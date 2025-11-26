Никол Кидман за развода: "Държа се..."

Актрисата Никол Кидман каза пред списание Interview, че преминава през труден период на фона на развода си със съпруга си, Кийт Ърбан, с когото бяха законна двойка 19 години.

„Държа се“, коментира лаконично 58-годишната актриса ситуацията си.

Раздялата на Кидман и партньора ѝ беше обявена през септември, но според медийни съобщения двойката е живяла отделно от началото на лятото. Знаменитостите се ожениха през юни 2006 г. и оттогава имат две дъщери: Сънди Роуз (17) и Фейт Маргарет (14).

Преди месец Кидман направи първата си публична изява на гала вечерта на amfAR в Далас. На събитието звездата се държеше дискретно: носеше елегантна черна рокля, усмихваше се и позираше за снимки със звездите на вечерта.

На 30 септември Никол Кидман подаде молба за развод с певеца Кийт Ърбан. В документите актрисата посочи непримирими различия като причина за развода. Вътрешен източник на Daily Mail обаче смята, че двойката се е разделила заради новата приятелка на Ърбан.