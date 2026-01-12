Бойко Борисов: Това правителство беше добро, но беше много тихо

„Ние имаме абсолютното основание, след всичко направено от нас, да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме“ – това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след като премиерът в оставка Росен Желязков върна на президента неизпълнен първия мандат за съставяне на правителство.
Борисов коментира, че и партията му ще направи тази заявка „за цялата власт“, каквато направили от ПП-ДБ и „Възраждане“ и отбеляза, че „Радев имаше цялата еднолична власт няколко години“.
„Това правителство беше добро, но беше много тихо. Ние отдавна спряхме да се пъчим, даже спряхме да режем ленти“, отбеляза Борисов, след като избори успехите на кабинета „Желязков“. Сред тях той отбеляза и навлизането на еврото без скандали.
Борисов отбеляза и кризата с боклука в София, като напомни, че в началото са приложили помощ на кмета Васил Терзиев, но той я е отказал и „ето го резултата“. „Жалко, защото тази зараза, тия болести вървят по всички, не подбират от коя партия си“, коментира партийният лидер.
„От времето, в което Асен Василев не е едноличен господар на митниците и на данъчните служби, за тази по-малко от една година над 14 млрд. лева и повече са влезли в държавната хазна. Представяте ли си колко контрабандисти потриват ръце и викат „дано дойде Радев, или Василев, или някой от тях. Данъчни и ДДС-ари се молят по църквите пак да ни няма, за да може пак да мамят. Голяма част от тях финансираха протестите“, коментира още Бойко Борисов.
Той призова за „пълна мобилизация преди изборите, както и „самочувствие - не самонадеяност и пъчене, а гордост и увереност, че нашето дело е било право, че ние сме направили всичко, че без нас това нямаше да се случи“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МАРШ БЕ
Коментиран от #6, #10, #99
11:53 12.01.2026
2 Добро ,
11:53 12.01.2026
3 Съвет
Коментиран от #18, #108
11:54 12.01.2026
4 Дядо Гъдю
11:55 12.01.2026
5 Каква полза от еврото за народа бе?
Коментиран от #54, #67
11:55 12.01.2026
6 Сега е модерно
До коментар #1 от "МАРШ БЕ":Крадваливата Тиква Борисов, вместо да е зад решетките, той се плези пред микрофоните.
11:55 12.01.2026
7 честен ционист
11:55 12.01.2026
8 Благой
Коментиран от #14
11:57 12.01.2026
9 Асен
11:57 12.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Болнав
11:58 12.01.2026
12 Дедо
11:58 12.01.2026
13 Хмм
11:59 12.01.2026
14 Само че
До коментар #8 от "Благой":не падна!Само подаде оставка!
11:59 12.01.2026
15 Ванчо
11:59 12.01.2026
16 Тервел
11:59 12.01.2026
17 300 000 българи
Коментиран от #31
12:00 12.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 МП4
12:00 12.01.2026
20 Промяна
12:00 12.01.2026
21 ГЕРБ
12:00 12.01.2026
22 Защо
12:00 12.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Лост
12:01 12.01.2026
25 Не,че нещо,ама...
12:01 12.01.2026
26 Дориана
12:01 12.01.2026
27 МАРШ И ТИ БЕ
До коментар #10 от "Промяна":НЕГРАМОТНИК ПЛАТЕН.
Коментиран от #33, #41
12:02 12.01.2026
28 Тиква
12:02 12.01.2026
29 Според КС
Няма касиране на избори.
Политически квоти в Правосъдна с-ма.
Отказ от Референдум за Лев, Кеш.
Фалшифициран референдум за Белене, с махане на Белене от въпрос.
КС не се самосезира.
Отказ прием Кеш в НАП, ПАспортни служби, КАТ.
Биометрични данни без съгласие на притежател, паспорти.
Отказ вписване в Конституция на право на Кеш, като в Астрия, Унгария, Словакия, и др. държави предстоят референдуми за Кеш.
Унищожаване валутен борд.
Неплатежоспособност на Територията СТО МИЛИАРДА ЗАЕМИ до 2028.
Чудовищни цени на лекарства, ток, вода.
Чудовищна инфлация от 2020 до 2025, признание шеф НСИ пред БНР от 20 октомври 2025.
Свикване на ВНС и отмяна на Гаврата с Конституцията.
Завинаги да напусне Блатото в Партиен дом ПП, ДБ, СДС, БКП, ДПС, ГЕРБ, БКП.
Безводие, Пожари, унищожена енергетика. Инвеститорите бягат от Юрогария хиляди безработни, заради Юрошит.
