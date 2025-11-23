Още една холивудска звезда напусна САЩ и заживя в Европа

Актьорът Арън Пол и съпругата му Лорън са напуснали Лос Анджелис и са се установили в Париж след опустошителните пожари, които засегнаха големи части от града в началото на година. В интервю за британско издание по време на събитие, свързано с Гран при на Формула 1 в Лас Вегас, актьорът споделя, че именно бедствието е променило плановете им окончателно.

По думите му семейството е взело решение веднага да се раздели с дома си в Лос Анджелис и да започне нов живот във френската столица. 46-годишният актьор признава, че говори само няколко думи на френски, включително „bonjour“, но допълва, че градът им подхожда и им носи спокойствие. Съпругата му Лорън, на 38 години, и двете им деца – Стори Анабел на 7 и Райдън Каспиан на 3 години – са основната причина за промяната. Семейството отдавна е мечтало да прекара година в чужбина и да живее в различна културна среда.

Актьорът уточнява, че престоят в Париж може да бъде удължен, тъй като всички се чувстват добре в новия град. Решението изглежда и символично, тъй като двойката се е сгодила именно в Париж през 2012 година, а година по-късно е сключила брак на сватба с парижка тематика в Малибу.

През юли семейството е обявило за продажба дома си в Лос Фелиз, оценен на около 10 милиона долара. Имотът в испански стил е принадлежал на известни личности като Тим Къри, Робърт Патинсън и Джим Парсънс и разполага с басейн с нестандартна форма, външна камина, амфитеатър и езерце с декоративни риби.

Решението на Пол и съпругата му идва след поредица от тежки пожари, които през януари засегнаха квартали в Лос Анджелис, включително Палисейдс и Итън. Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм обяви извънредно положение, а над 100 000 души бяха принудени да напуснат домовете си.

Сред пострадалите са редица известни личности. Имотът на Парис Хилтън в Малибу е напълно унищожен, а Хайди Монтаг и Спенсър Прат, Хайди Клум, Анна Фарис, Майлс и Килей Телер, Антъни Хопкинс и Юджийн Леви също са изгубили домовете си в района на Пасифик Палисейдс. Други, сред които Бритни Спиърс, са били временно евакуирани от имотите си в разгара на бедствието.