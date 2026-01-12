Новини
Пускат от затвора приятелката на развратния крипто милиардер Сам Банкман-Фрийд

12 Януари, 2026 14:13 571 3

През март 2024 г. тя бе осъдена на две години затвор

Пускат от затвора приятелката на развратния крипто милиардер Сам Банкман-Фрийд - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

През януари Каролайн Елисън, приятелката на милиардера Сам Банкман-Фрийд, известен с оргиите си на Бахамите и осъден на 25 години затвор, ще бъде освободена, съобщи New York Post.

Сам Банкман-Фрийд някога бе смятан за един от най-обещаващите млади милиардери. Той натрупал състояние от криптовалути, дарил големи суми на американски политици и се надявал да стане президент на Съединените щати.

През есента на 2022 г. журналисти откриха, че компанията му незаконно е превеждала милиарди долари по сметките на фирма, управлявана от Елисън. След ареста си Елисън се съгласила да се признае за виновна и свидетелствала срещу бившия си любовник. През март 2024 г. тя бе осъдена на две години затвор. Сам Банкман-Фрийд е осъден на 25 години.

След ареста им връзката между Банкман-Фрийд, Елисън и техните приятели е била широко обсъждана в медиите. Повечето от ръководството и персонала на стартиращата компания, включително мъже и жени, са живели в един и същ мезонет на Бахамите. Всички те бяха в полиаморни връзки, позволяващи романтични връзки с множество партньори. Говореше се, че оргиите са били съпроводени с употребата на стимуланти, предписани от щатния психиатър.


  • 1 Тази

    5 0 Отговор
    Убавица сигурно се е показвала на някой, който е предозирал с Виаграта, за да свали пружината.

    14:18 12.01.2026

  • 2 Трол

    5 0 Отговор
    Този се е скрил от нея в затвора.

    14:18 12.01.2026

  • 3 Защо повечето

    0 0 Отговор
    супер богаташи са развратни ?!?

    14:29 12.01.2026