12:02 12.01.2026
30 гост
12:02 12.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Град Симитли
12:02 12.01.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Само
12:04 12.01.2026
35 Към 14
12:04 12.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Дориана
До коментар #10 от "Промяна":А, ти който се криеш зад името Промяна си за психиатрията.
12:05 12.01.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Истина
12:07 12.01.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Защо
Коментиран от #46
12:08 12.01.2026
43 ТИГО
До коментар #33 от "Промяна":абе "унчо 15 години кой прави магистрали и саниране !Кой управлява от джипката ама си от ония дето усвояваха и ти е мъчно че вече няма за крадене
Коментиран от #55, #56
12:09 12.01.2026
44 така е
12:09 12.01.2026
45 Данко Харсъзина
Коментиран от #62, #63, #64
12:09 12.01.2026
46 защото
До коментар #42 от "Защо":са платени коментаторите
Коментиран от #51
12:09 12.01.2026
47 Даниел
12:10 12.01.2026
48 РазБойко Борисов
12:10 12.01.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 007 лиценз ту кил
12:11 12.01.2026
51 Груди стругаря
До коментар #46 от "защото":Кой и къде плаща? Искам и аз да троля.
Коментиран от #58
12:12 12.01.2026
52 Всички служебни
Подаряване редкоземни метали, подаряване 2 тона злато на ЕЦБ, подаряване резерв 40 милиарда евро под управление ЕЦБ.
20 милиарда лева заеми 2025 само за бюджетни заплати.
20 милиарда заеми 2026 пак за бюджетници.
5% увеличения заплати за бюджетници с над 7000 лв. заплати.
11 милиарда л. за НЗОК и 60% доплащане от пациенти 17 милиарда.
Безобразно източване на НЗОК при 5 милиона народ.
Гавра с Конституция и изборен хаос.
Увеличение на 240 незаконника в Партиен дом заплати на всеки 3 месеца.
Унищожаване на ТЕЦ-ове. Унищожен ПАВЕЦ.
120 милиарда лева за 2 блока.
Платени нови реактори и оборудване стоят на склад.
6 милиарда разходи мреминаване към Юрошит.
Спекулативни цени имоти за 20 г. бараки.
Непоносима Пропаганда по медии, че няма повишения цени с юро.
Коментиран от #61
12:12 12.01.2026
53 Затвор
12:13 12.01.2026
54 ХАЯШИТО строено от КРАЖБИ
До коментар #5 от "Каква полза от еврото за народа бе?":РАЗБОЙКО БОРИСОВ Е В НЕЛЕГАЛНОСТ , СКРИЛ СЕ Е ЗАД ВОДОПАДА НА ХАЯШИТО И ГО ПАЗЯТ ОТ СРЕТАН. РАЗБОЙНИКА ВЕКЕ Е ЖАБЯСАЛ ОТ ВЛАГАТА И СА ПОЧНАЛИ ДА МУ РАСТАТ ЦИПИ МЕЖДУ ПРЪСТИТЕ И ХРИЛЕ. ЩЕ ГО МЕСТЯТ ПОСЛЕ ДА ГО СКРИЯТ ДЪЛБОКО В ИСКАРО. ЩЕ Е ПЛУВАЩА ТИКВА СО ШНОРХЕЛ.
12:13 12.01.2026
55 Промяна
До коментар #43 от "ТИГО":Моля без дежурните обиди клевети и още незнам какво си
12:14 12.01.2026
56 Ти сега
До коментар #43 от "ТИГО":кой ще слагаш на власт? Че гледам това правителство се свали без корупционни скандали, а само с лъжи и изкарване на стадото на улицата от едни шарлатани. Ако ще заменяш едни крадци с други, не бих казал, че си умен.
12:14 12.01.2026
57 Буха ха
12:15 12.01.2026
58 Костадин съм
До коментар #51 от "Груди стругаря":Ела в Максуда във Варна и питай за мене или за Мирчев.
12:16 12.01.2026
59 Оракула от Делфи
Няма как, като нормален гражданин да не си задам въпроса ,
тези 15 години, в които той имаше тотален контрол над всичко,
кой обираше каймака в държавата България???
Кой прибираше тези всички митнически подкупи и рушвети???
Да не говорим за мега- фалита на "КТБ", афера която той
като бъдещ банкер ,лично подкрепи във фалита !
Може ли Банкера от Банкя ,Бойко Борисов да ни отговори???
12:16 12.01.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 абе
До коментар #52 от "Всички служебни":докога ще го спамиш това?
12:17 12.01.2026
62 Дориана
До коментар #45 от "Данко Харсъзина":Правителството на Борисов - Пеевски , коалиция Магнитски беше най- вредното за България и ще я доведе до икономическа криза. Те са олицетворение на корупцията , и мафията в България. Заробиха България за години в дългова спирала. Абсолютно вредни са и трябва да напуснат Парламента и политиката.
