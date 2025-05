Том Круз харчи луди пари за комфорта на Ана де Армас

Слуховете за възможна връзка между Том Круз и Ана де Армас не стихват, след като светските издания пишат, че звездата от "Мисията невъзможна" похарчи значителна сума, за да я закара до летището.

Макар и двамата актьори да не са коментирали публично отношенията си, те бяха забелязани заедно на пищното 50-годишно парти на Дейвид Бекъм, както и на разходка из улиците на Лондон.

Според източници, 62-годишният Том Круз е похарчил над £4,000, за да впечатли 37-годишната Ана де Армас, като я закара до летище Хийтроу с частния си хеликоптер, осигурявайки ѝ комфортно пътуване за полета ѝ до Ню Йорк. Ана бе забелязана усмихната при пристигането си на летището, облечена небрежно в сини дънки, бяла тениска и дълго палто в светлокафяв тон.

"The Sun" съобщава, че Круз е платил £4,850 за наема на хеликоптера, както и допълнителни £3,812 за ползването на луксозния VIP салон Windsor Suite на Хийтроу.

