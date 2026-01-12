12 януари 1966 г. в САЩ започва излъчването на сериала "Батман"

На 12 януари 1966 г. по американската телевизионна мрежа ABC започва излъчването на емблематичния сериал „Батман“ (Batman), с участието на Адам Уест в ролята на Брус Уейн и Бърт Уорд като Робин.
Ето няколко любопитни факта за поредицата:
- Сериалът е известен със своя ярък, „кемп“ (camp) стил и комиксова естетика, включително изписването на звукови ефекти на екрана като „Pow!“, „Bam!“ и „Zap!“.
- Първоначално сериалът се излъчва два пъти седмично, като епизодите в сряда завършват с вълнуващ клифхенгър, а развръзката следва в четвъртък.
- В ролите на злодеите влизат холивудски легенди като Сезар Ромеро (Жокера), Бърджис Мередит (Пингвина) и Джули Нюмар (Жената-котка).
- Макар и комедиен по дух, сериалът в стил поп-арт предизвиква истинска „Батмания“ през 60-те години и остава важна част от поп културата, като за много поколения Адам Уест остава „лицето“ на Човека-прилеп.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
Коментиран от #3
11:46 12.01.2026
2 Гост
11:49 12.01.2026
3 честен ционист
До коментар #1 от "хехе":Емблемата на Батман също така се появява и като Шеврон отряда специального назначения.
11:51 12.01.2026
4 Руски колхозник
12:05 12.01.2026
5 Пъпчив пубер
12:13 12.01.2026
6 Трамвай номер 5
12:27 12.01.2026