофоните.

    11:55 12.01.2026

  • 7 честен ционист

    26 6 Отговор
    Парите обичат тишината.

    11:55 12.01.2026

  • 8 Благой

    45 3 Отговор
    КАТО БЕШЕ ДОБРО ЗАЩО ПАДНА ХОРАДА НЕ БЯГАТ ОТ ДОБРИ ПРАВИТЕЛСТВА И НЕ ГИ МАХАТ А И ТИ ИМАШ ВИНА ЗА ПАДАНЕТО ЗАЩОТО ТЕ Е ТРАХ ДА НЕ СИ ВИНОВЕН ТИ НИКОГА НЕ ЖЕЛАЕШ ДА СИ ВИНОВЕН

    Коментиран от #14

    11:57 12.01.2026

  • 9 Асен

    49 3 Отговор
    Добро за крадене ама не и за народа нали Боко вече никой не ти вярва нито народа нито хората на запад!

    11:57 12.01.2026

  • 11 Болнав

    22 3 Отговор
    изглежда .

    11:58 12.01.2026

  • 12 Дедо

    50 3 Отговор
    Егати и гнусния лъжец. Този Банкянски толуп е тумор за България вече 20 години

    11:58 12.01.2026

  • 13 Хмм

    39 2 Отговор
    и какво правехте, 20 млрд. заем, увеличение на дълга с 20% само за година, екскурзии, водопадът направи околосветско пътешествие, киселова вдигнала правителствения самолет за 4 души на борда

    11:59 12.01.2026

  • 14 Само че

    8 14 Отговор

    До коментар #8 от "Благой":

    не падна!Само подаде оставка!

    11:59 12.01.2026

  • 15 Ванчо

    29 2 Отговор
    ТОЙ Е СВИКНАЛ ДА БЪДЕ В ПАНДИЗА НЕ МУ Е ЧУЖДО

    11:59 12.01.2026

  • 16 Тервел

    30 3 Отговор
    Бойко , Пешо Сумиста те чака в затвора да ти среже лентичката .

    11:59 12.01.2026

  • 17 300 000 българи

    33 3 Отговор
    на площада показаха колко сте добри.... в кражбите

    Коментиран от #31

    12:00 12.01.2026

  • 19 МП4

    23 2 Отговор
    Няма.ли Йосича да те чукне с дулото на карабината , мазен

    12:00 12.01.2026

  • 20 Промяна

    12 2 Отговор
    Тихо,като Баце в кабинета на Тодор Жив...ков,на килим...чето пред големия бос.

    12:00 12.01.2026

  • 21 ГЕРБ

    3 18 Отговор
    е най-малкото зло!От 20 години!

    12:00 12.01.2026

  • 22 Защо

    20 1 Отговор
    не озвучи това тихо правителство, за следващото за си научиш урока. Човече, смили се поне над себе си. Излагаш се всеки ден

    12:00 12.01.2026

  • 24 Лост

    29 1 Отговор
    Борисов,защо сам не отиде да върнеш мандата?

    12:01 12.01.2026

  • 25 Не,че нещо,ама...

    34 1 Отговор
    Крадците работят тихо.

    12:01 12.01.2026

  • 26 Дориана

    30 3 Отговор
    Борисов още не иска да приеме факта , че вече е АУТ от Парламента и политиката. ГЕРБ/ СДС се сриват надолу под 18 процента. Губят изборите, губят властта. Така ще се подредят събитията, че Борисов ще бъде принуден да напусне Парламента и политиката. България ще се освободи от него.

    12:01 12.01.2026

  • 27 МАРШ И ТИ БЕ

    17 1 Отговор

    До коментар #10 от "Промяна":

    НЕГРАМОТНИК ПЛАТЕН.

