Хванаха Джъстин Бийбър и Кендъл Дженър на среща в ресторант (СНИМКА)

Певецът Джъстин Бийбър и моделът Кендъл Дженър бяха заснети на вечеря в ресторант, което предизвика критики и слухове за възможна среща, съобщава express.com.

Бийбър и Дженър са забелязани да излизат от ресторанта Raffi's в Лос Анджелис. Певецът бил там без своята съпруга Хейли, което предизвика слухове за изневяра с моделката, но нито той, нито Дженър са коментирали ситуацията.

През 2018 г. Хейли Бийбър и Джъстин сключват брак, а на 9 май миналата година тя обявява, че е бременна. В края на август певецът съобщава, че двамата стават родители за първи път.

През май Хейли споделя в интервю за Vogue, че е мразела тялото си след раждането — твърди, че бедрата ѝ са се разширили и гърдите увеличили, и ѝ е било трудно да приеме промяната. Тя разказва, че се е борила със „самоненавистта“, опитвайки се да отслабне.