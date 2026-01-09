За пръв път: Здравословен инцидент на борда на МКС наложи бързо прибиране към Земята

Медицински инцидент с член на екипажа наложи НАСА да съкрати текущата експедиция на борда на Международната космическа станция, съобщиха представители на агенцията, цитирани международни медии.

Четиричленният екипаж, в който участват астронавти от Съединените щати, Япония и Русия, ще се завърне на Земята по-рано от първоначално планираното. От НАСА не уточняват нито самоличността на засегнатия астронавт, нито характера на здравословния проблем, като се позовават на медицинска конфиденциалност. Агенцията обаче подчертава, че решението е взето превантивно и в интерес на безопасността на целия екипаж.

Според високопоставени служители това е първият случай на ускорено връщане по медицински причини в над 25-годишната история на постоянното обитаване на орбиталната лаборатория. Като част от мерките НАСА отмени и планираната за тази седмица първа космическа разходка за годината, за да се фокусира върху подготовката за безопасното приземяване.

Подобни решения се вземат след стриктни оценки на рисковете, тъй като дори сравнително леки здравословни проблеми могат да се усложнят в условията на микрогравитация. Медицинските екипи на НАСА и партньорските агенции следят в реално време жизнените показатели на астронавтите и разполагат с протоколи за действие при извънредни ситуации, включително ускорено завръщане със спускаем апарат „Союз“ или търговски кораби от ново поколение.

В момента на борда на Международната космическа станция живеят и работят общо седем астронавти. Последната ротация на екипажите беше извършена през август, а програмата за научни експерименти включва изследвания в областта на човешката физиология, материалознанието и наблюденията на Земята и космоса.

От НАСА уточняват, че съкратената мисия няма да повлияе съществено на дългосрочните научни цели на станцията, а планираните експерименти ще бъдат преразпределени между останалите екипажи или изпълнени при следващи експедиции.