    Коментиран от #33, #41

    12:02 12.01.2026

  • 28 Тиква

    12 2 Отговор
    Ха ха ха, ограбване продолжава,

    12:02 12.01.2026

  • 29 Според КС

    15 3 Отговор
    46% в проверени секции, изборни нарушения.
    Няма касиране на избори.
    Политически квоти в Правосъдна с-ма.
    Отказ от Референдум за Лев, Кеш.
    Фалшифициран референдум за Белене, с махане на Белене от въпрос.
    КС не се самосезира.
    Отказ прием Кеш в НАП, ПАспортни служби, КАТ.
    Биометрични данни без съгласие на притежател, паспорти.
    Отказ вписване в Конституция на право на Кеш, като в Астрия, Унгария, Словакия, и др. държави предстоят референдуми за Кеш.
    Унищожаване валутен борд.
    Неплатежоспособност на Територията СТО МИЛИАРДА ЗАЕМИ до 2028.
    Чудовищни цени на лекарства, ток, вода.
    Чудовищна инфлация от 2020 до 2025, признание шеф НСИ пред БНР от 20 октомври 2025.
    Свикване на ВНС и отмяна на Гаврата с Конституцията.
    Завинаги да напусне Блатото в Партиен дом ПП, ДБ, СДС, БКП, ДПС, ГЕРБ, БКП.
    Безводие, Пожари, унищожена енергетика. Инвеститорите бягат от Юрогария хиляди безработни, заради Юрошит.

    12:02 12.01.2026

  • 30 гост

    17 3 Отговор
    Този отдавна е вече в нелегалност и само на запис!И има защо! Сретен е на свобода!

    12:02 12.01.2026

  • 32 Град Симитли

    16 1 Отговор
    ...това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от външния кенеф в Банкя,а Среда чинно записваше ...

    12:02 12.01.2026

  • 34 Само

    10 7 Отговор
    Низш интелект не може да схване, че ГЕРБ и ПП са еднакви! Продават държавата и народа заедно! И само отявлен глупак не би схванал, че по добре би било да имаме правителство в момента. Защото подскачащите инфантили получиха хаос!

    12:04 12.01.2026

  • 35 Към 14

    2 0 Отговор
    НЕ ВРАТ А ШИЯ

    12:04 12.01.2026

  • 37 Дориана

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Промяна":

    А, ти който се криеш зад името Промяна си за психиатрията.

    12:05 12.01.2026

  • 39 Истина

    12 1 Отговор
    Златото от чекмеджето го зарови но зада изпере еврата ни вкара у на зоната центара

    12:07 12.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Защо

    2 0 Отговор
    са толкова активни коментарите?

    Коментиран от #46

    12:08 12.01.2026

  • 43 ТИГО

    5 4 Отговор

    До коментар #33 от "Промяна":

    абе "унчо 15 години кой прави магистрали и саниране !Кой управлява от джипката ама си от ония дето усвояваха и ти е мъчно че вече няма за крадене

    Коментиран от #55, #56

    12:09 12.01.2026

  • 44 така е

    5 2 Отговор
    Важното е ребята, че едно омразно българско Евро е 98 рубли.

    12:09 12.01.2026

  • 45 Данко Харсъзина

    3 9 Отговор
    Правителството беше много добро. Вкара ни в Шенген и Еврозоната и ще остане в Историята на България като едно от най-добрите Правителства на всички времена.

    Коментиран от #62, #63, #64

    12:09 12.01.2026

  • 46 защото

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Защо":

    са платени коментаторите

    Коментиран от #51

    12:09 12.01.2026

  • 47 Даниел

    9 2 Отговор
    Всичките ти”добри”правителства са свалени с камъни от народа,дали са такива за каквито ни ги представяш??

    12:10 12.01.2026

  • 48 РазБойко Борисов

    11 2 Отговор
    Никой не се съмнява,че искате да продължите да грабите,..пардон,..да управлявате.

    12:10 12.01.2026

  • 50 007 лиценз ту кил

    9 1 Отговор
    Да, чуваше се само ромонът на водопада.

    12:11 12.01.2026

  • 51 Груди стругаря

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "защото":

    Кой и къде плаща? Искам и аз да троля.

