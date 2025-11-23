Новини
Още една холивудска звезда напусна САЩ и заживя в Европа

23 Ноември, 2025 15:49 2 938 8

  • холивуд-
  • звезда-
  • сащ-
  • лос анджелис-
  • европа-
  • франция-
  • париж-
  • мигранти-
  • арън пол

Арън Пол и съпругата му напуснаха Лос Анджелис заради опустошителните пожари всяка година

Още една холивудска звезда напусна САЩ и заживя в Европа - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актьорът Арън Пол и съпругата му Лорън са напуснали Лос Анджелис и са се установили в Париж след опустошителните пожари, които засегнаха големи части от града в началото на година. В интервю за британско издание по време на събитие, свързано с Гран при на Формула 1 в Лас Вегас, актьорът споделя, че именно бедствието е променило плановете им окончателно.

По думите му семейството е взело решение веднага да се раздели с дома си в Лос Анджелис и да започне нов живот във френската столица. 46-годишният актьор признава, че говори само няколко думи на френски, включително „bonjour“, но допълва, че градът им подхожда и им носи спокойствие. Съпругата му Лорън, на 38 години, и двете им деца – Стори Анабел на 7 и Райдън Каспиан на 3 години – са основната причина за промяната. Семейството отдавна е мечтало да прекара година в чужбина и да живее в различна културна среда.

Актьорът уточнява, че престоят в Париж може да бъде удължен, тъй като всички се чувстват добре в новия град. Решението изглежда и символично, тъй като двойката се е сгодила именно в Париж през 2012 година, а година по-късно е сключила брак на сватба с парижка тематика в Малибу.

През юли семейството е обявило за продажба дома си в Лос Фелиз, оценен на около 10 милиона долара. Имотът в испански стил е принадлежал на известни личности като Тим Къри, Робърт Патинсън и Джим Парсънс и разполага с басейн с нестандартна форма, външна камина, амфитеатър и езерце с декоративни риби.

Решението на Пол и съпругата му идва след поредица от тежки пожари, които през януари засегнаха квартали в Лос Анджелис, включително Палисейдс и Итън. Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм обяви извънредно положение, а над 100 000 души бяха принудени да напуснат домовете си.

Сред пострадалите са редица известни личности. Имотът на Парис Хилтън в Малибу е напълно унищожен, а Хайди Монтаг и Спенсър Прат, Хайди Клум, Анна Фарис, Майлс и Килей Телер, Антъни Хопкинс и Юджийн Леви също са изгубили домовете си в района на Пасифик Палисейдс. Други, сред които Бритни Спиърс, са били временно евакуирани от имотите си в разгара на бедствието.


Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 00014

    7 6 Отговор
    Пожарите бяха наказание за джендъризма.

    16:08 23.11.2025

  • 2 Разумно

    5 3 Отговор
    е да им сложим 749% мито.

    16:19 23.11.2025

  • 3 Тъно

    4 5 Отговор
    Не сме чували за тези, но женицата е с 2 пръста чело и прилича на маймунка.

    Коментиран от #4

    16:41 23.11.2025

  • 4 РЕАЛИСТ

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тъно":

    Не си ли гледал класиката Breaking bad, бе? Пича си е супер в ролята.

    16:46 23.11.2025

  • 5 ПИТАНКА

    2 2 Отговор
    Европа,... да разбираме, че ще кацнат тук ли

    17:45 23.11.2025

  • 6 Пимпарев

    1 4 Отговор
    Как?Не може да бъде! Калифорния е в ръцете на "демонократи"(да се разбира неолиберали).Всъшност,дано е проучил къде точно се мести,че Париж отдавна не е европейския Париж.

    17:56 23.11.2025

  • 8 Българин

    0 3 Отговор
    За такива гей клубове като в ивропата, зад аокеана могат само да мечтаят!

    18:09 23.11.2025