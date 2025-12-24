Новини
Зендая подхрани подозренията, че чака бебе на СНИМКА със свекървата

24 Декември, 2025 15:09 952 11

  • зендая-
  • том холанд-
  • бременна

В интернет се появи и снимка на Зендая, облечена в дрехи с големи размери, с фенове

Зендая подхрани подозренията, че чака бебе на СНИМКА със свекървата - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудската актриса Зендая беше заподозряна в бременност, след като публикува своя снимка в дрехи с големи размери. Снимката беше публикувана в Instagram от брата на актьора Том Холанд.

На снимката Зендая и Том Холанд позират с родителите на актьора, след като посетиха концерта The Traitors: Live Experience в Лондон. Някои интернет потребители забелязаха, че актрисата се е появила в торбести дрехи. Феновете отбелязаха, че тя е покривала корема си с чанта. В интернет се появи и снимка на Зендая, облечена в дрехи с големи размери, с фенове.

Снимка: Интернет

През септември Зендая и Том Холанд присъстваха на благотворителен гала търг, проведен в аукционната къща Christie's в Лондон. Събитието, озаглавено „Posh Pub Quiz“, беше организирано от The Brothers Trust, който актьорът управлява с родителите и тримата си братя.

На 7 януари беше обявено, че актьорът е сгоден за звездата от Euphoria. Според TMZ годежът се е състоял между Коледа и Нова година. Източници отбелязват, че младият мъж е решил да не се жени, а вместо това избрал романтична церемония в дома на актрисата. Не е присъствал член на семейството. Източник от TMZ обясни, че това е бил просто "сладък момент" между влюбените.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мелез

    4 2 Отговор
    Не става

    Коментиран от #7

    15:12 24.12.2025

  • 2 раз

    4 1 Отговор
    младият мъж е решил да не се жени,а да се омъжва

    15:12 24.12.2025

  • 3 Такива

    5 1 Отговор
    Ниски пигмеи има и в БГ-берат джилязу и карат за скрап

    15:14 24.12.2025

  • 4 щурецъ

    0 0 Отговор
    Подозренията и разследванията сочат,че има доказателства за наличие бебешко.АБЕБЕВЕ...и т.н.

    15:17 24.12.2025

  • 5 Тъмнозелените

    2 0 Отговор
    Да слизат и да бутат..... автобуса.....

    15:20 24.12.2025

  • 6 Наталия Киселова

    1 1 Отговор
    Ха Ха Хааааааа....... да заеме да се пооправи малко ТВА момиче....

    15:23 24.12.2025

  • 7 Ппбпбпб

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мелез":

    Грета Тумбергк е по секси ,нали!

    15:24 24.12.2025

  • 8 лют пипер

    2 0 Отговор
    Том Холанд и тримата му братя, плюс баща му и майка му все холандци ли си падат?

    15:24 24.12.2025

  • 9 кака кифла

    2 0 Отговор
    пуска кифленски пълнеже наново
    други теми няма при писачката

    15:26 24.12.2025

  • 10 Пърчо

    2 0 Отговор
    Радвам се, че съм горд собственик на 2 крачола и може да пребивава където го сложа

    15:26 24.12.2025

  • 11 щъркел

    2 0 Отговор
    Когато една жена е заподозряна в бременност,трябва ли да носи отговорност пред палиция и съдебни власти?!

    15:29 24.12.2025