    Коментиран от #58

    12:12 12.01.2026

  • 52 Всички служебни

    6 2 Отговор
    са приемали ужасяващи за Юрогария условия пред Меж. Институции.
    Подаряване редкоземни метали, подаряване 2 тона злато на ЕЦБ, подаряване резерв 40 милиарда евро под управление ЕЦБ.
    20 милиарда лева заеми 2025 само за бюджетни заплати.
    20 милиарда заеми 2026 пак за бюджетници.
    5% увеличения заплати за бюджетници с над 7000 лв. заплати.
    11 милиарда л. за НЗОК и 60% доплащане от пациенти 17 милиарда.
    Безобразно източване на НЗОК при 5 милиона народ.
    Гавра с Конституция и изборен хаос.
    Увеличение на 240 незаконника в Партиен дом заплати на всеки 3 месеца.
    Унищожаване на ТЕЦ-ове. Унищожен ПАВЕЦ.
    120 милиарда лева за 2 блока.
    Платени нови реактори и оборудване стоят на склад.
    6 милиарда разходи мреминаване към Юрошит.
    Спекулативни цени имоти за 20 г. бараки.
    Непоносима Пропаганда по медии, че няма повишения цени с юро.

    Коментиран от #61

    12:12 12.01.2026

  • 53 Затвор

    10 2 Отговор
    За тоя престъпник

    12:13 12.01.2026

  • 54 ХАЯШИТО строено от КРАЖБИ

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Каква полза от еврото за народа бе?":

    РАЗБОЙКО БОРИСОВ Е В НЕЛЕГАЛНОСТ , СКРИЛ СЕ Е ЗАД ВОДОПАДА НА ХАЯШИТО И ГО ПАЗЯТ ОТ СРЕТАН. РАЗБОЙНИКА ВЕКЕ Е ЖАБЯСАЛ ОТ ВЛАГАТА И СА ПОЧНАЛИ ДА МУ РАСТАТ ЦИПИ МЕЖДУ ПРЪСТИТЕ И ХРИЛЕ. ЩЕ ГО МЕСТЯТ ПОСЛЕ ДА ГО СКРИЯТ ДЪЛБОКО В ИСКАРО. ЩЕ Е ПЛУВАЩА ТИКВА СО ШНОРХЕЛ.

    12:13 12.01.2026

  • 55 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "ТИГО":

    Моля без дежурните обиди клевети и още незнам какво си

    12:14 12.01.2026

  • 56 Ти сега

    3 3 Отговор

    До коментар #43 от "ТИГО":

    кой ще слагаш на власт? Че гледам това правителство се свали без корупционни скандали, а само с лъжи и изкарване на стадото на улицата от едни шарлатани. Ако ще заменяш едни крадци с други, не бих казал, че си умен.

    12:14 12.01.2026

  • 57 Буха ха

    10 2 Отговор
    Мутра, простак, селски хитрец, но лелките на гише пак ще гласуват за него

    12:15 12.01.2026

  • 58 Костадин съм

    2 2 Отговор

    До коментар #51 от "Груди стругаря":

    Ела в Максуда във Варна и питай за мене или за Мирчев.

    12:16 12.01.2026

  • 59 Оракула от Делфи

    11 1 Отговор
    Борисов говори за последните 4 години в които България е потънала в кражби от "различни от него" политици!За което аз не съм сигурен.
    Няма как, като нормален гражданин да не си задам въпроса ,
    тези 15 години, в които той имаше тотален контрол над всичко,
    кой обираше каймака в държавата България???
    Кой прибираше тези всички митнически подкупи и рушвети???
    Да не говорим за мега- фалита на "КТБ", афера която той
    като бъдещ банкер ,лично подкрепи във фалита !
    Може ли Банкера от Банкя ,Бойко Борисов да ни отговори???

    12:16 12.01.2026

  • 61 абе

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Всички служебни":

    докога ще го спамиш това?

    12:17 12.01.2026

  • 62 Дориана

    11 1 Отговор

    До коментар #45 от "Данко Харсъзина":

    Правителството на Борисов - Пеевски , коалиция Магнитски беше най- вредното за България и ще я доведе до икономическа криза. Те са олицетворение на корупцията , и мафията в България. Заробиха България за години в дългова спирала. Абсолютно вредни са и трябва да напуснат Парламента и политиката.

    12:17 12.01.2026

  • 63 Изчегъртана хелоуински тиква

    6 1 Отговор

    До коментар #45 от "Данко Харсъзина":

    Иронията, не е много уместна в случая. Това правителство беше като от магьосникът от Оз.
    Щеше да е много смешно, ако не беше толкова жалко.

