Либерали искат забраната на коледни песни в кръчмите на Острова, „Jingle Bells“ била расистка

Във Великобритания нов законопроект на Лейбъристката партия за правата на работниците може да забрани свиренето на коледни песни в кръчмите поради предполагаемия им „расистки произход“, пише Daily Mail.
Една от най-популярните мелодии, „Jingle Bells“, е под заплаха, заедно с песни като „Baby It's Cold Outside“, „Fairytale of New York“ и „Do They Know It's Christmas?“.
Законопроектът за трудовите права, който включва и изменения в процедурите за уволнение и обезщетенията за прекратяване на трудовите договори и първоначално е предложен от бившия вицепремиер Анджела Рейнър, най-накрая беше одобрен от парламента миналата седмица.
Бившата водеща на MSNBC Джой Рийд сподели видеоклип в социалните медии през декември, в който се твърди за расисткия произход на „Jingle Bells“.
Джеймс Лорд Пиърпонт, авторът на песента, е написал „Jingle Bells“ и я е защитил с авторски права през 1857 г. Рийд открива, че е създал както тази песен, така и „The One Horse Open Sleigh“ в сътрудничество с артисти с черни лица – бели хора, представящи се за чернокожи.
Във видеото се твърди, че песента е била използвана за подигравки с чернокожите.
1 Коиловци брадърс
13:06 24.12.2025
2 Нова генерация
13:10 24.12.2025
3 Ами
да има нещо което да е тъй както трябва да е :)
13:11 24.12.2025
4 побърканяк
Коментиран от #9
13:11 24.12.2025
5 Асан
13:13 24.12.2025
6 има и нови забрани
13:15 24.12.2025
7 Азззззззз
13:15 24.12.2025
8 Тома
13:26 24.12.2025
9 Сила
До коментар #4 от "побърканяк":И" белото" също ...ще се смърка само "черно " !!!
13:33 24.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 дебилоБритания
13:38 24.12.2025
12 ☢️☢️☢️☢️
13:42 24.12.2025
13 Ройтерс
.... И те са расистки-само мъжки, кафяви и хетеросексуални?!
13:43 24.12.2025