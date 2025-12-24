Либерали искат забраната на коледни песни в кръчмите на Острова, „Jingle Bells“ била расистка

Във Великобритания нов законопроект на Лейбъристката партия за правата на работниците може да забрани свиренето на коледни песни в кръчмите поради предполагаемия им „расистки произход“, пише Daily Mail.

Една от най-популярните мелодии, „Jingle Bells“, е под заплаха, заедно с песни като „Baby It's Cold Outside“, „Fairytale of New York“ и „Do They Know It's Christmas?“.

Законопроектът за трудовите права, който включва и изменения в процедурите за уволнение и обезщетенията за прекратяване на трудовите договори и първоначално е предложен от бившия вицепремиер Анджела Рейнър, най-накрая беше одобрен от парламента миналата седмица.

Бившата водеща на MSNBC Джой Рийд сподели видеоклип в социалните медии през декември, в който се твърди за расисткия произход на „Jingle Bells“.

Джеймс Лорд Пиърпонт, авторът на песента, е написал „Jingle Bells“ и я е защитил с авторски права през 1857 г. Рийд открива, че е създал както тази песен, така и „The One Horse Open Sleigh“ в сътрудничество с артисти с черни лица – бели хора, представящи се за чернокожи.

Във видеото се твърди, че песента е била използвана за подигравки с чернокожите.