    Коментиран от #68

    12:17 12.01.2026

  • 64 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Данко Харсъзина":

    Бако Данко, къ успе да слънчасаш у тоа студ.

    12:18 12.01.2026

  • 65 Хмм

    6 2 Отговор
    Радев имал цялата власт, точно при него дългът не се увеличаваше, теглеха заеми колкото да покрият вноските по заемите, теглени от правителствата на Борисов, точнопри него започна повишаването на доходите с по 10% на година, при Борисов пенсиите се повишаваха с 2-3%, а президентът остави 10 млрд. за повишаване на пенсии и заплати с 12%, но асен василев, който беше финансов на сглобката по личното настояване на борисовповиши пенсиите с 11%, колко прави 1% от предвидените за пенсии 1 млрд. къде са отишли 10 млн., заплатите не бяха увеличени, 9 млрд. къде са отишли, всичко в сглобката се решавше с гласовете на ГЕРБ, а те гласуват както борисов им нареди, ето и правителството подаде оставка, когато борисов нареди, дори пеевски остана зашеметен, а открито говореше че избори няма да има до края на мандата, а НСО го охранява дори в Народното събрание, срам за НСО.

    12:18 12.01.2026

  • 66 Борисов

    3 7 Отговор
    ни наорави газов хъб!А Радев плаща на турски!

    12:18 12.01.2026

  • 67 ББ Е ПСИХОПАТ КРАДЕЦ КАТО ЕЛЕНА ПОПТОДОР

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Каква полза от еврото за народа бе?":

    Бойко Борисов е най големия крадец през новите времена, барселонагейт, чекмедже гейт, 56 милиона откраднати от магистрала Хемус и още не е съден и не е в затвора. Затвора ще му е най доброто убежище срещу Сретан амстердамски. КРАДЕЦ НИ УПРАВЛЯВА!

    12:19 12.01.2026

  • 68 естествено

    5 1 Отговор

    До коментар #63 от "Изчегъртана хелоуински тиква":

    Продължавайте да гласувате за Трифон Зарезан и Дядо Мраз и после ревете, че няма стабилно правителство.

    12:19 12.01.2026

  • 69 цъ цъ цъ

    14 0 Отговор
    след всичко направено от вас, България я няма - мухъл прокажен

    12:20 12.01.2026

  • 70 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    10 3 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    - бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко, кРадев и пееевски са проблема за развитието на България, да стане една нормална европейска страна.

    Коментиран от #73, #81, #83

    12:23 12.01.2026

  • 71 Унбитх

    7 0 Отговор
    Няма такава нагл ост, няма такава шзо френия и подценяване на българите. Това лице което хранене българите с постни пици за да има за кражби за него и авера му Делянчо чрез пътни фирми и енергетиката, които казваше че пари дадени за заплати и пенсии са хвърлени на вятъра, който отказваше България да влезе в еврозоната за да не храним гърците,който не го пуснаха в Шенген, защото всички знаеха че е крадец и мафиот,който беше против НАТО като казваше че в Черно море ще плават само лодки платноходки. Който фалира КТБ, говори за стандарт, за евро, за Шенген, срам! Асен Василев и Денков убедиха ЕС за Шенген и Еврозоната и заплашиха Бойко в началото на 25г че ако не поиска конвергентен доклад с протести, Василев вдигна стандарта на българите, като вместо за кражби от Бойко и Делянчо ги даде за заплати и пенсии, за което двамата никога няма да му простят. Мислете!