12:17 12.01.2026
63 Изчегъртана хелоуински тиква
До коментар #45 от "Данко Харсъзина":Иронията, не е много уместна в случая. Това правителство беше като от магьосникът от Оз.
Щеше да е много смешно, ако не беше толкова жалко.
Коментиран от #68
12:17 12.01.2026
64 Абе
До коментар #45 от "Данко Харсъзина":Бако Данко, къ успе да слънчасаш у тоа студ.
12:18 12.01.2026
65 Хмм
12:18 12.01.2026
66 Борисов
12:18 12.01.2026
67 ББ Е ПСИХОПАТ КРАДЕЦ КАТО ЕЛЕНА ПОПТОДОР
До коментар #5 от "Каква полза от еврото за народа бе?":Бойко Борисов е най големия крадец през новите времена, барселонагейт, чекмедже гейт, 56 милиона откраднати от магистрала Хемус и още не е съден и не е в затвора. Затвора ще му е най доброто убежище срещу Сретан амстердамски. КРАДЕЦ НИ УПРАВЛЯВА!
12:19 12.01.2026
68 естествено
До коментар #63 от "Изчегъртана хелоуински тиква":Продължавайте да гласувате за Трифон Зарезан и Дядо Мраз и после ревете, че няма стабилно правителство.
12:19 12.01.2026
69 цъ цъ цъ
12:20 12.01.2026
70 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
- бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко, кРадев и пееевски са проблема за развитието на България, да стане една нормална европейска страна.
Коментиран от #73, #81, #83
12:23 12.01.2026
71 Унбитх
12:23 12.01.2026
72 Асен Василев е виновен
ГЕРБ и Пеевски фалираха КТБ.
ГЕРБ и Пеевски ограбиха Южен и построиха Турски поток за Путлер.
ГЕРБ и Пеевски назначиха Иван Гешев за главен прокурор.
ГЕРБ и Пеевски свалиха Иван Гешев от поста главен прокурор, когато решиха, че им пречи.
ГЕРБ и Пеевски инсталираха Борислав Боби Сарафов и не му позволяват да излезе от кабинета на главния прокурор, месеци след като той няма право да изпълнява повече такива функции.
ГЕРБ и Пеевски предопределиха избора на българския европрокурор.
ГЕРБ и Пеевски изнесоха 54 милиона в чували от офиса на Интернешънъл Асет Банк, качиха ги на служебния си автомобил и ги транспортираха до складова база на „Водно строителство“ АД в Благоевградско.
ГЕРБ и Пеевски осуетиха разследването на прокурор Занев на престъпната схема за изнасяне на 54-те милиона за строежа на „Хемусгейт“.
ГЕРБ и Ковачки (с Пеевски) създадоха най-големия енергиен картел в страната, при което поддържат години наред цените на тока и парното високи за всички българи.
ГЕРБ и Пеевски успяха да затворят очите на НАП, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и КЕВР за съществуването на въпросния енергиен картел.
ГЕРБ и Пеевски измислиха престъпни схеми в Чирен и поставиха под въпрос енергийната сигурност на България и ЕС.
ГЕРБ и Пеевски вербуваха мутри, заплашваха и изкривяваха свободния вот на избирателите в Пазар
12:23 12.01.2026
73 Няма по глупаво същество
До коментар #70 от "Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?":от трола!
12:24 12.01.2026
74 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!
Hе бихме искaли и бълrapският нapoд дa бъде npечynен oт noдoбнa мaфиoтскa влaст - влaст, кoятo npилara noлитически pеnpесии, кpaде и кynyвa rлaсoве.
В Грузия се извърши прехода към диктатура, по същия начин както го правят пеевски и борисов, по един и същи учебник, учебника на КГБ. Дават морков на силовите структури, администрацията и съдебната власт, и бич за всички работещи.
Не е далеч деня, в който пеевски, заедно с радев и борисов, ще завие рязко към москва и ще продължи да бъде техен бирник, както го е правил и досега за тях, заедно с банката на Путлер, Внешекономбанк - заедно ограбиха Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, контрабанда на цигари и наркотици .
12:25 12.01.2026
75 Дориана
До коментар #18 от "Промяна":Много си неграмотен визирам човека който се крие зад името Промяна. Научи се да пишеш грамотно и се върни в четвърти клас да учиш, защото имаш много пропуски на интелектуално ниво.
Коментиран от #80
12:26 12.01.2026
76 Киро, Кокорчо и бате Наско
12:26 12.01.2026
77 Предпочитам
Коментиран от #82, #87
12:26 12.01.2026
78 Ей това е
12:27 12.01.2026
79 БЪЛГАРИН 🇧🇬
Много жалко.
