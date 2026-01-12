Прочута африканска писателка загуби невръстния си син

Семейството на нигерийската писателка Чимаманда Нгози Адичи обвини болница в небрежност заради смъртта на 21-месечния си син, съобщи BBC.
Момчето, Нкану Ннамди, почина в болница в Лагос на 7 януари след кратко боледуване. Семейството на писателката смята, че лекарите са допуснали редица грешки, довели до смъртта на детето.
Болницата изрази „най-дълбоките си съболезнования“ за смъртта на детето, но отрече всякакво участие във фаталния изход. Според медицинския персонал грижите за детето отговарят на международните стандарти. От болницата добавиха, че Нкану е приет „в критично състояние“ и че в момента се води разследване на смъртта му.
Снахата на Адичи, лекарката Антеа Нванду, заяви, че служители на болницата са признали пред семейството, че синът на писателя е получил свръхдоза успокоителни, което впоследствие е довело до инфаркт.
Нванду обвини медицинския персонал, че е оставил детето без надзор, лишил го от кислород, причинил му е мозъчно увреждане и го е транспортирал „по начин, несъвместим със стандартната практика“.
Говорителят на Адичи потвърди, че писателката ще търси отговорност.
48-годишната Адичи родила първото си дете, дъщеря, през 2016 г. През 2004 г. семейството се сдоби с близнаци от сурогатна майка.
Чимаманда Нгози Адичи доби световна слава с романите си „Половината от жълто слънце“ и „Американа“, а есето ѝ „Всички трябва да сме феминистки“ се прочу, след като звездата Бионсе го цитира в песента си от 2013 г. „Flawless“.