    12:23 12.01.2026

  • 72 Асен Василев е виновен

    11 0 Отговор
    Борисов, Пеевски и Внешекономбанк-банката на Путлер ограбиха и затриха Булгартабак.
    ГЕРБ и Пеевски фалираха КТБ.
    ГЕРБ и Пеевски ограбиха Южен и построиха Турски поток за Путлер.
    ГЕРБ и Пеевски назначиха Иван Гешев за главен прокурор.
    ГЕРБ и Пеевски свалиха Иван Гешев от поста главен прокурор, когато решиха, че им пречи.
    ГЕРБ и Пеевски инсталираха Борислав Боби Сарафов и не му позволяват да излезе от кабинета на главния прокурор, месеци след като той няма право да изпълнява повече такива функции.
    ГЕРБ и Пеевски предопределиха избора на българския европрокурор.
    ГЕРБ и Пеевски изнесоха 54 милиона в чували от офиса на Интернешънъл Асет Банк, качиха ги на служебния си автомобил и ги транспортираха до складова база на „Водно строителство“ АД в Благоевградско.
    ГЕРБ и Пеевски осуетиха разследването на прокурор Занев на престъпната схема за изнасяне на 54-те милиона за строежа на „Хемусгейт“.
    ГЕРБ и Ковачки (с Пеевски) създадоха най-големия енергиен картел в страната, при което поддържат години наред цените на тока и парното високи за всички българи.
    ГЕРБ и Пеевски успяха да затворят очите на НАП, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и КЕВР за съществуването на въпросния енергиен картел.
    ГЕРБ и Пеевски измислиха престъпни схеми в Чирен и поставиха под въпрос енергийната сигурност на България и ЕС.
    ГЕРБ и Пеевски вербуваха мутри, заплашваха и изкривяваха свободния вот на избирателите в Пазар

    12:23 12.01.2026

  • 73 Няма по глупаво същество

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?":

    от трола!

    12:24 12.01.2026

  • 74 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!

    6 2 Отговор
    Укpaинскoтo oбществo веднъж нanpaви фaтaлен избop - избpa npезидент мaфиoт, Янyкoвич - човекът на Путлер, зaеднo с неroвите npиближени, кoитo oткpaднaхa нaд 30 милиapдa дoлapa oт украинската дъpжaвa. Те oбещaвaхa евponейски nът, a вместo тoвa noлyчиха диктaтypa и чyдoвищнa кopynция, кoятo yнищoжи тяхната цялoст, свoбoдaтa и демoкpaциятa. Дo днес yкpaинският нapoд изnитвa noследиците oт тoзи тежък и rpешен избop.
    Hе бихме искaли и бълrapският нapoд дa бъде npечynен oт noдoбнa мaфиoтскa влaст - влaст, кoятo npилara noлитически pеnpесии, кpaде и кynyвa rлaсoве.

    В Грузия се извърши прехода към диктатура, по същия начин както го правят пеевски и борисов, по един и същи учебник, учебника на КГБ. Дават морков на силовите структури, администрацията и съдебната власт, и бич за всички работещи.
    Не е далеч деня, в който пеевски, заедно с радев и борисов, ще завие рязко към москва и ще продължи да бъде техен бирник, както го е правил и досега за тях, заедно с банката на Путлер, Внешекономбанк - заедно ограбиха Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, контрабанда на цигари и наркотици .

    12:25 12.01.2026

  • 75 Дориана

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Промяна":

    Много си неграмотен визирам човека който се крие зад името Промяна. Научи се да пишеш грамотно и се върни в четвърти клас да учиш, защото имаш много пропуски на интелектуално ниво.

    Коментиран от #80

    12:26 12.01.2026

  • 76 Киро, Кокорчо и бате Наско

    9 3 Отговор
    Ание имаме основане пак да те тикенм в зандана, тоя път заедно с тлъстия ти отрак.

    12:26 12.01.2026

  • 77 Предпочитам

    3 3 Отговор
    да ме крадат европейски,с не азиатски!

    Коментиран от #82, #87

    12:26 12.01.2026

  • 78 Ей това е

    6 1 Отговор
    Вече проблем с боклук и нагъл.

    12:27 12.01.2026

  • 79 БЪЛГАРИН 🇧🇬

    11 2 Отговор
    Жалко е, че Ганьо го управляват ТИКВИ и СВИНЕ....
    Много жалко.
    А сега трийте.

    12:27 12.01.2026

  • 80 ДориАна

    0 2 Отговор

    До коментар #75 от "Дориана":

    се пише с Я !

    Коментиран от #91

    12:28 12.01.2026

  • 82 Дедо Гошо

    5 2 Отговор

    До коментар #77 от "Предпочитам":

    Мазохизма НЕ ПРОЩАВА.

