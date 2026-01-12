Новини
Пуснаха Джан Яман от ареста, но разследването продължава

12 Януари, 2026 12:01 815 7

Актьорът беше задържан при мащабна акция срещу разпространението и употребата на наркотици в Турция

Пуснаха Джан Яман от ареста, но разследването продължава - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Турският актьор и международна звезда Джан Яман беше освободен от полицейския арест в Истанбул след двудневно задържане, свързано с мащабно разследване за наркотици, което в последните дни привлече сериозно обществено и медийно внимание в Турция.

По информация на турски и международни медии, Яман е бил задържан при нощна операция на силите за сигурност в луксозен хотел край Босфора. Акцията е била част от координирани полицейски действия, обхванали и няколко популярни нощни заведения в Истанбул, като при претърсванията са били използвани специално обучени служебни кучета. Поводът за намесата е бил сигнал, свързан с предполагаема употреба на наркотични вещества.

След задържането актьорът е дал показания и е преминал през стандартни процедури, включително вземане на кръвни и космени проби за съдебно-химическа експертиза. След изтичането на законовия срок за първоначален арест, той е освободен, без прокуратурата да поиска мярка за постоянно задържане. Разследването обаче остава открито до излизането на окончателните лабораторни резултати.

Според публикации в турската преса, срещу Джан Яман се проверяват подозрения, свързани с притежание на забранени вещества за лична употреба, както и други евентуални нарушения, които засега не са формализирани в обвинителен акт. Представители на прокуратурата не са коментирали публично конкретни доказателства, като подчертават, че става дума за текущо разследване.

В рамките на същата операция са били задържани още няколко публични фигури от развлекателната индустрия, сред които певицата Селен Гьоргюзел и актрисите Айше Саглам и Джерен Алпер. Част от тях са освободени под условие, а други остават с ограничителни мерки, включително забрана за напускане на страната.

Случаят предизвика силен отзвук не само в Турция, но и в Италия, където Джан Яман изгради стабилна кариера през последните години с участия в италиански телевизионни продукции и кино проекти. Италиански медии отбелязват, че към момента няма официални обвинения срещу актьора и призовават за изчакване на резултатите от разследването.

По данни на истанбулската прокуратура, операцията е част от по-широка кампания срещу разпространението и употребата на наркотици сред публични личности и влиятелни среди. Разследването е започнало още през есента и до момента е засегнало журналисти, инфлуенсъри, продуценти, музиканти и бизнесмени. Над 20 души остават в ареста, а срещу други са наложени процесуални ограничения.

Турските власти подчертават, че действията им не са насочени срещу конкретни имена, а срещу организирани практики, и не изключват нови задържания. Очакваните експертни анализи ще бъдат ключови за изясняване на ролята на всеки от замесените и за по-нататъшното развитие на случая.


  • 1 ЕстетЪ

    3 2 Отговор
    За два дни в ареста, Джан отзад, е станал като дамаджан

    Коментиран от #3

    12:03 12.01.2026

  • 2 Някоя си

    2 1 Отговор
    И аз бих го арестувала.

    12:05 12.01.2026

  • 3 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЕстетЪ":

    Стенллли!

    12:14 12.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 мхъм

    1 0 Отговор
    Султаня нещо хич не се кефи на т. н. "светски" турци и леееко взе да ги притиска да се подчиняват на неговите "ценности" 😉

    12:40 12.01.2026

  • 7 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Много бре ,не като и нас ,след 24 часа

    12:40 12.01.2026