Адвокатът на Ник Райнър се оттеглил, защото "нямал друг избор"

Адвокати коментират причините, поради които високопрофилният защитник Алън Джаксън е бил принуден да се оттегли от защитата на Ник Райнър по дело за убийство в Лос Анджелис.

По време на съдебното заседание за предявяване на обвиненията в сряда Джаксън, сред чиито известни клиенти са Кевин Спейси и Карън Рийд, заяви пред съдията, че „няма друг избор, освен да се оттегли“ поради „обстоятелства извън нашия контрол“ и „извън контрола на Ник“.

Снимка: БГНЕС/ EPA

Адвокатът по развлекателно право от Калифорния и Ню Йорк Лиса Бонър коментира пред Page Six, че най-вероятната причина е конфликт на интереси. По думите ѝ подобна формулировка обикновено се използва, когато съществува етично или правно препятствие – например ако адвокатът или кантората му са представлявали друго лице, свързано с делото, като свидетел или ключов участник. В такива случаи законът изисква защитникът да се оттегли.

След заседанието Алън Джаксън заяви пред медиите, че той и екипът му остават ангажирани с интересите на клиента си и са убедени, че съдебният процес ще разкрие действителните факти около случая. Той подчерта, че според законите на щата Ник Райнер не е виновен за убийство – изявление, което според Бонър отразява принципа за презумпция за невиновност до доказване на противното.

Адвокатът по наказателни дела от Бевърли Хилс Адам Майкъл Сакс също изрази мнение, че причината за оттеглянето вероятно е конфликт на интереси, като добави, че Ник Райнър може впоследствие да наеме частен адвокат, вместо да бъде представляван от служебен защитник.

Според публикация на New York Post, като възможен фактор са посочени и финансови съображения. Бившият федерален прокурор Нима Рахмани отбеляза, че адвокат от ранга на Алън Джаксън би изисквал аванс в размер на поне седемцифрена сума, което може да е непосилно за обвиняемия. Той допълни, че съгласно т.нар. „Slayer Statute“ в Калифорния, лице, осъдено за убийство на родителите си, губи право на наследство.

След оттеглянето на Джаксън за нов защитник на Ник Райнър беше назначена служебният адвокат на окръг Лос Анджелис Кимбърли Грийн. Ново заседание по предявяване на обвиненията е насрочено за 23 февруари, като това е второто отлагане по делото.

Родителите на обвиняемия – Роб Райнър и съпругата му Мишел Сингър Райнър – бяха открити намушкани до смърт в дома си в квартал Брентууд на 14 декември. Съдебномедицинската служба на окръг Лос Анджелис потвърди, че двамата са починали от множество прободни рани, а смъртта е определена като убийство.

Ник Райнър беше арестуван по-късно същия ден и обвинен в две точки за умишлено убийство първа степен. Той е задържан без право на гаранция в затвора Twin Towers в Лос Анджелис и е изправен пред възможна присъда доживотен затвор без право на условно освобождаване или смъртно наказание.