    12:28 12.01.2026

  • 84 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    13 2 Отговор
    Няма по некадърни и по крадливи от герберухите !
    За 11 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
    Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
    Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
    Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Продължават с ремонтите на ремонтите, на ремонтите и захранване на строителната мафия.
    Продължават с наглите си кражби, като тази с АЕЦ-а, който се готви да купи земя на 1000 пъти, ХИЛЯДА ПЪТИ по висика цена от пазарната.
    Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите, адвокатите на мафията - Прокуратурата, съдии и силоваци.
    Готвиха и нов грабеж, нов заем от 21 млрд.

    12:31 12.01.2026

  • 85 БЕШЕ МНОГО ДОБРО ,

    9 2 Отговор
    ПОЧТИ КОЛКОТО ЕДИН ТЪПАК МРЪСНИК И ПРЕДАТЕЛ КАТО ТЕБЕ !

    12:32 12.01.2026

  • 86 "демократ"

    9 2 Отговор
    Да беше спретнал референдум за еврото, не да се налагаш, като ни мислиш доброто.

    12:32 12.01.2026

  • 88 Пропагандата

    3 0 Отговор
    Пропагандата е за глупаците.

    12:33 12.01.2026

  • 89 а междувременно ребята

    2 1 Отговор
    Важното е ребята, че едно омразно българско Евро е 98 рубли.

    Коментиран от #100

    12:34 12.01.2026

  • 91 Дедо Гошо

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "ДориАна":

    Хахаха, ще ме спукаш от смях с глупостите си....хахаха, Деян ли се пише, или Диян. Маряна ли е, или Мариана, или Марияна? Я не се излагай.....хахаха.

    12:34 12.01.2026

  • 92 Това правителство

    7 3 Отговор
    Беше абсолютен провал и позор ! Ама във всяко едно отношение без изключение !

    12:35 12.01.2026

  • 93 павела митова

    4 2 Отговор
    кутко,разкаже как гепихте 600 милки с онова момченце от южен поток и как Путин ти наложи глаба - правиш до края на годината турски поток за твоя / ваша / сметка иначе си пътник ,кажи как всички ние ти платихме този масраф.....мам-кати апашунга

    12:35 12.01.2026

  • 94 Бай Колю съм

    5 2 Отговор
    Егати смешника! 200 хиляди по площадите и се прави на глух. Никой не оспорва, че все пак за 15 години на власт нещичко направиха и го ремонтираха по пет пъти, но други държави за такъв период са напълно променени. Мисля си и , че ако не беше паднал преди 4 години, жалките ни пенсионери щяха да са все още с по 150-200 евро пенсии. Вероятно 90% от електората му са полицейско общинските му структури. В тяхна община няма шанс за назначение, ако не си техен.

    12:35 12.01.2026

  • 96 след всичко направено от вас

    5 2 Отговор
    Никога повече НЕ трябва да управлявате атлантенца смооотани ! Долни нацисти и ционисти....

    12:37 12.01.2026

  • 97 менда

    2 2 Отговор
    на ма-кя ти в бутката

    12:38 12.01.2026

  • 98 Европа

    1 0 Отговор
    ни краде!Азия ще ни краде и ,,обижда"!

    12:38 12.01.2026

  • 99 ФАКТ Е

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "МАРШ БЕ":

    След протестите в цяла България, Борисов и ГЕРБ панически моментално върнаха връченият им мандат!

    12:38 12.01.2026

  • 101 Колко неадекватен трябва да си верно

    4 0 Отговор
    Че да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел....Това правителство беше абсолютен провал и позор ! Ама във всяко едно отношение без изключение !

    12:39 12.01.2026

  • 102 Запомнете го

    1 1 Отговор
    ей младите! Старите го знаем ... Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. И това е истината и по добре по рано да я разберете. Само Още време им трябва и ....
    Задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000евра, мобилизация, роби за завода за барути..... малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет !

    Коментиран от #105

    12:41 12.01.2026

  • 103 Изпитвам животински страх ....

    1 0 Отговор
    Атлантически тролчета, засрамете се! .....
    И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
    """ Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира бившият безумно смел премиер Борисов""" .

