Преди 6 години киното изгуби легендата Кърк Дъглас

На днешния ден - 5 февруари се навършват шест години от смъртта на Кърк Дъглас – една от най-емблематичните фигури на класическия Холивуд и актьор, чието влияние далеч надхвърля екранните му роли. Той почина на 5 февруари 2020 г. на 103-годишна възраст, оставяйки след себе си кариера, обхващаща повече от шест десетилетия киноистория.

Роден през 1916 г. като Исур Даниелович в семейство на еврейски имигранти от Руската империя, Кърк Дъглас изминава пътя от бедно детство до статута на една от най-разпознаваемите звезди на Златната ера на Холивуд. Силната му физическа осанка, характерната брадичка и интензивното екранно присъствие го превръщат в естествен избор за роли на сложни, често противоречиви герои.

Сред най-значимите му филми са Champion (1949), който му носи първата номинация за „Оскар“, The Bad and the Beautiful (1952), Paths of Glory (1957) на Стенли Кубрик и Spartacus (1960) – продукция, останала в историята не само с мащаба си, но и с решението на Дъглас открито да посочи Далтън Тръмбо като сценарист. С този акт той допринася за края на т.нар. „черен списък“ в Холивуд – смел ход в период, когато много творци са били професионално изолирани заради политически обвинения.

Освен актьор, Кърк Дъглас е и влиятелен продуцент, както и автор на няколко автобиографични книги. Личният му живот също е белязан от драматични обрати – преживян самолетен инцидент, тежък инсулт през 90-те години и дългогодишна борба за възстановяване на речта. Въпреки това той остава активен публично и творчески до дълбока старост.

Признанието за приноса му идва с редица отличия, сред които почетен „Оскар“ за цялостен принос към киното, Президентският медал на свободата в САЩ и множество награди от професионални гилдии. Наред с това Дъглас и съпругата му Ан създават значителна благотворителна дейност, насочена към образование, здравеопазване и социални каузи.

Шест години след смъртта му Кърк Дъглас остава символ на епоха, в която холивудските звезди не само олицетворяват блясъка на киното, но и поемат реални рискове в защита на принципи и колеги. Наследството му продължава да живее както във филмите, които и днес се гледат и анализират, така и в примерa му за независимост, устойчивост и лична смелост.