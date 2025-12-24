Зендая подхрани подозренията, че чака бебе на СНИМКА със свекървата

Холивудската актриса Зендая беше заподозряна в бременност, след като публикува своя снимка в дрехи с големи размери. Снимката беше публикувана в Instagram от брата на актьора Том Холанд.
На снимката Зендая и Том Холанд позират с родителите на актьора, след като посетиха концерта The Traitors: Live Experience в Лондон. Някои интернет потребители забелязаха, че актрисата се е появила в торбести дрехи. Феновете отбелязаха, че тя е покривала корема си с чанта. В интернет се появи и снимка на Зендая, облечена в дрехи с големи размери, с фенове.
В интернет се появи и снимка на Зендая, облечена в дрехи с големи размери, с фенове
През септември Зендая и Том Холанд присъстваха на благотворителен гала търг, проведен в аукционната къща Christie's в Лондон. Събитието, озаглавено „Posh Pub Quiz“, беше организирано от The Brothers Trust, който актьорът управлява с родителите и тримата си братя.
На 7 януари беше обявено, че актьорът е сгоден за звездата от Euphoria. Според TMZ годежът се е състоял между Коледа и Нова година. Източници отбелязват, че младият мъж е решил да не се жени, а вместо това избрал романтична церемония в дома на актрисата. Не е присъствал член на семейството. Източник от TMZ обясни, че това е бил просто "сладък момент" между влюбените.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мелез
Коментиран от #7
15:12 24.12.2025
2 раз
15:12 24.12.2025
3 Такива
15:14 24.12.2025
4 щурецъ
15:17 24.12.2025
5 Тъмнозелените
15:20 24.12.2025
6 Наталия Киселова
15:23 24.12.2025
7 Ппбпбпб
До коментар #1 от "Мелез":Грета Тумбергк е по секси ,нали!
15:24 24.12.2025
8 лют пипер
15:24 24.12.2025
9 кака кифла
други теми няма при писачката
15:26 24.12.2025
10 Пърчо
15:26 24.12.2025
11 щъркел
15:29 24.12.2025