Софи Маринова работила в рибен цех като малка

Голямата певица Софи Маринова е работила в цех за рибни продукти в ученическите си години. Това разкри самата тя, подчертавайки, че никога досега не е издавала подробности от живота си по онова време.

Откровенията на гласовитата изпълнителка провокираха вълна от коментари, повечето от които положителни.

„За мен хората знаят почти всичко. И песните, и големите любови, мъжете и живота ми... Това, което не знаят обаче, е, че в ученическите си години съм работила в цех за скариди. Бях на четиринадесет или петнадесет години, ходих в цех за скариди, чистех ги и така изкарвах парички", коментира пред Дарик плюс тя, връщайки лентата на зад в минало.

Симпатизантите посрещнаха новината с любопитство, като много голяма част споделиха мнение, че Маринова е една от малкото певици, които говорят без превземки, не се страхуват от истината и не се смущават от неудобни въпроси.

Софи успя да развесели симпатизантите си за пореден път. В онлайн пространството се завъртя видео, в което я питат какво е мит, пише "Телеграф".

Тя не разбира въпроса и иска пояснение. „Какво беше мит? Примерно... Няма да мога да го разбера това. Разкажете ми случка, за да го разбера“, казва певицата.

По-рано подобен грандиозен гаф тя сътвори в уебпредаването на бившия футболист Благой Георгиев Джизъса. В разговор двамата така и не успяха да стигнат до правилния отговор на въпроса: „Какво е мотото на Софи Маринова?“. По-късно 50-годишната звезда сподели, че също се е забавлявала, гледайки вече готовия и споделен с публиката материал.