Пускат от затвора приятелката на развратния крипто милиардер Сам Банкман-Фрийд

През януари Каролайн Елисън, приятелката на милиардера Сам Банкман-Фрийд, известен с оргиите си на Бахамите и осъден на 25 години затвор, ще бъде освободена, съобщи New York Post.

Сам Банкман-Фрийд някога бе смятан за един от най-обещаващите млади милиардери. Той натрупал състояние от криптовалути, дарил големи суми на американски политици и се надявал да стане президент на Съединените щати.

През есента на 2022 г. журналисти откриха, че компанията му незаконно е превеждала милиарди долари по сметките на фирма, управлявана от Елисън. След ареста си Елисън се съгласила да се признае за виновна и свидетелствала срещу бившия си любовник. През март 2024 г. тя бе осъдена на две години затвор. Сам Банкман-Фрийд е осъден на 25 години.

След ареста им връзката между Банкман-Фрийд, Елисън и техните приятели е била широко обсъждана в медиите. Повечето от ръководството и персонала на стартиращата компания, включително мъже и жени, са живели в един и същ мезонет на Бахамите. Всички те бяха в полиаморни връзки, позволяващи романтични връзки с множество партньори. Говореше се, че оргиите са били съпроводени с употребата на стимуланти, предписани от щатния психиатър.