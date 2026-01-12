Новини
12 януари 1966 г. в САЩ започва излъчването на сериала "Батман"

12 Януари, 2026 11:43 467 6

Вижте няколко любопитни факта за поредицата

12 януари 1966 г. в САЩ започва излъчването на сериала "Батман" - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 12 януари 1966 г. по американската телевизионна мрежа ABC започва излъчването на емблематичния сериал „Батман“ (Batman), с участието на Адам Уест в ролята на Брус Уейн и Бърт Уорд като Робин.

Ето няколко любопитни факта за поредицата:

  • Сериалът е известен със своя ярък, „кемп“ (camp) стил и комиксова естетика, включително изписването на звукови ефекти на екрана като „Pow!“, „Bam!“ и „Zap!“.
  • Първоначално сериалът се излъчва два пъти седмично, като епизодите в сряда завършват с вълнуващ клифхенгър, а развръзката следва в четвъртък.
  • В ролите на злодеите влизат холивудски легенди като Сезар Ромеро (Жокера), Бърджис Мередит (Пингвина) и Джули Нюмар (Жената-котка).
  • Макар и комедиен по дух, сериалът в стил поп-арт предизвиква истинска „Батмания“ през 60-те години и остава важна част от поп културата, като за много поколения Адам Уест остава „лицето“ на Човека-прилеп.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хехе

    В момента на живо върви Тръмпман.

    11:46 12.01.2026

  • 2 Гост

    Много ме интересува .... Само американска пропаганда ни ливате.

    11:49 12.01.2026

  • 3 честен ционист

    До коментар #1 от "хехе":

    Емблемата на Батман също така се появява и като Шеврон отряда специального назначения.

    11:51 12.01.2026

  • 4 Руски колхозник

    В Русия сагата продължава...що Батмани излетяха от прозорците

    12:05 12.01.2026

  • 5 Пъпчив пубер

    Това някой сериал за Бойко ли е ?

    12:13 12.01.2026

  • 6 Трамвай номер 5

    А ние си имаме Ватман, ама кара по други линии🤣

    12:27 12.01.2026