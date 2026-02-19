ИКТ Клъстер – Варна даде старт на INSPIRE AI и подписа стратегическо партньорство с BRAIN++ и Discoverer

На 12 февруари 2026 г. в Хотел Черно море се проведе събитие на ИКТ Клъстер – Варна, което постави официалното начало на инициативата INSPIRE AI – платформа за изграждане на устойчива екосистема за сътрудничество и отговорно внедряване на изкуствен интелект в бизнеса, образованието и публичната администрация.

Събитието събра над 200 представители на технологичния сектор, академичните среди, образователни институции и публични организации, които обсъдиха развитието на регионалната иновационна екосистема, нови възможности за сътрудничество и внедряване на AI технологии.

Стратегическо партньорство за развитие на AI екосистемата

Централен акцент в програмата беше подписването на меморандум за стратегическо сътрудничество с фабриката за изкуствен интелект в България BRAIN++ и Discoverer – българската високопроизводителна изчислителна платформа (петаскейл суперкомпютър), базирана в София Тех Парк и част от европейската мрежа EuroHPC.

Партньорството ще осигури на участниците в инициативите и проектите на INSPIRE AI достъп до специализирани изчислителни ресурси и coding agents, които подпомагат разработването на решения в областта на изкуствения интелект, научните изследвания и индустриалните приложения.

Сътрудничеството има за цел ускоряване на внедряването на AI технологии, развитие на научноизследователската дейност и подкрепа за създаването на високотехнологични продукти с международен потенциал.

Агентно програмиране и бъдещето на софтуерното производство

Ключов акцент в публичната част на събитието беше лекцията „Агентно програмиране: производство на софтуер 24/7“, представена от Емил Цанков (ИКТ Клъстер – Варна) и проф. д-р Симеон Стоянов от BRAIN++.

Лекторите представиха агентното програмиране като следващ етап в еволюцията на софтуерното инженерство, който следва естественото развитие на технологиите – от машинния код и алгоритмичните модели, през обектно-ориентираните системи и платформените архитектури, до разработка, управлявана от изкуствен интелект. Според представения модел естественият език постепенно се превръща в интерфейс за програмиране, а бизнес намеренията могат директно да се трансформират в работещи системи чрез автономни AI агенти.

В рамките на лекцията беше показано как интелигентни софтуерни агенти самостоятелно изпълняват инженерни дейности, включително анализ на изисквания, планиране, генериране на код, тестване, откриване на грешки и оптимизация на резултатите. В този модел ролята на разработчика се трансформира от изпълнител на задачи към архитект на намерения, управляващ процесите и качеството на разработката.

Беше разгледана и трансформацията на ролите в технологичните екипи през последните две десетилетия – от строго специализирани позиции, през full-stack и DevOps модели, до съвременния подход, при който инженерите работят на по-високо концептуално ниво, насочвайки и валидирайки работата на AI системите. Стойността на специалистите все повече се определя от способността им да разбират системния контекст, архитектурата и бизнес логиката.

Разработка, водена от намерение и AI софтуерни фабрики

Представена беше концепцията за разработка, водена от намерение (intent-driven development), при която организациите формулират желаните резултати, а автономни системи генерират и оптимизират решенията. Този модел предполага използването на дигитални двойници на организациите, които позволяват симулация, тестване и непрекъснато усъвършенстване на софтуера в реално време.

В демонстрационната част беше показан цялостен процес на разработка, подпомаган от AI агенти, който обхваща всички етапи от жизнения цикъл на софтуера – от задълбочено пазарно проучване и генериране на продуктови изисквания, през архитектурно планиране и автоматизирана разработка, до непрекъснато тестване и валидиране на качеството.

Особено внимание беше отделено на автоматизираното тестване чрез симулация на реални потребителски действия, както и на механизми за тестване на сигурността, при които множество агенти анализират системата паралелно и оценяват нейната устойчивост.

Представеният модел позволява паралелна работа на множество агенти, които генерират различни решения едновременно, което ускорява разработката и повишава качеството на резултатите.

Икономически ефект и нови организационни модели

Лекторите подчертаха, че намаляващата цена на изчислителните ресурси и обработката на данни води до значително по-ниска цена за производство на софтуер, което измества стойността към управлението на знания, модели и автономни процеси. Това създава необходимост от локални AI инфраструктури, гарантиращи сигурност на данните и контрол върху бизнес процесите.

Бяха разгледани и ключови предизвикателства пред внедряването на агентното програмиране, включително управлението на възникваща сложност, необходимостта от ясно дефинирани стандарти за сигурност и етика, както и новите изисквания към обучението и развитието на специалистите.

В заключение беше подчертано, че въпросът вече не е дали AI агентите ще бъдат част от софтуерното производство, а доколко организациите ще успеят да изградят компетентност за тяхното ефективно използване.

Развитие на клъстерната общност и нови инициативи

В рамките на месечното Общо събрание на ИКТ Клъстер – Варна беше представен напредъка по предстоящи инициативи за 2026 г., включително Черноморски технологичен форум – Варна, хакатона ТЕХНОСТАРТ Weekend: AI Edition, тематични уебинари и бъдещи networking събития.

Представени бяха и възможностите за партньорство с eDIH InnovationAmp за ускоряване на цифровата трансформация, както и програмите за европейско каскадно финансиране, предоставящи подкрепа за технологични компании, стартъпи и МСП.

Събитието завърши с нетуъркинг сесия, която създаде условия за нови партньорства и обмен на идеи между представители на бизнеса, образованието и публичния сектор.

Снимки: ТУ on Air (Студентски клуб към Технически университет - Варна)