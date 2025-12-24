Новини
Софи Маринова работила в рибен цех като малка

24 Декември, 2025 14:29

"Бях на четиринадесет или петнадесет години, ходих в цех за скариди, чистех ги и така изкарвах парички", сподели певицата

Софи Маринова работила в рибен цех като малка - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Голямата певица Софи Маринова е работила в цех за рибни продукти в ученическите си години. Това разкри самата тя, подчертавайки, че никога досега не е издавала подробности от живота си по онова време.

Откровенията на гласовитата изпълнителка провокираха вълна от коментари, повечето от които положителни.

„За мен хората знаят почти всичко. И песните, и големите любови, мъжете и живота ми... Това, което не знаят обаче, е, че в ученическите си години съм работила в цех за скариди. Бях на четиринадесет или петнадесет години, ходих в цех за скариди, чистех ги и така изкарвах парички", коментира пред Дарик плюс тя, връщайки лентата на зад в минало.

Симпатизантите посрещнаха новината с любопитство, като много голяма част споделиха мнение, че Маринова е една от малкото певици, които говорят без превземки, не се страхуват от истината и не се смущават от неудобни въпроси.

Софи успя да развесели симпатизантите си за пореден път. В онлайн пространството се завъртя видео, в което я питат какво е мит, пише "Телеграф".

Тя не разбира въпроса и иска пояснение. „Какво беше мит? Примерно... Няма да мога да го разбера това. Разкажете ми случка, за да го разбера“, казва певицата.

По-рано подобен грандиозен гаф тя сътвори в уебпредаването на бившия футболист Благой Георгиев Джизъса. В разговор двамата така и не успяха да стигнат до правилния отговор на въпроса: „Какво е мотото на Софи Маринова?“. По-късно 50-годишната звезда сподели, че също се е забавлявала, гледайки вече готовия и споделен с публиката материал.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ясно

    11 0 Отговор
    От там е останала миризмата…

    14:33 24.12.2025

  • 2 ристю

    2 1 Отговор
    Маринова е една от малкото певици, които говорят без презрамки,...Какво е мит? Ами нещо,като измит или де що там,какво е,Софито няма представа. Мие рибки,по 1200 левчета едната.Може и повечко.

    14:37 24.12.2025

  • 3 Пеевски

    2 2 Отговор
    гьотюму кърмак истер мисин

    14:40 24.12.2025

  • 4 Преди

    7 2 Отговор
    време и Десислава Радева каза при Карбовски , че преди да дойде в София е работила в Бургас в цех за риба .

    14:43 24.12.2025

  • 5 влък

    4 1 Отговор
    Ако ще и в рачен цех да е работила.

    14:48 24.12.2025

  • 6 Българин

    6 0 Отговор
    Ами какво да работи ?
    Ядрен физик ?

    14:50 24.12.2025

  • 7 майстор

    3 0 Отговор
    А като голяма,в какъв цех и работила?

    14:51 24.12.2025

  • 8 препис

    3 1 Отговор
    Скаридите не са риби....Скаридите са плуващи десетоноги ракообразни, квалифицирани в подразред Caridea.

    14:54 24.12.2025

  • 9 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 0 Отговор
    Голяма грешка, че е напуснала цеха за скариди! Както и Слави сергията за мартеници!

    14:55 24.12.2025

  • 10 До кой

    4 0 Отговор
    клас е учила , за да работи като ученичка ? Гимназия ? Средно професионално? Защото би трябвало да е пълнолетна . Или нещо се е пообъркала в откровенията си и с информацията за трудоспособност при деца .

    14:55 24.12.2025

  • 11 Браво

    1 1 Отговор
    На “ звездата “ хихи ….

    14:58 24.12.2025

  • 12 Пълни глупости

    1 0 Отговор
    Била е джебчийка по гарите на Сливен и Стара Загора

    15:10 24.12.2025