    12:43 12.01.2026

  • 104 Тихо предадохте Територията

    2 1 Отговор
    5 милиона страдат, заради шепа лобисти, НПО-та и спекуланти.
    Надминахте БКП по управление.
    Кога ще ги стигнем Полша, Унгария, Чехия, Британия, Румъния, Исландия, Швейцария, Дания, Швеция, Норвегия.
    Безводие, пожари, разруха, мръсотия, сиви улици и сгради.
    Клонове убиват хора. Липса канализации в 21 век. Ограбени водонапоителни системи.
    Ограбен Белене. Фалирала КТБ.
    Борси и посредници. Бягащи инвеститори в производството.
    Грубо погазване на волята на народа. Гавра с Конституция.
    Купени избори, мъртви души, слугинаж пред всичко чуждо.
    Липса на грижа за възрастни хора. Без грам социална и здравна политика.
    Липса на истинска и качествена храна.
    Унищожено здравеопазване, избити животни. Липса на питейна вода.
    Една умираща и болна нация, с бягащи деца.
    Корупцията убива цели континенти.

    12:43 12.01.2026

  • 105 Пропагандата

    0 1 Отговор

    До коментар #102 от "Запомнете го":

    Пропагандата е за глупаците.

    Коментиран от #110

    12:44 12.01.2026

  • 106 така е

    0 1 Отговор
    Важното е ребята, че едно омразно българско Евро е 98 рубли.

    12:45 12.01.2026

  • 107 Ураааааа....

    2 1 Отговор
    над 14 млрд. лева и повече са били влезли в държавната хазна. Бою тъпото що не вдигна пенсиите или като в Унгария 13 и 14 пенсия ? А? Защо и бюджет няма?

    Коментиран от #115

    12:45 12.01.2026

  • 108 ИСТИНАТА

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Съвет":

    Прочетете коментарите, и сами ще се убедите, че чрез "мъртвите души" ЦИК фалшифицира изборите в полза на ГЕРБ.

    12:46 12.01.2026

  • 109 Отвратен

    2 1 Отговор
    За теб и Пеевски само доживотен затвор без право на замяна за съсипването и ограбване на Държава и Народ !!!!!

    12:47 12.01.2026

  • 110 Пропагандата е за глупаците а?

    1 1 Отговор

    До коментар #105 от "Пропагандата":

    Да разбираме, за такива като теб?

    Коментиран от #118

    12:47 12.01.2026

  • 111 Хари путър

    0 1 Отговор
    Краденето го имат за работа

    12:47 12.01.2026

  • 112 Не на факти

    0 0 Отговор
    Противният сайт факти трябва да бъде бойкотиран. Пуска нарочно такива заглавия.

    12:48 12.01.2026

  • 113 Това правителство НЕ беше добро

    2 2 Отговор
    Позор беше ! И премиерчето дЖилезку, и ционистчето проклето ГЕЙргиев, и овяхналата Теменужка, и всички неадекватници в него без изключение. Абсолютен позор!

    12:50 12.01.2026

  • 114 Експерт

    1 1 Отговор
    Идиотът си живее в някакъв друг, негов свят! Но и ние също!

    12:52 12.01.2026

  • 115 Кажи де

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Ураааааа....":

    Защо няма Бюджет? И правителство няма? А Асен Василев отказа категорично да носи вина за това.

    12:52 12.01.2026

  • 117 Мата Хари

    1 1 Отговор
    Психично болният пак се появи.

    12:54 12.01.2026

  • 118 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "Пропагандата е за глупаците а?":

    Пропагандата е за глупаците.

    12:55 12.01.2026

  • 119 В Скопие трошат посолството

    1 1 Отговор
    А тук във България, ние направо искаме да ви натрошим кратуните нацистки и ционистки!

    12:56 12.01.2026

  • 120 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Б@КЛУК! А Ти колкото и да лаеш си ПЪТНИК и най-простия Ганьо в тази Държава!За винаги ще останеш-БЪЛГАРОУБИЕЦ......не само заради Чората а и за много други,но идва и твоя час!

    12:57 12.01.2026