А сега трийте.
12:27 12.01.2026
80 ДориАна
До коментар #75 от "Дориана":се пише с Я !
Коментиран от #91
12:28 12.01.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Дедо Гошо
До коментар #77 от "Предпочитам":Мазохизма НЕ ПРОЩАВА.
12:28 12.01.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡
За 11 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
Продължават с ремонтите на ремонтите, на ремонтите и захранване на строителната мафия.
Продължават с наглите си кражби, като тази с АЕЦ-а, който се готви да купи земя на 1000 пъти, ХИЛЯДА ПЪТИ по висика цена от пазарната.
Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите, адвокатите на мафията - Прокуратурата, съдии и силоваци.
Готвиха и нов грабеж, нов заем от 21 млрд.
12:31 12.01.2026
85 БЕШЕ МНОГО ДОБРО ,
12:32 12.01.2026
86 "демократ"
12:32 12.01.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Пропагандата
12:33 12.01.2026
89 а междувременно ребята
Коментиран от #100
12:34 12.01.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Дедо Гошо
До коментар #80 от "ДориАна":Хахаха, ще ме спукаш от смях с глупостите си....хахаха, Деян ли се пише, или Диян. Маряна ли е, или Мариана, или Марияна? Я не се излагай.....хахаха.
12:34 12.01.2026
92 Това правителство
12:35 12.01.2026
93 павела митова
12:35 12.01.2026
94 Бай Колю съм
12:35 12.01.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 след всичко направено от вас
12:37 12.01.2026
97 менда
12:38 12.01.2026
98 Европа
12:38 12.01.2026
99 ФАКТ Е
До коментар #1 от "МАРШ БЕ":След протестите в цяла България, Борисов и ГЕРБ панически моментално върнаха връченият им мандат!
12:38 12.01.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Колко неадекватен трябва да си верно
да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел....Това правителство беше абсолютен провал и позор ! Ама във всяко едно отношение без изключение !
12:39 12.01.2026
102 Запомнете го
Задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000евра, мобилизация, роби за завода за барути..... малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет !
Коментиран от #105
12:41 12.01.2026
103 Изпитвам животински страх ....
И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
""" Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира бившият безумно смел премиер Борисов""" .
12:43 12.01.2026
104 Тихо предадохте Територията
Надминахте БКП по управление.
Кога ще ги стигнем Полша, Унгария, Чехия, Британия, Румъния, Исландия, Швейцария, Дания, Швеция, Норвегия.
Безводие, пожари, разруха, мръсотия, сиви улици и сгради.
Клонове убиват хора. Липса канализации в 21 век. Ограбени водонапоителни системи.
Ограбен Белене. Фалирала КТБ.
Борси и посредници. Бягащи инвеститори в производството.
Грубо погазване на волята на народа. Гавра с Конституция.
Купени избори, мъртви души, слугинаж пред всичко чуждо.
Липса на грижа за възрастни хора. Без грам социална и здравна политика.
Липса на истинска и качествена храна.
Унищожено здравеопазване, избити животни. Липса на питейна вода.
Една умираща и болна нация, с бягащи деца.
Корупцията убива цели континенти.
12:43 12.01.2026
105 Пропагандата
До коментар #102 от "Запомнете го":Пропагандата е за глупаците.
Коментиран от #110
12:44 12.01.2026
106 така е
12:45 12.01.2026
107 Ураааааа....
Коментиран от #115
12:45 12.01.2026
108 ИСТИНАТА
До коментар #3 от "Съвет":Прочетете коментарите, и сами ще се убедите, че чрез "мъртвите души" ЦИК фалшифицира изборите в полза на ГЕРБ.
12:46 12.01.2026
109 Отвратен
12:47 12.01.2026
110 Пропагандата е за глупаците а?
До коментар #105 от "Пропагандата":Да разбираме, за такива като теб?
Коментиран от #118
12:47 12.01.2026
111 Хари путър
12:47 12.01.2026
112 Не на факти
12:48 12.01.2026
113 Това правителство НЕ беше добро
12:50 12.01.2026
114 Експерт
12:52 12.01.2026
115 Кажи де
До коментар #107 от "Ураааааа....":Защо няма Бюджет? И правителство няма? А Асен Василев отказа категорично да носи вина за това.
12:52 12.01.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Мата Хари
12:54 12.01.2026
118 Пропагандата
До коментар #110 от "Пропагандата е за глупаците а?":Пропагандата е за глупаците.
12:55 12.01.2026
119 В Скопие трошат посолството
12:56 12.01.2026
120 Последния Софиянец
12:57 12.01.2026