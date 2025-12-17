Новини
Хванаха Джъстин Бийбър и Кендъл Дженър на среща в ресторант (СНИМКА)

Хванаха Джъстин Бийбър и Кендъл Дженър на среща в ресторант (СНИМКА)

17 Декември, 2025 10:41 357 2

Певецът бил там без своята съпруга Хейли

Певецът Джъстин Бийбър и моделът Кендъл Дженър бяха заснети на вечеря в ресторант, което предизвика критики и слухове за възможна среща, съобщава express.com.

Бийбър и Дженър са забелязани да излизат от ресторанта Raffi's в Лос Анджелис. Певецът бил там без своята съпруга Хейли, което предизвика слухове за изневяра с моделката, но нито той, нито Дженър са коментирали ситуацията.

През 2018 г. Хейли Бийбър и Джъстин сключват брак, а на 9 май миналата година тя обявява, че е бременна. В края на август певецът съобщава, че двамата стават родители за първи път.

През май Хейли споделя в интервю за Vogue, че е мразела тялото си след раждането — твърди, че бедрата ѝ са се разширили и гърдите увеличили, и ѝ е било трудно да приеме промяната. Тя разказва, че се е борила със „самоненавистта“, опитвайки се да отслабне.


  • 1 Добре, че не са

    1 0 Отговор
    ги хванали на калъп в тоалетната...

    10:42 17.12.2025

  • 2 Хи хи хи

    0 0 Отговор
    Този Бийбър защо си държи бибитката?

    10:46 17.12.2025